"Укрзализныця" разработала комплексную программу повышения безопасности перевозок в пассажирских поездах

"Укрзализныця" разработала комплексную программу повышения безопасности перевозок в пассажирских поездах

"Укрзализныця" разработала комплексную программу повышения безопасности перевозок в пассажирских поездах с целью искоренения криминогенных проявлений, противоправных действий и нарушений при перевозке пассажиров. Ее реализация начнется в сжатые сроки.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "УЗ", об этом заявил и. о. главы правления компании Иван Юрик.

"Разработанная программа будет включать в себя подписание протокола совместных действий с МВД по координации усилий, пилотный проект по охране в поездах силами военизированной охраны "Укрзализныци", установление в пассажирских вагонах специальных средств контроля, формирование так называемой профессиональной группы "провокаторов" для борьбы с безбилетными перевозками, борьбу с кражами на вокзалах", - говорится в сообщении.

По его словам, указанную программу презентуют на следующей неделе.

"Цель нашей комплексной программы - это четкий алгоритм совместных действий поездных бригад, стражей порядка, военизированной охраны, которые в итоге значительно повысят уровень безопасности и комфорта пассажиров во время путешествия", - добавил Юрик.

Напомним, 31 июля в поезде Мариуполь-Киев один из пассажиров без верхней одежды ворвался в купе к женщине, котором она была с маленьким сыном, начал бить и пытался изнасиловать. Напавший мужчина сломал женщине челюсть. Его задержали и передали полиции. Замминистра внутренних дел Анатолий Геращенко сообщил, что задержанный - уроженец Запорожья Рудзько Виталий Евгеньевич, 1975 года рождения, был трижды судим.

Предлагаю что бы в поездах, из вагона в вагон, ходила дурнашлюха Серега Лещенко. Он своим кошмарным видом будет пугать преступников и извращенцев. Увидев его они будут думать, что это родной брат тети Смерти и будут вести себя смирно. А алкаши будут думать что допились даже не до чертикрв, а до черт знает чего.
07.08.2020 13:09 Ответить
///
7 августа 2020
В Украине новое ЧП на железной дороге:

Как сообщает «Харьков 1564», инцидент произошел в поезде Харьков - Рахов. «Неприятная поездка ожидала железнодорожников, обслуживавших рейс Харьков - Рахов. На одной из станций в вагон состава проник мужчина, решивший прокатиться без билета. Учитывая его нетрезвое состояние, появление нового пассажира не осталось без внимания проводников. Однако "заяц" не сдавался: еле удерживаясь на ногах, он убеждал, что электронный билет у него все же есть. Исчерпав все попытки, он решил проявить агрессию - попытался задушить одного из проводников. Агрессивного пассажира задержала полиция, прибывшая на вызов.», - говорится в комментарии к видео.

http://www.facebook.com/watch/?v=1192098297808182 www.facebook.com/watch/?v=1192098297808182
07.08.2020 13:12 Ответить
20 лет нескольку раз в месяц езжу в поездах УЗ. Все относительно хорошо, за те копейки сколько стоят у нас билеты в плацкартные вагоны большего комфорта требовать наверное неумно. В купе редко езжу , не люблю закрытых пространств где больше зависишь от попутчиков. Я бы платил больше за комфорт в вагонах, но у УЗ нет традиционно денег на обновление состава. Зато теперь мусоров и камер понатыкивают на каждом тамбуре, зачем тратить миллиарды на это совершенно бесполезное и глупое занятие, из за того что Мариупольском поезде идиот избил женщину?. Идиоты такие будут все равно появляться, люди в форме традиционно далеко оказываются от очага насилия. А вот брать больше мужчин в проводники, создавать коллектив это гораздо эффективней. Неоднократно видел как проводники в дружном коллективе сами разбирались с дебоширами а если надо вызывали наряд на ближайшую станцию.
07.08.2020 13:33 Ответить
 
 