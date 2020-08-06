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Новости Судебная реформа
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Зеленский назначил 90 судей. СПИСОК

Зеленский назначил 90 судей. СПИСОК

Президент Украины Владимир Зеленский назначил в местных общих судах на должности 90 судей.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующие Указы главы государства размещены на сайте ОП.

Согласно Указу №311/2020 назначены 30 судей, Указом №312/2020 Зеленский назначил 31 судью, а Указом №313/2020 были назначены 29 судей.

Так, Указом №311/2020 назначены:

Зеленский назначил 90 судей 01
Зеленский назначил 90 судей 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 3 тыс. должностей судей в Украине остаются вакантными, - глава ВСП Овсиенко

Указом №312/2020 назначены:

Зеленский назначил 90 судей 03
Зеленский назначил 90 судей 04
Зеленский назначил 90 судей 05

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский - судьям: Вы осуществляете правосудие не от имени отдельных интересов, а от имени Украины. ФОТОрепортаж

Указом №313/2020 назначены:

Зеленский назначил 90 судей 06
Зеленский назначил 90 судей 07
Фото: сайт ОП

Зеленский Владимир (20940) назначение (2182) судебная реформа (1802) судья (2651) указ (528)


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Топ комментарии
+14
всі ті самі ?
жодної реформи, навіть натяку.
5 років зеленського = втрачені 15 років.
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06.08.2020 10:23 Ответить
+11
зебанарии, запоминайте эту новость, чтобы через 15 минут снова не блеять про "правосудие папередников"
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06.08.2020 10:27 Ответить
+5
и сколько стоит такое назначение ?
зеленский себе велосипед купит ?
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06.08.2020 10:24 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
всі ті самі ?
жодної реформи, навіть натяку.
5 років зеленського = втрачені 15 років.
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06.08.2020 10:23 Ответить
Чоколадні рехворми закінчились , розпочались кординальні зелені рехворми !! ))
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06.08.2020 10:31 Ответить
А при петюне другие были? Честные и беспристрасные, после его рехформы, от которых у него же сейчас шарики
в штанцях зазвенели, не? Забавные людишки с избирательным видением черного и белого.
Скажу больше, я в 2014 году голосовал за порошенко, имея весьма смутные надежды на изменения. Никто из презов за 29 лет не имел такого кредита доверия, чтоб стать ТАКОЙ ГН@ДОЙ и ЧТОБ ТАК ОБОСР@ТЬСЯ, как твое шыкаладное лайно
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06.08.2020 10:35 Ответить
Порошенко их использовал, а теперь они пользуются зегандоном
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06.08.2020 10:37 Ответить
Выше похвалил петью за кадровые перестановки. Беру слова обратно. Рука-лицо... Р**ят, вы даже - не тупые... Показал друзьям, первый вопрос -' петики **@нулись?' А я не знаю, что ответить, реально не изучал интеллект червей и инфузорий
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06.08.2020 12:00 Ответить
В твоей башке черви,инфузории и прочая зеленая блевотина. Всю судебную систему невозможно перестроить сразу и Петя реформировал верховный суд и если потерпевший приходил в ВС, то там он мог рассчитывать на справедливое решение.
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06.08.2020 14:27 Ответить
Вовк показал всю суть рехформы педро, особенно верховного суда. Соси дальше
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07.08.2020 11:00 Ответить
Вовк это еще не весь ВС, кушай дальше зеленое говнище
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07.08.2020 12:54 Ответить
Здесь все просто, это не для среднего ума
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07.08.2020 20:32 Ответить
Именно)
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07.08.2020 20:40 Ответить
Ви надали більший кредит довіри Зелі. І влади більше.
Дивіться за ним.
А до Петра у вас виникла психологічна ненависть, інспірована кланами кремля.
Лікуйте.
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06.08.2020 10:39 Ответить
Саме так,попередники ,це минуле, потрібно зараз працювати і здобутками доводити власну компетентність та спроможність керування країною !!))
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06.08.2020 10:43 Ответить
Гарний у вас куратор, петюня - респект! Просте запитання, як ******** робити ваш прихильник з Цензора, що, окрім пізд@больства (немає такого у українскій мові) зробило п'яте непорозуміння? Не треба тільки про а, в, м - армія - волонтери, та збір у 1,5 відсотка, віра - сумнівне, мова - Кучма зробив набагато більше, та без піару. Знаєте, в мене єдине відчуття від правління п'ятого - наче вступив у лайно, наче б - відмився, а десь таки - тхне. Не відповідайте. Я давно знаю "любителей пети" - вони, або при кориті, або коритом вдарені
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06.08.2020 10:56 Ответить
кучма зробив ?
то ви прихильник олігархату ?
так би одразу і сказали.
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06.08.2020 11:45 Ответить
Таки всех по открытым честным конкурсам привёл
Хавайте не обляпайтесь!
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06.08.2020 11:00 Ответить
Так забажав мудрий нарід. Ажопадєлаєш.
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06.08.2020 10:41 Ответить
Які "всі ті самі" ?
Це новий набір 2017 року, які вчилися, здали і спити, пройшли конкурс і чекали рік на подання ВРП і укази Президента . . . Почався при Порошенко, закінчився при Зеленському.

