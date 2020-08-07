УКР
"Укрзалізниця" розробила комплексну програму підвищення безпеки перевезень у пасажирських поїздах з метою викорінення криміногенних проявів, протиправних дій і порушень під час перевезення пасажирів. Її реалізація почнеться в стислі терміни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці", про це заявив в. о. голови правління компанії Іван Юрик.

"Розроблена програма включатиме в себе підписання протоколу спільних дій з МВС щодо координації зусиль, пілотний проєкт з охорони у поїздах силами воєнізованої охорони Укрзалізниці, встановлення у пасажирських вагонах спеціальних засобів контролю, формування так званої професійної групи "провокаторів" для боротьби з безквитковими перевезеннями, боротьбу з крадіжками на вокзалах", — повідомив він.

За словами Івана Юрика, вказану програму буде презентовано наступного тижня.

"Мета нашої комплексної програми — це чіткий алгоритм спільних дій поїзних бригад, правоохоронців, воєнізованої охорони, які у підсумку значно підвищать рівень безпеки та комфорту пасажирів під час подорожі", — резюмував очільник Укрзалізниці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держпрограму підвищення рівня безпеки дорожнього руху реалізовано на 83%, - Криклій

Нагадаємо, Анастасія Лугова повідомила, що 31 липня в потязі Маріуполь-Киів один з пасажирів без верхнього одягу увірвався в купе, де вона була з маленьким сином, почав бити і намагався зґвалтувати. Нападник зламав жінці щелепу. Його затримали і передали поліції. Заступник міністра внутрішніх справ Анатолій Геращенко повідомив, що затриманий - уродженець Запоріжжя Рудзько Віталій Євгенович, 1975 року народження, він був тричі судимий.

безпека (961) Укрзалізниця (7053) Юрик Іван (40)
Предлагаю что бы в поездах, из вагона в вагон, ходила дурнашлюха Серега Лещенко. Он своим кошмарным видом будет пугать преступников и извращенцев. Увидев его они будут думать, что это родной брат тети Смерти и будут вести себя смирно. А алкаши будут думать что допились даже не до чертикрв, а до черт знает чего.
07.08.2020 13:09 Відповісти
7 августа 2020
В Украине новое ЧП на железной дороге:

Как сообщает «Харьков 1564», инцидент произошел в поезде Харьков - Рахов. «Неприятная поездка ожидала железнодорожников, обслуживавших рейс Харьков - Рахов. На одной из станций в вагон состава проник мужчина, решивший прокатиться без билета. Учитывая его нетрезвое состояние, появление нового пассажира не осталось без внимания проводников. Однако "заяц" не сдавался: еле удерживаясь на ногах, он убеждал, что электронный билет у него все же есть. Исчерпав все попытки, он решил проявить агрессию - попытался задушить одного из проводников. Агрессивного пассажира задержала полиция, прибывшая на вызов.», - говорится в комментарии к видео.

http://www.facebook.com/watch/?v=1192098297808182 www.facebook.com/watch/?v=1192098297808182
07.08.2020 13:12 Відповісти
20 лет нескольку раз в месяц езжу в поездах УЗ. Все относительно хорошо, за те копейки сколько стоят у нас билеты в плацкартные вагоны большего комфорта требовать наверное неумно. В купе редко езжу , не люблю закрытых пространств где больше зависишь от попутчиков. Я бы платил больше за комфорт в вагонах, но у УЗ нет традиционно денег на обновление состава. Зато теперь мусоров и камер понатыкивают на каждом тамбуре, зачем тратить миллиарды на это совершенно бесполезное и глупое занятие, из за того что Мариупольском поезде идиот избил женщину?. Идиоты такие будут все равно появляться, люди в форме традиционно далеко оказываются от очага насилия. А вот брать больше мужчин в проводники, создавать коллектив это гораздо эффективней. Неоднократно видел как проводники в дружном коллективе сами разбирались с дебоширами а если надо вызывали наряд на ближайшую станцию.
07.08.2020 13:33 Відповісти
 
 