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Новини
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На посаду заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості претендує Немілостівий

На посаду заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості претендує Немілостівий

Немілостівий - колишній перший заступник міністра промислової політики України в урядах Юлії Тимошенко (2007-10 роки) і Миколи Азарова (2010-2011 роки), а також колишній народний депутат (2012-14 роки).

Про це повідомляє громадська організація StateWatch,  інформує Цензор.НЕТ.

Немілостівий - колишній перший заступник Міністра промислової політики України в урядах Юлії Тимошенко (2007-10 роки) і Миколи Азарова (2010-2011 роки), а також колишній народний депутат (2012-14 роки).

Так, Віталій Немілостівий задекларував, що на 50% володіє приватною фірмою ТОВ "ПрАТ Харківський завод транспортного устаткування". Решта 50% належать його синові Євгену Немілостівиму. Ця фірма згадується в досудовому розслідуванні СБУ в кримінальному провадженні №22017220000000147 з 2017 року.

За даними слідчих, протягом 2015-16 років пов’язані між собою фірми ТОВ "ПРАТ Харківський завод транспортного устаткування" та ТОВ "Машгідропривод" на виконання дослідно-конструкторських робіт в рамках договорів з ДП КБ "Південне" отримали 15 млн грн, які в подальшому перерахували фіктивним фірмам. Натомість роботи виконувалися, зокрема, державним підприємством "Харківський завод транспортного устаткування", назву якого використав при реєстрації власного ТОВ Немілостівий, стверджують в StateWatch.

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Також посадові особи ТОВ "Машгідропривод" в 2015-2017 рр. присвоїли 4,9 млн грн, при розробці конструкторської документації для держпідприємства "Луч", зазначили в StateWatch.

Бенефіціаром "Машгідропривода" є кіпрська компанія NVED INVEST LTD, що належить синові претендента на посаду Євгену Немілостівому.

В іншому кримінальному провадженні №42018220750000029 від 2018 року харківська поліція розслідує, як належна Немілостівому приватна фірма-двійник ТОВ "ПрАТ Харківський завод транспортного устаткування" завдала шкоди однойменному державному підприємству.

Подібне використання майна державного заводу оборонної галузі приватними структурами Віталія Немілостівого зафіксовано в рішенні Харківського апеляційного господарського суду від 2014 року. Тоді журналісти "Наших Грошей" повідомляли, що державний виробник танків "Завод імені В.О.Малишева" має сплатити приватній фірмі ТОВ "Еко-Комуненерго" родини Немілостівих понад 25 мільйонів гривень за оренду приміщень, які належали заводу до 2008 року.

Протягом 2006 року Немілостівий працював першим заступником гендиректора на тому ж заводі ім. В.О. Малишева, а на початку 2007 року став в.о. гендиректора заводу.

У 2012 році Віталій Немілостівий обирався народним депутатом від "Батьківщини". Однак незабаром покинув цю однойменну фракцію, і далі голосував в унісон з "Партією регіонів".

"Від нових призначень в ОПК волосся стає дибки", - написав у фейсбуці глава StateWatch Гліб Канєвський.

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"В ОПУ вже розробили методичку для ЗМІ, на кшталт, Немілостівий - досвідчений промисловець. ... Ще представники влади будуть стверджувати, що Немілостівий був обраний колегіально - якимось неформальним і секретним номінаційним комітетом. Коротше, піпл повинен повірити, що конкурс відбувся на найвищому рівні", - додав Канєвський.

На посаду заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості претендує Немілостівий 01
На посаду заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості претендує Немілостівий 02

Автор: 

призначення (2301) Канєвський Гліб (20)