При чому тут "жодного натяку на реформи" ? Це зовсім нові судді, які раніше суддями не працювали, так би мовити "свіжа кров", що Вам знову "не так" ? Ці судді ще не прийняли присягу, ще не зробили нічого (ані хорошого, ані поганого), нащо ці вічні прояви незадоволення ?
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06.08.2020 13:57 Ответить
и сколько стоит такое назначение ?
зеленский себе велосипед купит ?
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06.08.2020 10:24 Ответить
Мабуть на Ламборджині вистачить !!)))
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06.08.2020 10:29 Ответить
Нисколько, ни копейки никто не попросил (и никто не давал) : ни при первичном тестовом отборе, ни при учёбе в Национальной школе судей, ни при финальном экзамене, ни при получении рекомендации ВККСУ, ни при получении представления ВСП Президенту, ни при принятии Указа Президента.

Единственное, что было непонятно, почему указы Зеленский подписывал не месяц с момента получения представления ВСП, как положено, а частично - вовремя, но частично - с просрочкой почти полтора месяца. В результате из 431 кандидата двести с копейками уже с 29-30 июля работают, а эти 90 и остальные 140 будут ждать тоже присяги неделю-две-месяц. Почему нельзя было списком всех сразу назначить и привести к присяге - загадка.
Но коррупции не было, слово даю. Никто ни разу ни пол-словом на эту тему не обмолвился даже из причастных чиновников. Так что в этом вопросе и власти времён Порошенко, и власти времён Зеленского сработали, как положено. Повторюсь, единственная претензия - очень долго всё это было, 3 года в общей сложности.
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06.08.2020 14:05 Ответить
А как насчёт виллы, зарегистрированной на жену?
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07.08.2020 12:46 Ответить
У помощника Зеленского ??? Если я правильно понял, о какой Вы новости говорите . . .

