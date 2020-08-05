Уряд Італії може скасувати продаж Богуслаєву-молодшому острова за $10 млн, - ЗМІ

Італійська влада вивчає обставини придбання Лігурійського острова Галлінарі сином ексвласника компанії "Мотор Січ" Олександром Богуслаєвим.

Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на Corriere Della Sera.

Острів, який купив Богуслаєв-молодший, із 1989 року є природним заповідником. А, отже, пріоритетним правом на його придбання може скористатися держава.

"Компетентні органи міністерства вивчають документи, наявні обмеження і наші пріоритетні права", - зазначив міністр культурної спадщини та культурної діяльності Італії Даріо Франческіні.

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"Острів настільки важливий для нас і для прибережних муніципалітетів цього району з туристичної точки зору, що я вважаю правильним вивчити всі процедурні аспекти продажу", - заявив мер найближчого до острова міста Албенга Ріккардо Томатіс.

Коли стало відомо, що острів придбав Олександр Богуслаєв, італійська преса стала висловлювати побоювання, що доступ на острів буде відкритий лише для еліти.

Зазначалося, що в світі є чимало приватних островів, проте йдеться про віддалені атоли, в той час як Галлінарі доступний для всіх, у кого є човен або гроші, щоб його найняти.

"Жодне будівництво або інші спекуляції не будуть допущені на острові, з огляду на його природний статус", - пообіцяв мер Албенга.

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Міністр Франческіні також заявив: "Я вже сказав меру, що ми зробимо все можливе, щоб островом такої краси могли насолоджуватися всі бажаючі".



