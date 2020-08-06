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Лукашенко пообещал отдать "вагнеровцев"-граждан Украины, - Гордон

Лукашенко пообещал отдать

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал способствовать экстрадиции российских террористов - украинских граждан на территорию Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на белорусскую редакцию "Радыё Свабода", такое заявление сделал журналист Дмитрий Гордон после разговора с Лукашенко.

Зеленский попросил Лукашенко передать Киеву участников боевых действий в Донбассе, рассказал Гордон.

Журналист сообщает, что белорусский президент пообещал дать "зеленый свет" прокуратуре и правоохранительным органам республики, чтобы обеспечить "экстрадицию преступников" в Россию и в Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минск будет сотрудничать с Москвой и Киевом по делу задержанных россиян, - Лукашенко

Ранее Офис Президента Украины сообщил, что Зеленский в телефонном разговоре с Лукашенко высказал надежду, что задержанные в Беларуси участники военных действий в Донбассе будут переданы Украине.

Автор: 

Беларусь (7923) Лукашенко Александр (3618) ЧВК Вагнер (1334)


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Топ комментарии
+18
Лука может говорить всё, что угодно. Как и *****. Оно тоже Украину братской называет, а США партнёрами. И гадит тут же. Любыми способами. А завтра получит нефть - и запоёт соловьёвым.
Лука - это деревянная модель *****.
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06.08.2020 01:37 Ответить
+17
Облисіння вона точно не лікує
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06.08.2020 00:51 Ответить
+16
Лукашенко пообещал отдать "вагнеровцев"-граждан Украины, - Гордон - Цензор.НЕТ 9219
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06.08.2020 00:39 Ответить
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Лукашенко пообещал отдать "вагнеровцев"-граждан Украины, - Гордон - Цензор.НЕТ 9219
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06.08.2020 00:39 Ответить
Облисіння вона точно не лікує
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06.08.2020 00:51 Ответить
у этой расы и не должно быть волос.
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06.08.2020 02:19 Ответить
сусідка віддала цьому гаду пенсію за пів року.
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06.08.2020 10:59 Ответить
Бубачка добазарився щоб обміняти їх на таксистів.
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06.08.2020 00:40 Ответить
Так само в Україні.
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06.08.2020 01:29 Ответить
Хариб Да. А кто такие "прахоботы"? Это вы-зелебобики,которые проголосовали за клоуна,пустившем прахом экономику Украины?
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06.08.2020 01:34 Ответить
Йди з Богом, юродивий, якого пристукнули порожнім соєвим мішком.
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06.08.2020 01:37 Ответить
Что,зелебобик нервничаешь,привыкай,судьба у вас такая
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06.08.2020 01:44 Ответить
Юродивим кацапським сектантам не подаю. Проходь. Чи тобі напрямок вказати?
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06.08.2020 01:49 Ответить
Хариб ДА,иди на Хариб ДУ .Смотри,только,чтобы яйтса скалами не прищемило и Харон успешно доставил через Стикс твою грешную душу в подземное царство..
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06.08.2020 01:54 Ответить
Закінчиться каденція Зе і тоді зебобяки будуть ховатися і говорити, що за нього не голосували.
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06.08.2020 02:00 Ответить
А закінчитися вона може достроково.
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06.08.2020 02:02 Ответить
До того все йде, а маркер (його помічник Новіков) звільнився.
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06.08.2020 02:06 Ответить
Фанати портнова з Німеччини підключились?
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06.08.2020 08:33 Ответить
"Прахаботи", в очах "Харіб Ди" - це ті "паскуди", що називали його дурнем, коли він "рвав сраку на британський прапор" за "Блазня", а він потирав руки і кричав, що "Марадьор завтра сидітиме!...", а "прахаботи" "спіймають облизня...". А тепер, коли він побачив власними очима, що той його "кумир", на якого він покладав надії - "простий засранець-пустомеля", його бісить... Однак, честі і гідності визнать свою помилку у нього не вистачає, тому він звинувачує, за звичкою, у своїй дурості, оточуючих... Особливу ненависть він відчуває до "прахаботів", тому що саме вони називали його дурним і виявились праві... Це психологія незрілої у соціальному плані, особистості...
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06.08.2020 05:31 Ответить
Це наз-ся - "синдром Данінга- Крюгера". Тобто нерозумне навіть не розуміє , що воно нерозумне )
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06.08.2020 06:27 Ответить
Таксисти не люди? Вони що хвостаті такі як ти?
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06.08.2020 08:17 Ответить
Ти вже втік до Гамерики? Ось там і сиди і не пхай свого носа сюди.
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06.08.2020 08:26 Ответить
Туди,куди запхав свого ти,мій вже не поміститься.
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06.08.2020 08:33 Ответить
таксисти люди, то їх треба міняти на людей, а не на військовополонених. Хто відповість за те, що у нас немає обмінного фонду з простих людей , для обміну на наших таксистів ??
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06.08.2020 09:09 Ответить
Таксисти не воюють і не можуть бути військовополоненими? Воюють тільки судді,прокурори,і депутати?
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06.08.2020 09:15 Ответить
коли таксист хоча б раз повоював, то він вже проходить як військовополонений, але коли бомбіла поїхав за довгим рублем на тимчасову окуповану, а його тачка комусь там приглянулась, та його арештували за незаконний переїзд, то то вже його проблеми
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06.08.2020 10:07 Ответить
Для мене життя однієї української людини дорожче за тисяч ворогів,не залежно від того як та людина заробляла собі на життя.
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06.08.2020 10:11 Ответить
Без українського Воїна, те життя нічого не варте, але українського воїна оставили в полоні, замість нього взяли таксиста,та обміняли на чужого воїна з чужої країни.
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06.08.2020 10:19 Ответить
у 2014р ті ж прості громадяни ставали воїнами добробатів,тоді як доблесні мусори і вояки здали Крим і Донбас. І серед тих громадян таксистів було більше ніж прокурорів,суддів,депутатів.
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06.08.2020 10:25 Ответить
Он воно що, і тому для нас таксисти понад усе ? Чому до цього часу немає Закону про таксистів ? До речі, ви таксист , чи у вас сім'я таксистів?
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06.08.2020 11:11 Ответить
tZE inform

