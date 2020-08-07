Мининфраструктуры подготовило новый законопроект, направленный на легализацию рынка такси в Украине, - Криклий. ИНФОГРАФИКА

Мининфраструктуры подготовило и обнародовало новый законопроект, направленный на легализацию украинского рынка такси.

Об этом написал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По словам министра, в проекте закона учтены все недостатки законодательства из-за которых за рынком пассажирских перевозок отсутствует надлежащий контроль. Ознакомиться с законопроектом и внести замечания и предложения можно на официальном сайте министерства: https://mtu.gov.ua/news/32088.html

"Сейчас в Украине работает много служб такси. По последним подсчетам количество людей, осуществляющих перевозки пассажиров на такси, достигает 220 000, что составляет 1,1% от экономически активного населения страны. При этом, замечу, львиная доля перевозчиков предоставляют услуги незаконно, поскольку не имеют лицензии или не зарегистрированы как субъекты предпринимательской деятельности. Их количество достигает 98%.

Ежегодный оборот рынка внутренних перевозок такси и легковыми автомобилями на заказ составляет около 40 млрд гривен в год. За все время существования служб такси бюджет Украины недополучал огромные средства и продолжает испытывать дефицит. Новый законопроект должен исправить эту ситуацию и вывести пассажирские перевозки из тени", - написал Криклий.

Так, по словам министра, законопроект предусматривает:

- простые и прозрачные правила выхода на рынок: отмену лицензирования для внутренних перевозок пассажиров такси и легковыми автомобилями на заказ и замену его уведомлением о начале такой деятельности;

- обеспечение безопасности движения и ответственности перевозчиков перед пассажирами;

- возможность ведения деятельности в сфере перевозок пассажиров по заказу на основе патента, который можно приобрести сроком на один месяц или год;

- обеспечение поступлений налогов и сборов от ведения такой деятельности (оценивается приблизительно в 800 млн грн в год);

- для пассажиров - обязательное страхование, рост качества услуг и повышение безопасности;

- создания благоприятных условий для честной и прозрачной конкуренции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Такси теперь могут ездить по полосам для общественного транспорта, - Кабмин

"Я убежден, что качество услуг и безопасность выйдут на новый уровень, если перевозчики станут ответственными и будут работать в соответствии с законом. Легализация рынка такси и перевозок в Украине - это эффективный шаг не только к пополнению госбюджета, развитию отрасли и созданию новых рабочих мест, но и к европейскому будущему", - резюмировал министр.





Инфографика: Криклий/Facebook