Она куплена точно не с этих назначений судей Здесь не платили . . .
А с каких денег купил, пусть объясняет.
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07.08.2020 13:01 Ответить
зебанарии, запоминайте эту новость, чтобы через 15 минут снова не блеять про "правосудие папередников"
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06.08.2020 10:27 Ответить
чем ЗеГовно отличается от них ?
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06.08.2020 10:33 Ответить
Тем, что он смог стать президентом, а ты с морбенталем сосешь карамельки и кидаешь на вентилятор за три обертки от рошенки
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06.08.2020 10:39 Ответить
У зебілів пам'ять як у золотої рибки - 3 сек.
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06.08.2020 10:34 Ответить
аваков убил Александра Музычко и теперь он у руля,
зеленский у него говорящей головой подвизается ....
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06.08.2020 10:39 Ответить
Та він їх безупинно міняє. Портновських на ще більш портновських.
https://www.google.com/search?q=%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BB+%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B9&rlz=1C1CHBD_ruUA832UA832&oq=%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BB+%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B9&aqs=chrome..69i57j0l2.9373j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 https://www.google.com/search?
Судова гілка влади в Україні остаточно добита і підпорядкована портнову- фуйлу.
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06.08.2020 10:40 Ответить
Як,яким чином ,можливо рехвормувати на 100% корумповану систему судочинства ??))
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06.08.2020 10:35 Ответить
Больше чем уверен, в этом списке если есть нормальный, то попал он туда случайно
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06.08.2020 10:35 Ответить
В зграї шакалів вівці не живут !!))
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06.08.2020 10:38 Ответить
призначення: портнов, портнов, портнов..
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06.08.2020 10:37 Ответить
Неправда, от слова "взагалі"
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06.08.2020 14:09 Ответить
Набор 2017 года, при Порошенко начался
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06.08.2020 14:09 Ответить
хто заважав сьогодні це скасувати, або відкорегувати..
P.S. Я не є прихильником Порошенка, але він на фоні зеленого ішака виглядає справжнім державником
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07.08.2020 10:11 Ответить
а головне: піскун, татарінов та інша ригівська наволоч - це теж "при Порошенку" почало відбуватися? Не кажу вже про портнова, цей ***** вже повинен був згнити десь у лісосмузі, а не контролювати судову систему країни
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07.08.2020 10:13 Ответить
Причому тут святе до грішного ?

Набрали в судовий резерв 700 чоловік, зовсім нових, які ніколи не були суддями, які пройшли перевірку доброчесності і так далі, і тому подібне. Почали набирати при Порошенко, процедура затяглася і подання Вищой Ради Правосуддя та укази Президента вони отримали вже при Зеленському.

Ви були написали в коменті, що, цитую : "Призначення : портнов, портнов, портнов".
Я Вам відповів, що там Портновим і не пахне, то зовсім нові люди, набирали їх при Порошенку, коли Портнов був ніхто і ніякого впливу на цей процес не мав. Від того, що змінився Президент, ніякого впливу на цих нових для системи людей не з'явилося, бо він для них ніхто.

А Ви починаєте "Хто заважав скасувати, хто заважав коригувати, а Піскун, а Татарінов . . ."
ПРИ ЧОМУ ТУТ ЦЕ ??? НАЩО КОРИГУВАТИ ЧИ КАСУВАТИ ???
Вливають в систему нормальні, свіжі, незаплямовані кадри, які не мають нічого до діючої влади (та власне, і до минулої нічого особливого не мали).
В ЧОМУ ПРОБЛЕМА В ДАНОМУ КОНКРЕТНОМУ ПИТАННІ ?
Не взагалі, що "все погано", а в даному питанні щодо даних 431 кандидата в судді, яким по 30-45 років ?
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07.08.2020 12:04 Ответить
добре, припсутимо, що це дісно "нові обличчя", незаплямовані кадри суддів.
Але система - стара, і керує зараз нею - портнов. От він до чого. Це нагадує ситуацію, коли у діжку з лайном кидають пару кілограмів меду.. Як Ви вважаєте, ця суміш буде істівною?
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07.08.2020 12:14 Ответить
Я би сказав так - поруч з діжкою поставлять миску з медом
І тоді спробувати їсти з миски можна.
Ви переоцінюєте вплив оточення на конкретного суддю. Раніше справи ділив голова суду і строптивим діставалася тому всяка фігня нецікава. Тепер авторозподіл і впливу голови суду немає. А тому не все так однозначно.
Сів на посаду новий суддя, фанатик, романтик, ідеаліст. На нього не так просто буде вплив знайти. Так, якась частина протухне, то життя. Але казати, що обов'язково всі 100% - тут Ви сильно помиляєтеся. Дуже сильно, повірте.

Стосовно діжки - теж не згідний.
Я практикую з 1996 року, вже по суті чверть століття. В цій країні важко чекати захисту від поліції, прокуратури, інших правоохоронних структур. Якщо десь і є можливість щось відстояти - то в суді, що би про них не казали. Вони не ідеальні, але там є шанси і часто геть непогані.

