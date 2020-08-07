Мінінфраструктури підготувало новий законопроєкт, спрямований на легалізацію ринку таксі в Україні, - Криклій. ІНФОГРАФІКА
Мінінфраструктури підготувало та оприлюднило новий законопроєкт, спрямований на легалізацію українського ринку таксі.
Про це написав міністр інфраструктури України Владислав Криклій у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
За словами міністра, в проєкті закону враховані всі недоліки законодавства, через які за ринком пасажирських перевезень відсутній належний контроль. Ознайомитися із законопроєктом і внести зауваження та пропозиції може кожен охочий. Зробити це можна на офіційному сайті міністерства: https://mtu.gov.ua/news/32088.html
"Наразі в Україні працює багато служб таксі. За останніми підрахунками кількість людей, які здійснюють перевезення пасажирів на таксі, сягає 220 тисяч, що становить 1,1% від економічно активного населення країни. При цьому, зауважу, левова частка перевізників надають послуги незаконно, оскільки не мають ліцензії або не зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності. Їх кількість сягає 98%.
Щорічний оборот ринку внутрішніх перевезень на таксі та легковими автомобілями на замовлення становить близько 40 млрд гривень на рік. За весь час існування служб таксі бюджет України недоотримував величезні кошти й продовжує відчувати дефіцит.
Новий законопроєкт має виправити цю ситуацію і вивести ринок пасажирських перевезень із тіні", - написав Криклій.
Так, за словами міністра, законопроєкт передбачає:
прості та прозорі правила виходу на ринок: скасування ліцензування для внутрішніх перевезень пасажирів на таксі та легковими автомобілями на замовлення і заміну його на повідомлення про початок такої діяльності;
- забезпечення безпеки руху та відповідальності перевізників перед пасажирами
- можливість ведення діяльності у сфері перевезень пасажирів на замовлення на основі патенту, який можна придбати строком на один місяць або рік
- забезпечення надходжень податків та зборів від ведення такої діяльності (оцінюється у близько 800 млн грн на рік)
- для пасажирів - обов’язкове страхування, зростання якості послуг та підвищення безпеки
- створення сприятливих умов для чесної та прозорої конкуренції
"Я переконаний, що якість послуг і безпека вийдуть на новий рівень, якщо перевізники стануть відповідальними й працюватимуть відповідно до закону. Легалізація ринку таксі та автоперевезень в Україні - це ефективний крок не лише до поповнення держбюджету, розвитку галузі та створення нових робочих місць, а й до європейського майбутнього", - резюмував міністр.
Інфографіка: Криклій / Facebook
спрошу так - "Ну наконец то ваши молитвы Зеля услышал - заплати лицензию и работай спокойно!"
Главное удержаться от смеха..
А сейчас вообще швах..
Стоят на солнце и ждут, ждут...
Большинство из них топили за Зе.
за последнее время глобальные проблемы усложнились настолько,
что за их решение не берутся даже таксисты....)))
Скажем в Киеве - 300 км в день - тонна бензина в месяц , 10-12 тонн в год - а там одни налоги в цене , уже тысяч 200000 он дает стране .А еще масло, резина ,запчасти - везде налоги и пошлины , плюс он дает работу куче народа- на СТО , шиномонтаже, заправках ...
Потом идет в магазин и оставляет с любой покупки 20 процентов НДС .
Как-то так ...