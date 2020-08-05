Несколько украинцев в Бейруте получили незначительные травмы, - посол

Посол Украины в Ливане Игорь Осташ подтвердил информацию, что среди серьезно пострадавших в результате взрывов в Бейруте граждан Украины нет.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Есть некоторые семьи, в которых пострадало имущество, дома, квартиры. Есть также незначительные травмы, порезы, ушибы, но пострадавших серьезных пока нет… Пока речь идет о помощи в восстановлении домов или квартир. На сегодня серьезных проблем, связанных с угрозой жизни, для украинцев нет", - сказал Осташ.

Он добавил, что посольство пытается получить информацию о двух украинских кораблях, якобы находившихся в районе взрывов. Посол сообщил, что пока есть информация, что серьезно пострадал корабль ООН, а в отношении украинских граждан, украинских моряков - такой информации нет.

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Дипломат также напомнил, что контакты посольства есть на сайте дипломатической миссии. "Все наши телефоны есть на сайте посольства. "Просто введите "Посольство Украины в Ливане" - сразу увидите все телефоны горячей линии", - сказал Осташ.

Напомним, 4 августа, в районе порта Бейрута произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в порту могла взорваться селитра. Количество погибших измеряется уже почти восемью десятками, а раненых - около 4 тыс. человек. Около 300 тыс. человек остались без крова над головой, общий ущерб достигает $5 млрд. Сообщалось также, что погиб генеральный секретарь партии "Аль-Катаиб" Назар Наджарьян.

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В связи с трагедией Ливан запросил международную помощь. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова предоставить помощь Ливану.