В системі багато нормальних суддів. Я би навіть сказав, що більшість, причому переважна. Просто розголос дістають негативні випадки, тому суспільство під один гребінець вже всіх . . . І виходить, що через сотню-другу специфічних персонажів всі 5+ тисяч діючих суддів отримують щоденно по відру медіа-помиїв на свою голову.
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07.08.2020 12:33 Ответить
Ага. В речке полно нормальной воды. Вот только на поверхность всплывает в основном гавно....
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07.08.2020 12:48 Ответить
Тем не менее, пьёте Вы не из аппарата дистиллирования, а из этой самой речки, иначе от жажды помереть можно . . .
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07.08.2020 13:03 Ответить
Володимире, я теж стикався з нашою системою, тому маю свою думку.. Щодо "авторозподілу" трохи смішно стало: невже Ви не знаєте, як цей розподіл працює, і що при деяких обставинах справу отримає саме той суддя, якому це треба розглядати?
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10.08.2020 10:52 Ответить
В Україні є місто Дніпропетровськ?Що за довбень писав цей указ?
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06.08.2020 10:38 Ответить
Область-Дніпропетровська,а місто- Дніпро(рос.-ДНИПРО ) !!)))
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06.08.2020 10:40 Ответить
Я це добре знаю.Але в указі,який підписав Зеленський,згадується Бабушкінський районний суд міста ДНІПРОПЕТРОВСЬКА(?).Висновок: Зеленський або не читає укази,які підписує,або не знає(!) як називається обласний центр його рідної області.
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06.08.2020 11:35 Ответить
Всё правильно написано - это официальное название суда, которое не было изменено, несмотря на изменение названия города. Для этого надо было бы реорганизацию проводить, а она и так планировалась (в связи с планами создания окружных судов, которые пока застопорились), вот и не захотела ГСА лишние телодвижения делать и название временно осталось старое. Но нет ничего более постоянного, чем временное, как известно.

Короче, в данном случае бюрократы из Офиса Президента всё сделали правильно, ошибки нет - можете по реестру юрлиц сами проверить, суд так называется официально до сих пор.
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06.08.2020 14:12 Ответить
нє назначіл, а ПЄРЄназначіл
з 2014 ще жоден новий суддя не був приведений до присяги
ця каста з правом на сваволю є герметичною як автоклав
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06.08.2020 10:38 Ответить
Не ПЕРЕназначил - это новые люди, новый набор (2017 год в основном, частично, немного - 2012-2013 годов, но единицы). Эти люди судьями никогда не были. Так что у Вас неправильная информация.

Присяга была - 205 или 210 человек приняли 28 июля этого года (погуглите, много фото и видеоматериалов с этого мероприятия) - с 29 числа они уже приступили к работе. Всего их в отборе 431 человек получил представление ВСП на указы Президента (ещё по 36 разбираются с досье), первая половина (которая 28.07 присягу принимала) получила указы в июне-июле, это сейчас указы пошли по второй половине этого набора. Плюс ещё в резерве ждут конкурса человек 600, но пока Высшая квалифкомиссия судей не сформирована, чтобы по ним завершить процедуру, они тоже из набора 2017 года, но не успели получить рекомедации на момент роспуска ВККС в прошлом году новой властью.
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06.08.2020 14:17 Ответить
Вава стахановець. Викурив айкос і всі діла.
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06.08.2020 10:38 Ответить
бабада бабада бабада бабада бабада
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06.08.2020 10:39 Ответить
Ну выкурив, та й що? Ти настільки тут за....в своїм Айкосом, що у більшості відвідувачів Цензора виникли пеані підозри, що тобі завжди не вистачає щось посмоктати. Зарплатню задержують?
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06.08.2020 10:43 Ответить
№34
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06.08.2020 11:10 Ответить
Идиот, увольнять надо, а оно назначает
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06.08.2020 10:49 Ответить
Не звільняти, а на нари з повним конфіскатом ,важкою працею заробленного ,майна!!))
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06.08.2020 10:55 Ответить
Некомплект 40% должностей судей. Куда, нафиг, увольнять ? А работать кто будет ?
У нас в суд вчера зашло только ходатайств следователей о проведении неотложных следственных действий - 80 штук. А следственных судей на хозяйстве 3. А ходатайства по закону - с немедленным рассмотрением (потому что это уголовка, чтобы вовремя пресечь или расследовать преступление).
Про остальные дела (административные, гражданские, уголовные - где уже по сути, админправонарушения) я уже молчу - рассмотрятся "когда-нибудь". Ещё раз для тех, кто в танке : только 80 ходатайств следаков, которые стоят под кабинетов и орут, что "мне срочно, а то преступник сбежит" !!! И ведь надо ещё разобраться, законное ходатайство или подстава и беспредел от ментов (может кого прессуют не по делу) . . .

