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Новини
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Кілька українців у Бейруті зазнали незначних травм, - посол

Кілька українців у Бейруті зазнали незначних травм, - посол

Посол України в Лівані Ігор Осташ підтвердив інформацію, що серед серйозно постраждалих унаслідок вибухів у Бейруті громадян України немає.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Є деякі сім'ї, в яких постраждало майно, будинки, квартири. Є також незначні травми, порізи, удари, але постраждалих серйозних поки що немає... Поки йдеться про допомогу у відновленні будинків або квартир. На сьогодні серйозних проблем, пов'язаних із загрозою для життя, для українців немає", - сказав Осташ.

Він додав, що посольство намагається отримати інформацію про два українські кораблі, які нібито перебували в районі вибухів. Посол повідомив, що поки є інформація, що серйозно постраждав корабель ООН, а щодо українських громадян, українських моряків - такої інформації немає.

Дипломат також нагадав, що контакти посольства є на сайті дипломатичної місії. "Усі наші телефони є на сайті посольства. Просто введіть "Посольство України в Лівані" - відразу побачите всі телефони гарячої лінії", - сказав Осташ.

Нагадаємо, 4 серпня, в районі порту Бейрута стався потужний вибух. За попередніми даними, в порту могла вибухнути селітра. Кількість загиблих вимірюється вже майже вісьмома десятками, а поранених - близько 4 тис. осіб. Повідомлялося також, що загинув генеральний секретар партії "Аль-Катаїб" Назар Наджарьян. У зв'язку з трагедією Ліван попросив про міжнародну допомогу. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна готова надати допомогу Лівану.

Також на Цензор.НЕТ: Вибух у Лівані стався через конфісковану в російського бізнесмена Гречушкіна аміачну селітру, що зберігалася на складі, - ЗМІ

вибух (4527) Ліван (122) посол (1109) українці (2548)


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Топ коментарі
+1
А зачем это тебе?
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05.08.2020 16:11 Відповісти
+1
За какое моё мужество?
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05.08.2020 16:17 Відповісти
+1
Пока тупым выглядишь именно ты. И довольно неадекватным. Болеешь?
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05.08.2020 16:25 Відповісти
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имущество в бейруте?пострадало?
можна фамилийо этих укросемейств нацарапать якось на ближайшем заборе?
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05.08.2020 16:01 Відповісти
замуж за иностранца хотели...не негры же и даже христиане попадаются
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05.08.2020 16:04 Відповісти
та да,на всех православных рабиновичей с добкинами не напасёшься...
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05.08.2020 16:10 Відповісти
бейрут не хайфа
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05.08.2020 16:16 Відповісти
А зачем это тебе?
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05.08.2020 16:11 Відповісти
калым за твоё замужество востребую...
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05.08.2020 16:14 Відповісти
За какое моё мужество?
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05.08.2020 16:17 Відповісти
за особо тупое.
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05.08.2020 16:19 Відповісти
Пока тупым выглядишь именно ты. И довольно неадекватным. Болеешь?
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05.08.2020 16:25 Відповісти
тебе скучно в реальной жизни?
реинкарнация даунов в реп'яхы...просто отвянь.
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05.08.2020 16:31 Відповісти
есть интересная версия этого взрыва
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05.08.2020 16:06 Відповісти
Кілька українців у Бейруті зазнали незначних травм, - посол - Цензор.НЕТ 2851Кілька українців у Бейруті зазнали незначних травм, - посол - Цензор.НЕТ 9119
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05.08.2020 16:09 Відповісти
Интересная версия будет, если это отомстил кацап, владелец этой селитры, которую у него изъяли.
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05.08.2020 16:10 Відповісти
...серьезно пострадавших в результате взрывов в Бейруте граждан Украины нет.
-А кацапов?
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05.08.2020 16:45 Відповісти
Навіщо посол бреше? Перед цим прем*єр сіністр України написав, що ніхто із українців не постраждав. Чи може вибухова хвиля була неприцільна?
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05.08.2020 17:02 Відповісти
Какие украинские корабли? Два зерновоза прибыли из Мариуполя, но они не украинские
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05.08.2020 19:09 Відповісти
Дай Бог им здоровья,як що не ватники
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05.08.2020 20:21 Відповісти
 
 