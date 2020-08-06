РУС
Водители заплатили 72,3 млн штрафов за 2 месяца видеофиксации нарушений ПДД

Водители заплатили 72,3 млн штрафов за 2 месяца видеофиксации нарушений ПДД

Поступления в государственный бюджет за два месяца с начала введения автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения составили 72,3 млн грн.

Об этом сообщили в Министерстве финансов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

За июнь водители заплатили 37,7 млн грн штрафов, за июль - 34,6 млн грн.

"Средства, которые платят нарушители ПДД, зачисляются в общий фонд госбюджета и специального фонда госбюджета (содержание Министерства внутренних дел) поровну", – уточнили в ведомстве.

В Минфине напомнили, что за превышение скорости более чем на 20 км/ч штраф составляет 255 грн, а более чем на 50 км/ч - 510 грн. Оплатить его можно в течение 30 дней с даты вступления постановления в законную силу, и в первые 10 дней действует скидка 50%.

Топ комментарии
+6
Вот и вся новость. Не то, что стали меньше нарушать, не то, что стало спокойнее на дорогах, а сколько денег заработали.
В очередной раз подтвердили, что изинтересуют только бабки. И именно для этого камеры и поставили.
06.08.2020 16:03 Ответить
+5
Образовалась новая бюджетообразующая статья бюджета ?
Может , ну её , эту экономику ?
Тем более , что никто из властей в ней и не понимает нифига . Да и сдохла она давно .
Нужно просто грабить население , повышай себе налоги , тарифы , штрафы , цены .
И делать ничего не нужно ...
06.08.2020 16:11 Ответить
+4
Только вот "элита" ездит на незарегистрированных номерах - им до ж@пы.
06.08.2020 15:52 Ответить
Кормильцы вы наши.
06.08.2020 15:51 Ответить
06.08.2020 15:52 Ответить
06.08.2020 16:03 Ответить
Еще чуть чуть и шняга окупится,а дальше бабло пойдет армяну на карман. Долго он ждал,Порох ему такое не разрешал.
06.08.2020 22:00 Ответить
Це з хабарями чи без?
06.08.2020 16:05 Ответить
Безмозглые алени😂
06.08.2020 16:08 Ответить
...ну как это снизило аварийность на дорогах ...? -никак....
06.08.2020 16:10 Ответить
та навпаки - аварійність підвищилась на 0,7%... - якийсь автофорум писав...
06.08.2020 16:29 Ответить
Поповнило бюджет мусарні.
06.08.2020 16:40 Ответить
06.08.2020 16:11 Ответить
Дайте выборку по моделям авто, что нарушили скоростной режим.
06.08.2020 16:23 Ответить
А у меня предложение!
Проще сразу, на год, продавать лицензию на право ездить без правил, скажем за миллион грвен.
06.08.2020 16:28 Ответить
не зазіхайте, - эти лицензии давно уже распределены между тех, кому положено!
06.08.2020 16:32 Ответить
У казнокрадов появилось больше пищи в корытах,было радуется.
06.08.2020 16:48 Ответить
вот он, Клондайк. Нигилизьм-пофигизьм населения должны стать главной статьёй дохода. и не надо считать трудовые копейки в карманах заробитчан.
06.08.2020 17:56 Ответить
не нарушайте и не будете платить
06.08.2020 19:50 Ответить
Вангую - тебя замочит обдолбаный полицейский и ему ничего не будет !
06.08.2020 23:54 Ответить
а камеры и штрафы за превышение тут причем?
07.08.2020 09:07 Ответить
Пашол бизнес
06.08.2020 20:04 Ответить
штраф за маску 14000 а за езду за 200 км- 510 грн)))) это просто больное на всю голову государство
06.08.2020 21:29 Ответить
 
 