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На должность замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности претендует Немилостивый, - СМИ

На должность замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности претендует Немилостивый, - СМИ

Немилостивый - бывший первый заместитель Министра промышленной политики Украины в правительствах Юлии Тимошенко (2007-10 годы) и Николая Азарова (2010-2011 годы), а также бывший народный депутат (2012-14 годы).

Об этом сообщает общественная организация StateWatch, информирует Цензор.НЕТ.

Так, Виталий Немилостивый задекларировал, что на 50% владеет частной фирмой ООО "ЧАО Харьковский завод транспортного оборудования". Остальные 50% принадлежат его сыну Евгению Немилостивому. Данная фирма упоминается в досудебном расследовании СБУ в уголовном производстве №22017220000000147 с 2017 года.

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По данным следователей, в 2015-16 гг. связаные между собой фирмы ООО "ЧАО Харьковский завод транспортного оборудования" и ООО "Машгидропривод" получили 15 млн грн на выполнение опытно-конструкторских работ в рамках договоров с ГП КБ "Южное". Эти деньги были перечислены фиктивным фирмам, а работы выполнило госпредприятие "Харьковский завод транспортного оборудования", название которого использовал при регистрации собственного ООО Немилостивый, утверждают в StateWatch

Также должностные лица ООО "Машгидропривод" в 2015-2017 гг. присвоили 4,9 млн грн, при разработке конструкторской документации для госпредприятия "Луч", отметили в StateWatch. Бенефициаром "Машгидропривода" является кипрская компания NVED INVEST LTD, принадлежащая сыну претендента на должность Евгению Немилостивому.

В другом уголовном производстве №42018220750000029 от 2018 года харьковская полиция расследует, как принадлежащая Немилостивому частная фирма-двойник ООО "ЧАО Харьковский завод транспортного оборудования" нанесла ущерб одноименному государственному предприятию.

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Подобное использование имущества государственного завода оборонной отрасли частными структурами Виталия Немилостивого зафиксировано в решении Харьковского апелляционного хозяйственного суда от 2014 года, согласно которому государственный производитель танков "Завод имени В. А. Малышева" должен заплатить частной фирме ООО "Эко-коммунэнерго" семьи Немилостивого более 25 млн гривен за аренду помещений, принадлежавших заводу до 2008 года.

В течение 2006 года Немилостивый работал первым заместителем гендиректора на том же заводе им. В.А. Малышева, а в начале 2007 года стал и.о. гендиректора завода.

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В 2012 году Виталий Немилостивый избирался народным депутатом от "Батькивщины". Однако скоро покинул эту одноименную фракцию, и далее голосовал в унисон с "Партией регионов".

"От новых назначений в ОПК волосы становятся дыбом", - написал в Фейсбуке глава StateWatch Глеб Каневский.

"В ОПУ уже разработали методичку для СМИ, вроде, Немилостивый - опытный промышленник. ... Еще представители власти будут утверждать, что Немилостивый был избран коллегиально - каким-то неформальным и секретным номинационных комитетом. Короче, пипл должен поверить, что конкурс состоялся на самом высоком уровне", - добавил Каневский.

На должность замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности претендует Немилостивый, - СМИ 01
На должность замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности претендует Немилостивый, - СМИ 02

Автор: 

назначение (2182) Каневский Глеб (19)


