США хотят конфисковать недвижимость Коломойского стоимостью $70 млн

США хотят конфисковать недвижимость Коломойского стоимостью $70 млн

Министерство юстиции США добивается конфискации недвижимости Игоря Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова стоимостью $70 млн. Минюст США считает, что недвижимость была куплена за деньги, которые Коломойский и Боголюбов вывели из "ПриватБанка" через фиктивные компании на Кипре.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Голос Америки".

Требование конфисковать имущество Коломойского и Боголюбова содержится в двух представлениях, поданных федеральными прокурорами в суд в Майами. Там указано, что миллиардеры отмывали в США незаконно присвоенные деньги "ПриватБанка".

Американское министерство юстиции ссылается на решение Национального банка Украины о национализации Приватбанка и обвинения бывших владельцев, что они под видом займов и оплат вывели из банка более $5 млрд.

Минюст сообщает, что часть денег прошли через счета фиктивных компаний филиала Приватбанка на Кипре, а затем были переведены в США.

Американский адвокат Коломойского Майкл Салливан заявил, что "господин Коломойский решительно отвергает обвинения, содержащиеся в представлениях Министерства юстиции".

Прокуроры в США говорят, что в Майами два партнера олигархов создали сеть компаний, в названиях которых было слово "Optima," чтобы через них дальше отмывать деньги.

Часть сумм была использована для приобретения недвижимости и предприятий в Луисвилле (штат Кентукки) и в Далласе (штат Техас), которые теперь хочет конфисковать Министерство юстиции.

Министерство юстиции сообщило, что дело расследовало ФБР Кливленда, а также налоговое ведомство и служба охраны границы.

Как сообщалось ранее, Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в отмывании миллиардов долларов, выведенных из ПриватБанка.

Коломойский отрицает обвинения и заявляет, что все инвестиции в США делал из личных средств.

Коломойский Игорь (1801) конфискация (607) США (27941)
+58
США хотят конфисковать недвижимость Коломойского стоимостью $70 млн - Цензор.НЕТ 1984
показать весь комментарий
07.08.2020 23:54 Ответить
+24
Бкбочці приготуватися ....
вілла в Італії там на кого писана?
показать весь комментарий
07.08.2020 23:50 Ответить
+18
Не мрійте. Ваш олігарх буде обскубаний, а потім його пісмажать.
показать весь комментарий
07.08.2020 23:56 Ответить
150 миллиардов - это та сумма, которой недосчитались в Привате после национализации (читай-украдено Коломойским) и которую потом пришлось влить Нацбанку в виде рефинансирования. Лабене? Или почитаете еще?
показать весь комментарий
08.08.2020 15:58 Ответить
Вы путаетесь в понятиях. Для покрытия недостачи в уставном капитале (возникшие в результате изменения правил регулятором - НБУ) были выпущены гос облигации, которые и были внесены в этот самый уставной капитал.

Рефинанс - это совершенно другое и используется абсолютно иначе.
показать весь комментарий
08.08.2020 23:51 Ответить
Ага, и облигациями Вам выдали долги в Привате. Было напечатано 150 миллиардов, в результате чего произошел обвал гривни.
показать весь комментарий
09.08.2020 07:47 Ответить
Боже, какая глупость. Вы хоть сравните когда какие события происходят
показать весь комментарий
09.08.2020 12:18 Ответить
Ню-ню
показать весь комментарий
09.08.2020 15:12 Ответить
По Коломойському, кому цікаво, перегляньте https://www.youtube.com/watch?v=CaAB0BxHNlA перші 1,5години. Там Борис Філатов, Борислав Береза і Володимир Ар'єв поділилися ексклюзивом.
показать весь комментарий
08.08.2020 01:26 Ответить
А как же 6 ярдов баксов украденых из банка??? Всего 70 лямов???
Законность 70 лямов владелец заводов и пароходов уж как-то докажет...
показать весь комментарий
08.08.2020 01:27 Ответить
70 миллионов - это капля в море. Но процесс пошёл. И это правильно.
показать весь комментарий
08.08.2020 01:35 Ответить
то у бени туалетная бумага в рулонах....
показать весь комментарий
08.08.2020 01:38 Ответить
де остальные 5 лярдов?
показать весь комментарий
08.08.2020 01:37 Ответить
США хочуть конфіскувати нерухомість Коломойського вартістю $70 млн - Цензор.НЕТ 5162
показать весь комментарий
08.08.2020 02:04 Ответить
? Це ж чому ?
показать весь комментарий
08.08.2020 02:08 Ответить
тому

