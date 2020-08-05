Епідемія COVID-19 в Україні набирає обертів уже пів місяця

Основні статистичні показники епідемії COVID-19 в Україні безперервно погіршуються вже пів місяця після приблизно трьох тижнів стабільності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує "Інтерфакс-Україна", посилаючись на дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, середня за два тижні добова захворюваність вийшла на третій пік - 1035 осіб порівняно з першим піком 474 осіб 10 травня і другим піком 847 осіб 29 червня.

Крім того, МОЗ в середу, 5 серпня, зафіксував рекордну кількість підозр за день - 1653 (колишній пік - 1586 - був зафіксований в останній день липня).

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) зазначає, що тривалість періоду між моментом зараження COVID-19 і появою симптомів зазвичай становить близько п'яти-шести днів, але може варіюватися в межах від одного до 14 днів. Окрім цього, майже в усіх країнах у вихідні дні кількість реєстрованих хворих значно знижується через адміністративні причини. Тому у світі використовують графіки середньодобової захворюваності за останні один і два тижні.

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Серед інших показників, які почали різке зростання, - кількість тих, хто наразі хворіє COVID-19. Три тижні липня вона трималася в межах близько 26-26,5 тис., проте за останні 12 днів зросла до 32,2 тис.

У результаті Україна за рівнем захворюваності наблизилася до показника 77 осіб на 100 тис. населення, що тепер уже більше, ніж, за даними МОЗ на 27 липня, не лише в Албанії, Болгарії та Азербайджані, а й у Мексиці та Іраку.

Окрім того, за кількістю хворих за останні два тижні Україна поки що також далека від таких самих показників у Європі, які ЄС враховує, відкриваючи кордони. Останніми днями в країні це значення зросло до 37 на 100 тис.

Продовжує зростати і значення такого показника, як відношення кількості хворих до кількості ПЛР-тестів, усереднене за тиждень. Після зниження до 6,4% у середині місяця він повернувся на рівень кінця червня і наразі становить 8,2% при встановленому урядом граничному показнику для окремих регіонів 11%.

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Крім того, намітилася чітка негативна тенденція графіків кількості померлих від COVID-19. Своїх максимумів від початку епідемії - майже 19 осіб за добу в середньому за два тижні й понад 20 осіб за добу в середньому за тиждень - вони досягли в першу декаду липня, після чого знизилися майже до 15 і 14. Але наразі їх значення знову сягнуло близько 20 і 18 відповідно.

Як повідомлялося, в Україні адаптивний карантин продовжено до кінця серпня.