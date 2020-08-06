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Зеленський призначив 90 суддів. СПИСОК
Президент України Володимир Зеленський призначив у місцевих загальних судах на посади 90 суддів.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні укази глави держави розміщені на сайті ОП.
Згідно з указом №311/2020 призначені 30 суддів, указом №312/2020 Зеленський призначив 31 суддю, а указом №313/2020 було призначено 29 суддів.
Так, указом №311/2020 призначені:
Указом №312/2020 призначені:
Указом №313/2020 призначені:
Топ коментарі
+14 Ksenia VB
показати весь коментар06.08.2020 10:23 Відповісти Посилання
+11 Борменталь Незабаром
показати весь коментар06.08.2020 10:27 Відповісти Посилання
+5 senia
показати весь коментар06.08.2020 10:24 Відповісти Посилання
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жодної реформи, навіть натяку.
5 років зеленського = втрачені 15 років.
в штанцях зазвенели, не? Забавные людишки с избирательным видением черного и белого.
Скажу больше, я в 2014 году голосовал за порошенко, имея весьма смутные надежды на изменения. Никто из презов за 29 лет не имел такого кредита доверия, чтоб стать ТАКОЙ ГН@ДОЙ и ЧТОБ ТАК ОБОСР@ТЬСЯ, как твое шыкаладное лайно
Дивіться за ним.
А до Петра у вас виникла психологічна ненависть, інспірована кланами кремля.
Лікуйте.
то ви прихильник олігархату ?
так би одразу і сказали.
Хавайте не обляпайтесь!
Це новий набір 2017 року, які вчилися, здали і спити, пройшли конкурс і чекали рік на подання ВРП і укази Президента . . . Почався при Порошенко, закінчився при Зеленському.
При чому тут "жодного натяку на реформи" ? Це зовсім нові судді, які раніше суддями не працювали, так би мовити "свіжа кров", що Вам знову "не так" ? Ці судді ще не прийняли присягу, ще не зробили нічого (ані хорошого, ані поганого), нащо ці вічні прояви незадоволення ?
зеленский себе велосипед купит ?
Единственное, что было непонятно, почему указы Зеленский подписывал не месяц с момента получения представления ВСП, как положено, а частично - вовремя, но частично - с просрочкой почти полтора месяца. В результате из 431 кандидата двести с копейками уже с 29-30 июля работают, а эти 90 и остальные 140 будут ждать тоже присяги неделю-две-месяц. Почему нельзя было списком всех сразу назначить и привести к присяге - загадка.
Но коррупции не было, слово даю. Никто ни разу ни пол-словом на эту тему не обмолвился даже из причастных чиновников. Так что в этом вопросе и власти времён Порошенко, и власти времён Зеленского сработали, как положено. Повторюсь, единственная претензия - очень долго всё это было, 3 года в общей сложности.
Она куплена точно не с этих назначений судей Здесь не платили . . .
А с каких денег купил, пусть объясняет.
зеленский у него говорящей головой подвизается ....
https://www.google.com/search?q=%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BB+%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B9&rlz=1C1CHBD_ruUA832UA832&oq=%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BB+%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B9&aqs=chrome..69i57j0l2.9373j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 https://www.google.com/search?
Судова гілка влади в Україні остаточно добита і підпорядкована портнову- фуйлу.
P.S. Я не є прихильником Порошенка, але він на фоні зеленого ішака виглядає справжнім державником
Набрали в судовий резерв 700 чоловік, зовсім нових, які ніколи не були суддями, які пройшли перевірку доброчесності і так далі, і тому подібне. Почали набирати при Порошенко, процедура затяглася і подання Вищой Ради Правосуддя та укази Президента вони отримали вже при Зеленському.
Ви були написали в коменті, що, цитую : "Призначення : портнов, портнов, портнов".
Я Вам відповів, що там Портновим і не пахне, то зовсім нові люди, набирали їх при Порошенку, коли Портнов був ніхто і ніякого впливу на цей процес не мав. Від того, що змінився Президент, ніякого впливу на цих нових для системи людей не з'явилося, бо він для них ніхто.
А Ви починаєте "Хто заважав скасувати, хто заважав коригувати, а Піскун, а Татарінов . . ."
ПРИ ЧОМУ ТУТ ЦЕ ??? НАЩО КОРИГУВАТИ ЧИ КАСУВАТИ ???
Вливають в систему нормальні, свіжі, незаплямовані кадри, які не мають нічого до діючої влади (та власне, і до минулої нічого особливого не мали).
В ЧОМУ ПРОБЛЕМА В ДАНОМУ КОНКРЕТНОМУ ПИТАННІ ?
