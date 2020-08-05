Міносвіти розробило рекомендації до початку нового навчального року

Міністерство освіти й науки розробило рекомендації щодо старту 2020/2021 навчального року, в яких розповіло, як створити безпечні умови в школі й підготуватися до можливих змін епідемічної ситуації.

Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на пресслужбу міністерства.

"З 1 вересня у школах необхідно дотримуватись соціального дистанціювання і правил гігієни, педагогам варто спілкуватись із батьками переважно дистанційно, а учням із захворюваннями дихальної та імунної систем рекомендовано вчитись дистанційно або на екстернаті", - сказано в повідомленні.

Під час освітнього процесу в закладах необхідно дотримуватись принципів соціального дистанціювання і правил гігієни, використовувати засоби індивідуального захисту та уникати масових скупчень..

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Адміністраціям шкіл рекомендують забезпечити дезінфікуючими та миючими засобами, засобами індивідуального захисту; обладнати місця для обробки рук і збору використаних масок і рукавичок; створити умови для соціального дистанціювання та уникнення скупчень.

Директорам радять відкрити кілька входів у будівлю школи, збільшити відстань між партами, використовувати розмітку на підлозі для організованого руху по коридорах, виділити зони переміщення для різних вікових категорій учнів, використовувати великі приміщення (актові зали, рекреації, коридори, адаптовані для потреб навчання), при сприятливих погодних умовах проводити заняття на відкритому повітрі, встановити гнучкий графік початку занять для різних категорій учнів.

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Для мінімізації пересування учнів у приміщеннях закладу МОН рекомендує закріпити за класами окремі навчальні кабінети. Під час уроків учителям варто обирати види діяльності, які мінімізують безпосередній фізичний контакт між учнями, зокрема зменшуючи кількість комунікаційних вправ, як-то проведення ранкового кола.

Також МОН рекомендує закладам запровадити гнучку структуру навчального року – передбачити можливість змінювати терміни канікул, початку і завершення семестрів з урахуванням епідеміологічної ситуації.

Крім того, на початку нового навчального року слід з’ясувати рівень опанування навчального матеріалу, який учні вивчали дистанційно наприкінці навчального року 2019/2020, і визначити необхідність повторно вивчати цей матеріал. Спілкування педагогів із батьками слід здійснювати переважно дистанційно за допомогою доступних засобів зв’язку.

Робота груп продовженого дня та позашкілля має так само бути організована з урахуванням тимчасових рекомендацій Головного державного санітарного лікаря щодо протиепідемічних заходів у закладах освіти.

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МОН також рекомендує запропонувати батькам учнів із хронічними легеневими хворобами, розладами імунної системи, захворюванням на цукровий діабет тощо продовжити навчання за більш безпечними для них формами – як-то на екстернаті або дистанційно.