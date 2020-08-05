Кілька українців у Бейруті зазнали незначних травм, - посол

Посол України в Лівані Ігор Осташ підтвердив інформацію, що серед серйозно постраждалих унаслідок вибухів у Бейруті громадян України немає.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Є деякі сім'ї, в яких постраждало майно, будинки, квартири. Є також незначні травми, порізи, удари, але постраждалих серйозних поки що немає... Поки йдеться про допомогу у відновленні будинків або квартир. На сьогодні серйозних проблем, пов'язаних із загрозою для життя, для українців немає", - сказав Осташ.

Він додав, що посольство намагається отримати інформацію про два українські кораблі, які нібито перебували в районі вибухів. Посол повідомив, що поки є інформація, що серйозно постраждав корабель ООН, а щодо українських громадян, українських моряків - такої інформації немає.

Дипломат також нагадав, що контакти посольства є на сайті дипломатичної місії. "Усі наші телефони є на сайті посольства. Просто введіть "Посольство України в Лівані" - відразу побачите всі телефони гарячої лінії", - сказав Осташ.

Нагадаємо, 4 серпня, в районі порту Бейрута стався потужний вибух. За попередніми даними, в порту могла вибухнути селітра. Кількість загиблих вимірюється вже майже вісьмома десятками, а поранених - близько 4 тис. осіб. Повідомлялося також, що загинув генеральний секретар партії "Аль-Катаїб" Назар Наджарьян. У зв'язку з трагедією Ліван попросив про міжнародну допомогу. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна готова надати допомогу Лівану.

Також на Цензор.НЕТ: Вибух у Лівані стався через конфісковану в російського бізнесмена Гречушкіна аміачну селітру, що зберігалася на складі, - ЗМІ