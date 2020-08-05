Минобразования разработало рекомендации к началу нового учебного года

Министерство образования и науки разработало рекомендации относительно старта 2020/2021 учебного года, в которых рассказало, как создать безопасные условия в школе и подготовится к возможным изменениям эпидемической ситуации.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу министерства.

"С 1 сентября в школах необходимо соблюдать социальное дистанцирование и правила гигиены, педагогам следует общаться с родителями преимущественно дистанционно, а ученикам с заболеваниями дыхательной и иммунной систем рекомендуется учиться дистанционно или на экстернате", - сказано в сообщении.

Во время образовательного процесса в учреждениях необходимо соблюдать принципы социального дистанцирования и правил гигиены, использовать средства индивидуальной защиты избегать массовых скоплений.

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Администрациям школ рекомендуют обеспечить их дезинфицирующими и моющими средствами, средствами индивидуальной защиты; оборудовать места для обработки рук и сбора использованных масок и перчаток; создать условия для социального дистанцирования и избегания скоплений.

Директорам советуют открыть несколько входов в здание школы, увеличить расстояние между партами, использовать разметку на полу для организованного движения по коридорам, выделить зоны перемещения для разных возрастных категорий учащихся, использовать большие помещения (актовые залы, рекреации, коридоры, адаптированные для нужд обучения), при благоприятных погодных условиях проводить занятия на открытом воздухе, установить гибкий график начала занятий для различных категорий учащихся.

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Для минимизации передвижения учащихся в помещениях заведения Минобразования рекомендует закрепить по классам отдельные учебные кабинеты. Во время уроков учителям следует выбирать виды деятельности, которые минимизируют непосредственный физический контакт между учениками, в частности, уменьшая количество коммуникационных упражнений.

Также министерство рекомендует заведениям ввести гибкую структуру учебного года - предусмотреть возможность изменять сроки каникул, начала и завершения семестров с учетом эпидемиологической ситуации.

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Кроме того, в начале нового учебного года следует выяснить уровень освоения учебного материала, который ученики изучали дистанционно в конце 2019/2020 учебного года, и определить необходимость повторно изучать этот материал. Общение педагогов с родителями следует осуществлять преимущественно дистанционно с помощью доступных средств связи.

Работа групп продленного дня также должна быть организована с учетом временных рекомендаций главного государственного санитарного врача по противоэпидемических мероприятий в учебных заведениях.

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Минобразования также рекомендует предложить родителям учеников с хроническими легочными болезнями, расстройствами иммунной системы, сахарным диабетом продолжить обучение на экстернате или дистанционно.