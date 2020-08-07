США хотят конфисковать недвижимость Коломойского стоимостью $70 млн
Министерство юстиции США добивается конфискации недвижимости Игоря Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова стоимостью $70 млн. Минюст США считает, что недвижимость была куплена за деньги, которые Коломойский и Боголюбов вывели из "ПриватБанка" через фиктивные компании на Кипре.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Голос Америки".
Требование конфисковать имущество Коломойского и Боголюбова содержится в двух представлениях, поданных федеральными прокурорами в суд в Майами. Там указано, что миллиардеры отмывали в США незаконно присвоенные деньги "ПриватБанка".
Американское министерство юстиции ссылается на решение Национального банка Украины о национализации Приватбанка и обвинения бывших владельцев, что они под видом займов и оплат вывели из банка более $5 млрд.
Минюст сообщает, что часть денег прошли через счета фиктивных компаний филиала Приватбанка на Кипре, а затем были переведены в США.
Американский адвокат Коломойского Майкл Салливан заявил, что "господин Коломойский решительно отвергает обвинения, содержащиеся в представлениях Министерства юстиции".
Прокуроры в США говорят, что в Майами два партнера олигархов создали сеть компаний, в названиях которых было слово "Optima," чтобы через них дальше отмывать деньги.
Часть сумм была использована для приобретения недвижимости и предприятий в Луисвилле (штат Кентукки) и в Далласе (штат Техас), которые теперь хочет конфисковать Министерство юстиции.
Министерство юстиции сообщило, что дело расследовало ФБР Кливленда, а также налоговое ведомство и служба охраны границы.
Как сообщалось ранее, Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в отмывании миллиардов долларов, выведенных из ПриватБанка.
Коломойский отрицает обвинения и заявляет, что все инвестиции в США делал из личных средств.
Рефинанс - это совершенно другое и используется абсолютно иначе.
Законность 70 лямов владелец заводов и пароходов уж как-то докажет...
по словам березы и филатова бене в штатах шьют акт RICO. по нему преследование не прекращается после суда а продолжается установленное отдельно время и к основному фигуранту пристегиваются подельники и связанные лица. там все печально будет и для бени и для тех через кого он мыл бабло даже при условии что те якобы ни о чем не догадывались. все в рамках одного расследования без долгой бюрократии
Закона про импичмент нет, мутить Майдан накладно ...
Але так і самих чиновників США можна обвинуватити у тому ж.
"Підсудні всі - навіть Бог!" (репліка Бартелбі у фільмі "Догма").
Особливо, проти Бога.
Не дивно, що ви за Коломойського.
Я проти обману та інших злочинів, які прикриваються маскою "Феміди".
Бог поставив на "Феміді" хрест - Ісус не сказав це, а показав: ... ...
Повернути все Україні ?
Щоб Зеленський тут же передав назад бені фіціару ?
Вкрадені у Приватбанку - значить, повернути Приватбанку.
Інакше - в разі, якщо "полісмен" забирає вкрадене собі - це означає, що такий "полісмен" насправді просто грабує людей, використовуючи крадія в ролі ширми, маски, формального приводу для того, щоб присвоїти чужі гроші. Якщо такий "полісмен" робить це відкрито, то це називається словом пограбування.
І не "забирає собі", а ввічливо ставить просте запитання: звідки кошти ?
Це ж так просто відповісти: ці кошти зароблені там-то і там-то.
А от якщо кошти НЕ зароблені. все стає складно.
Фінансова система не хоче оборудок з краденим, і тому заморожує сумнівні капітали.
Якби США справді хотіли не допускати "оборудок з краденим", то мали б СПОЧАТКУ ПЕРЕВІРЯТИ, А ТІЛЬКИ ПОТІМ - ДОПУСКАТИ БУДЬ-ЯКІ ОБОРУДКИ.
Але вони роблять навпаки: спочатку допускають, а потім перевіряють. Роблять вони так для того, щоб потім "конфіскувати", а простіше кажучи - забрати собі "сумнівні капітали", тобто, чужі гроші.
На, вот , прочти само себе о себе:
"Переверни страницу в методичке , там написано что на портянку из за клеветы по поводу офшора в Панаме уголовное дело завели , а ты ещё позапрошлогодними методичками пользуешься )))"
Барыгами было быть приятно - покатался - теперь пора саночки возить.
дебілоіди дивіться словничок
олігарх хто законотворчому органі для себе-коханого закони приймає.
бєня ВЖЕ з ісраіловки в 2019р ЗБІГ в Україну... бо сваі-ні-сваі а заради бєні ісраіловка не буде відмвлятися від "допомоги"США(15%бюджета)
1. Еврей. И не простой, а золотой.
2. Украл и поделился. С Кем НАдо!
3. 70 млн. для него - карманные расходы на пару дней. Не смешите.
Лучше всего, Бенечка, недвигу на церковь записать, хрен тогда отберут у Всевышнего, не рискнут, чай, не коммунисты. А за Вашу жалкую душу поганого сатаниста святые отцы молиться будут, а Вас, Бенечка, по результатам их молитв, на том свете черти меньше жарить будут, какую-никаю передышку да и дадут.
Не жадничайте, Бенечка, душа того стоит.
Мы за его душу поганую молиться не будем, а святые отцы честно отработают.
Коломойский один, кто с мертвяком не общался,
Трапм убирает противников *****
Или не так ?
НЕМА У США а ні ручок а ні ножок а ні рота а ні хотєлок А дурня на кшалт-"Ґандурасц сказав а Мадаґаскар атвєтіл" сприймається лише в кабінеті псіха=патолога.
На наших очах руйнується системна МАФІОЗНА мішпуха "богообраних"-"сваі люді"
і навіть відомі журналюги та аферисти від змі починають розуміти що голосування за "сваіх"по національній ознаці ВЖЕ НЕ СПРАЦЬОВУЄ і веде в ПРІРВУ
як свого часу казав бєня - КАССА ПОПЕРЕДУ.. для нього вона присунулась ВПРИТУЛ
Министерство юстиции США подкуплено Порошенко, тривога!!!!!!
так що НЕМА ЧОГО СКАРЖИТИСЯ
Штати про Зеленського поки що мовчать, але натяк зрозумілий. Сподіваюсь зелена шмаркля не настільки дурна, як його придуркуватий татусь-прахфесор.
Та й ФБР поки що нема діла до шмарклі.. воно в США закони НЕ ПОРУШУВАЛО..
Не спрощуй бо фєдєрастичною ґебельсятиною тхне
Коломойша же "святой" и "честнейший" пизнесмен (от слова 3,1415здить), как и все другие олигархи!