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Новини
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Зеленський звільнив Грабовську з посади заступника голови ДУС

Зеленський звільнив Грабовську з посади заступника голови ДУС

Президент України Володимир Зеленський своїм указом звільнив із посади заступника керівника Державного управління справами Марію Грабовську.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, про це йдеться в тексті кказу президента №309/2020 від 5 серпня.

"Звільнити Грабовську Марію Дмитрівну з посади заступника керівника Державного управління справами згідно з поданою заявою", - йдеться в указі.

Зеленський 16 січня 2020 року призначив Марію Грабовську заступником керівника Державного управління справами.

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Вона стала переможцем конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорії "Б", оголошених згідно з розпорядженням керівника Державного управління справами 6 вересня 2019 року. Конкурс відбувся 25 вересня.

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ДУСЯ (157) Зеленський Володимир (24428) звільнення (2692) наказ (445)


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Топ коментарі
+8
Зеленский уволил Грабовскую с должности замглавы Госуправления делами - Цензор.НЕТ 4136
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06.08.2020 09:03 Відповісти
+8
Зеленський звільнив Грабовську з посади заступника голови ДУС - Цензор.НЕТ 8599
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06.08.2020 09:07 Відповісти
+7
Зеленський звільнив Грабовську з посади заступника голови ДУС - Цензор.НЕТ 1921
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06.08.2020 09:09 Відповісти
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И шо эта Грабовская на управляла, проверки посадки будут? или клован своих не сажает?...
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06.08.2020 09:01 Відповісти
Зеленский уволил Грабовскую с должности замглавы Госуправления делами - Цензор.НЕТ 4136
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06.08.2020 09:03 Відповісти
Чекайте, чекайте, це хіба не пенсії підняли із зарплатами? Тоді це не Зе зробив, він не таке обіцяв. Це все Порошенко Бубочці гадить.
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06.08.2020 09:07 Відповісти
ще водичка кожного місяця за 300 гр від Зеленського.
Рейтинг Зеленського і зелених = НУЛЬ!!!
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06.08.2020 09:18 Відповісти
думаю, что история судьи вовка касается далеко не одного Зиленскага,
правда ?
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06.08.2020 10:11 Відповісти
Зеленський звільнив Грабовську з посади заступника голови ДУС - Цензор.НЕТ 8599
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06.08.2020 09:07 Відповісти
НамазывайТЕ!
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06.08.2020 09:19 Відповісти
Очень полезная новость. Все затаив дыхание ждали когда завзамлаба уволится.
Спам какой то...
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06.08.2020 09:04 Відповісти
Навіщо він її призначав пів року тому?
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06.08.2020 09:07 Відповісти
Бурхлива діяльність. Імітація.
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06.08.2020 09:41 Відповісти
"согласно с поданному заявлению"
Источник:https://censor.net/n3212203
В оригинале видимо было:
"згідно з поданою заявою"
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06.08.2020 09:07 Відповісти
Зеленський звільнив Грабовську з посади заступника голови ДУС - Цензор.НЕТ 1921
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06.08.2020 09:09 Відповісти
А шо такое, могут себе позволить, ведь эпоха бедности позади.
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06.08.2020 09:10 Відповісти
похоже, говорить одно- делать другое. одни назначения и увольнения, нет времени на работу. пора слугам расслабиться, пока границы опять не начали закрываться.
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06.08.2020 09:14 Відповісти
Дайте эту должность моему другу Мойше из Одэссы!!
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06.08.2020 09:20 Відповісти
Ваш друг Мойша таки тупой поц,если Зеленский до сих пор его не назначил министром или губернатором.😀
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06.08.2020 10:22 Відповісти
от зеленого барана бегут все кто дружит с головой )))
все к чему прикасается членограй бедосик превращается в дерьмо)))
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06.08.2020 09:42 Відповісти
Мабуть бунтарка дозволила собі зухвалий уклін на кілька градусів менше встановленого. Це вимагало негайного вирішення. Економіка та політика зачекають, бо мир же ,мля!
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06.08.2020 10:52 Відповісти
 
 