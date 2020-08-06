РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9946 посетителей онлайн
Новости
4 798 18

Зеленский уволил Грабовскую с должности замглавы Госуправления делами

Зеленский уволил Грабовскую с должности замглавы Госуправления делами

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил с должности заместителя руководителя Государственного управления делами Марию Грабовскую.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, об этом говорится в тексте Указа президента №309/2020 от 5 августа.

"Освободить Грабовскую Марию Дмитриевну с должности заместителя руководителя Государственного управления делами согласно с поданному заявлению", - говорится в Указе.

Зеленский 16 января 2020 года назначил Марию Грабовскую заместителем руководителя Государственного управления делами. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил Буданова начальником ГУР Минобороны вместо Бурбы

Она стала победителем конкурса на занятие вакантных должностей государственной службы категории "Б", объявленных в соответствии с распоряжением руководителя Государственного управления делами 6 сентября 2019 года. Конкурс прошел 25 сентября.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Советник Зеленского Новиков написал заявление об увольнении

ДУСя (182) Зеленский Владимир (20925) увольнение (2686) указ (528)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+8
Зеленский уволил Грабовскую с должности замглавы Госуправления делами - Цензор.НЕТ 4136
показать весь комментарий
06.08.2020 09:03 Ответить
+8
Зеленський звільнив Грабовську з посади заступника голови ДУС - Цензор.НЕТ 8599
показать весь комментарий
06.08.2020 09:07 Ответить
+7
Зеленський звільнив Грабовську з посади заступника голови ДУС - Цензор.НЕТ 1921
показать весь комментарий
06.08.2020 09:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И шо эта Грабовская на управляла, проверки посадки будут? или клован своих не сажает?...
показать весь комментарий
06.08.2020 09:01 Ответить
Зеленский уволил Грабовскую с должности замглавы Госуправления делами - Цензор.НЕТ 4136
показать весь комментарий
06.08.2020 09:03 Ответить
Чекайте, чекайте, це хіба не пенсії підняли із зарплатами? Тоді це не Зе зробив, він не таке обіцяв. Це все Порошенко Бубочці гадить.
показать весь комментарий
06.08.2020 09:07 Ответить
ще водичка кожного місяця за 300 гр від Зеленського.
Рейтинг Зеленського і зелених = НУЛЬ!!!
показать весь комментарий
06.08.2020 09:18 Ответить
думаю, что история судьи вовка касается далеко не одного Зиленскага,
правда ?
показать весь комментарий
06.08.2020 10:11 Ответить
Зеленський звільнив Грабовську з посади заступника голови ДУС - Цензор.НЕТ 8599
показать весь комментарий
06.08.2020 09:07 Ответить
НамазывайТЕ!
показать весь комментарий
06.08.2020 09:19 Ответить
Очень полезная новость. Все затаив дыхание ждали когда завзамлаба уволится.
Спам какой то...
показать весь комментарий
06.08.2020 09:04 Ответить
Навіщо він її призначав пів року тому?
показать весь комментарий
06.08.2020 09:07 Ответить
Бурхлива діяльність. Імітація.
показать весь комментарий
06.08.2020 09:41 Ответить
"согласно с поданному заявлению"
Источник:https://censor.net/n3212203
В оригинале видимо было:
"згідно з поданою заявою"
показать весь комментарий
06.08.2020 09:07 Ответить
Зеленський звільнив Грабовську з посади заступника голови ДУС - Цензор.НЕТ 1921
показать весь комментарий
06.08.2020 09:09 Ответить
А шо такое, могут себе позволить, ведь эпоха бедности позади.
показать весь комментарий
06.08.2020 09:10 Ответить
похоже, говорить одно- делать другое. одни назначения и увольнения, нет времени на работу. пора слугам расслабиться, пока границы опять не начали закрываться.
показать весь комментарий
06.08.2020 09:14 Ответить
Дайте эту должность моему другу Мойше из Одэссы!!
показать весь комментарий
06.08.2020 09:20 Ответить
Ваш друг Мойша таки тупой поц,если Зеленский до сих пор его не назначил министром или губернатором.😀
показать весь комментарий
06.08.2020 10:22 Ответить
от зеленого барана бегут все кто дружит с головой )))
все к чему прикасается членограй бедосик превращается в дерьмо)))
показать весь комментарий
06.08.2020 09:42 Ответить
Мабуть бунтарка дозволила собі зухвалий уклін на кілька градусів менше встановленого. Це вимагало негайного вирішення. Економіка та політика зачекають, бо мир же ,мля!
показать весь комментарий
06.08.2020 10:52 Ответить
 
 