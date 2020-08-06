Лукашенко пообіцяв віддати "вагнерівців"-громадян України, - Гордон
Президент Білорусі Олександр Лукашенко пообіцяв сприяти екстрадиції російських терористів - українських громадян на територію України.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на білоруську редакцію "Радыё Свабода", таку заяву зробив журналіст Дмитро Гордон після розмови з Лукашенком.
Зеленський попросив Лукашенка передати Києву учасників бойових дій на Донбасі, розповів Гордон.
Журналіст повідомляє, що білоруський президент пообіцяв дати "зелене світло" прокуратурі і правоохоронним органам республіки, щоб забезпечити "екстрадицію злочинців" у Росію і в Україну.
Раніше Офіс Президента України повідомив, що Зеленський у телефонній розмові з Лукашенком висловив сподівання, що затримані в Білорусі учасники військових дій на Донбасі будуть передані Україні.
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Республика Беларусь не получала никаких официальных документов о выдаче задержанных в Беларуси боевиков НВФ, которые являются гражданами Украины.
Извините, у нас клоун представляющий президента взял отгул за наш счет.
28 особам, з яких 9 громадян України, оголошено про підозру за фактом участі у терористичній організації (ст. 258-3 КК України).
На даний час триває підготовка документів, необхідних для направлення запитів про екстрадицію вказаних осіб.
https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=277950
Украинская правда (и не только) пишет уже о том, что "Беларусь получила запрос Офиса генпрокурора на арест "вагнеровцев" (с) Но вы можете по-прежнему
кудахтатьцитировать свой любимый сайт.)
Выдавать необходимо террористов, которые участвовали в преступлениях на территории Украины. При чем тут граждане?
Вряд-ли "вагнеровцы" из числа граждан Украины принимали участие в захвате Крыма...
Лука - это деревянная модель *****.
Ничего не понял из того бреда - что мне надо об'яснить? Что Лукашенко патриот? Или что в случае его свержения беларусы с касапами на Волынь нападут?
Иди таблетку прими...
https://mobile.twitter.com/jozefkneht1 Йозеф Кнехт @jozefkneht1
https://mobile.twitter.com/jozefkneht1 https://mobile.twitter.com/jozefkneht1
Новини опозиційної боротьби в Білорусі.
Цепкало закликав Хла засудити антиросійські дії Лукашенка.
Тіхоновська заявила, що їй погрожували з українського номеру.
Ну і безкоштовна реклама Тіхоновської на "опозиційному" Дождє.
Ну вже ніби все зрозуміло.
Пашиняни 2.0.
Расшифровываю слова Бацьки - он попытается шантажировать Расию возможность выдать их Украине.
https://censor.net/comments/locate/3212080/019214cd-37d5-720e-af91-f6e48dab5f71Ответить
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