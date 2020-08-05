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Новини
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Уряд Італії може скасувати продаж Богуслаєву-молодшому острова за $10 млн, - ЗМІ

Уряд Італії може скасувати продаж Богуслаєву-молодшому острова за $10 млн, - ЗМІ

Італійська влада вивчає обставини придбання Лігурійського острова Галлінарі сином ексвласника компанії "Мотор Січ" Олександром Богуслаєвим.

Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на Corriere Della Sera.

Острів, який купив Богуслаєв-молодший, із 1989 року є природним заповідником. А, отже, пріоритетним правом на його придбання може скористатися держава.

"Компетентні органи міністерства вивчають документи, наявні обмеження і наші пріоритетні права", - зазначив міністр культурної спадщини та культурної діяльності Італії Даріо Франческіні.

Читайте на Цензор.НЕТ: Син глави "Мотор Січ" Богуслаєва купив острів із замком в Італії за $10 млн, - журналіст Бігус. ФОТО

"Острів настільки важливий для нас і для прибережних муніципалітетів цього району з туристичної точки зору, що я вважаю правильним вивчити всі процедурні аспекти продажу", - заявив мер найближчого до острова міста Албенга Ріккардо Томатіс.

Коли стало відомо, що острів придбав Олександр Богуслаєв, італійська преса стала висловлювати побоювання, що доступ на острів буде відкритий лише для еліти.

Зазначалося, що в світі є чимало приватних островів, проте йдеться про віддалені атоли, в той час як Галлінарі доступний для всіх, у кого є човен або гроші, щоб його найняти.

"Жодне будівництво або інші спекуляції не будуть допущені на острові, з огляду на його природний статус", - пообіцяв мер Албенга.

Також на Цензор.НЕТ: Богуслаєв, син якого прикупив острів в Італії, в 2011-му хотів "лизати доріжку" в Москву і кляв українців, які відправляють своїх дітей у Європу, - Казанський

Міністр Франческіні також заявив: "Я вже сказав меру, що ми зробимо все можливе, щоб островом такої краси могли насолоджуватися всі бажаючі".

Богуслаєв В’ячеслав (143) Італія (1588) острів (31)


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Топ коментарі
+25
а НАБУ и ГБР проверяло сына этого православного вертолетчика на предмет легализации незаконных денег?!
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05.08.2020 18:04 Відповісти
+18
Це той Богуслаєв , який з надривом кричав , що Украіна не повинна вступати до ЄС і НАТО , а острівець в ЕС придбав для свого синочка !
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05.08.2020 18:07 Відповісти
+12
сволочи, награбили
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05.08.2020 18:00 Відповісти
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сволочи, награбили
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05.08.2020 18:00 Відповісти
Там это не тут... Если Богосрам закроет остров, придут карабинеры и поставят его в позу ротного пулемета...)))
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05.08.2020 18:02 Відповісти
Лигурийские регулировщики регулировали, регулировали, но не вырегулировали
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05.08.2020 18:02 Відповісти
а НАБУ и ГБР проверяло сына этого православного вертолетчика на предмет легализации незаконных денег?!
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05.08.2020 18:04 Відповісти
Точно, а то у нас тут швейцарцы приговаривают наших экс-депутатиков, американцы занимаются отмыванием денег неким Коломойским, а у нас тишь, да гладь. Никого не интересует, что "красный директор" и "крепкий хозяйственник", любитель совка и крепкий член Партии "регионов" в кризис выводит из страны 10 лямов ( не гривен). На Мотор-Сичи там всё в порядке?
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05.08.2020 18:17 Відповісти
тот нашёл себе другой. похуже, но зато за 20 млн! шоб все повыздыхали от зависти!
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05.08.2020 18:06 Відповісти
снайперские навыки у котыгорошка нэдостатни...
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05.08.2020 18:06 Відповісти
Це той Богуслаєв , який з надривом кричав , що Украіна не повинна вступати до ЄС і НАТО , а острівець в ЕС придбав для свого синочка !
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05.08.2020 18:07 Відповісти
ага, а ще мабуть був щирим патріотом України....деручи з неї останні соки....
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05.08.2020 18:29 Відповісти
Угу, той самий що обіцяв вилизати доріжку до Москви, може біля Нової Землі щось придбає.
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05.08.2020 18:30 Відповісти
Это характерно для всех глашатаеш русского мира. Эти лицемеры кричат: "Европа загнивает! Там одни геи!", - и.т., но при вся их недвижимость и семьи там...
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05.08.2020 19:56 Відповісти
А он так хотел поставить 'оградку'.

😁
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05.08.2020 18:13 Відповісти
з хрестиком?
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05.08.2020 18:28 Відповісти
Такая корова нужна самому.
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05.08.2020 18:14 Відповісти
конфисковать у щенка в пользу государства + тюрьма за исток дохода обоим, как минимум - в процессе добавятся еще.
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05.08.2020 18:18 Відповісти
ну ось, комусь окопи в Донбасі, комусь острова за 10 млн. зелених...патріотизм зашкалює....у війну в 1941-1945 все шло на фронт однак, через те війна і закінчилась перемогою за 4 тоді роки.....це так ми ще довго будем воювати....
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05.08.2020 18:22 Відповісти
....может отменить, а может и не отменить, это как карта ляжет...
и не забывайте о политической целесообразности
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05.08.2020 18:25 Відповісти
Ну да, ну да, з 1989 настільки важливе місце, що ніхто не рухнувся.
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05.08.2020 18:28 Відповісти
и вот сколько на передовой надо проторчать, чтобы купить такой остров...
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05.08.2020 18:32 Відповісти
Онжирибъёнок!Не лишайте дитё любимой цацки!
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05.08.2020 18:33 Відповісти
Итальянцам надо было сначала проверять происхождение денег. Деньги то украденные у Украины ...
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05.08.2020 18:37 Відповісти
Одного меня смущает цена в 10млн?
Это цена особняка в конча-заспе) а здесь целый остров
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05.08.2020 18:47 Відповісти
відмиває бабоси.
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05.08.2020 18:53 Відповісти
Скорее всего это то что они показывают по чистому) остальные черным налом)))
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05.08.2020 21:28 Відповісти
С замком к тому же.
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05.08.2020 20:49 Відповісти
Будет интересно посмотреть на продавцов, когда правительство выкупит этот остров по супер низкой цене в 10млн)
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05.08.2020 21:40 Відповісти
А ще тому. що це явне відмивання грошей.
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05.08.2020 19:08 Відповісти
Заборчик повыше и никого не пущать
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05.08.2020 21:36 Відповісти
Може ще й заодно наші "приватизації" переглянете?
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05.08.2020 22:27 Відповісти
Смотрите лохи-любители ОПЗЖиста какая ОНО гнида, за Мордор пердак рвет, а острова в Европе покупает, от Мордора подальше.
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05.08.2020 22:43 Відповісти
Какой там остров первый сразу после плотины Днепрогэса -
вот там и место богуслаевскому выплодку: пусть прислушивается к потрескиванию
старого бетона.
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06.08.2020 00:20 Відповісти
 
 