УКР
Мінінфраструктури підготувало новий законопроєкт, спрямований на легалізацію ринку таксі в Україні, - Криклій. ІНФОГРАФІКА

Мінінфраструктури підготувало та оприлюднило новий законопроєкт, спрямований на легалізацію українського ринку таксі.

Про це написав міністр інфраструктури України Владислав Криклій у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За словами міністра, в проєкті закону враховані всі недоліки законодавства, через які за ринком пасажирських перевезень відсутній належний контроль. Ознайомитися із законопроєктом і внести зауваження та пропозиції може кожен охочий. Зробити це можна на офіційному сайті міністерства: https://mtu.gov.ua/news/32088.html

"Наразі в Україні працює багато служб таксі. За останніми підрахунками кількість людей, які здійснюють перевезення пасажирів на таксі, сягає 220 тисяч, що становить 1,1% від економічно активного населення країни. При цьому, зауважу, левова частка перевізників надають послуги незаконно, оскільки не мають ліцензії або не зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності. Їх кількість сягає 98%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Таксі тепер можуть їздити смугами для громадського транспорту, - Кабмін

Щорічний оборот ринку внутрішніх перевезень на таксі та легковими автомобілями на замовлення становить близько 40 млрд гривень на рік. За весь час існування служб таксі бюджет України недоотримував величезні кошти й продовжує відчувати дефіцит.
Новий законопроєкт має виправити цю ситуацію і вивести ринок пасажирських перевезень із тіні", - написав Криклій.

Так, за словами міністра, законопроєкт передбачає:

прості та прозорі правила виходу на ринок: скасування ліцензування для внутрішніх перевезень пасажирів на таксі та легковими автомобілями на замовлення і заміну його на повідомлення про початок такої діяльності;

  • забезпечення безпеки руху та відповідальності перевізників перед пасажирами
  • можливість ведення діяльності у сфері перевезень пасажирів на замовлення на основі патенту, який можна придбати строком на один місяць або рік
  • забезпечення надходжень податків та зборів від ведення такої діяльності (оцінюється у близько 800 млн грн на рік)
  • для пасажирів - обов’язкове страхування, зростання якості послуг та підвищення безпеки
  • створення сприятливих умов для чесної та прозорої конкуренції

Також читайте: Мінінфраструктури підраховує вартість охорони в поїздах, - Криклій

"Я переконаний, що якість послуг і безпека вийдуть на новий рівень, якщо перевізники стануть відповідальними й працюватимуть відповідно до закону. Легалізація ринку таксі та автоперевезень в Україні - це ефективний крок не лише до поповнення держбюджету, розвитку галузі та створення нових робочих місць, а й до європейського майбутнього", - резюмував міністр.

Мінінфраструктури підготувало новий законопроєкт, спрямований на легалізацію ринку таксі в Україні, - Криклій 01
Мінінфраструктури підготувало новий законопроєкт, спрямований на легалізацію ринку таксі в Україні, - Криклій 02
Інфографіка: Криклій / Facebook

Мінінфраструктури підготувало новий законопроєкт, спрямований на легалізацію ринку таксі в Україні, - Криклій 03
Мінінфраструктури підготувало новий законопроєкт, спрямований на легалізацію ринку таксі в Україні, - Криклій 04

+7
ахаха, и до таксистов турборежим добрался? )))
07.08.2020 14:57 Відповісти
+7
пойду на стоянку такси - у меня там пара знакомых есть, клиентов сейчас мало, люди экономят и они могут пообщаться..

спрошу так - "Ну наконец то ваши молитвы Зеля услышал - заплати лицензию и работай спокойно!"

