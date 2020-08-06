Лукашенко пообіцяв віддати "вагнерівців"-громадян України, - Гордон

Президент Білорусі Олександр Лукашенко пообіцяв сприяти екстрадиції російських терористів - українських громадян на територію України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на білоруську редакцію "Радыё Свабода", таку заяву зробив журналіст Дмитро Гордон після розмови з Лукашенком.

Зеленський попросив Лукашенка передати Києву учасників бойових дій на Донбасі, розповів Гордон.

Журналіст повідомляє, що білоруський президент пообіцяв дати "зелене світло" прокуратурі і правоохоронним органам республіки, щоб забезпечити "екстрадицію злочинців" у Росію і в Україну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінськ співпрацюватиме з Москвою і Києвом у справі затриманих росіян, - Лукашенко

Раніше Офіс Президента України повідомив, що Зеленський у телефонній розмові з Лукашенком висловив сподівання, що затримані в Білорусі учасники військових дій на Донбасі будуть передані Україні.