по словам березы и филатова бене в штатах шьют акт RICO. по нему преследование не прекращается после суда а продолжается установленное отдельно время и к основному фигуранту пристегиваются подельники и связанные лица. там все печально будет и для бени и для тех через кого он мыл бабло даже при условии что те якобы ни о чем не догадывались. все в рамках одного расследования без долгой бюрократии
показать весь комментарий
08.08.2020 02:14 Ответить
Если Зеленский сядет, все только вздохнут с облегчением.
Закона про импичмент нет, мутить Майдан накладно ...
показать весь комментарий
08.08.2020 02:34 Ответить
Так можна обвинуватити будь-кого в будь-чому. Наприклад, так можна обвинуватити будь-яку людину в Україні за те, що не перешкодила злочинам, і тому її можна назвати співучасником, як це зробив автор роману "1984": ці люди не жертви (не потерпілі) - вони співучасники.

Але так і самих чиновників США можна обвинуватити у тому ж.

"Підсудні всі - навіть Бог!" (репліка Бартелбі у фільмі "Догма").
показать весь комментарий
08.08.2020 03:00 Ответить
Репліка з якогось фільму - це "могутній аргумент".
Особливо, проти Бога.
Не дивно, що ви за Коломойського.
показать весь комментарий
08.08.2020 04:56 Ответить
Я не проти Бога - я за Бога і за Ісуса.
Я проти обману та інших злочинів, які прикриваються маскою "Феміди".

Бог поставив на "Феміді" хрест - Ісус не сказав це, а показав: ... ...
показать весь комментарий
12.08.2020 00:37 Ответить
Я не за Коломойського. Я за Гонтарєву. Я підтримую рішення Нацбанку і Уряду України щодо Приватбанку. Можливо, варто було просити Коломойського привести фонди Приватбанку до норм не 3 роки, як зробила Гонтарєва, а 5 років (тобто, дати йому на цю справу ще на 2-3 роки більше), якщо ситуація дозволяла (але чи була така можливість, мені не відомо).
показать весь комментарий
12.08.2020 00:51 Ответить
А що ви пропонуєте ?
Повернути все Україні ?
Щоб Зеленський тут же передав назад бені фіціару ?
показать весь комментарий
08.08.2020 02:37 Ответить
Повернути вкрадені гроші тим людям, у яких вони були вкрадені (якщо це було).
Вкрадені у Приватбанку - значить, повернути Приватбанку.

Інакше - в разі, якщо "полісмен" забирає вкрадене собі - це означає, що такий "полісмен" насправді просто грабує людей, використовуючи крадія в ролі ширми, маски, формального приводу для того, щоб присвоїти чужі гроші. Якщо такий "полісмен" робить це відкрито, то це називається словом пограбування.
показать весь комментарий
08.08.2020 02:53 Ответить
Не "полісмен", а фінансова система США.
І не "забирає собі", а ввічливо ставить просте запитання: звідки кошти ?
Це ж так просто відповісти: ці кошти зароблені там-то і там-то.

А от якщо кошти НЕ зароблені. все стає складно.
Фінансова система не хоче оборудок з краденим, і тому заморожує сумнівні капітали.
показать весь комментарий
08.08.2020 05:02 Ответить
Мої коментарі з поясненнями хтось познищував, а інші - відмітили як спам.

