Премии членов набсовета "Нафтогаза" ограничили суммой в 2,9 млн грн, - Кабмин
Правительство на заседании 5 августа утвердило размер годового вознаграждения членам наблюдательного совета НАК Нафтогаз Украины. Сумма определена в размере 2 962 080 грн.
Об этом сообщил в Telegram присутствовавший на заседании народный депутат "ЕС" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
"Это максимально допустимый уровень для отрасли", - написал Гончаренко.
Он добавил, что чистый доход Нафтогаза от реализации продукции в 2019 году составил 178,3 млрд грн.
ЧЧто же теперь они будут делать на 2 ляма ну не прожить ну никак!!
почти 3 ляма... (небольшое уточнение)...ну как... небольшое )))
ЭТОМУ ТОЖЕ НЕ ВЕРИШЬ?!!
А может , этот гражданин на больше наработал ???
А то я уже переживать за них стал ...
Получается премия от чистого дохода составила 0.3%.. Давай те наймем других и получим убытки!
откуда ты знаешь что есть счас в нафтогазе? у тебя опять есть доступ к счетам к транзакциям?!!
вообще откуда ты что то можешь знать про нафтогаз?!!
цены в доларах упали? где когда?!! вообще то выросли процентов на 10%-20% потому что налоги выросли!!
2- врачу надо 40 лет на ОДНУ такую премию работать! Учителю -48 лет. Нот эти профессии не нужны? То ли дело газ делить.
Ограничили, блин.