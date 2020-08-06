Премии членов набсовета "Нафтогаза" ограничили суммой в 2,9 млн грн, - Кабмин

Правительство на заседании 5 августа утвердило размер годового вознаграждения членам наблюдательного совета НАК Нафтогаз Украины. Сумма определена в размере 2 962 080 грн.

Об этом сообщил в Telegram присутствовавший на заседании народный депутат "ЕС" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Это максимально допустимый уровень для отрасли", - написал Гончаренко.

Он добавил, что чистый доход Нафтогаза от реализации продукции в 2019 году составил 178,3 млрд грн.

