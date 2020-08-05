РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12228 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
5 744 43

Эпидемия COVID-19 в Украине набирает обороты уже полмесяца

Эпидемия COVID-19 в Украине набирает обороты уже полмесяца

Основные статистические показатели эпидемии COVID-19 в Украине непрерывно ухудшаются уже полмесяца после примерно трех недель стабильности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует "Интерфакс-Украина", ссылаясь на данные Министерства здравоохранения.

Так, средняя за две недели суточная заболеваемость вышла на третий пик – 1035 чел. по сравнению с первым пиком 474 чел. 10 мая и вторым пиком 847 чел. 29 июня.

Кроме того, Минздрав в среду, 5 августа, зафиксировал рекордное число подозрений за день – 1653 (прежний пик – 1586 – был зафиксирован в последний день июля).

Всемирная организация здравоохранения указывает, что продолжительность периода между моментом заражения COVID-19 и появлением симптомов обычно составляет около пяти-шести дней, но может варьироваться в пределах от одного до 14 дней. Помимо этого, почти во всех странах в выходные дни количество регистрируемых заболевших существенно падает по административным причинам. Поэтому в мире используют графики среднесуточной заболеваемости за последние одну и две недели.

Читайте также: Ситуация с COVID-19 в Харькове очень напряженная, - Степанов

Среди других показателей, которые начали резкий рост, - количество болеющих COVID-19 в настоящее время. Три недели июля он держался в пределах около 26-26,5 тыс., однако за последние 12 дней вырос до 32,2 тыс.

В результате Украина по уровню заболеваемости приблизилась к показателю 77 чел. на 100 тыс. населения.

Кроме того, быстро растет среднее число госпитализированных в сутки: 236 в среднем за неделю и 219 в среднем за две недели – это абсолютные максимумы за время эпидемии (прежние пики в 207 и 219 соответственно были в конце июня - начале июля).

Читайте также: Процедура отнесения городов к "красной" карантинной зоне должна быть модернизирована, - "Пропозиция"

Продолжает расти и значение такого показателя как отношение числа заболевших к числу ПЦР-тестов, усредненное за неделю. После снижения до 6,4% в середине месяца он вернулся на уровень конца июня и сейчас составляет 8,2% при установленном правительством предельном показателе для отдельных регионов 11%.

Кроме того, наметилась четкая негативная тенденция графиков числа умерших от COVID-19. Своих максимумов с начала эпидемии – почти 19 чел. в сутки в среднем за две недели и более 20 чел. в сутки в среднем за неделю – они достигли в первую декаду июля, после чего снизились почти до 15 и 14. Сейчас же их значение вновь достигло около 20 и 18 соответственно.

Как сообщалось, в Украине адаптивный карантин продлен до конца августа.

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+7
Понятно...к выборам вся страна станет одной сплошной красной зоной...и ходить можно будет только строем...от подьезда до избирательного участка и обратно под присмотром аваковских орлов...
показать весь комментарий
05.08.2020 15:54 Ответить
+7
та шо вы говорите...
то-то фонд борьбы с коронавирусом так усиленно дерибанят... то маски разрешают продавать хоть куда... - точно к второй волне готовятся...
показать весь комментарий
05.08.2020 16:09 Ответить
+5
Так занимайтесь страной и медициной, дебилы. А не тупые видосики и сказки лохам втюхивайте. И деньги именно на медицину тратьте, а не пилите по карманам "большой аферой".
показать весь комментарий
05.08.2020 16:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Понятно...к выборам вся страна станет одной сплошной красной зоной...и ходить можно будет только строем...от подьезда до избирательного участка и обратно под присмотром аваковских орлов...
показать весь комментарий
05.08.2020 15:54 Ответить
выборы перенесут... на 2027-й...
показать весь комментарий
05.08.2020 15:58 Ответить
тогда кое-кого и без выборов того...
показать весь комментарий
05.08.2020 16:09 Ответить


Эпидемия COVID-19 в Украине набирает обороты уже полмесяца - Цензор.НЕТ 4171
показать весь комментарий
05.08.2020 15:55 Ответить
Жаль .что переболел.С зелей в этот период не целовался?
показать весь комментарий
05.08.2020 16:11 Ответить
Он только с Ленкой целовался.
показать весь комментарий
05.08.2020 16:19 Ответить
Самое время зешобле открывать школы и разнести инфлюэнцу во все уголки.
показать весь комментарий
05.08.2020 15:57 Ответить
Опять людям забивают голову "средней температурой по палате"((((((
показать весь комментарий
05.08.2020 15:57 Ответить
Да, существенные показатели динамики - количество тяжелых больных и смертность, не зависящие от числа тестов, последнее время заметно растут, народ расслабился и это печально.
показать весь комментарий
05.08.2020 16:01 Ответить
Этот параметр зависит и от адекватности действия врачей. В целом количество пациентов, которые становятся жертвой медицинской ошибки, находясь в стационаре, составляет от 8% в Великобритании и до 25% в Норвегии. А в США, согласно исследованию Института Джона Хопкинса, умирают каждый год из-за медицинских ошибок более 250 000 человек, что делает их третьей по значимости причиной смерти после болезней сердца и рака.