Республика Беларусь не получала никаких официальных документов о выдаче задержанных в Беларуси боевиков НВФ, которые являются гражданами Украины.
Извините, у нас клоун представляющий президента взял отгул за наш счет.
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06.08.2020 00:42 Ответить
Офіс Генерального прокурора на підставі Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 року звернувся до Генеральної прокуратури Республіки Білорусь із запитами про тимчасовий арешт осіб, які 29 липня були затримані правоохоронними органами цієї держави.
28 особам, з яких 9 громадян України, оголошено про підозру за фактом участі у терористичній організації (ст. 258-3 КК України).
На даний час триває підготовка документів, необхідних для направлення запитів про екстрадицію вказаних осіб.

https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=277950
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06.08.2020 01:14 Ответить
Для Марьян повторю - Республика Беларусь не получала никаких официальных документов о выдаче задержанных в Беларуси боевиков НВФ, которые являются гражданами Украины.
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06.08.2020 01:19 Ответить
Можете это повторять сколько угодно, у вас же такой авторитетный источник - tZE inform, что по сравнению с ним офис прокурора. Так... мелюзга.))
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06.08.2020 01:28 Ответить
вы тупая? официально еще НИКТО не обращался !!!!
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06.08.2020 01:31 Ответить
Дайте угадаю... это написали на сайте tZE inform?! Тогда так и есть.)))
Украинская правда (и не только) пишет уже о том, что "Беларусь получила запрос Офиса генпрокурора на арест "вагнеровцев" (с) Но вы можете по-прежнему кудахтать цитировать свой любимый сайт.)
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06.08.2020 01:55 Ответить
На заборе тоже пишут
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06.08.2020 07:59 Ответить
Если передаст, то с росейским обнуленным царем плохо у него дела
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06.08.2020 00:47 Ответить
Скорее всего Бацька уверен, что путлер хочет захватить Беларусь
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06.08.2020 00:51 Ответить
Та передаст он. Причем последний передаст.
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06.08.2020 01:18 Ответить
***** последний,а этот...то такэ.
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06.08.2020 01:30 Ответить
Заявка на передаста.
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06.08.2020 01:34 Ответить
На Хариб-Ду
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06.08.2020 02:07 Ответить
Два петушка раскукарекались-один другому лайки ставят..Две подружки вечерком..
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06.08.2020 02:11 Ответить
Нафиг они нужны? От этого ни у кого даже писюн не встанет.
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06.08.2020 00:49 Ответить
Хариб Да с Днипром? Согласен,не встанет
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06.08.2020 02:13 Ответить
Штопанный, что ты несешь дурень?

