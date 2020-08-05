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Новини Коронавірус і карантин
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Епідемія COVID-19 в Україні набирає обертів уже пів місяця

Епідемія COVID-19 в Україні набирає обертів уже пів місяця

Основні статистичні показники епідемії COVID-19 в Україні безперервно погіршуються вже пів місяця після приблизно трьох тижнів стабільності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує "Інтерфакс-Україна", посилаючись на дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, середня за два тижні добова захворюваність вийшла на третій пік - 1035 осіб порівняно з першим піком 474 осіб 10 травня і другим піком 847 осіб 29 червня.

Крім того, МОЗ в середу, 5 серпня, зафіксував рекордну кількість підозр за день - 1653 (колишній пік - 1586 - був зафіксований в останній день липня).

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) зазначає, що тривалість періоду між моментом зараження COVID-19 і появою симптомів зазвичай становить близько п'яти-шести днів, але може варіюватися в межах від одного до 14 днів. Окрім цього, майже в усіх країнах у вихідні дні кількість реєстрованих хворих значно знижується через адміністративні причини. Тому у світі використовують графіки середньодобової захворюваності за останні один і два тижні.

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Серед інших показників, які почали різке зростання, - кількість тих, хто наразі хворіє COVID-19. Три тижні липня вона трималася в межах близько 26-26,5 тис., проте за останні 12 днів зросла до 32,2 тис.

У результаті Україна за рівнем захворюваності наблизилася до показника 77 осіб на 100 тис. населення, що тепер уже більше, ніж, за даними МОЗ на 27 липня, не лише в Албанії, Болгарії та Азербайджані, а й у Мексиці та Іраку.

Окрім того, за кількістю хворих за останні два тижні Україна поки що також далека від таких самих показників у Європі, які ЄС враховує, відкриваючи кордони. Останніми днями в країні це значення зросло до 37 на 100 тис.

Продовжує зростати і значення такого показника, як відношення кількості хворих до кількості ПЛР-тестів, усереднене за тиждень. Після зниження до 6,4% у середині місяця він повернувся на рівень кінця червня і наразі становить 8,2% при встановленому урядом граничному показнику для окремих регіонів 11%.

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Крім того, намітилася чітка негативна тенденція графіків кількості померлих від COVID-19. Своїх максимумів від початку епідемії - майже 19 осіб за добу в середньому за два тижні й понад 20 осіб за добу в середньому за тиждень - вони досягли в першу декаду липня, після чого знизилися майже до 15 і 14. Але наразі їх значення знову сягнуло близько 20 і 18 відповідно.

Як повідомлялося, в Україні адаптивний карантин продовжено до кінця серпня.

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Понятно...к выборам вся страна станет одной сплошной красной зоной...и ходить можно будет только строем...от подьезда до избирательного участка и обратно под присмотром аваковских орлов...
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05.08.2020 15:54 Відповісти
+7
та шо вы говорите...
то-то фонд борьбы с коронавирусом так усиленно дерибанят... то маски разрешают продавать хоть куда... - точно к второй волне готовятся...
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05.08.2020 16:09 Відповісти
+5
Так занимайтесь страной и медициной, дебилы. А не тупые видосики и сказки лохам втюхивайте. И деньги именно на медицину тратьте, а не пилите по карманам "большой аферой".
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05.08.2020 16:12 Відповісти
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Понятно...к выборам вся страна станет одной сплошной красной зоной...и ходить можно будет только строем...от подьезда до избирательного участка и обратно под присмотром аваковских орлов...
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05.08.2020 15:54 Відповісти
выборы перенесут... на 2027-й...
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05.08.2020 15:58 Відповісти
тогда кое-кого и без выборов того...
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05.08.2020 16:09 Відповісти


Эпидемия COVID-19 в Украине набирает обороты уже полмесяца - Цензор.НЕТ 4171
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05.08.2020 15:55 Відповісти
Жаль .что переболел.С зелей в этот период не целовался?
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05.08.2020 16:11 Відповісти
Он только с Ленкой целовался.
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05.08.2020 16:19 Відповісти
Самое время зешобле открывать школы и разнести инфлюэнцу во все уголки.
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05.08.2020 15:57 Відповісти
Опять людям забивают голову "средней температурой по палате"((((((
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05.08.2020 15:57 Відповісти
Да, существенные показатели динамики - количество тяжелых больных и смертность, не зависящие от числа тестов, последнее время заметно растут, народ расслабился и это печально.
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05.08.2020 16:01 Відповісти
Этот параметр зависит и от адекватности действия врачей. В целом количество пациентов, которые становятся жертвой медицинской ошибки, находясь в стационаре, составляет от 8% в Великобритании и до 25% в Норвегии. А в США, согласно исследованию Института Джона Хопкинса, умирают каждый год из-за медицинских ошибок более 250 000 человек, что делает их третьей по значимости причиной смерти после болезней сердца и рака.