Куда увольнять ? Там не увольнять, а набирать надо судей ТЫСЯЧАМИ. Сейчас около 3 тысяч вакансий по Украине судейских (чуть больше). Есть суды, где ни одного судьи нету и люди по своим вопросам в соседние районы ездят. Вы о чём вообще ?

Или просто задача на разных форумах в интернете создавать волны ? Тогда так и скажите.
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06.08.2020 14:28 Ответить
Втомився мабуть. Треба у відпустку кудись поїхати )))
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06.08.2020 10:55 Ответить
а точно их САМ зеля назначал? может подогнали список от "вице преЗедента" Ермака и всё...
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06.08.2020 10:57 Ответить
Это набор апреля-мая 2017 года, ещё при Порошенко проводился - процедура только сейчас до указов доползла. Ермак тут не при делах вообще.
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06.08.2020 14:29 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=5MQ4iIB26_w За что МАЛЕНЬКОЕ ЗЕЛЕНОЕ ЧМО посадило ДОМБРОВСКОГО
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06.08.2020 11:05 Ответить
"В результате с апреля Зеленский издал только 220 указов в отношении судей. Они уже разъехались по судам и получают зарплату. Не отправляя правосудие. Почему? Да им просто надо принять присягу! А присяги нет. Потому что ее просто некому организовать. (По последней информации, присяга судей в очередной раз перенесена на «ближайший вторник»).""Зеркало недели" от 26.07.2020. Изменилось ли что либо или эти тоже только назначенные без присяги?
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06.08.2020 11:33 Ответить
Те судьи приняли присягу 28 июля, через 2 дня после этой статьи в ЗН.
С 29 июля рассматривают дела по полной программе.
Указы были, в основном, в конце июня - начале июля, так что зарплату они долго "без работы" не получали, 2-3 недели от указов до присяги по большей части прошло. По некоторым около месяца.

Эти 90, которые по указам 5 августа, теперь ждут вызова на присягу. Там ещё 140 человек в ожидании указов, скорее всего на следующей неделе будет по ним и тогда всех 230 приведут к присяге пачкой, где-то ближе к Дню Независимости.

Только зря Вы думаете, что они будут дурью маяться это время - уволиться с прошлой работы, приняться по приказу глав судов на эту, получить электронные цифровые подписи официальные, кучу бумажек сдать в личные дела, представления подготовить и подать на секретаря и помощника (то есть тупо найти самим себе персонал надо), а многие судьи (к сожалению) вынуждены будут даже кабинеты сами в порядок приводить (материально-техническая часть судов оставляет желать лучшего). И так далее, и тому подобное. Так что эти 2-3 недели до присяги особо скучно назначенцам не будет, поверьте . . .
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06.08.2020 14:36 Ответить
спасибо за информацию
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06.08.2020 19:50 Ответить
Кто эти 5% счастливчиков не входящих в 95% продажно-имбицильных украинских судей ??
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06.08.2020 11:37 Ответить
Браво, https://censor.net/user/191188 !

Редкостный случай - вменяемый специалист на просторах Цензора.
Было интересно!
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07.08.2020 12:54 Ответить
 
 