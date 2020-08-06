Партія реформ Естонії сумнівається в правомірності надання держкредиту бізнесменові Тедеру

Члени парламентської фракції Партії реформ Естонії звернулися до прем'єр-міністра країни з проханням роз'яснити, наскільки підприємства, які отримали на пільгових умовах кредити від фонду KredEx, відповідають визначенню стратегічного підприємства в додатковому бюджеті.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини".

"У нас виникли серйозні підозри, що кілька рішень уряду не відповідають умовам, викладеним у пояснювальній записці до законопроєкту про додатковий бюджет на 2020 рік, а також, що в цих рішеннях немає єдиної логіки, на підставі якої були прийняті рішення про надання фінансової допомоги", - зазначила голова фракції партії Кая Каллас.

Тому Кая Каллас і член фінансової комісії Рійгікогу Андрес Сутт просять в уряду інформацію по кожному підприємству, що отримало фінансову допомогу, про його відповідність умовам стратегічної підтримки держфонду KredEx, а також про альтернативні варіанти фінансування.

Раніше уряд Естонії виділив 300 млн євро на підтримку стратегічно важливих компаній, постраждалих через коронакризу.

Влада схвалила виділення з держфонду KredEx 39,4 млн євро кредиту фірмі Porto Franco для забезпечення оборотного капіталу.

Porto Franco – девелоперська компанія Раун Тедера, сина бізнесмена Хіллара Тедера – співвласника київського торгового центру SkyMall, який вже більше 10 років знаходиться в центрі скандалу.

Конфлікт між Адамовським і Тедером розгорівся в 2009 році після того, як сторони не змогли домовитися про розподіл побудованого ними ТРЦ SkyMall. Не допомогло навіть рішення арбітражу Лондона. Тедер програв всі судові процеси в цій справі. Всього 114 судових рішень в Україні, 12 процесів на Кіпрі і 7 арбітражних рішень у Лондоні.

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У своїй колонці для "Економічної правди" Адамовський заявив, що Хіллар Тедер почав чорну піар-кампанію проти нього, щоб позбавити торговий центр права оренди землі з допомогою адвокатів "Студії Квартал-95".

В діловому листуванні Тедер заявив, що "українці – чемпіони світу з дурнів і кочівники", і спекулював на смерті 3-річної дитини В'ячеслава Соболєва, щоб вплинути на вирішення конфлікту навколо ТРЦ SkyMall.

Свій капітал Тедер заробив у Росії. Два роки тому з'ясувалося, що фінансування ТРЦ "Район" на Троєщині (належить Тедеру) здійснював Банк Санкт-Петербург", і у Тедера через це був конфлікт з патріотичною організацією С14. Адамовський має дані про те, що Тедер донині є власником торгового центру в Сімферополі та здійснює управління цією нерухомістю прямо з України. В СБУ з цього приводу на нього заведено кримінальну справу про фінансування тероризму, пише Адамовський.

Раніше Тедер розвивав мережу гіпермаркетів "О'кей" в Україні, все закінчилося банкрутством, в результаті якого понад 350 українських виробників і постачальників товарів і досі не можуть повернути свої гроші. Загальна заборгованість перед кредиторами за станом на 2015 рік оцінюється в 20 млн доларів.

Раніше в Естонії Хіллар Тедер був визнаний винним у корупції. Як повідомляє УНІАН, 18 червня 2019 року Тедер постановою Харьюського повітового суду в місті Таллінн у справі 1-16-10503 був визнаний винним у дачі хабаря меру Таллінна. Згідно з рішенням суду, Тедер заплатив державі 200 тис. євро у вигляді покарання, хоча був за один крок від 5-річного тюремного терміну.

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