На посаду заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості претендує Немілостівий
Немілостівий - колишній перший заступник міністра промислової політики України в урядах Юлії Тимошенко (2007-10 роки) і Миколи Азарова (2010-2011 роки), а також колишній народний депутат (2012-14 роки).
Про це повідомляє громадська організація StateWatch, інформує Цензор.НЕТ.
Немілостівий - колишній перший заступник Міністра промислової політики України в урядах Юлії Тимошенко (2007-10 роки) і Миколи Азарова (2010-2011 роки), а також колишній народний депутат (2012-14 роки).
Так, Віталій Немілостівий задекларував, що на 50% володіє приватною фірмою ТОВ "ПрАТ Харківський завод транспортного устаткування". Решта 50% належать його синові Євгену Немілостівиму. Ця фірма згадується в досудовому розслідуванні СБУ в кримінальному провадженні №22017220000000147 з 2017 року.
За даними слідчих, протягом 2015-16 років пов’язані між собою фірми ТОВ "ПРАТ Харківський завод транспортного устаткування" та ТОВ "Машгідропривод" на виконання дослідно-конструкторських робіт в рамках договорів з ДП КБ "Південне" отримали 15 млн грн, які в подальшому перерахували фіктивним фірмам. Натомість роботи виконувалися, зокрема, державним підприємством "Харківський завод транспортного устаткування", назву якого використав при реєстрації власного ТОВ Немілостівий, стверджують в StateWatch.
Також посадові особи ТОВ "Машгідропривод" в 2015-2017 рр. присвоїли 4,9 млн грн, при розробці конструкторської документації для держпідприємства "Луч", зазначили в StateWatch.
Бенефіціаром "Машгідропривода" є кіпрська компанія NVED INVEST LTD, що належить синові претендента на посаду Євгену Немілостівому.
В іншому кримінальному провадженні №42018220750000029 від 2018 року харківська поліція розслідує, як належна Немілостівому приватна фірма-двійник ТОВ "ПрАТ Харківський завод транспортного устаткування" завдала шкоди однойменному державному підприємству.
Подібне використання майна державного заводу оборонної галузі приватними структурами Віталія Немілостівого зафіксовано в рішенні Харківського апеляційного господарського суду від 2014 року. Тоді журналісти "Наших Грошей" повідомляли, що державний виробник танків "Завод імені В.О.Малишева" має сплатити приватній фірмі ТОВ "Еко-Комуненерго" родини Немілостівих понад 25 мільйонів гривень за оренду приміщень, які належали заводу до 2008 року.
Протягом 2006 року Немілостівий працював першим заступником гендиректора на тому ж заводі ім. В.О. Малишева, а на початку 2007 року став в.о. гендиректора заводу.
У 2012 році Віталій Немілостівий обирався народним депутатом від "Батьківщини". Однак незабаром покинув цю однойменну фракцію, і далі голосував в унісон з "Партією регіонів".
"Від нових призначень в ОПК волосся стає дибки", - написав у фейсбуці глава StateWatch Гліб Канєвський.
"В ОПУ вже розробили методичку для ЗМІ, на кшталт, Немілостівий - досвідчений промисловець. ... Ще представники влади будуть стверджувати, що Немілостівий був обраний колегіально - якимось неформальним і секретним номінаційним комітетом. Коротше, піпл повинен повірити, що конкурс відбувся на найвищому рівні", - додав Канєвський.
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Ну, ви зробили це разом)
проверен, наш товарищ...
Высоцкий
https://www.youtube.com/watch?v=IQXYYtLXCy0
История старая - при Кучме бюджетное бабло перемывали под "критические технологии"...
Вот вам и загадка на вечер досуга - чем "критические технологии" отличаются от "стратегических отраслей" ?
Какая разніца.
Зараз це знову, як і до 2013 пустять під откос.
А в промежутке ещё была дивная кормушка,
ЗАКОН УКРАЇНИПро Загальнодержавну комплексну програму розвитку високих наукоємних технологій ВР Украины
Закон от 09.04.2004 № 1676-IV
Дукмаю, последний вариант будет "высокие стратегические наукоёмко-инновационные"
Эх, млять, бедный бюджет.....
Ну, шо.
Тіпа борец за
бабломір.