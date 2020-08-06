Партия реформ Эстонии сомневается в правомерности выдачи госкредита бизнесмену Тедеру

Члены парламентской фракции Партии реформ Эстонии обратились к премьер-министру страны с просьбой разъяснить, насколько предприятия, получившие на льготных условиях кредиты от фонда KredEx, соответствуют определению стратегического предприятия в дополнительном бюджете.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини".

"У нас возникли серьезные подозрения, что несколько решений правительства не соответствуют условиям, изложенным в пояснительной записке к законопроекту о дополнительном бюджете на 2020 год, а также, что в этих решениях нет единой логики, на основании которой были приняты решения об оказании финансовой помощи", - сказала председатель фракции партии Кая Каллас.

Поэтому Кая Каллас и член финансовой комиссии Рийгикогу Андрес Сутт запрашивают у правительства информацию по каждому предприятию, получившему финансовую помощь, о его соответствии условиям стратегической поддержки госфонда KredEx, а также об альтернативных вариантах финансирования.

Ранее правительство Эстонии выделило 300 млн евро на поддержку стратегически важных компаний, пострадавших из-за коронакризиса.

Власть одобрила выделение из госфонда KredEx 39,4 млн евро кредита фирме Porto Franco для обеспечения оборотного капитала.

Porto Franco – девелоперская компания Рауно Тедера, сына бизнесмена Хиллара Тедера - совладельца киевского торгового центра SkyMall, который уже более 10 лет находится в центре скандала.

Конфликт между Адамовским и Тедером разгорелся в 2009 году после того, как стороны не смогли договориться о разделе построенного ими ТРЦ SkyMall. Не помогло даже решение арбитража Лондона. Тедер проиграл все судебные процессы в этом деле. Всего 114 судебных решений в Украине, 12 процессов на Кипре и 7 арбитражных решений в Лондоне.

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В своей колонке для "Экономической правды" Адамовский заявил, что Хиллар Тедер начал черную пиар-кампанию против него, чтобы лишить торговый центр права аренды земли с помощью адвокатов "Студии Квартал-95".



В деловой переписке Тедер заявил, что "украинцы - чемпионы мира по дуракам и кочевники", и спекулировал на смерти 3-летнего ребенка Вячеслава Соболева, чтобы повлиять на решение конфликта вокруг ТРЦ SkyMall.

Свой капитал Тедер заработал в России. Два года назад выяснилось, что финансирование ТРЦ "Район" на Троещине (принадлежит Тедеру) осуществлял "Банк Санкт-Петербург", и у Тедера из-за этого был конфликт с организацией С14. Адамовский располагает данными о том, что Тедер по сей день является владельцем торгового центра в оккупированном Симферополе и осуществляет управление этой недвижимостью прямо из Украины. В СБУ по этому поводу на него заведено уголовное дело о финансировании терроризма, пишет Адамовский.

Ранее Тедер развивал сеть гипермаркетов "О’Кей" в Украине, все закончилось банкротством, в результате которого более 350 украинских производителей и поставщиков товаров до сих пор не могут вернуть свои деньги. Общая задолженность перед кредиторами по состоянию на 2015 год оценивается в 20 млн долларов.

Ранее в Эстонии Хиллар Тедер был признан виновным в коррупции. Как сообщает УНИАН, 18 июня 2019 года Тедер постановлением Харьюского уездного суда в городе Таллинн в деле 1-16-10503 был признан виновным в даче взятки мэру Таллинна. Согласно решению суда, Тедер заплатил государству 200 тыс. евро в виде наказания, хотя был за один шаг от 5-летнего тюремного срока.

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