Дві схованки найманців РФ виявлено на Луганщині, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України виявила в Луганській області схованку зі зброєю та боєприпасами, що належить найманцям РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зі схрону, закладеного в лісосмузі біля селища Піски Новопсковського району, правоохоронці вилучили два автомати Калашникова і майже триста патронів до нього. За оперативною інформацією, тайник влаштував один із бойовиків терористичних угруповань, який причетний до підриву мосту в селищі Підгорівка. Зараз він переховується від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території.

Раніше співробітники СБУ виявили ще одну схованку цього зловмисника. Тоді було вилучено реактивну протитанкову гранату РПГ-22, два автомати Калашникова, дві гранати РГ-42 та велику кількість набоїв різного калібру.

Також оперативники спецслужби виявили поблизу Трьохізбенки схрон із протитанковою гранатою ПГ-18, 21 зарядом до пострілу АГ-9, два постріли до РПГ-7 і патрони. Поруч із місцем схованки було виявлено осколково-фугасний танковий снаряд.

Вилучені засоби ураження направлені на експертизу.