Якби США справді хотіли не допускати "оборудок з краденим", то мали б СПОЧАТКУ ПЕРЕВІРЯТИ, А ТІЛЬКИ ПОТІМ - ДОПУСКАТИ БУДЬ-ЯКІ ОБОРУДКИ.
Але вони роблять навпаки: спочатку допускають, а потім перевіряють. Роблять вони так для того, щоб потім "конфіскувати", а простіше кажучи - забрати собі "сумнівні капітали", тобто, чужі гроші.
показать весь комментарий
12.08.2020 00:43 Ответить
А почему молчит Венедиктова или олигарх Коломойский это не активист Стерненко, по нему пидозры не буде ни в якому рази?
показать весь комментарий
08.08.2020 02:50 Ответить
следующий шаг панамские документы мальдивского.
показать весь комментарий
08.08.2020 03:21 Ответить
Выспалась зесрань с Панамой-теперь зебобу лет на сорок посадят)))
показать весь комментарий
08.08.2020 05:00 Ответить
не обзывай себя зесраью, а потужного зебобой.
показать весь комментарий
08.08.2020 17:59 Ответить
Переверни страницу в методичке , там написано что на портянку из за клеветы по поводу офшора в Панаме уголовное дело завели , а ты ещё позапрошлогодними методичками пользуешься )))
показать весь комментарий
08.08.2020 08:48 Ответить
Хорошо ты само себе исключительно о себе написало.
На, вот , прочти само себе о себе:
"Переверни страницу в методичке , там написано что на портянку из за клеветы по поводу офшора в Панаме уголовное дело завели , а ты ещё позапрошлогодними методичками пользуешься )))"
показать весь комментарий
08.08.2020 18:00 Ответить
Не рой баригу ближнему своему, сам в бариги попадешь (индейская пословица).
показать весь комментарий
08.08.2020 04:51 Ответить
Какой из наших олигархов не заслуживает кутузки ?
Барыгами было быть приятно - покатался - теперь пора саночки возить.
показать весь комментарий
08.08.2020 05:04 Ответить
і шо цікаво ОЛІГАРХІВ по означенню в Україні НЕМА вже з 2014р.
дебілоіди дивіться словничок
олігарх хто законотворчому органі для себе-коханого закони приймає.
показать весь комментарий
08.08.2020 09:12 Ответить
США хочуть конфіскувати нерухомість Коломойського вартістю $70 млн - Цензор.НЕТ 2438
показать весь комментарий
08.08.2020 05:04 Ответить
Теперь тебя посодют... А ты не воруй.
показать весь комментарий
08.08.2020 05:08 Ответить
Не плач Бенечка ,не плач ....собирайся скорее в Израиль ,она своих не выдает ,даже Америке
показать весь комментарий
08.08.2020 06:51 Ответить
так ти наівний ...
бєня ВЖЕ з ісраіловки в 2019р ЗБІГ в Україну... бо сваі-ні-сваі а заради бєні ісраіловка не буде відмвлятися від "допомоги"США(15%бюджета)
показать весь комментарий
08.08.2020 08:28 Ответить
А що йому плакать, 70 млн для нього сємки, він у США скупив нерухомості на мільярди баксів.
показать весь комментарий
08.08.2020 08:46 Ответить
"они под видом займов и оплат вывели из банка более $5 млрд." Источник: https://censor.net/n3212599
показать весь комментарий
08.08.2020 09:10 Ответить
По не подтвержденным пока сведениям, правительство Израиля неофициально уведомило Коломойского о не желательности его посещения государства Израиль в ближайшее время.
показать весь комментарий
08.08.2020 08:54 Ответить
А у нас ворюга Зе указует что делать. Зачем Украине такая шестерка. Оно же не бухает, а на серьезном сидит
показать весь комментарий
08.08.2020 06:58 Ответить