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Топ комментарии
+9
Невже? Та не може бути)))
Ну, ви зробили це разом)
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05.08.2020 17:49 Ответить
+8
Ну чего? Как раз нормальный кандидат для зеленой швали. В доску свой.
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05.08.2020 17:51 Ответить
+6
На должность замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности претендует Немилостивый, фирмы которого присвоили 20 млн грн, - StateWatch - Цензор.НЕТ 4352
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05.08.2020 17:54 Ответить
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Невже? Та не може бути)))
Ну, ви зробили це разом)
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05.08.2020 17:49 Ответить
Ну чего? Как раз нормальный кандидат для зеленой швали. В доску свой.
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05.08.2020 17:51 Ответить
20 лямов плюс...скажите ещё шо оно не стратег...
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05.08.2020 17:51 Ответить
Зелені уйо_ки в прєдвкушенніі того момєнта, когда іх будут дєлать вмєстє с особой інтенсівностью.
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05.08.2020 17:51 Ответить
Украл немного. Может он настолько туп что не сможет много красть.
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05.08.2020 17:53 Ответить
На должность замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности претендует Немилостивый, фирмы которого присвоили 20 млн грн, - StateWatch - Цензор.НЕТ 4352
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05.08.2020 17:54 Ответить
просто Немилостивый оказывает услуги по обналичке для крупных гос предприятий через фиктивное ОКР.. этого не знает только ленивый..
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05.08.2020 17:55 Ответить
сразу видно чувак с опытом . такого можно и в замминистры
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05.08.2020 17:57 Ответить
мол кроме водки ничего,
проверен, наш товарищ...
Высоцкий
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05.08.2020 17:59 Ответить
На должность замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности претендует Немилостивый, фирмы которого присвоили 20 млн грн, - StateWatch - Цензор.НЕТ 8975
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05.08.2020 18:00 Ответить
Фанаты бубочки говорят, что в нем им нравится то, что он не ворует. А то, что воруют абсолютно все, кого он назначил на должности, это мелочи.
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05.08.2020 18:01 Ответить
ЗЕприматы - ни дня без трэша, ни дня без зашквара
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05.08.2020 18:01 Ответить
Мало украл - недостоин...)))
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05.08.2020 18:03 Ответить
Абромавичус и ко уже показал результат работы..
https://www.youtube.com/watch?v=IQXYYtLXCy0
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05.08.2020 18:06 Ответить
Зеленський = Брехня = блізнюки браття!!!
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05.08.2020 18:08 Ответить
Вот же умеют себе выдумывать фамилии, и при этом "немилостиво" присваивать!
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05.08.2020 18:16 Ответить
Во, полезли, млять....
История старая - при Кучме бюджетное бабло перемывали под "критические технологии"...
Вот вам и загадка на вечер досуга - чем "критические технологии" отличаются от "стратегических отраслей" ?
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05.08.2020 18:16 Ответить
"критические технологии" це мікросхеми і девайси типу «military», а "стратегические отрасли", це літако, ракето, танко, будування.

Какая разніца.
Зараз це знову, як і до 2013 пустять під откос.
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05.08.2020 18:49 Ответить
Ага! Т.е производство микросхем нельзя назвать "стратегической отраслью" а ракетобудування не основано на "критических технологиях"!
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05.08.2020 18:57 Ответить
Ой, забыл!
А в промежутке ещё была дивная кормушка,

ЗАКОН УКРАЇНИПро Загальнодержавну комплексну програму розвитку високих наукоємних технологій ВР Украины
Закон от 09.04.2004 № 1676-IV

Дукмаю, последний вариант будет "высокие стратегические наукоёмко-инновационные"

Эх, млять, бедный бюджет.....
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05.08.2020 18:20 Ответить
Повна хрень, якщо я зареєструю ООО Газпром, то мені щось перерахують? без допомоги влади така схема не працює.
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05.08.2020 18:25 Ответить
..бане зєбидло.
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05.08.2020 18:28 Ответить
столько лет и никакой милости от родины любимой! а госнаграды забыли указать!! Бедненький, мы тебя не забудем!, лучше не спи! Фамилия шикарная, для народа, - менять не будем, жалко, немилостиво!
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05.08.2020 18:30 Ответить
Фахівець по банкрутству підприємств оборонної промисловості України.
Ну, шо.

Тіпа борец за бабломір.
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05.08.2020 18:45 Ответить
Ну ладно если обливать, то с напором) Еще Немилостивый в 2010 году когда был Зам. Министра промышленной политики поставил свою подпись под незаконным отчуждением имущества КНДИ "Гидроприбор" и передал его площади под застройку. Сейчас там Мегамаркет (ул. Сурикова 8-а).
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05.08.2020 20:37 Ответить
 
 