Выдавать необходимо террористов, которые участвовали в преступлениях на территории Украины. При чем тут граждане?
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06.08.2020 00:52 Ответить
все правильно. в отношении военных преступлений действует принцип экстерриториальности.
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06.08.2020 00:59 Ответить
https://youtu.be/M8gHmq77XeQ?t=258 Не добрый у него взгляд, ох не добрый (с)
Лукашенко пообещал отдать "вагнеровцев"-граждан Украины, - Гордон - Цензор.НЕТ 8145
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06.08.2020 00:55 Ответить
Неужели он был когда то председателем колхоза? Так посмотрит на урожай соседнего колхоза и урожай весь ляжет, Украине нельзя связываться с Лукашенко и с Минском,а то мы окажемся тоже в московском стойле
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06.08.2020 07:56 Ответить
Боевые действия идут на Донбассе.
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06.08.2020 01:01 Ответить
Не врешь?
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06.08.2020 01:17 Ответить
Включил хитрость...
Вряд-ли "вагнеровцы" из числа граждан Украины принимали участие в захвате Крыма...
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06.08.2020 01:10 Ответить
Какая разница. Террористы с гражданством Украины сядут на зону и ето будет очень хороший удар по ***** и его репутации. Ето только начало. Дальше по всему миру будут отлавливать не только Вагнеровских террористов, а и крысчан и ордиловцев-перебежчиков и предателей и передавать Украине на суд. Вот тогда глисты сепарские в животе зашевелятся когда в жопу правосудие посветит фонариком
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06.08.2020 01:49 Ответить
Сколько их там? Я нигде не видел информацию.
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06.08.2020 01:53 Ответить
Кому Лука бацька, тому ***** дзядька.
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06.08.2020 01:28 Ответить
А кому и харибда честная давалка.
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06.08.2020 04:41 Ответить
Всё это полная хреновина. Лука будет пугать пуйло выдачей уродов в Украину - чтобы достичь каких-то своих целей в "дружбе" с кацапами. В-общем, будет использовать ситуацию как рычаг против паРаши. Но реально скорее всего никого не выдаст, бо забоится мести Плешивого.
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06.08.2020 01:31 Ответить
Лука может говорить всё, что угодно. Как и *****. Оно тоже Украину братской называет, а США партнёрами. И гадит тут же. Любыми способами. А завтра получит нефть - и запоёт соловьёвым.
Лука - это деревянная модель *****.
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06.08.2020 01:37 Ответить
Скорее всего до выдачи не дойдет. Лука тролит *****
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06.08.2020 01:45 Ответить
Все они внезапно могут оказаться гражданами России, боюсь что гэбисты опять разведут Бубочку.
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06.08.2020 01:52 Ответить
А якщо у вагнерівців буде громадянство росії і України? Саме це і буде формальним приводом не просто надавати злочинців Україні.
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06.08.2020 02:04 Ответить
От дохлого осла уши лукавое вам отдаст, сипатый - патологический лжец и аттестованный мозаичный шизофреник.
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06.08.2020 02:11 Ответить
А его просто сожгут или сначала повесят?
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06.08.2020 06:50 Ответить
что-то мне кажется это была "многоходовочка" от двух диктаторов. Одному подняли рейтинг и дали повод подзакрутить гайки для "врагов народа". Второй подкинет позора третьему недодиктатору-наполеончику, чтоб снова обосрался при обмене. Ведь это чмо снова будет унижаться и сдавать позиции ради "обмена", чтоб показать какой он "голубь мира"
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06.08.2020 02:16 Ответить
Согласна на 100
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06.08.2020 02:41 Ответить
Обіцяти віддати і віддати це дві великі різниці, як небо і земля.
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06.08.2020 02:24 Ответить
Рб по факту ещё более ватное - чем Параша так что Надежда Ваша на проклакту от параши глупа и смешна и в отричии от второго Беларуса погибшего на вашем майдане могут прийти другие гости из рб вместе с парашей многовекторность одна Надежда что Гордон бареттера интервью у всех уже бывших
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06.08.2020 02:49 Ответить
От поясніть це тут одному бєларусу Віктар BY.
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06.08.2020 02:56 Ответить
Ты меня в 3 ночи не поминай всуе - я сплю тогда плохо, ворочаюсь. Сны дурные - Лукашенко, татары...
Ничего не понял из того бреда - что мне надо об'яснить? Что Лукашенко патриот? Или что в случае его свержения беларусы с касапами на Волынь нападут?
Иди таблетку прими...
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06.08.2020 07:33 Ответить
Как там у вас в ОАЦ дела ? За Сашину победу сражаетесь не на жизнь а на смерть .
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06.08.2020 05:17 Ответить
Нам бы самим не подохнуть и хоть какой никакой мозг сохранить - было бы смешно если бы не было так грустно и ковид и приказ не ложить в больницу со средней и тяжелой формой пневмонии Минздрав Какая тут уж борьба и народ то жутко ватный - 26 раз с мозгом промытым. Если интересно как - зайдите на рудые свабода
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06.08.2020 05:40 Ответить
https://mobile.twitter.com/jozefkneht1

