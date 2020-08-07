Два тайника наемников РФ обнаружены на Луганщине, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины обнаружила в Луганской области тайник с оружием и боеприпасами, принадлежащий наемникам РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Из схрона, заложенного в лесополосе возле поселка Пески Новопсковского района, правоохранители изъяли два автомата Калашникова и почти триста патронов к нему. По оперативной информации, тайник устроил один из боевиков террористических группировок, который причастен к подрыву моста в поселке Подгоровка. Сейчас он скрывается от правосудия на временно неподконтрольной украинской власти территории.

Ранее сотрудники СБУ обнаружили еще один тайник этого злоумышленника. Тогда были изъяты реактивная противотанковая граната РПГ-22, два автомата Калашникова, две гранаты РГ-42 и большое количество патронов различного калибра.

Также оперативники спецслужбы обнаружили вблизи Трехизбенки схрон с противотанковой гранатой ПГ-18, 21 зарядом к выстрелу АГ-9, два выстрела к РПГ-7 и патроны. Рядом с местом тайника был обнаружен осколочно-фугасный танковый снаряд.

Изъятые средства поражения направлены на экспертизу.