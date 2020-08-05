На должность замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности претендует Немилостивый, - СМИ

Немилостивый - бывший первый заместитель Министра промышленной политики Украины в правительствах Юлии Тимошенко (2007-10 годы) и Николая Азарова (2010-2011 годы), а также бывший народный депутат (2012-14 годы).

Об этом сообщает общественная организация StateWatch, информирует Цензор.НЕТ.

Так, Виталий Немилостивый задекларировал, что на 50% владеет частной фирмой ООО "ЧАО Харьковский завод транспортного оборудования". Остальные 50% принадлежат его сыну Евгению Немилостивому. Данная фирма упоминается в досудебном расследовании СБУ в уголовном производстве №22017220000000147 с 2017 года.

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По данным следователей, в 2015-16 гг. связаные между собой фирмы ООО "ЧАО Харьковский завод транспортного оборудования" и ООО "Машгидропривод" получили 15 млн грн на выполнение опытно-конструкторских работ в рамках договоров с ГП КБ "Южное". Эти деньги были перечислены фиктивным фирмам, а работы выполнило госпредприятие "Харьковский завод транспортного оборудования", название которого использовал при регистрации собственного ООО Немилостивый, утверждают в StateWatch

Также должностные лица ООО "Машгидропривод" в 2015-2017 гг. присвоили 4,9 млн грн, при разработке конструкторской документации для госпредприятия "Луч", отметили в StateWatch. Бенефициаром "Машгидропривода" является кипрская компания NVED INVEST LTD, принадлежащая сыну претендента на должность Евгению Немилостивому.

В другом уголовном производстве №42018220750000029 от 2018 года харьковская полиция расследует, как принадлежащая Немилостивому частная фирма-двойник ООО "ЧАО Харьковский завод транспортного оборудования" нанесла ущерб одноименному государственному предприятию.

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Подобное использование имущества государственного завода оборонной отрасли частными структурами Виталия Немилостивого зафиксировано в решении Харьковского апелляционного хозяйственного суда от 2014 года, согласно которому государственный производитель танков "Завод имени В. А. Малышева" должен заплатить частной фирме ООО "Эко-коммунэнерго" семьи Немилостивого более 25 млн гривен за аренду помещений, принадлежавших заводу до 2008 года.

В течение 2006 года Немилостивый работал первым заместителем гендиректора на том же заводе им. В.А. Малышева, а в начале 2007 года стал и.о. гендиректора завода.

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В 2012 году Виталий Немилостивый избирался народным депутатом от "Батькивщины". Однако скоро покинул эту одноименную фракцию, и далее голосовал в унисон с "Партией регионов".

"От новых назначений в ОПК волосы становятся дыбом", - написал в Фейсбуке глава StateWatch Глеб Каневский.

"В ОПУ уже разработали методичку для СМИ, вроде, Немилостивый - опытный промышленник. ... Еще представители власти будут утверждать, что Немилостивый был избран коллегиально - каким-то неформальным и секретным номинационных комитетом. Короче, пипл должен поверить, что конкурс состоялся на самом высоком уровне", - добавил Каневский.