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Топ коментарі
+9
Невже? Та не може бути)))
Ну, ви зробили це разом)
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05.08.2020 17:49 Відповісти
+8
Ну чего? Как раз нормальный кандидат для зеленой швали. В доску свой.
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05.08.2020 17:51 Відповісти
+6
На должность замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности претендует Немилостивый, фирмы которого присвоили 20 млн грн, - StateWatch - Цензор.НЕТ 4352
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05.08.2020 17:54 Відповісти
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Невже? Та не може бути)))
Ну, ви зробили це разом)
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05.08.2020 17:49 Відповісти
Ну чего? Как раз нормальный кандидат для зеленой швали. В доску свой.
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05.08.2020 17:51 Відповісти
20 лямов плюс...скажите ещё шо оно не стратег...
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05.08.2020 17:51 Відповісти
Зелені уйо_ки в прєдвкушенніі того момєнта, когда іх будут дєлать вмєстє с особой інтенсівностью.
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05.08.2020 17:51 Відповісти
Украл немного. Может он настолько туп что не сможет много красть.
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05.08.2020 17:53 Відповісти
На должность замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности претендует Немилостивый, фирмы которого присвоили 20 млн грн, - StateWatch - Цензор.НЕТ 4352
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05.08.2020 17:54 Відповісти
просто Немилостивый оказывает услуги по обналичке для крупных гос предприятий через фиктивное ОКР.. этого не знает только ленивый..
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05.08.2020 17:55 Відповісти
сразу видно чувак с опытом . такого можно и в замминистры
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05.08.2020 17:57 Відповісти
мол кроме водки ничего,
проверен, наш товарищ...
Высоцкий
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05.08.2020 17:59 Відповісти
На должность замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности претендует Немилостивый, фирмы которого присвоили 20 млн грн, - StateWatch - Цензор.НЕТ 8975
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05.08.2020 18:00 Відповісти
Фанаты бубочки говорят, что в нем им нравится то, что он не ворует. А то, что воруют абсолютно все, кого он назначил на должности, это мелочи.
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05.08.2020 18:01 Відповісти
ЗЕприматы - ни дня без трэша, ни дня без зашквара
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05.08.2020 18:01 Відповісти
Мало украл - недостоин...)))
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05.08.2020 18:03 Відповісти
Абромавичус и ко уже показал результат работы..
https://www.youtube.com/watch?v=IQXYYtLXCy0
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05.08.2020 18:06 Відповісти
Зеленський = Брехня = блізнюки браття!!!
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05.08.2020 18:08 Відповісти
Вот же умеют себе выдумывать фамилии, и при этом "немилостиво" присваивать!
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05.08.2020 18:16 Відповісти
Во, полезли, млять....
История старая - при Кучме бюджетное бабло перемывали под "критические технологии"...
Вот вам и загадка на вечер досуга - чем "критические технологии" отличаются от "стратегических отраслей" ?
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05.08.2020 18:16 Відповісти
"критические технологии" це мікросхеми і девайси типу «military», а "стратегические отрасли", це літако, ракето, танко, будування.

Какая разніца.
Зараз це знову, як і до 2013 пустять під откос.
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05.08.2020 18:49 Відповісти
Ага! Т.е производство микросхем нельзя назвать "стратегической отраслью" а ракетобудування не основано на "критических технологиях"!
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05.08.2020 18:57 Відповісти
Ой, забыл!
А в промежутке ещё была дивная кормушка,

ЗАКОН УКРАЇНИПро Загальнодержавну комплексну програму розвитку високих наукоємних технологій ВР Украины
Закон от 09.04.2004 № 1676-IV

Дукмаю, последний вариант будет "высокие стратегические наукоёмко-инновационные"

Эх, млять, бедный бюджет.....
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05.08.2020 18:20 Відповісти
Повна хрень, якщо я зареєструю ООО Газпром, то мені щось перерахують? без допомоги влади така схема не працює.
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05.08.2020 18:25 Відповісти
..бане зєбидло.
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05.08.2020 18:28 Відповісти
столько лет и никакой милости от родины любимой! а госнаграды забыли указать!! Бедненький, мы тебя не забудем!, лучше не спи! Фамилия шикарная, для народа, - менять не будем, жалко, немилостиво!
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05.08.2020 18:30 Відповісти
Фахівець по банкрутству підприємств оборонної промисловості України.
Ну, шо.

Тіпа борец за бабломір.
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05.08.2020 18:45 Відповісти
Ну ладно если обливать, то с напором) Еще Немилостивый в 2010 году когда был Зам. Министра промышленной политики поставил свою подпись под незаконным отчуждением имущества КНДИ "Гидроприбор" и передал его площади под застройку. Сейчас там Мегамаркет (ул. Сурикова 8-а).
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05.08.2020 20:37 Відповісти
 
 