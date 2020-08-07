"Укрзализныця" разработала комплексную программу повышения безопасности перевозок в пассажирских поездах
"Укрзализныця" разработала комплексную программу повышения безопасности перевозок в пассажирских поездах с целью искоренения криминогенных проявлений, противоправных действий и нарушений при перевозке пассажиров. Ее реализация начнется в сжатые сроки.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "УЗ", об этом заявил и. о. главы правления компании Иван Юрик.
"Разработанная программа будет включать в себя подписание протокола совместных действий с МВД по координации усилий, пилотный проект по охране в поездах силами военизированной охраны "Укрзализныци", установление в пассажирских вагонах специальных средств контроля, формирование так называемой профессиональной группы "провокаторов" для борьбы с безбилетными перевозками, борьбу с кражами на вокзалах", - говорится в сообщении.
По его словам, указанную программу презентуют на следующей неделе.
"Цель нашей комплексной программы - это четкий алгоритм совместных действий поездных бригад, стражей порядка, военизированной охраны, которые в итоге значительно повысят уровень безопасности и комфорта пассажиров во время путешествия", - добавил Юрик.
Напомним, 31 июля в поезде Мариуполь-Киев один из пассажиров без верхней одежды ворвался в купе к женщине, котором она была с маленьким сыном, начал бить и пытался изнасиловать. Напавший мужчина сломал женщине челюсть. Его задержали и передали полиции. Замминистра внутренних дел Анатолий Геращенко сообщил, что задержанный - уроженец Запорожья Рудзько Виталий Евгеньевич, 1975 года рождения, был трижды судим.
7 августа 2020
В Украине новое ЧП на железной дороге:
Как сообщает «Харьков 1564», инцидент произошел в поезде Харьков - Рахов. «Неприятная поездка ожидала железнодорожников, обслуживавших рейс Харьков - Рахов. На одной из станций в вагон состава проник мужчина, решивший прокатиться без билета. Учитывая его нетрезвое состояние, появление нового пассажира не осталось без внимания проводников. Однако "заяц" не сдавался: еле удерживаясь на ногах, он убеждал, что электронный билет у него все же есть. Исчерпав все попытки, он решил проявить агрессию - попытался задушить одного из проводников. Агрессивного пассажира задержала полиция, прибывшая на вызов.», - говорится в комментарии к видео.
