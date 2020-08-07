Дві схованки найманців РФ виявлено на Луганщині, - СБУ. ФОТО
Служба безпеки України виявила в Луганській області схованку зі зброєю та боєприпасами, що належить найманцям РФ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Зі схрону, закладеного в лісосмузі біля селища Піски Новопсковського району, правоохоронці вилучили два автомати Калашникова і майже триста патронів до нього. За оперативною інформацією, тайник влаштував один із бойовиків терористичних угруповань, який причетний до підриву мосту в селищі Підгорівка. Зараз він переховується від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території.
Раніше співробітники СБУ виявили ще одну схованку цього зловмисника. Тоді було вилучено реактивну протитанкову гранату РПГ-22, два автомати Калашникова, дві гранати РГ-42 та велику кількість набоїв різного калібру.
Також оперативники спецслужби виявили поблизу Трьохізбенки схрон із протитанковою гранатою ПГ-18, 21 зарядом до пострілу АГ-9, два постріли до РПГ-7 і патрони. Поруч із місцем схованки було виявлено осколково-фугасний танковий снаряд.
Вилучені засоби ураження направлені на експертизу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Парни, учитесь воевать!!!!
Иначе ведь никак.
Мы все помрем.
Побратимы, у нас нет иных вариантов.
Все те твари должны сдохнуть.
може вже пора закрити кордони від цієї російської наволочі?