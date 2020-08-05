Правительство Италии может отменить продажу Богуслаеву-младшему острова за $10 млн, - СМИ

Итальянские власти изучают обстоятельства приобретения лигурийского острова Галлинара сыном экс-владельца компании "Мотор Сич" Александром Богуслаевым.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Corriere Della Sera.

Остров, который купил Богуслаев-младший, с 1989 года является природным заповедником. А значит, приоритетным правом на его приобретение может воспользоваться государство.

"Компетентные органы министерства изучают документы, имеющиеся ограничения и наши приоритетные права", - сказал министр культурного наследия и культурной деятельности Италии Дарио Франческини.

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"Остров настолько важен для нас и для прибрежных муниципалитетов этого района с туристической точки зрения, что я считаю правильным изучить все процедурные аспекты продажи", - заявил мэр ближайшего к острову города Албенга Риккардо Томатис.

Когда стало известно, что остров приобрел Александр Богуслаев, итальянская пресса стала высказывать опасения, что доступ на остров будет открыт только для элиты.

Отмечалось, что в мире есть немало частных островов, однако речь идет об отдаленных атоллах, в то время как Галлинара доступен для всех, у кого есть лодка или деньги, чтобы ее нанять.

"Ни одно строительство или другие спекуляции не будут допущены на острове, учитывая его природный статус", - пообещал мэр Албенги.

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Министр Франческини также заявил: "Я уже сказал мэру, что мы сделаем все возможное, чтобы островом такой красоты могли наслаждаться все желающие".