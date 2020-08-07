Законопроєкти про екологічний контроль руйнують правове поле держави, - Берзіна

Законопроєкти №3091 і №3091-1 про Державний екологічний контроль зруйнують уніфіковане правове поле державного контролю та посилять адміністративний тиск на бізнес.

Про це повідомила керівниця Всеукраїнського громадського об'єднання "Жива планета" Світлана Берзіна.

"Запропоновані проєкти порушують баланс правових засад організації державного контролю за господарською діяльністю в Україні у цілому, руйнуючи уніфіковане узгоджене правове поле державного контролю, формуючи непрозору систему прийняття рішень щодо виявлення та покарання порушників природоохоронного законодавства", - зазначала Берзіна.

За її оцінками, обидва законопроєкти порушують принцип "належного урядування" визначений Конституцією. Вони не передбачають вичерпного порядку, способу та підстав для здійснення посадовими особами контролюючого органу заходів екологічного контролю, тобто перевірок, рейдів, патрулювань, реагувань на виклики.

"Це створює як корупційні ризики, так і можливість оскаржити будь-які дії посадових осіб контролюючого органу з формальних підстав, що виключає застосування заходів державного екологічного контролю", - переконана Берзіна.

За її словами, окремі норми запропонованих законопроєктів взагалі нереально виконати, зокрема щодо зупинки підприємств на період перевірки. "Скажімо як можна зупинити підприємство на період перевірки, особливо коли виробництво безперервного циклу. Чи норма, що порушення слід усунути за 10 днів. У мене питання, чи хтось з розробників уявляє як на величезному підприємстві, скажімо, металургійного комплексу за 10 днів усунути порушення, коли технологічне обґрунтування внесення змін у виробництво займе не один тиждень", - зазначила глава громадського об’єднання "Жива планета".

Об’єднання вимагає від депутатів відхилити законопроєкти №3091 і №3091-1, натомість сформувати при профільному комітеті парламенту робочу групу для розробки нового закнопроєкту із залученням експертів. Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровані законопроєкти про екологічний контроль (№№ 3091, та 3091-1) та про основні засади проведення позапланових заходів контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища (№3417).

Водночас президент ІСС Ukraine Володимир Щелкунов вважає, що проведення екоінспекцією перевірок, які передбачаються в законопроєктах про екологічний контроль, можуть призвести до зупинки промисловості.