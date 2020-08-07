РУС
Два тайника наемников РФ обнаружены на Луганщине, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины обнаружила в Луганской области тайник с оружием и боеприпасами, принадлежащий наемникам РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Два тайника наемников РФ обнаружены на Луганщине, - СБУ 01

Из схрона, заложенного в лесополосе возле поселка Пески Новопсковского района, правоохранители изъяли два автомата Калашникова и почти триста патронов к нему. По оперативной информации, тайник устроил один из боевиков террористических группировок, который причастен к подрыву моста в поселке Подгоровка. Сейчас он скрывается от правосудия на временно неподконтрольной украинской власти территории.

Ранее сотрудники СБУ обнаружили еще один тайник этого злоумышленника. Тогда были изъяты реактивная противотанковая граната РПГ-22, два автомата Калашникова, две гранаты РГ-42 и большое количество патронов различного калибра.

Два тайника наемников РФ обнаружены на Луганщине, - СБУ 02

Два тайника наемников РФ обнаружены на Луганщине, - СБУ 03

Также оперативники спецслужбы обнаружили вблизи Трехизбенки схрон с противотанковой гранатой ПГ-18, 21 зарядом к выстрелу АГ-9, два выстрела к РПГ-7 и патроны. Рядом с местом тайника был обнаружен осколочно-фугасный танковый снаряд.

Два тайника наемников РФ обнаружены на Луганщине, - СБУ 04

Изъятые средства поражения направлены на экспертизу.

Представляете как в такую жару СБУ сутками лазит по посадками Донбасса в поисках схронов
07.08.2020 19:14 Ответить
Выжить. Остаться в живых. Ухайдокать тех **********!
Парни, учитесь воевать!!!!
Иначе ведь никак.
Мы все помрем.
Побратимы, у нас нет иных вариантов.
Все те твари должны сдохнуть.
07.08.2020 19:18 Ответить
Кацапоидные партизаны до сих пор поезда взрывают..??? Все им пабеда мерещится...
07.08.2020 19:20 Ответить
а як вони здогадались, що це **принадлежит наемникам РФ** ?
07.08.2020 19:32 Ответить
За передчуттям міністра тарана, це вони до миру готуються.
07.08.2020 19:37 Ответить
таран дуже скоро буде відповідати перед судом за всі свої дії.
07.08.2020 19:51 Ответить
миролюбні росіянє.... ага... вже повірили Зеленському.

може вже пора закрити кордони від цієї російської наволочі?
07.08.2020 19:50 Ответить
 
 