Количество активных больных COVID-19 выросло в 18 областях Украины, - СНБО

Количество излечившихся от коронавирусной болезни COVID-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки только в Тернопольской, Черкасской, Донецкой и Запорожской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Больше всего новых случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской, Харьковской, Одесской и Ивано-Франковской областях, а также в Киеве (более 100), больше всего излечившихся - в Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областях (более 50).

11 из 33 случая смерти от коронавирусной болезни за сутки пришлось на Львовскую область, 4 - на Закарпатскую, а в 11 из 24 областей и в Киеве новые случаи смерти не зарегистрированы.

В Киеве, Одесской и Харьковской областях количество активных случаев болезни увеличилось более, чем на 100.

В то же время, в большинстве областей, кроме Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской а также Киева, количество выздоровевших с начала пандемии превышает количество болеющих в настоящее время.

Количество болеющих превышает 5 тысяч в г. Киеве и Львовской области, 2 тысячи - также в Ивано-Франковской, Одесской и Закарпатской областях, 1 тысячу - также в Ривненской, Черновицкой, Харьковской, Киевской и Тернопольской областях, а ниже 50 - в Луганской, Кировоградской и Херсонской областях.

Всего за прошедшие сутки:

- в Винницкой области подтверждено 34 новых случая заболевания Covid-19, 1 случай смерти и 21 случай выздоровления, сейчас в области болеет 684 человек (на 12 больше за сутки);

- в Волынской области подтверждено 54 случая заболевания, 1 человек умер, 33 выздоровели, сейчас болеет 946 человек (на 20 больше за сутки);

- в Днепропетровской области 16 новых случаев заболевания, сейчас болеет 345 человек;

- в Донецкой области зафиксировано 4 новых случая заболевания и 10 выздоровления, болеет 208 человек (на 6 меньше);

- в Житомирской области 28 человек заболели и 14 выздоровели, болеет 506 человек (на 14 больше);

- в Закарпатской области 76 новых случаев заболевания, 4 случая смерти и 43 - выздоровления, сейчас болеет 3 058 человек (на 29 больше за сутки);

- в Запорожской области 5 новых заболевших и 6 человек выздоровели, сейчас болеет 234 человека (на 1 меньше);

- в Ивано-Франковской области зафиксирован 131 новый случай заболевания, 2 случая смерти и 58 - выздоровления, сейчас болеют 3 288 человек (на 71 больше);

- в Киеве 186 новых случаев заболевания и 26 человек выздоровели, сейчас болеет 5 873 человека (на 160 больше за сутки);

- в Киевской области 78 новых заболевших, 22 выздоровели, сейчас болеют 1 089 человек (на 56 больше за сутки);

- в Кировоградской области 1 человек заболел, 2 умерли и 1 выздоровел, сейчас болеет 28 человек (на 2 меньше за сутки);

- в Луганской области 11 случаев заболевания и 2 - выздоровления, болеет 30 человек (на 9 больше за сутки);

- во Львовской области подтверждено 152 новых случая заболевания Covid-19, 11 случаев смерти и 87 случаев выздоровления, сейчас болеют 7 456 человек (на 54 больше за сутки);

- в Николаевской области 16 новых случаев заболевания, 1 случай смерти и 6 - выздоровления, сейчас болеет 190 человек (на 9 больше за сутки);

- в Одесской области 156 новых случаев заболевания, 3 человека умерли, 1 выздоровел, сейчас болеет 2 448 человек (на 152 больше за сутки);

- в Полтавской области 12 новых случаев заболевания и 2 выздоровления, сейчас болеет 129 человек (на 10 больше за сутки);

- в Ривненской области 100 новых случаев заболевания, 2 случая смерти и 44 случая выздоровления, сейчас болеют 1 396 человек (на 54 больше за сутки);

- в Сумской области 42 новых случая заболевания, 1 случай смерти и 10 - выздоровления, сейчас болеет 236 человек (на 31 больше);

- в Тернопольской области 35 новых случаев заболевания, 1 случай смерти и 52 случая выздоровления, сейчас болеют 1 182 человека (на 18 меньше);

- в Харьковской области 146 новых случаев заболевания, 2 случая смерти, 16 человек выздоровели, сейчас болеют 1 990 человек (на 128 больше, чем днем ранее);

- в Херсонской области 13 новых случаев заболевания и 2 случая выздоровления, болеют 39 человек (на 11 больше, чем днем ранее);

- в Хмельницкой области 29 новых случаев заболевания и 11 – выздоровления, сейчас болеют 260 человек (на 18 больше за сутки);

- в Черкасской области 6 человек заболели и 13 выздоровели, сейчас болеют 178 человек (на 7 меньше за сутки);

- в Черновицкой области 94 новых случая заболевания, 2 человека умерли и 51 выздоровел, сейчас болеют 1 178 человек (на 41 больше за сутки);

- в Черниговской области 28 новых случаев заболевания, сейчас болеет 383 человека.