Не взагалі, що "все погано", а в даному питанні щодо даних 431 кандидата в судді, яким по 30-45 років ?
Але система - стара, і керує зараз нею - портнов. От він до чого. Це нагадує ситуацію, коли у діжку з лайном кидають пару кілограмів меду.. Як Ви вважаєте, ця суміш буде істівною?
І тоді спробувати їсти з миски можна.
Ви переоцінюєте вплив оточення на конкретного суддю. Раніше справи ділив голова суду і строптивим діставалася тому всяка фігня нецікава. Тепер авторозподіл і впливу голови суду немає. А тому не все так однозначно.
Сів на посаду новий суддя, фанатик, романтик, ідеаліст. На нього не так просто буде вплив знайти. Так, якась частина протухне, то життя. Але казати, що обов'язково всі 100% - тут Ви сильно помиляєтеся. Дуже сильно, повірте.
Стосовно діжки - теж не згідний.
Я практикую з 1996 року, вже по суті чверть століття. В цій країні важко чекати захисту від поліції, прокуратури, інших правоохоронних структур. Якщо десь і є можливість щось відстояти - то в суді, що би про них не казали. Вони не ідеальні, але там є шанси і часто геть непогані.
В системі багато нормальних суддів. Я би навіть сказав, що більшість, причому переважна. Просто розголос дістають негативні випадки, тому суспільство під один гребінець вже всіх . . . І виходить, що через сотню-другу специфічних персонажів всі 5+ тисяч діючих суддів отримують щоденно по відру медіа-помиїв на свою голову.
Короче, в данном случае бюрократы из Офиса Президента всё сделали правильно, ошибки нет - можете по реестру юрлиц сами проверить, суд так называется официально до сих пор.
з 2014 ще жоден новий суддя не був приведений до присяги
ця каста з правом на сваволю є герметичною як автоклав
Присяга была - 205 или 210 человек приняли 28 июля этого года (погуглите, много фото и видеоматериалов с этого мероприятия) - с 29 числа они уже приступили к работе. Всего их в отборе 431 человек получил представление ВСП на указы Президента (ещё по 36 разбираются с досье), первая половина (которая 28.07 присягу принимала) получила указы в июне-июле, это сейчас указы пошли по второй половине этого набора. Плюс ещё в резерве ждут конкурса человек 600, но пока Высшая квалифкомиссия судей не сформирована, чтобы по ним завершить процедуру, они тоже из набора 2017 года, но не успели получить рекомедации на момент роспуска ВККС в прошлом году новой властью.
У нас в суд вчера зашло только ходатайств следователей о проведении неотложных следственных действий - 80 штук. А следственных судей на хозяйстве 3. А ходатайства по закону - с немедленным рассмотрением (потому что это уголовка, чтобы вовремя пресечь или расследовать преступление).
Про остальные дела (административные, гражданские, уголовные - где уже по сути, админправонарушения) я уже молчу - рассмотрятся "когда-нибудь". Ещё раз для тех, кто в танке : только 80 ходатайств следаков, которые стоят под кабинетов и орут, что "мне срочно, а то преступник сбежит" !!! И ведь надо ещё разобраться, законное ходатайство или подстава и беспредел от ментов (может кого прессуют не по делу) . . .
Куда увольнять ? Там не увольнять, а набирать надо судей ТЫСЯЧАМИ. Сейчас около 3 тысяч вакансий по Украине судейских (чуть больше). Есть суды, где ни одного судьи нету и люди по своим вопросам в соседние районы ездят. Вы о чём вообще ?
Или просто задача на разных форумах в интернете создавать волны ? Тогда так и скажите.
С 29 июля рассматривают дела по полной программе.
Указы были, в основном, в конце июня - начале июля, так что зарплату они долго "без работы" не получали, 2-3 недели от указов до присяги по большей части прошло. По некоторым около месяца.
Эти 90, которые по указам 5 августа, теперь ждут вызова на присягу. Там ещё 140 человек в ожидании указов, скорее всего на следующей неделе будет по ним и тогда всех 230 приведут к присяге пачкой, где-то ближе к Дню Независимости.
Только зря Вы думаете, что они будут дурью маяться это время - уволиться с прошлой работы, приняться по приказу глав судов на эту, получить электронные цифровые подписи официальные, кучу бумажек сдать в личные дела, представления подготовить и подать на секретаря и помощника (то есть тупо найти самим себе персонал надо), а многие судьи (к сожалению) вынуждены будут даже кабинеты сами в порядок приводить (материально-техническая часть судов оставляет желать лучшего). И так далее, и тому подобное. Так что эти 2-3 недели до присяги особо скучно назначенцам не будет, поверьте . . .
Редкостный случай - вменяемый специалист на просторах Цензора.
Было интересно!