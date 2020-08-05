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Правительство Италии может отменить продажу Богуслаеву-младшему острова за $10 млн, - СМИ

Правительство Италии может отменить продажу Богуслаеву-младшему острова за $10 млн, - СМИ

Итальянские власти изучают обстоятельства приобретения лигурийского острова Галлинара сыном экс-владельца компании "Мотор Сич" Александром Богуслаевым.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Corriere Della Sera.

Остров, который купил Богуслаев-младший, с 1989 года является природным заповедником. А значит, приоритетным правом на его приобретение может воспользоваться государство.

"Компетентные органы министерства изучают документы, имеющиеся ограничения и наши приоритетные права", - сказал министр культурного наследия и культурной деятельности Италии Дарио Франческини.

Читайте на Цензор.НЕТ: Сын главы "Мотор Січ" Богуслаева купил остров с замком в Италии за $10 млн, - журналист Бигус. ФОТО

"Остров настолько важен для нас и для прибрежных муниципалитетов этого района с туристической точки зрения, что я считаю правильным изучить все процедурные аспекты продажи", - заявил мэр ближайшего к острову города Албенга Риккардо Томатис.

Когда стало известно, что остров приобрел Александр Богуслаев, итальянская пресса стала высказывать опасения, что доступ на остров будет открыт только для элиты.

Отмечалось, что в мире есть немало частных островов, однако речь идет об отдаленных атоллах, в то время как Галлинара доступен для всех, у кого есть лодка или деньги, чтобы ее нанять.

"Ни одно строительство или другие спекуляции не будут допущены на острове, учитывая его природный статус", - пообещал мэр Албенги.

Также на Цензор.НЕТ: Богуслаев, чей сын обзавелся островом в Италии, в 2011-м хотел "лизать дорожку" в Москву и клял украинцев, отправляющих своих детей в Европу, - Казанский

Министр Франческини также заявил: "Я уже сказал мэру, что мы сделаем все возможное, чтобы островом такой красоты могли наслаждаться все желающие".

Автор: 

Богуслаев Вячеслав (74) Италия (1656) остров (27)


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Топ комментарии
+25
а НАБУ и ГБР проверяло сына этого православного вертолетчика на предмет легализации незаконных денег?!
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05.08.2020 18:04 Ответить
+18
Це той Богуслаєв , який з надривом кричав , що Украіна не повинна вступати до ЄС і НАТО , а острівець в ЕС придбав для свого синочка !
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05.08.2020 18:07 Ответить
+12
сволочи, награбили
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05.08.2020 18:00 Ответить
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сволочи, награбили
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05.08.2020 18:00 Ответить
Там это не тут... Если Богосрам закроет остров, придут карабинеры и поставят его в позу ротного пулемета...)))
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05.08.2020 18:02 Ответить
Лигурийские регулировщики регулировали, регулировали, но не вырегулировали
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05.08.2020 18:02 Ответить
а НАБУ и ГБР проверяло сына этого православного вертолетчика на предмет легализации незаконных денег?!
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05.08.2020 18:04 Ответить
Точно, а то у нас тут швейцарцы приговаривают наших экс-депутатиков, американцы занимаются отмыванием денег неким Коломойским, а у нас тишь, да гладь. Никого не интересует, что "красный директор" и "крепкий хозяйственник", любитель совка и крепкий член Партии "регионов" в кризис выводит из страны 10 лямов ( не гривен). На Мотор-Сичи там всё в порядке?
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05.08.2020 18:17 Ответить
тот нашёл себе другой. похуже, но зато за 20 млн! шоб все повыздыхали от зависти!
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05.08.2020 18:06 Ответить
снайперские навыки у котыгорошка нэдостатни...
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05.08.2020 18:06 Ответить
Це той Богуслаєв , який з надривом кричав , що Украіна не повинна вступати до ЄС і НАТО , а острівець в ЕС придбав для свого синочка !
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05.08.2020 18:07 Ответить
ага, а ще мабуть був щирим патріотом України....деручи з неї останні соки....
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05.08.2020 18:29 Ответить
Угу, той самий що обіцяв вилизати доріжку до Москви, може біля Нової Землі щось придбає.
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05.08.2020 18:30 Ответить
Это характерно для всех глашатаеш русского мира. Эти лицемеры кричат: "Европа загнивает! Там одни геи!", - и.т., но при вся их недвижимость и семьи там...
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05.08.2020 19:56 Ответить
А он так хотел поставить 'оградку'.

😁
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05.08.2020 18:13 Ответить
з хрестиком?
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05.08.2020 18:28 Ответить
Такая корова нужна самому.
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05.08.2020 18:14 Ответить
конфисковать у щенка в пользу государства + тюрьма за исток дохода обоим, как минимум - в процессе добавятся еще.
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05.08.2020 18:18 Ответить
ну ось, комусь окопи в Донбасі, комусь острова за 10 млн. зелених...патріотизм зашкалює....у війну в 1941-1945 все шло на фронт однак, через те війна і закінчилась перемогою за 4 тоді роки.....це так ми ще довго будем воювати....
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05.08.2020 18:22 Ответить
....может отменить, а может и не отменить, это как карта ляжет...
и не забывайте о политической целесообразности
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05.08.2020 18:25 Ответить
Ну да, ну да, з 1989 настільки важливе місце, що ніхто не рухнувся.
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05.08.2020 18:28 Ответить
и вот сколько на передовой надо проторчать, чтобы купить такой остров...
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05.08.2020 18:32 Ответить
Онжирибъёнок!Не лишайте дитё любимой цацки!
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05.08.2020 18:33 Ответить
Итальянцам надо было сначала проверять происхождение денег. Деньги то украденные у Украины ...
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05.08.2020 18:37 Ответить
Одного меня смущает цена в 10млн?
Это цена особняка в конча-заспе) а здесь целый остров
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05.08.2020 18:47 Ответить
відмиває бабоси.
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05.08.2020 18:53 Ответить
Скорее всего это то что они показывают по чистому) остальные черным налом)))
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05.08.2020 21:28 Ответить
С замком к тому же.
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05.08.2020 20:49 Ответить
Будет интересно посмотреть на продавцов, когда правительство выкупит этот остров по супер низкой цене в 10млн)
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05.08.2020 21:40 Ответить
А ще тому. що це явне відмивання грошей.
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05.08.2020 19:08 Ответить
Заборчик повыше и никого не пущать
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05.08.2020 21:36 Ответить
Може ще й заодно наші "приватизації" переглянете?
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05.08.2020 22:27 Ответить
Смотрите лохи-любители ОПЗЖиста какая ОНО гнида, за Мордор пердак рвет, а острова в Европе покупает, от Мордора подальше.
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05.08.2020 22:43 Ответить
Какой там остров первый сразу после плотины Днепрогэса -
вот там и место богуслаевскому выплодку: пусть прислушивается к потрескиванию
старого бетона.
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06.08.2020 00:20 Ответить
 
 