https://mobile.twitter.com/jozefkneht1 Йозеф Кнехт @jozefkneht1

https://mobile.twitter.com/jozefkneht1 https://mobile.twitter.com/jozefkneht1



Новини опозиційної боротьби в Білорусі.
Цепкало закликав Хла засудити антиросійські дії Лукашенка.
Тіхоновська заявила, що їй погрожували з українського номеру.
Ну і безкоштовна реклама Тіхоновської на "опозиційному" Дождє.
Ну вже ніби все зрозуміло.
Пашиняни 2.0.
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06.08.2020 10:44 Ответить
Лукашенко начал кокетливо вилять задом перед рашкой и Западом, как Янукович. Все знают чем это заканчивается.
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06.08.2020 04:59 Ответить
ласковое теля у всех подсасуе...
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06.08.2020 05:20 Ответить
Врет и не краснеет. Лукашенко не передаст ни одного из арестованных Украине что бы он не говорил гордону .
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06.08.2020 05:15 Ответить
наверняка передаст...у него же такое честное лицо и незапятнанная репутация - ни разу никого не кинул...
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06.08.2020 05:22 Ответить
А вот и она,лакмусовая бумажка.
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06.08.2020 05:54 Ответить
вот это зрада так зрада.
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06.08.2020 06:00 Ответить
Видимо совсем плохи дела у батьки ,раз онрешился на интервью с лысой пирамидкой.
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06.08.2020 06:33 Ответить
Батька взял за яйца КГБшного Окурка....,ибо РАБссия вмешивалась в выборы только для Трампа...чтобы омериканцам насрать,сказал Вольфович и спалил сраную контору....
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06.08.2020 06:58 Ответить
Немцам газ КГБист продает по 65 , а Батьке по 126....и я бы глубоко Возьмущам-с...шо за братство двух народов... и союзное государство....
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06.08.2020 07:01 Ответить
Когда в Германию гнали по 250, а батьке по 150 и больше половины гнал за кордон по 250 - это Луку вполне устраивало, а когда цены поменялись и за кордон излишки уже не продашь, то батька возмутился, тоже самое было и с нефтью. А когда в кремле задумались, что в замен они ничего не получают, решили халявные дела для братьев прикрыть, вот тут Лука и сорвался в пике.
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06.08.2020 07:57 Ответить
В итоге получается что Белорусия оплачивает стройку Северный поток-2 а не сраный ГрязьПром...
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06.08.2020 07:05 Ответить
Якщо таки віддасть, то значить не "договорняк" з расєєю . Напевно раша хотіла замутити в Бєларусі, щоб надати потім братську допомогу . І можливо думає це зробити і надалі...
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06.08.2020 09:44 Ответить
В Россию......и если кто из них захочет.....может быть...в Украину. Игры престолов...
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06.08.2020 09:59 Ответить
https://censor.net/user/137888

Расшифровываю слова Бацьки - он попытается шантажировать Расию возможность выдать их Украине.
https://censor.net/comments/locate/3212080/019214cd-37d5-720e-af91-f6e48dab5f71Ответить
Мне нравится 9
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06.08.2020 10:16 Ответить
еге, і ви говорітє...
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06.08.2020 10:42 Ответить
"Преступников в россию"?От клоун усатый)Это чмо еще надеется,что ***** хоть перед чем-то остановится?Не учится на чужих ошибках-будет учиться на собственных.Если жив останется,естественно(что под большим вопросом).
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06.08.2020 12:22 Ответить
Бог в помощь!- если Ермаковцы не обсерутся!
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06.08.2020 14:06 Ответить
 
 