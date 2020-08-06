Зеленский уволил Грабовскую с должности замглавы Госуправления делами

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил с должности заместителя руководителя Государственного управления делами Марию Грабовскую.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, об этом говорится в тексте Указа президента №309/2020 от 5 августа.

"Освободить Грабовскую Марию Дмитриевну с должности заместителя руководителя Государственного управления делами согласно с поданному заявлению", - говорится в Указе.

Зеленский 16 января 2020 года назначил Марию Грабовскую заместителем руководителя Государственного управления делами.

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Она стала победителем конкурса на занятие вакантных должностей государственной службы категории "Б", объявленных в соответствии с распоряжением руководителя Государственного управления делами 6 сентября 2019 года. Конкурс прошел 25 сентября.

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