Главное удержаться от смеха..
07.08.2020 15:07 Відповісти
+6
А я підтримую. 99% таксистів підтримували зеленського і слуг чорта на виборах, тому мають нести хоч якусь відповідальність за свою дурість.
07.08.2020 15:07 Відповісти
Вам надо чесно сказать людям : "в казне пусто , бездна" .
07.08.2020 14:55 Відповісти
Это что бы легше было добраться до казино, а потом до ломбарда? А потом опять до казино?
07.08.2020 14:56 Відповісти
ахаха, и до таксистов турборежим добрался? )))
07.08.2020 14:57 Відповісти
ну так они же за него были первые
07.08.2020 15:18 Відповісти
А зачем платить налоги? В чём прикол?
07.08.2020 15:00 Відповісти
А харчеваться провластные упыри с чего будут?
07.08.2020 15:01 Відповісти
я с 10000 грн плачу 2000 грн налога ежемесячно..а чем они лучше?
07.08.2020 15:15 Відповісти
Стричь, стричь и ещё раз стричь! Лучше бы приняли закон о запрете маршруток Богдан как унижающих человеческое достоинство и опасных для здоровья.
07.08.2020 15:00 Відповісти
И обязали всех перевозчиков перейти на Лексусы, а кто против тот порохобот )))
07.08.2020 15:07 Відповісти
Что там с рейтингом ?
07.08.2020 15:01 Відповісти
пойду на стоянку такси - у меня там пара знакомых есть, клиентов сейчас мало, люди экономят и они могут пообщаться..

спрошу так - "Ну наконец то ваши молитвы Зеля услышал - заплати лицензию и работай спокойно!"

Главное удержаться от смеха..
07.08.2020 15:07 Відповісти
ну если 30 тыс в мес чистыми выкручивает(родственник в Киеве таксует..хвастался)..не напрягаясь..то пусть хотя бы 10% заплатит налогов
07.08.2020 15:20 Відповісти
та ну нах... Він ніх.ра не платить, а йому, сцу.ка держава винна стільки, що піпець, а кідь десять відсотків віддать, то шо то буде?
07.08.2020 15:26 Відповісти
в Киеве возможно, но у меня маленький городок (Днепр.обл) и таксисты в лучшие времена скуривали не одну сигарету пока дожидались клиента...
А сейчас вообще швах..
Стоят на солнце и ждут, ждут...
Большинство из них топили за Зе.
07.08.2020 15:27 Відповісти
В лучшем случае этот закон приведет к повышению стоимости проезда ! А реально ни к чему или к бунтам !
07.08.2020 15:02 Відповісти
А хто бунтувати буде? просто цікаво.
07.08.2020 15:09 Відповісти
Таксисты не будут. Забыли уже как за бубочку все места разрывали себе. Теперь будут молиться на говношария. "Нет в стране порядка. Толя придет порядок наведет".
07.08.2020 15:21 Відповісти
Сел за арендный бублик и ты уже таксист.... Таксистов развелось больше чем пасажиров...про плановый осмотр авто перед выездом на смену я вообще молчу...
07.08.2020 15:06 Відповісти
А я підтримую. 99% таксистів підтримували зеленського і слуг чорта на виборах, тому мають нести хоч якусь відповідальність за свою дурість.
07.08.2020 15:07 Відповісти
ЛОХИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ!!
07.08.2020 15:08 Відповісти
О таксюки ще та наволоч. Вони переважно за Ригів топили,а потім за Зелю. Тому дави гадів, досить на власну кишеню працювати!
07.08.2020 15:08 Відповісти
Чого це вас так пересмикнуло? Таксюки проти адвокатів - взірець порядності.
07.08.2020 21:17 Відповісти
***
за последнее время глобальные проблемы усложнились настолько,
что за их решение не берутся даже таксисты....)))
07.08.2020 15:13 Відповісти
главные эксперты по всему
07.08.2020 15:16 Відповісти
ну вот и таксюнов поздравить можно .довыбирались,*****?
07.08.2020 15:27 Відповісти
Отличная новость! ЗЕлохов стричь надо.
07.08.2020 15:44 Відповісти
Таксуны любят рассуждать, мол топливо купил, а в его стоимости все налоги вот и оплатил...
07.08.2020 15:46 Відповісти
А, понятно! Значит мертвечук, с помощью подарков от русского мира скупивший пол Украины для её уничтожения, налоги уже заплатил, и пора браться за таксистов! Шикарно)))
07.08.2020 16:05 Відповісти
ЛЮБОЙ таксист дает стране больше , чем десяток простых работяг ....
Скажем в Киеве - 300 км в день - тонна бензина в месяц , 10-12 тонн в год - а там одни налоги в цене , уже тысяч 200000 он дает стране .А еще масло, резина ,запчасти - везде налоги и пошлины , плюс он дает работу куче народа- на СТО , шиномонтаже, заправках ...
Потом идет в магазин и оставляет с любой покупки 20 процентов НДС .
Как-то так ...
07.08.2020 17:02 Відповісти
 
 