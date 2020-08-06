Зеленський звільнив Грабовську з посади заступника голови ДУС

Президент України Володимир Зеленський своїм указом звільнив із посади заступника керівника Державного управління справами Марію Грабовську.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, про це йдеться в тексті кказу президента №309/2020 від 5 серпня.

"Звільнити Грабовську Марію Дмитрівну з посади заступника керівника Державного управління справами згідно з поданою заявою", - йдеться в указі.

Зеленський 16 січня 2020 року призначив Марію Грабовську заступником керівника Державного управління справами.

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Вона стала переможцем конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорії "Б", оголошених згідно з розпорядженням керівника Державного управління справами 6 вересня 2019 року. Конкурс відбувся 25 вересня.

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