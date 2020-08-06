Водители заплатили 72,3 млн штрафов за 2 месяца видеофиксации нарушений ПДД
Поступления в государственный бюджет за два месяца с начала введения автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения составили 72,3 млн грн.
Об этом сообщили в Министерстве финансов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
За июнь водители заплатили 37,7 млн грн штрафов, за июль - 34,6 млн грн.
"Средства, которые платят нарушители ПДД, зачисляются в общий фонд госбюджета и специального фонда госбюджета (содержание Министерства внутренних дел) поровну", – уточнили в ведомстве.
В Минфине напомнили, что за превышение скорости более чем на 20 км/ч штраф составляет 255 грн, а более чем на 50 км/ч - 510 грн. Оплатить его можно в течение 30 дней с даты вступления постановления в законную силу, и в первые 10 дней действует скидка 50%.
В очередной раз подтвердили, что изинтересуют только бабки. И именно для этого камеры и поставили.
Может , ну её , эту экономику ?
Тем более , что никто из властей в ней и не понимает нифига . Да и сдохла она давно .
Нужно просто грабить население , повышай себе налоги , тарифы , штрафы , цены .
И делать ничего не нужно ...
Проще сразу, на год, продавать лицензию на право ездить без правил, скажем за миллион грвен.
пей зеленку, у тебя вавка в голове