Дві схованки найманців РФ виявлено на Луганщині, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України виявила в Луганській області схованку зі зброєю та боєприпасами, що належить найманцям РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зі схрону, закладеного в лісосмузі біля селища Піски Новопсковського району, правоохоронці вилучили два автомати Калашникова і майже триста патронів до нього. За оперативною інформацією, тайник влаштував один із бойовиків терористичних угруповань, який причетний до підриву мосту в селищі Підгорівка. Зараз він переховується від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території.

Раніше співробітники СБУ виявили ще одну схованку цього зловмисника. Тоді було вилучено реактивну протитанкову гранату РПГ-22, два автомати Калашникова, дві гранати РГ-42 та велику кількість набоїв різного калібру.

Дивіться: Контррозвідка СБУ знешкодила схрон "МДБ ДНР" із вибухівкою і зброєю. ФОТО

Також оперативники спецслужби виявили поблизу Трьохізбенки схрон із протитанковою гранатою ПГ-18, 21 зарядом до пострілу АГ-9, два постріли до РПГ-7 і патрони. Поруч із місцем схованки було виявлено осколково-фугасний танковий снаряд.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ: Схованку з гранатометами, вибухівкою і протипіхотною міною виявлено в зоні проведення ООС на Луганщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Вилучені засоби ураження направлені на експертизу.

Представляете как в такую жару СБУ сутками лазит по посадками Донбасса в поисках схронов
07.08.2020 19:14 Відповісти
Выжить. Остаться в живых. Ухайдокать тех **********!
Парни, учитесь воевать!!!!
Иначе ведь никак.
Мы все помрем.
Побратимы, у нас нет иных вариантов.
Все те твари должны сдохнуть.
07.08.2020 19:18 Відповісти
Кацапоидные партизаны до сих пор поезда взрывают..??? Все им пабеда мерещится...
07.08.2020 19:20 Відповісти
а як вони здогадались, що це **принадлежит наемникам РФ** ?
07.08.2020 19:32 Відповісти
За передчуттям міністра тарана, це вони до миру готуються.
07.08.2020 19:37 Відповісти
таран дуже скоро буде відповідати перед судом за всі свої дії.
07.08.2020 19:51 Відповісти
миролюбні росіянє.... ага... вже повірили Зеленському.

може вже пора закрити кордони від цієї російської наволочі?
07.08.2020 19:50 Відповісти
 
 