В Украине из-за ошибок врачей каждый день умирает, по оценке доктора медицинских наук, заведующего лабораторией безопасности стратегий в здравоохранении ГУ "Институт общественного здоровья им. А. Н. Марзеева НАМН Украины" Юрия Скалецкого более 30 человек. А ежегодно в Украине из-за врачебных ошибок умирает более 10 тыс. человек.
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05.08.2020 16:31 Відповісти
Вряд ли уровень адекватности врачей может заметно измениться за месяц или два, на динамику показателей постоянный процент ошибок не влияет.
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05.08.2020 16:50 Відповісти
Даже накапливающаяся усталость медперсонала, особенно в ночной период. может сказаться. Кроме того, определенное влияние на летальность могут оказывать и резко меняющиеся, в рассматриваемом промежутке, погодные факторы.
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05.08.2020 17:00 Відповісти
Теоретически да, но трудно оценить глубину влияния таких факторов, вероятнее, что таки рост есть, ежели на аппаратах ИВЛ длительно было около 90 чел. каждые сутки, а за последнюю неделю стало 138 (см. сайт Минфин, индексы).
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05.08.2020 17:06 Відповісти
А почему Вы думаете, что все показания к подключению ИВЛ объективны и адекватны?
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05.08.2020 17:21 Відповісти
Я так не думаю, но неделя - очень короткий срок, а число подключенных выросло на 50%, трудно понять, как за такое короткое время поменялась объективность врачей.
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05.08.2020 17:25 Відповісти
Может меняются протоколы лечения.
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05.08.2020 17:41 Відповісти
так понимаю - вторая волна просто вырастет на гребне первого цунами?...
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05.08.2020 16:06 Відповісти
Она у нас только и делает, что обороты набирает.
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05.08.2020 16:07 Відповісти
та шо вы говорите...
то-то фонд борьбы с коронавирусом так усиленно дерибанят... то маски разрешают продавать хоть куда... - точно к второй волне готовятся...
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05.08.2020 16:09 Відповісти
Все по канонам. Мечта О.Бендера. Продаем - имеем, покупаем - опять имеем. Плюс видосик для рейтинга
Епідемія COVID-19 в Україні набирає обертів уже пів місяця - Цензор.НЕТ 9596
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05.08.2020 16:22 Відповісти
Так занимайтесь страной и медициной, дебилы. А не тупые видосики и сказки лохам втюхивайте. И деньги именно на медицину тратьте, а не пилите по карманам "большой аферой".
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05.08.2020 16:12 Відповісти
Да именно так.Уже же зедебилы обьявили ,что гос.резерв пережиток прошлого и раздали на разграбление маланским мышам.
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05.08.2020 16:14 Відповісти
Эпидемия COVID-19 набирает темпы? Тогда почему деньги из "короновирусного фонда" тратят на строительство дорог, почему сняли запрет на экспорт защитных средств? И главное почему министр охраны здоровья Степанов не уволен?
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05.08.2020 16:15 Відповісти
Ляшко пугает. Или нет. Надо его спросить но он на вапросы отвечать боится.
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05.08.2020 16:21 Відповісти
Бара но вирус головного мозга набирает обороты,азохен вей товарищи бояре.
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05.08.2020 16:22 Відповісти
Хватит списывать на коронавирус инфаркты инсульты рак и прочие заболевания а то понравилось им а почему фонд перераспределили на другие цели...
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05.08.2020 16:23 Відповісти
Приобретате гидрокостюмы пока они еще есть!
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05.08.2020 16:24 Відповісти
С#ка, шо те наперсточники крутят цифрами,аж в глазах рябит, даже не думайте вводить жёсткий карантин, вас народ просто снесёт к чертям.
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05.08.2020 16:27 Відповісти
как только продадут все маски так сразу отменят карантнин. Ну чё Человеки выкупим?)
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05.08.2020 16:31 Відповісти
вирусобесие такое глупое, но такое прибыльное.
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05.08.2020 16:36 Відповісти
Самое время открыть школы
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05.08.2020 16:40 Відповісти
Кількість хворих -носіїв прямо пропорціональна кількісті проведених за день тестів...Проводьте 100 000 тестів в день - і Україну закриють від усього Світу...як і РФ та інші совкові метостази...
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05.08.2020 18:25 Відповісти
Политика, а не ковид, стоит за статистикой: тернопольский мэр закричал, что не будем подчиняться - сразу Тернополя нет в лидерах по ковиду; некоторые граждане завизжали про притеснение западных областей карантином - вдруг резко к лидерам цифры приблизили Харьков, который никогда не отличался высокой ковидностью...
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05.08.2020 20:38 Відповісти
Данные о количестве больных коронавирусом в Италии оказались ошибочными
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06.08.2020 19:56 Відповісти
 
 