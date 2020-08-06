Создание международной "Крымской платформы" ускорит процесс возвращения оккупированного полуострова, - МИД
Создание международной площадки по обсуждению вопроса оккупации Крыма Россией усилит его актуальность для мирового сообщества.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джепарова во время встречи с послом Великобритании Мелиндой Симмонс.
Джеппар подробно ознакомила собеседницу с системными нарушениями Россией международного права на временно оккупированном полуострове и подчеркнула важность создания специализированного международного формата, "Крымской платформы", призванного систематизировать координации международных мероприятий на высшем и других политических уровнях.
"Инициатива усилить актуальность крымского вопроса для международного сообщества", - отметила первая заместитель министра.
В свою очередь Симмонс заверила в неизменности позиции Лондона, которая заключается в необходимости возвращения Россией Крыма и выразила готовность и в дальнейшем совместно действовать вместе с Украиной в этом направлении.
"Если бы у меня даже клочок земли попробовали забрать… Там бы легло уже тысячи человек", - объяснил он.
Лидер Беларуси не озвучил, кто именно из украинских чиновников виновен в сдаче Крыма, но считает, что ее могло сделать лишь руководители страны.
ТУРЧИНОВ О.В.
Я Вас не перебивав, Юлія Володимирівна. Ще більша паніка буде, коли на Хрещатику будуть російські танки. Ми мусимо зробити все для того, аби бути спроможними захищатися, в тому числі і самотужки, якщо не дочекаємося військової допомоги від Заходу. А для цього потрібно діяти. Тому я не можу не поставити на голосування РНБО рішення про запровадження в країні воєнного стану.
Хто «ЗА»? Ясно. «ЗА» - один Турчинов. Це означає, що рішення не прийнято.
