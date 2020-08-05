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Новости
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Несколько украинцев в Бейруте получили незначительные травмы, - посол

Несколько украинцев в Бейруте получили незначительные травмы, - посол

Посол Украины в Ливане Игорь Осташ подтвердил информацию, что среди серьезно пострадавших в результате взрывов в Бейруте граждан Украины нет.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Есть некоторые семьи, в которых пострадало имущество, дома, квартиры. Есть также незначительные травмы, порезы, ушибы, но пострадавших серьезных пока нет… Пока речь идет о помощи в восстановлении домов или квартир. На сегодня серьезных проблем, связанных с угрозой жизни, для украинцев нет", - сказал Осташ.

Он добавил, что посольство пытается получить информацию о двух украинских кораблях, якобы находившихся в районе взрывов. Посол сообщил, что пока есть информация, что серьезно пострадал корабль ООН, а в отношении украинских граждан, украинских моряков - такой информации нет.

Читайте на Цензор.НЕТ: Взрыв в Ливане произошел из-за конфискованной у российского бизнесмена Гречушкина аммиачной селитры, хранившейся на складе, - СМИ

Дипломат также напомнил, что контакты посольства есть на сайте дипломатической миссии. "Все наши телефоны есть на сайте посольства. "Просто введите "Посольство Украины в Ливане" - сразу увидите все телефоны горячей линии", - сказал Осташ.

Напомним, 4 августа, в районе порта Бейрута произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в порту могла взорваться селитра. Количество погибших измеряется уже почти восемью десятками, а раненых - около 4 тыс. человек. Около 300 тыс. человек остались без крова над головой, общий ущерб достигает $5 млрд. Сообщалось также, что погиб генеральный секретарь партии "Аль-Катаиб" Назар Наджарьян.

Также на Цензор.НЕТ: Взрыв в Бейруте: 300 тыс. человек остались без крова, ущерб достигает $5 млрд

В связи с трагедией Ливан запросил международную помощь. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова предоставить помощь Ливану.

Автор: 

взрыв (6815) Ливан (126) посол (1808) украинцы (3874)


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Топ комментарии
+1
А зачем это тебе?
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05.08.2020 16:11 Ответить
+1
За какое моё мужество?
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05.08.2020 16:17 Ответить
+1
Пока тупым выглядишь именно ты. И довольно неадекватным. Болеешь?
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05.08.2020 16:25 Ответить
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имущество в бейруте?пострадало?
можна фамилийо этих укросемейств нацарапать якось на ближайшем заборе?
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05.08.2020 16:01 Ответить
замуж за иностранца хотели...не негры же и даже христиане попадаются
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05.08.2020 16:04 Ответить
та да,на всех православных рабиновичей с добкинами не напасёшься...
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05.08.2020 16:10 Ответить
бейрут не хайфа
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05.08.2020 16:16 Ответить
А зачем это тебе?
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05.08.2020 16:11 Ответить
калым за твоё замужество востребую...
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05.08.2020 16:14 Ответить
За какое моё мужество?
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05.08.2020 16:17 Ответить
за особо тупое.
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05.08.2020 16:19 Ответить
Пока тупым выглядишь именно ты. И довольно неадекватным. Болеешь?
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05.08.2020 16:25 Ответить
тебе скучно в реальной жизни?
реинкарнация даунов в реп'яхы...просто отвянь.
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05.08.2020 16:31 Ответить
есть интересная версия этого взрыва
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05.08.2020 16:06 Ответить
Кілька українців у Бейруті зазнали незначних травм, - посол - Цензор.НЕТ 2851Кілька українців у Бейруті зазнали незначних травм, - посол - Цензор.НЕТ 9119
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05.08.2020 16:09 Ответить
Интересная версия будет, если это отомстил кацап, владелец этой селитры, которую у него изъяли.
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05.08.2020 16:10 Ответить
...серьезно пострадавших в результате взрывов в Бейруте граждан Украины нет.
-А кацапов?
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05.08.2020 16:45 Ответить
Навіщо посол бреше? Перед цим прем*єр сіністр України написав, що ніхто із українців не постраждав. Чи може вибухова хвиля була неприцільна?
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05.08.2020 17:02 Ответить
Какие украинские корабли? Два зерновоза прибыли из Мариуполя, но они не украинские
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05.08.2020 19:09 Ответить
Дай Бог им здоровья,як що не ватники
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05.08.2020 20:21 Ответить
 
 