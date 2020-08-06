Водители заплатили 72,3 млн штрафов за 2 месяца видеофиксации нарушений ПДД

Поступления в государственный бюджет за два месяца с начала введения автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения составили 72,3 млн грн.

Об этом сообщили в Министерстве финансов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

За июнь водители заплатили 37,7 млн грн штрафов, за июль - 34,6 млн грн.

"Средства, которые платят нарушители ПДД, зачисляются в общий фонд госбюджета и специального фонда госбюджета (содержание Министерства внутренних дел) поровну", – уточнили в ведомстве.

В Минфине напомнили, что за превышение скорости более чем на 20 км/ч штраф составляет 255 грн, а более чем на 50 км/ч - 510 грн. Оплатить его можно в течение 30 дней с даты вступления постановления в законную силу, и в первые 10 дней действует скидка 50%.

Также на Цензор.НЕТ: Кортеж Зеленского не нарушает ПДД, это спекуляции, - Офис Президента