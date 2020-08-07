Мінінфраструктури підготувало новий законопроєкт, спрямований на легалізацію ринку таксі в Україні, - Криклій. ІНФОГРАФІКА

Мінінфраструктури підготувало та оприлюднило новий законопроєкт, спрямований на легалізацію українського ринку таксі.

Про це написав міністр інфраструктури України Владислав Криклій у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За словами міністра, в проєкті закону враховані всі недоліки законодавства, через які за ринком пасажирських перевезень відсутній належний контроль. Ознайомитися із законопроєктом і внести зауваження та пропозиції може кожен охочий. Зробити це можна на офіційному сайті міністерства: https://mtu.gov.ua/news/32088.html

"Наразі в Україні працює багато служб таксі. За останніми підрахунками кількість людей, які здійснюють перевезення пасажирів на таксі, сягає 220 тисяч, що становить 1,1% від економічно активного населення країни. При цьому, зауважу, левова частка перевізників надають послуги незаконно, оскільки не мають ліцензії або не зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності. Їх кількість сягає 98%.

Щорічний оборот ринку внутрішніх перевезень на таксі та легковими автомобілями на замовлення становить близько 40 млрд гривень на рік. За весь час існування служб таксі бюджет України недоотримував величезні кошти й продовжує відчувати дефіцит.

Новий законопроєкт має виправити цю ситуацію і вивести ринок пасажирських перевезень із тіні", - написав Криклій.

Так, за словами міністра, законопроєкт передбачає:

прості та прозорі правила виходу на ринок: скасування ліцензування для внутрішніх перевезень пасажирів на таксі та легковими автомобілями на замовлення і заміну його на повідомлення про початок такої діяльності;

забезпечення безпеки руху та відповідальності перевізників перед пасажирами

можливість ведення діяльності у сфері перевезень пасажирів на замовлення на основі патенту, який можна придбати строком на один місяць або рік

забезпечення надходжень податків та зборів від ведення такої діяльності (оцінюється у близько 800 млн грн на рік)

для пасажирів - обов’язкове страхування, зростання якості послуг та підвищення безпеки

створення сприятливих умов для чесної та прозорої конкуренції

"Я переконаний, що якість послуг і безпека вийдуть на новий рівень, якщо перевізники стануть відповідальними й працюватимуть відповідно до закону. Легалізація ринку таксі та автоперевезень в Україні - це ефективний крок не лише до поповнення держбюджету, розвитку галузі та створення нових робочих місць, а й до європейського майбутнього", - резюмував міністр.





Інфографіка: Криклій / Facebook



