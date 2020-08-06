Создание международной "Крымской платформы" ускорит процесс возвращения оккупированного полуострова, - МИД

РУС
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Создание международной площадки по обсуждению вопроса оккупации Крыма Россией усилит его актуальность для мирового сообщества.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джепарова во время встречи с послом Великобритании Мелиндой Симмонс.

Джеппар подробно ознакомила собеседницу с системными нарушениями Россией международного права на временно оккупированном полуострове и подчеркнула важность создания специализированного международного формата, "Крымской платформы", призванного систематизировать координации международных мероприятий на высшем и других политических уровнях.

"Инициатива усилить актуальность крымского вопроса для международного сообщества", - отметила первая заместитель министра.

В свою очередь Симмонс заверила в неизменности позиции Лондона, которая заключается в необходимости возвращения Россией Крыма и выразила готовность и в дальнейшем совместно действовать вместе с Украиной в этом направлении.

Крым (26470) Джапарова Эмине (174) Симмонс Мелинда (103)
Возврат Крыма приблизит только распад России.
06.08.2020 20:38 Ответить
Согласно нового законодательства паРаши, иностранцы не могут иметь недвижимость в крыму. Как вы думаете, почему зеленский до сих пор не продал свои апартаменты на полуострове и не боится, что их конфискуют?!
06.08.2020 20:51 Ответить
вы б , татары, лучше Эрдогана просили шимить русских.....
06.08.2020 20:57 Ответить
баптисты о карманниках...слово и дило,блеать.
06.08.2020 20:32 Ответить
План захвата Крыма в момент политической нестабильности РФ - вот что ускорит возвращение Крыма. Хотя балабольство на международных площадках тоже нужно. Может Британия и США таки наложат санкции на Аэрофлот, что летает в Крым.
показать весь комментарий
06.08.2020 20:34 Ответить
Шо это исчо одна за зэпопова?
показать весь комментарий
06.08.2020 20:35 Ответить
06.08.2020 20:56 Ответить
Возврат Крыма приблизит только распад России.
06.08.2020 20:38 Ответить
Согласно нового законодательства паРаши, иностранцы не могут иметь недвижимость в крыму. Как вы думаете, почему зеленский до сих пор не продал свои апартаменты на полуострове и не боится, что их конфискуют?!
06.08.2020 20:51 Ответить
вы б , татары, лучше Эрдогана просили шимить русских.....
06.08.2020 20:57 Ответить
Трикутної платформи.., чи то пак, тристоронньої?
06.08.2020 21:10 Ответить
Если бы языком можно было победить врага........
06.08.2020 21:17 Ответить
Вангую. Зелнь назначит главой этой движухи адвоката Стуса.
06.08.2020 21:45 Ответить
а як же обпісяний Серьожа ? що знов без посади ? де ж йому тепер харчуватися ?
06.08.2020 22:38 Ответить
Лише руйнація Російської імперіі гарантує нам повернення Крима !!))
06.08.2020 21:49 Ответить
Фигня это, не верю. Имитация активной деятельности.
06.08.2020 22:00 Ответить
Лукашенко отметил, что на месте руководства Украины в 2014 году вел бы войну с Россией за территорию своей страны.
"Если бы у меня даже клочок земли попробовали забрать… Там бы легло уже тысячи человек", - объяснил он.
Лидер Беларуси не озвучил, кто именно из украинских чиновников виновен в сдаче Крыма, но считает, что ее могло сделать лишь руководители страны.


https://hvylya.net/news/213047-lukashenko-nazval-vinovnyh-v-sdache-kryma-rossii Створення міжнародної "Кримської платформи" прискорить процес повернення окупованого півострова, - МЗС - Цензор.НЕТ 1605
----------------------------------------------------

ТУРЧИНОВ О.В.
Я Вас не перебивав, Юлія Володимирівна. Ще більша паніка буде, коли на Хрещатику будуть російські танки. Ми мусимо зробити все для того, аби бути спроможними захищатися, в тому числі і самотужки, якщо не дочекаємося військової допомоги від Заходу. А для цього потрібно діяти. Тому я не можу не поставити на голосування РНБО рішення про запровадження в країні воєнного стану.
Хто «ЗА»? Ясно. «ЗА» - один Турчинов. Це означає, що рішення не прийнято.

http://www.vk-kp.info/novyny-ukrainy-ta-svitu/5298-tymoshenko-zhoden-tank-ne-povynen-vyikhaty-z-kazarmy-tekst-zasidannia-rnbo-vid-28-liutoho-2014-roku
06.08.2020 22:19 Ответить
вони хоч самі в це вірять ?...((
06.08.2020 22:25 Ответить
А що їм лишається робити !!))
06.08.2020 22:46 Ответить
В 2014 году деморализованные армия,СБУ и МВД не могли защитить Крым даже будь там 500 танков
06.08.2020 22:58 Ответить
Армия дважды не судимого Индюковича защищает Крым.Анекдот
06.08.2020 22:59 Ответить
На вонючей Медальке ...за возврат Крыма стоит дата Чеканки : 20 февраля 2014....Значит решение отжать Крым было принято месяца за 3 до Майдана....
06.08.2020 23:04 Ответить
 
 