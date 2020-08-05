На посаду заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості претендує Немілостівий

Немілостівий - колишній перший заступник міністра промислової політики України в урядах Юлії Тимошенко (2007-10 роки) і Миколи Азарова (2010-2011 роки), а також колишній народний депутат (2012-14 роки).

Про це повідомляє громадська організація StateWatch, інформує Цензор.НЕТ.

Немілостівий - колишній перший заступник Міністра промислової політики України в урядах Юлії Тимошенко (2007-10 роки) і Миколи Азарова (2010-2011 роки), а також колишній народний депутат (2012-14 роки).

Так, Віталій Немілостівий задекларував, що на 50% володіє приватною фірмою ТОВ "ПрАТ Харківський завод транспортного устаткування". Решта 50% належать його синові Євгену Немілостівиму. Ця фірма згадується в досудовому розслідуванні СБУ в кримінальному провадженні №22017220000000147 з 2017 року.

За даними слідчих, протягом 2015-16 років пов’язані між собою фірми ТОВ "ПРАТ Харківський завод транспортного устаткування" та ТОВ "Машгідропривод" на виконання дослідно-конструкторських робіт в рамках договорів з ДП КБ "Південне" отримали 15 млн грн, які в подальшому перерахували фіктивним фірмам. Натомість роботи виконувалися, зокрема, державним підприємством "Харківський завод транспортного устаткування", назву якого використав при реєстрації власного ТОВ Немілостівий, стверджують в StateWatch.

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Також посадові особи ТОВ "Машгідропривод" в 2015-2017 рр. присвоїли 4,9 млн грн, при розробці конструкторської документації для держпідприємства "Луч", зазначили в StateWatch.

Бенефіціаром "Машгідропривода" є кіпрська компанія NVED INVEST LTD, що належить синові претендента на посаду Євгену Немілостівому.

В іншому кримінальному провадженні №42018220750000029 від 2018 року харківська поліція розслідує, як належна Немілостівому приватна фірма-двійник ТОВ "ПрАТ Харківський завод транспортного устаткування" завдала шкоди однойменному державному підприємству.

Подібне використання майна державного заводу оборонної галузі приватними структурами Віталія Немілостівого зафіксовано в рішенні Харківського апеляційного господарського суду від 2014 року. Тоді журналісти "Наших Грошей" повідомляли, що державний виробник танків "Завод імені В.О.Малишева" має сплатити приватній фірмі ТОВ "Еко-Комуненерго" родини Немілостівих понад 25 мільйонів гривень за оренду приміщень, які належали заводу до 2008 року.



Протягом 2006 року Немілостівий працював першим заступником гендиректора на тому ж заводі ім. В.О. Малишева, а на початку 2007 року став в.о. гендиректора заводу.

У 2012 році Віталій Немілостівий обирався народним депутатом від "Батьківщини". Однак незабаром покинув цю однойменну фракцію, і далі голосував в унісон з "Партією регіонів".

"Від нових призначень в ОПК волосся стає дибки", - написав у фейсбуці глава StateWatch Гліб Канєвський.

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"В ОПУ вже розробили методичку для ЗМІ, на кшталт, Немілостівий - досвідчений промисловець. ... Ще представники влади будуть стверджувати, що Немілостівий був обраний колегіально - якимось неформальним і секретним номінаційним комітетом. Коротше, піпл повинен повірити, що конкурс відбувся на найвищому рівні", - додав Канєвський.



