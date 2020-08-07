Законопроекты об экологическом контроле разрушают правовое поле государства, - Берзина

Законопроекты №3091 и №3091-1 о Государственном экологическом контроле разрушат унифицированное правовое поле государственного контроля и усилят административное давление на бизнес.

Об этом сообщила руководитель Всеукраинского общественного объединения "Живая планета" Светлана Берзина.

"Предложенные проекты нарушают баланс правовых основ организации государственного контроля за хозяйственной деятельностью в Украине в целом, разрушая унифицированное согласованное правовое поле государственного контроля, формируя непрозрачную систему принятия решений по выявлению и наказанию нарушителей природоохранного законодательства", - отметила Берзина.

По ее оценкам, оба законопроекта нарушают принцип "надлежащего управления", определенного Конституцией. Они не предусматривают исчерпывающего порядка, способа и оснований для осуществления должностными лицами контролирующего органа мер экологического контроля, т.е. проверок, рейдов, патрулирования, реагирования на вызовы.

"Это создает как коррупционные риски, так и возможность обжаловать любые действия должностных лиц контролирующего органа по формальным основаниям, что исключает применение мер государственного экологического контроля", - убеждена Берзина.

По ее словам, отдельные нормы предложенных законопроектов вообще нереально выполнить, в частности относительно остановки предприятий на период проверки.

"Допустим, как можно остановить предприятие на период проверки, особенно когда производство непрерывного цикла. Или норма, что нарушение нужно устранить в течение 10 дней. У меня вопрос, кто из разработчиков представляет, как на огромном предприятии, скажем, металлургического комплекса, за 10 дней устранить нарушения, когда технологическое обоснование внесения изменений в производство займет не одну неделю", - отметила глава общественного объединения "Живая планета".

Объединение требует от депутатов отклонить законопроекты №3091 и №3091-1, взамен сформировать при профильном комитете парламента рабочую группу для разработки нового закнопроекта с привлечением экспертов.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрированы законопроекты об экологическом контроле (№№ 3091, и 3091-1) и об основных принципах проведения внеплановых мероприятий контроля в сфере охраны окружающей природной среды (№3417).

Вместе с тем президент ICC Ukraine Владимир Щелкунов считает, что проведение экоинспекцией проверок, которые предусматриваются в законопроектах об экологическом контроле, могут привести к остановке промышленности.

