РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7765 посетителей онлайн
Новости
2 998 29

Мининфраструктуры подготовило новый законопроект, направленный на легализацию рынка такси в Украине, - Криклий. ИНФОГРАФИКА

Мининфраструктуры подготовило новый законопроект, направленный на легализацию рынка такси в Украине, - Криклий. ИНФОГРАФИКА

Мининфраструктуры подготовило и обнародовало новый законопроект, направленный на легализацию украинского рынка такси.

Об этом написал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По словам министра, в проекте закона учтены все недостатки законодательства из-за которых за рынком пассажирских перевозок отсутствует надлежащий контроль. Ознакомиться с законопроектом и внести замечания и предложения можно на официальном сайте министерства: https://mtu.gov.ua/news/32088.html 

"Сейчас в Украине работает много служб такси. По последним подсчетам количество людей, осуществляющих перевозки пассажиров на такси, достигает 220 000, что составляет 1,1% от экономически активного населения страны. При этом, замечу, львиная доля перевозчиков предоставляют услуги незаконно, поскольку не имеют лицензии или не зарегистрированы как субъекты предпринимательской деятельности. Их количество достигает 98%.

Ежегодный оборот рынка внутренних перевозок такси и легковыми автомобилями на заказ составляет около 40 млрд гривен в год. За все время существования служб такси бюджет Украины недополучал огромные средства и продолжает испытывать дефицит.  Новый законопроект должен исправить эту ситуацию и вывести пассажирские перевозки из тени", - написал Криклий.

Так, по словам министра, законопроект предусматривает:

- простые и прозрачные правила выхода на рынок: отмену лицензирования для внутренних перевозок пассажиров такси и легковыми автомобилями на заказ и замену его уведомлением о начале такой деятельности;

- обеспечение безопасности движения и ответственности перевозчиков перед пассажирами;

- возможность ведения деятельности в сфере перевозок пассажиров по заказу на основе патента, который можно приобрести сроком на один месяц или год;

- обеспечение поступлений налогов и сборов от ведения такой деятельности (оценивается приблизительно в 800 млн грн в год);

-  для пассажиров - обязательное страхование, рост качества услуг и повышение безопасности;

- создания благоприятных условий для честной и прозрачной конкуренции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Такси теперь могут ездить по полосам для общественного транспорта, - Кабмин

"Я убежден, что качество услуг и безопасность выйдут на новый уровень, если перевозчики станут ответственными и будут работать в соответствии с законом. Легализация рынка такси и перевозок в Украине - это эффективный шаг не только к пополнению госбюджета, развитию отрасли и созданию новых рабочих мест, но и к европейскому будущему", - резюмировал министр.

Мининфраструктуры подготовило новый законопроект, направленный на легализацию рынка такси в Украине, - Криклий 01
Мининфраструктуры подготовило новый законопроект, направленный на легализацию рынка такси в Украине, - Криклий 02
Инфографика: Криклий/Facebook

Мининфраструктуры подготовило новый законопроект, направленный на легализацию рынка такси в Украине, - Криклий 03
Мининфраструктуры подготовило новый законопроект, направленный на легализацию рынка такси в Украине, - Криклий 04

такси (215) Мининфраструктуры (941) Криклий Владислав (323)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
ахаха, и до таксистов турборежим добрался? )))
показать весь комментарий
07.08.2020 14:57 Ответить
+7
пойду на стоянку такси - у меня там пара знакомых есть, клиентов сейчас мало, люди экономят и они могут пообщаться..

спрошу так - "Ну наконец то ваши молитвы Зеля услышал - заплати лицензию и работай спокойно!"

Главное удержаться от смеха..
показать весь комментарий
07.08.2020 15:07 Ответить
+6
А я підтримую. 99% таксистів підтримували зеленського і слуг чорта на виборах, тому мають нести хоч якусь відповідальність за свою дурість.
показать весь комментарий
07.08.2020 15:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вам надо чесно сказать людям : "в казне пусто , бездна" .
показать весь комментарий
07.08.2020 14:55 Ответить
Это что бы легше было добраться до казино, а потом до ломбарда? А потом опять до казино?
показать весь комментарий
07.08.2020 14:56 Ответить
ахаха, и до таксистов турборежим добрался? )))
показать весь комментарий
07.08.2020 14:57 Ответить
ну так они же за него были первые
показать весь комментарий
07.08.2020 15:18 Ответить
А зачем платить налоги? В чём прикол?
показать весь комментарий
07.08.2020 15:00 Ответить
А харчеваться провластные упыри с чего будут?
показать весь комментарий
07.08.2020 15:01 Ответить
я с 10000 грн плачу 2000 грн налога ежемесячно..а чем они лучше?
показать весь комментарий
07.08.2020 15:15 Ответить
Стричь, стричь и ещё раз стричь! Лучше бы приняли закон о запрете маршруток Богдан как унижающих человеческое достоинство и опасных для здоровья.
показать весь комментарий
07.08.2020 15:00 Ответить
И обязали всех перевозчиков перейти на Лексусы, а кто против тот порохобот )))
показать весь комментарий
07.08.2020 15:07 Ответить
Что там с рейтингом ?
показать весь комментарий
07.08.2020 15:01 Ответить
пойду на стоянку такси - у меня там пара знакомых есть, клиентов сейчас мало, люди экономят и они могут пообщаться..

