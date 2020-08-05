Эпидемия COVID-19 в Украине набирает обороты уже полмесяца

Основные статистические показатели эпидемии COVID-19 в Украине непрерывно ухудшаются уже полмесяца после примерно трех недель стабильности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует "Интерфакс-Украина", ссылаясь на данные Министерства здравоохранения.

Так, средняя за две недели суточная заболеваемость вышла на третий пик – 1035 чел. по сравнению с первым пиком 474 чел. 10 мая и вторым пиком 847 чел. 29 июня.

Кроме того, Минздрав в среду, 5 августа, зафиксировал рекордное число подозрений за день – 1653 (прежний пик – 1586 – был зафиксирован в последний день июля).

Всемирная организация здравоохранения указывает, что продолжительность периода между моментом заражения COVID-19 и появлением симптомов обычно составляет около пяти-шести дней, но может варьироваться в пределах от одного до 14 дней. Помимо этого, почти во всех странах в выходные дни количество регистрируемых заболевших существенно падает по административным причинам. Поэтому в мире используют графики среднесуточной заболеваемости за последние одну и две недели.

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Среди других показателей, которые начали резкий рост, - количество болеющих COVID-19 в настоящее время. Три недели июля он держался в пределах около 26-26,5 тыс., однако за последние 12 дней вырос до 32,2 тыс.

В результате Украина по уровню заболеваемости приблизилась к показателю 77 чел. на 100 тыс. населения.

Кроме того, быстро растет среднее число госпитализированных в сутки: 236 в среднем за неделю и 219 в среднем за две недели – это абсолютные максимумы за время эпидемии (прежние пики в 207 и 219 соответственно были в конце июня - начале июля).

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Продолжает расти и значение такого показателя как отношение числа заболевших к числу ПЦР-тестов, усредненное за неделю. После снижения до 6,4% в середине месяца он вернулся на уровень конца июня и сейчас составляет 8,2% при установленном правительством предельном показателе для отдельных регионов 11%.

Кроме того, наметилась четкая негативная тенденция графиков числа умерших от COVID-19. Своих максимумов с начала эпидемии – почти 19 чел. в сутки в среднем за две недели и более 20 чел. в сутки в среднем за неделю – они достигли в первую декаду июля, после чего снизились почти до 15 и 14. Сейчас же их значение вновь достигло около 20 и 18 соответственно.

Как сообщалось, в Украине адаптивный карантин продлен до конца августа.