А в том числе через клоуновский квартал в офшоры вывел его карабас минимум 45лямов. Зелохи вам дибилам это говорилось перед выборами вы же орали "ФЕЙК". О чем это говорит правельно вы это общество долбо&бов и главный у вас клоун, вы стадо.
показать весь комментарий
08.08.2020 07:04 Ответить
А українське правосуддя не цікавить що цей єврей вивів майже 6 млрд доларів з України? Чи Зеленському байдуже що його шеф у держави такі гроші вкрав?
показать весь комментарий
08.08.2020 07:16 Ответить
Нет:
1. Еврей. И не простой, а золотой.
2. Украл и поделился. С Кем НАдо!
3. 70 млн. для него - карманные расходы на пару дней. Не смешите.
показать весь комментарий
08.08.2020 07:40 Ответить
На нари бєню з конфіскацією.
показать весь комментарий
08.08.2020 07:57 Ответить
На палю, на палю.
показать весь комментарий
08.08.2020 10:57 Ответить
воно не релігійне і тому не єврей а простий шлємазл=ашкєназі
показать весь комментарий
08.08.2020 08:29 Ответить
Не байдуже. Він в долі.
показать весь комментарий
08.08.2020 08:56 Ответить
Слону - дробина... В задницу... С 300 метров... К вечеру - почешется...
показать весь комментарий
08.08.2020 07:37 Ответить
Бенечка, раз не хотите подарить недвигу чернож*пым гоменидам (в рамках акции BLM), то и не надо.
Лучше всего, Бенечка, недвигу на церковь записать, хрен тогда отберут у Всевышнего, не рискнут, чай, не коммунисты. А за Вашу жалкую душу поганого сатаниста святые отцы молиться будут, а Вас, Бенечка, по результатам их молитв, на том свете черти меньше жарить будут, какую-никаю передышку да и дадут.
Не жадничайте, Бенечка, душа того стоит.
показать весь комментарий
08.08.2020 07:40 Ответить
Вот еще! Он лучше где-нить на новостройках новый мемориал памяти невинно убиенных бИндеровцами сосродичей мемориал поставит!
показать весь комментарий
08.08.2020 07:42 Ответить
Нет, то мимо кассы.
Мы за его душу поганую молиться не будем, а святые отцы честно отработают.
показать весь комментарий
08.08.2020 07:47 Ответить
Мировой полицейский США помогает банановым республикам бороться с коррупцией и преступниками-миллиардерами.
показать весь комментарий
08.08.2020 07:45 Ответить
Результат на лицо
Коломойский один, кто с мертвяком не общался,
Трапм убирает противников *****
Или не так ?
показать весь комментарий
08.08.2020 08:19 Ответить
Що?! Що?!!! Бєня противенник *****?! Блін, тебе знову санітари прогледіли?
показать весь комментарий
08.08.2020 08:35 Ответить
У Бєні ще А-Банк є, через який він виводив дєнєжку із Привата. Він і зараз працює.
показать весь комментарий
08.08.2020 08:18 Ответить
блін! А це ж він тепер озвіріє і захоче, щоб ми йому то компенсували! Заради того він і ту шмарклю зі слугами у владу завів. **********, і знову все за наш рахунок...
показать весь комментарий
08.08.2020 08:30 Ответить
Не беда, Галабародько компенсирует Бене все потери с процентами за счет бюджета Украины , из карманов зебилов.
показать весь комментарий
08.08.2020 08:32 Ответить
О тож...
показать весь комментарий
08.08.2020 08:35 Ответить
От перед вами ТИПОВА дурня для ТУПИХ= "США хочуть"
НЕМА У США а ні ручок а ні ножок а ні рота а ні хотєлок А дурня на кшалт-"Ґандурасц сказав а Мадаґаскар атвєтіл" сприймається лише в кабінеті псіха=патолога.
На наших очах руйнується системна МАФІОЗНА мішпуха "богообраних"-"сваі люді"
