РУС
Новости
Законопроекты об экологическом контроле разрушают правовое поле государства, - Берзина

Законопроекты №3091 и №3091-1 о Государственном экологическом контроле разрушат унифицированное правовое поле государственного контроля и усилят административное давление на бизнес.

Об этом сообщила руководитель Всеукраинского общественного объединения "Живая планета" Светлана Берзина, передает Цензор.НЕТ.

"Предложенные проекты нарушают баланс правовых основ организации государственного контроля за хозяйственной деятельностью в Украине в целом, разрушая унифицированное согласованное правовое поле государственного контроля, формируя непрозрачную систему принятия решений по выявлению и наказанию нарушителей природоохранного законодательства", - отметила Берзина.

По ее оценкам, оба законопроекта нарушают принцип "надлежащего управления", определенного Конституцией. Они не предусматривают исчерпывающего порядка, способа и оснований для осуществления должностными лицами контролирующего органа мер экологического контроля, т.е. проверок, рейдов, патрулирования, реагирования на вызовы.

"Это создает как коррупционные риски, так и возможность обжаловать любые действия должностных лиц контролирующего органа по формальным основаниям, что исключает применение мер государственного экологического контроля", - убеждена Берзина.

По ее словам, отдельные нормы предложенных законопроектов вообще нереально выполнить, в частности относительно остановки предприятий на период проверки.

Читайте также: Экологическая катастрофа из-за затопления шахт на оккупированной территории Донбасса начнется в Луганской области, - СМИ

"Допустим, как можно остановить предприятие на период проверки, особенно когда производство непрерывного цикла. Или норма, что нарушение нужно устранить в течение 10 дней. У меня вопрос, кто из разработчиков представляет, как на огромном предприятии, скажем, металлургического комплекса, за 10 дней устранить нарушения, когда технологическое обоснование внесения изменений в производство займет не одну неделю", - отметила глава общественного объединения "Живая планета".

Объединение требует от депутатов отклонить законопроекты №3091 и №3091-1, взамен сформировать при профильном комитете парламента рабочую группу для разработки нового закнопроекта с привлечением экспертов.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрированы законопроекты об экологическом контроле (№№ 3091, и 3091-1) и об основных принципах проведения внеплановых мероприятий контроля в сфере охраны окружающей природной среды (№3417).

Вместе с тем президент ICC Ukraine Владимир Щелкунов считает, что проведение экоинспекцией проверок, которые предусматриваются в законопроектах об экологическом контроле, могут привести к остановке промышленности.

Также читайте: Законопроекты экологического комитета ВР могут использовать для шантажа, - Магомедов

Автор: 

Топ комментарии
Ахметівська сосна?
07.08.2020 09:17
Следующие пару лет "Шахтёру" придётся несладко ... Вместо новых игроков и яхт , замков придётся наконец-то за надцять лет раскошелиться на очистные сооружения и довольствоваться унизительной нормой прибавочной стоймости от лоховатых еврогейцев в 18-25% вместо привычной для крутых пацанов : 200-400% . А при Ибуковиче и все 500-1000% .
07.08.2020 09:41
Ну чтобы избавиться от олигархов ,нужно с чего то начинать,а вреда неконтролируемые олигархи делают много, от загрязнения до предательства интересов государства Украина
07.08.2020 09:17
Ахметівська сосна?
07.08.2020 09:17
Похрену чья сосна. Создается с виду безобидный, но беспредельный карающий орган. Экология - это окружающая среда. Пришол к вам эколог с проверкой, а у вас в кафе канализация не оформлена или нет договора на вывоз мусора. Закрыл нахрен на квартал, а казалось что там того эколога.)))
07.08.2020 19:33
Ну чтобы избавиться от олигархов ,нужно с чего то начинать,а вреда неконтролируемые олигархи делают много, от загрязнения до предательства интересов государства Украина
07.08.2020 09:17
Как бы вместе с олигархами не избавиться от остатков промышленности и не превратиться окончательно в банановую республику
07.08.2020 15:14
Просто нужно держать их рамках и не пускать в политику,
07.08.2020 15:48
А вы думаете эти "новые" экологи будут на вас работать или на свой карман? Даже гадать не нужно и олигархи тут вообще ни при чем. Будет обычный рекет на гос уровне и страдать будут все, но в разных купюрах.)))
07.08.2020 19:35
Ну тогда нужно из Украины искоренять московско ордынское КУМОВСТВО(РПЦ),потому что коррупция и предательство идёт от Московии
07.08.2020 20:13
ну да, конечно, в ЕС пёрнуть нельзя, если твои газы превышают норму выбросов, а правовое поле отличное
07.08.2020 09:30
Только в ЕС-то законы принимались именно для улучшения состояния окружающей среды, а у нас тупо ещё один коррупционный инструмент. Вот тебе и вся разница.
07.08.2020 15:15
Вы член с пальцем не ровняйте. В ЕС все экологические программы проводились совместно бизнес-государство в долевых соотношениях. Поэтому там и контроль соответствующий. Коль деньги получил в инвестициях, то и выполняй условия иначе расценивается как воровство и карается соответственно. А у нас болтовня и беспредел.
07.08.2020 19:39
Следующие пару лет "Шахтёру" придётся несладко ... Вместо новых игроков и яхт , замков придётся наконец-то за надцять лет раскошелиться на очистные сооружения и довольствоваться унизительной нормой прибавочной стоймости от лоховатых еврогейцев в 18-25% вместо привычной для крутых пацанов : 200-400% . А при Ибуковиче и все 500-1000% .
07.08.2020 09:41
Жаль только, что бывшего владельца Приватбанка мы такого сказать не можем. Вот его предприятия экологические проверки чудесным образом минуют. Отчего так?
07.08.2020 15:13
Даже экология становится источником изъятия коррупционной ренты. По схеме Правила Дорожного движения для ГАИ, как таможенные ограничения для таможенников, как..
07.08.2020 10:25
Наше, як казала одна видатна революційна правоборциця Т. Монтян, "геть витоптане " реформаторами правове поле тепер хочть перекопать екологи?
07.08.2020 10:59
А у нас все законопроекты сейчас про усиление давления: административного, фискального. Или вы какое-то другое либертарианство от зелебобиков ждали? И это те самые ребята, которые на выборах били себя пяткой в грудь и говорили, что надо снижать давление государства.
07.08.2020 15:12
Очередная схема по выкачке денег и давлению. Помаленьку гаечки подтягивают. Посмотрите даже на полицию. СМИ забиты сообщениями из ПДД где указывается статья в которой четко прописано, что выходить на пешеходный переход можно лишь убедившись в безопасности. Водилы вспомнили как их штрафовали за "не уступил"? Думаете теперь обратка на пешеходов пришла? НЕт. Это готовятся разгонять демонстрантов, которые движение решат перекрыть на дороге.)))
07.08.2020 19:43
 
 