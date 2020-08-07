УКР
Законопроєкти про екологічний контроль руйнують правове поле держави, - Берзіна

Законопроєкти №3091 і №3091-1 про Державний екологічний контроль зруйнують уніфіковане правове поле державного контролю та посилять адміністративний тиск на бізнес.

Про це повідомила керівниця Всеукраїнського громадського об'єднання "Жива планета" Світлана Берзіна, передає Цензор.НЕТ.

"Запропоновані проєкти порушують баланс правових засад організації державного контролю за господарською діяльністю в Україні у цілому, руйнуючи уніфіковане узгоджене правове поле державного контролю, формуючи непрозору систему прийняття рішень щодо виявлення та покарання порушників природоохоронного законодавства", - зазначала Берзіна.

Також читайте: Законопроєкт про перевірки екоінспекцією зупинить українську промисловість, - президент ICC

За її оцінками, обидва законопроєкти порушують принцип "належного урядування" визначений Конституцією. Вони не передбачають вичерпного порядку, способу та підстав для здійснення посадовими особами контролюючого органу заходів екологічного контролю, тобто перевірок, рейдів, патрулювань, реагувань на виклики.

"Це створює як корупційні ризики, так і можливість оскаржити будь-які дії посадових осіб контролюючого органу з формальних підстав, що виключає застосування заходів державного екологічного контролю", - переконана Берзіна.

За її словами, окремі норми запропонованих законопроєктів взагалі нереально виконати, зокрема щодо зупинки підприємств на період перевірки. "Скажімо як можна зупинити підприємство на період перевірки, особливо коли виробництво безперервного циклу. Чи норма, що порушення слід усунути за 10 днів. У мене питання, чи хтось з розробників уявляє як на величезному підприємстві, скажімо, металургійного комплексу за 10 днів усунути порушення, коли технологічне обґрунтування внесення змін у виробництво займе не один тиждень", - зазначила глава громадського об’єднання "Жива планета".

Об’єднання вимагає від депутатів відхилити законопроєкти №3091 і №3091-1, натомість сформувати при профільному комітеті парламенту робочу групу для розробки нового закнопроєкту із залученням експертів. Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровані законопроєкти про екологічний контроль (№№ 3091, та 3091-1) та про основні засади проведення позапланових заходів контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища (№3417).

Водночас президент ІСС Ukraine Володимир Щелкунов вважає, що проведення екоінспекцією перевірок, які передбачаються в законопроєктах про екологічний контроль, можуть призвести до зупинки промисловості.

Ахметівська сосна?
Следующие пару лет "Шахтёру" придётся несладко ... Вместо новых игроков и яхт , замков придётся наконец-то за надцять лет раскошелиться на очистные сооружения и довольствоваться унизительной нормой прибавочной стоймости от лоховатых еврогейцев в 18-25% вместо привычной для крутых пацанов : 200-400% . А при Ибуковиче и все 500-1000% .
Ну чтобы избавиться от олигархов ,нужно с чего то начинать,а вреда неконтролируемые олигархи делают много, от загрязнения до предательства интересов государства Украина
Похрену чья сосна. Создается с виду безобидный, но беспредельный карающий орган. Экология - это окружающая среда. Пришол к вам эколог с проверкой, а у вас в кафе канализация не оформлена или нет договора на вывоз мусора. Закрыл нахрен на квартал, а казалось что там того эколога.)))
Ну чтобы избавиться от олигархов ,нужно с чего то начинать,а вреда неконтролируемые олигархи делают много, от загрязнения до предательства интересов государства Украина
Как бы вместе с олигархами не избавиться от остатков промышленности и не превратиться окончательно в банановую республику
Просто нужно держать их рамках и не пускать в политику,
А вы думаете эти "новые" экологи будут на вас работать или на свой карман? Даже гадать не нужно и олигархи тут вообще ни при чем. Будет обычный рекет на гос уровне и страдать будут все, но в разных купюрах.)))
Ну тогда нужно из Украины искоренять московско ордынское КУМОВСТВО(РПЦ),потому что коррупция и предательство идёт от Московии
показати весь коментар
ну да, конечно, в ЕС пёрнуть нельзя, если твои газы превышают норму выбросов, а правовое поле отличное
показати весь коментар
Только в ЕС-то законы принимались именно для улучшения состояния окружающей среды, а у нас тупо ещё один коррупционный инструмент. Вот тебе и вся разница.
Вы член с пальцем не ровняйте. В ЕС все экологические программы проводились совместно бизнес-государство в долевых соотношениях. Поэтому там и контроль соответствующий. Коль деньги получил в инвестициях, то и выполняй условия иначе расценивается как воровство и карается соответственно. А у нас болтовня и беспредел.
Следующие пару лет "Шахтёру" придётся несладко ... Вместо новых игроков и яхт , замков придётся наконец-то за надцять лет раскошелиться на очистные сооружения и довольствоваться унизительной нормой прибавочной стоймости от лоховатых еврогейцев в 18-25% вместо привычной для крутых пацанов : 200-400% . А при Ибуковиче и все 500-1000% .
Жаль только, что бывшего владельца Приватбанка мы такого сказать не можем. Вот его предприятия экологические проверки чудесным образом минуют. Отчего так?
показати весь коментар
Даже экология становится источником изъятия коррупционной ренты. По схеме Правила Дорожного движения для ГАИ, как таможенные ограничения для таможенников, как..
показати весь коментар
Наше, як казала одна видатна революційна правоборциця Т. Монтян, "геть витоптане " реформаторами правове поле тепер хочть перекопать екологи?
показати весь коментар
А у нас все законопроекты сейчас про усиление давления: административного, фискального. Или вы какое-то другое либертарианство от зелебобиков ждали? И это те самые ребята, которые на выборах били себя пяткой в грудь и говорили, что надо снижать давление государства.
показати весь коментар
Очередная схема по выкачке денег и давлению. Помаленьку гаечки подтягивают. Посмотрите даже на полицию. СМИ забиты сообщениями из ПДД где указывается статья в которой четко прописано, что выходить на пешеходный переход можно лишь убедившись в безопасности. Водилы вспомнили как их штрафовали за "не уступил"? Думаете теперь обратка на пешеходов пришла? НЕт. Это готовятся разгонять демонстрантов, которые движение решат перекрыть на дороге.)))
показати весь коментар