В Украине из-за ошибок врачей каждый день умирает, по оценке доктора медицинских наук, заведующего лабораторией безопасности стратегий в здравоохранении ГУ "Институт общественного здоровья им. А. Н. Марзеева НАМН Украины" Юрия Скалецкого более 30 человек. А ежегодно в Украине из-за врачебных ошибок умирает более 10 тыс. человек.
показать весь комментарий
05.08.2020 16:31 Ответить
Вряд ли уровень адекватности врачей может заметно измениться за месяц или два, на динамику показателей постоянный процент ошибок не влияет.
показать весь комментарий
05.08.2020 16:50 Ответить
Даже накапливающаяся усталость медперсонала, особенно в ночной период. может сказаться. Кроме того, определенное влияние на летальность могут оказывать и резко меняющиеся, в рассматриваемом промежутке, погодные факторы.
показать весь комментарий
05.08.2020 17:00 Ответить
Теоретически да, но трудно оценить глубину влияния таких факторов, вероятнее, что таки рост есть, ежели на аппаратах ИВЛ длительно было около 90 чел. каждые сутки, а за последнюю неделю стало 138 (см. сайт Минфин, индексы).
показать весь комментарий
05.08.2020 17:06 Ответить
А почему Вы думаете, что все показания к подключению ИВЛ объективны и адекватны?
показать весь комментарий
05.08.2020 17:21 Ответить
Я так не думаю, но неделя - очень короткий срок, а число подключенных выросло на 50%, трудно понять, как за такое короткое время поменялась объективность врачей.
показать весь комментарий
05.08.2020 17:25 Ответить
Может меняются протоколы лечения.
показать весь комментарий
05.08.2020 17:41 Ответить
так понимаю - вторая волна просто вырастет на гребне первого цунами?...
показать весь комментарий
05.08.2020 16:06 Ответить
Она у нас только и делает, что обороты набирает.
показать весь комментарий
05.08.2020 16:07 Ответить
та шо вы говорите...
то-то фонд борьбы с коронавирусом так усиленно дерибанят... то маски разрешают продавать хоть куда... - точно к второй волне готовятся...
показать весь комментарий
05.08.2020 16:09 Ответить
Все по канонам. Мечта О.Бендера. Продаем - имеем, покупаем - опять имеем. Плюс видосик для рейтинга
Епідемія COVID-19 в Україні набирає обертів уже пів місяця - Цензор.НЕТ 9596
показать весь комментарий
05.08.2020 16:22 Ответить
Так занимайтесь страной и медициной, дебилы. А не тупые видосики и сказки лохам втюхивайте. И деньги именно на медицину тратьте, а не пилите по карманам "большой аферой".
показать весь комментарий
05.08.2020 16:12 Ответить
Да именно так.Уже же зедебилы обьявили ,что гос.резерв пережиток прошлого и раздали на разграбление маланским мышам.
показать весь комментарий
05.08.2020 16:14 Ответить
Эпидемия COVID-19 набирает темпы? Тогда почему деньги из "короновирусного фонда" тратят на строительство дорог, почему сняли запрет на экспорт защитных средств? И главное почему министр охраны здоровья Степанов не уволен?
показать весь комментарий
05.08.2020 16:15 Ответить
Ляшко пугает. Или нет. Надо его спросить но он на вапросы отвечать боится.
показать весь комментарий
05.08.2020 16:21 Ответить
Бара но вирус головного мозга набирает обороты,азохен вей товарищи бояре.
показать весь комментарий
05.08.2020 16:22 Ответить
Хватит списывать на коронавирус инфаркты инсульты рак и прочие заболевания а то понравилось им а почему фонд перераспределили на другие цели...
показать весь комментарий
05.08.2020 16:23 Ответить
Приобретате гидрокостюмы пока они еще есть!
показать весь комментарий
05.08.2020 16:24 Ответить
С#ка, шо те наперсточники крутят цифрами,аж в глазах рябит, даже не думайте вводить жёсткий карантин, вас народ просто снесёт к чертям.
показать весь комментарий
05.08.2020 16:27 Ответить
как только продадут все маски так сразу отменят карантнин. Ну чё Человеки выкупим?)
показать весь комментарий
05.08.2020 16:31 Ответить
вирусобесие такое глупое, но такое прибыльное.
показать весь комментарий
05.08.2020 16:36 Ответить
Самое время открыть школы
показать весь комментарий
05.08.2020 16:40 Ответить
Кількість хворих -носіїв прямо пропорціональна кількісті проведених за день тестів...Проводьте 100 000 тестів в день - і Україну закриють від усього Світу...як і РФ та інші совкові метостази...
показать весь комментарий
05.08.2020 18:25 Ответить
Политика, а не ковид, стоит за статистикой: тернопольский мэр закричал, что не будем подчиняться - сразу Тернополя нет в лидерах по ковиду; некоторые граждане завизжали про притеснение западных областей карантином - вдруг резко к лидерам цифры приблизили Харьков, который никогда не отличался высокой ковидностью...
показать весь комментарий
05.08.2020 20:38 Ответить
Данные о количестве больных коронавирусом в Италии оказались ошибочными
показать весь комментарий
06.08.2020 19:56 Ответить
 
 