спрошу так - "Ну наконец то ваши молитвы Зеля услышал - заплати лицензию и работай спокойно!"

Главное удержаться от смеха..
показать весь комментарий
07.08.2020 15:07 Ответить
ну если 30 тыс в мес чистыми выкручивает(родственник в Киеве таксует..хвастался)..не напрягаясь..то пусть хотя бы 10% заплатит налогов
показать весь комментарий
07.08.2020 15:20 Ответить
та ну нах... Він ніх.ра не платить, а йому, сцу.ка держава винна стільки, що піпець, а кідь десять відсотків віддать, то шо то буде?
показать весь комментарий
07.08.2020 15:26 Ответить
в Киеве возможно, но у меня маленький городок (Днепр.обл) и таксисты в лучшие времена скуривали не одну сигарету пока дожидались клиента...
А сейчас вообще швах..
Стоят на солнце и ждут, ждут...
Большинство из них топили за Зе.
показать весь комментарий
07.08.2020 15:27 Ответить
В лучшем случае этот закон приведет к повышению стоимости проезда ! А реально ни к чему или к бунтам !
показать весь комментарий
07.08.2020 15:02 Ответить
А хто бунтувати буде? просто цікаво.
показать весь комментарий
07.08.2020 15:09 Ответить
Таксисты не будут. Забыли уже как за бубочку все места разрывали себе. Теперь будут молиться на говношария. "Нет в стране порядка. Толя придет порядок наведет".
показать весь комментарий
07.08.2020 15:21 Ответить
Сел за арендный бублик и ты уже таксист.... Таксистов развелось больше чем пасажиров...про плановый осмотр авто перед выездом на смену я вообще молчу...
показать весь комментарий
07.08.2020 15:06 Ответить
А я підтримую. 99% таксистів підтримували зеленського і слуг чорта на виборах, тому мають нести хоч якусь відповідальність за свою дурість.
показать весь комментарий
07.08.2020 15:07 Ответить
ЛОХИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ!!
показать весь комментарий
07.08.2020 15:08 Ответить
О таксюки ще та наволоч. Вони переважно за Ригів топили,а потім за Зелю. Тому дави гадів, досить на власну кишеню працювати!
показать весь комментарий
07.08.2020 15:08 Ответить
Чого це вас так пересмикнуло? Таксюки проти адвокатів - взірець порядності.
показать весь комментарий
07.08.2020 21:17 Ответить
***
за последнее время глобальные проблемы усложнились настолько,
что за их решение не берутся даже таксисты....)))
показать весь комментарий
07.08.2020 15:13 Ответить
главные эксперты по всему
показать весь комментарий
07.08.2020 15:16 Ответить
ну вот и таксюнов поздравить можно .довыбирались,*****?
показать весь комментарий
07.08.2020 15:27 Ответить
Отличная новость! ЗЕлохов стричь надо.
показать весь комментарий
07.08.2020 15:44 Ответить
Таксуны любят рассуждать, мол топливо купил, а в его стоимости все налоги вот и оплатил...
показать весь комментарий
07.08.2020 15:46 Ответить
А, понятно! Значит мертвечук, с помощью подарков от русского мира скупивший пол Украины для её уничтожения, налоги уже заплатил, и пора браться за таксистов! Шикарно)))
показать весь комментарий
07.08.2020 16:05 Ответить
ЛЮБОЙ таксист дает стране больше , чем десяток простых работяг ....
Скажем в Киеве - 300 км в день - тонна бензина в месяц , 10-12 тонн в год - а там одни налоги в цене , уже тысяч 200000 он дает стране .А еще масло, резина ,запчасти - везде налоги и пошлины , плюс он дает работу куче народа- на СТО , шиномонтаже, заправках ...
Потом идет в магазин и оставляет с любой покупки 20 процентов НДС .
Как-то так ...
показать весь комментарий
07.08.2020 17:02 Ответить
 
 