і навіть відомі журналюги та аферисти від змі починають розуміти що голосування за "сваіх"по національній ознаці ВЖЕ НЕ СПРАЦЬОВУЄ і веде в ПРІРВУ
як свого часу казав бєня - КАССА ПОПЕРЕДУ.. для нього вона присунулась ВПРИТУЛ
показать весь комментарий
08.08.2020 08:36 Ответить
Тепер у нас майже єврейська колонія.
показать весь комментарий
08.08.2020 08:56 Ответить
Зебилы компенсируют.
показать весь комментарий
08.08.2020 09:25 Ответить
Семейство даунов.
показать весь комментарий
08.08.2020 10:56 Ответить
Цілком медичний ФАКт багато "богообраних" щоро вважало що їхні"сваї люді" най-талановитіші.. най-розумніші най-кращі... А ВИЯВИЛОСЯ ЩО НАВПАКИ
показать весь комментарий
08.08.2020 11:31 Ответить
На сполох !!!!!
Министерство юстиции США подкуплено Порошенко, тривога!!!!!!
показать весь комментарий
08.08.2020 09:33 Ответить
А почему не все 5,5 млрд, вроде как украденных? Что это за ничтожная сумма 70млн?
показать весь комментарий
08.08.2020 09:50 Ответить
Украина дождётся, что всё имущество "наших" олигархов которое они украли у украинского народа конфискуют америкосы. Зеленский - готовь национализацию!
показать весь комментарий
08.08.2020 09:52 Ответить
Сильно они за 22 года деньги лазаренко который тот наворовал в Украине вернули?
показать весь комментарий
08.08.2020 10:19 Ответить
Сильно.
показать весь комментарий
08.08.2020 10:29 Ответить
Еще раз, еще раз, еще много, много раз.
показать весь комментарий
08.08.2020 10:54 Ответить
Не хочется называть тебя дыбилом, но 22 года (почти четверть века) ждать возврата денег америкосами может только дыбил.
показать весь комментарий
08.08.2020 11:19 Ответить
і що цікаво США ЩОРІЧНО з 2014р допомогає Україні на 250-300млн дол..
так що НЕМА ЧОГО СКАРЖИТИСЯ
показать весь комментарий
08.08.2020 11:34 Ответить
А все ведь заработано непосильным трудом.
показать весь комментарий
08.08.2020 10:53 Ответить
Браво Америка! Колпашьте пархатенцию. Может и до гнусавого доберетесь.
показать весь комментарий
08.08.2020 11:31 Ответить
Мені кілька місяців тому одне чмо доводило, що в США немає обвинувачувальних актів на каламойшу.... Сподіваюсь, воно читає цю новину і саме цей коментар))
показать весь комментарий
08.08.2020 11:50 Ответить
НЕ СПІЛКУЙСЯ з чмо і смердіти НЕ БУДЕ
показать весь комментарий
09.08.2020 08:25 Ответить
Хор вірьйовки мусить буде заспівати "Горіла хата , палала 😁😁😁👍👍👍
показать весь комментарий
08.08.2020 12:01 Ответить
Треба казати не "Коломойський з Боголюбовим вивели з Приватбанку ...", а "Коломойський з Боголюбовим і Зеленським вивели з Приватбанку", бо в цій схемі активно використовувалися офшори Зеленського.
Штати про Зеленського поки що мовчать, але натяк зрозумілий. Сподіваюсь зелена шмаркля не настільки дурна, як його придуркуватий татусь-прахфесор.
показать весь комментарий
09.08.2020 03:14 Ответить
так то вона так... але ТРОШЕЧКИ не так "русцькаязичний" це ФЕЙК з лахти.. "Штати мовчать"- теж лахтинський фейк і трафарет.. бо нема у США рота..
Та й ФБР поки що нема діла до шмарклі.. воно в США закони НЕ ПОРУШУВАЛО..
Не спрощуй бо фєдєрастичною ґебельсятиною тхне
показать весь комментарий
09.08.2020 08:40 Ответить
Да, быть того не может!

Коломойша же "святой" и "честнейший" пизнесмен (от слова 3,1415здить), как и все другие олигархи!
показать весь комментарий
09.08.2020 08:36 Ответить
