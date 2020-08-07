США хотят конфисковать недвижимость Коломойского стоимостью $70 млн

Министерство юстиции США добивается конфискации недвижимости Игоря Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова стоимостью $70 млн. Минюст США считает, что недвижимость была куплена за деньги, которые Коломойский и Боголюбов вывели из "ПриватБанка" через фиктивные компании на Кипре.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Голос Америки".

Требование конфисковать имущество Коломойского и Боголюбова содержится в двух представлениях, поданных федеральными прокурорами в суд в Майами. Там указано, что миллиардеры отмывали в США незаконно присвоенные деньги "ПриватБанка".

Американское министерство юстиции ссылается на решение Национального банка Украины о национализации Приватбанка и обвинения бывших владельцев, что они под видом займов и оплат вывели из банка более $5 млрд.

Минюст сообщает, что часть денег прошли через счета фиктивных компаний филиала Приватбанка на Кипре, а затем были переведены в США.

Американский адвокат Коломойского Майкл Салливан заявил, что "господин Коломойский решительно отвергает обвинения, содержащиеся в представлениях Министерства юстиции".

Прокуроры в США говорят, что в Майами два партнера олигархов создали сеть компаний, в названиях которых было слово "Optima," чтобы через них дальше отмывать деньги.

Часть сумм была использована для приобретения недвижимости и предприятий в Луисвилле (штат Кентукки) и в Далласе (штат Техас), которые теперь хочет конфисковать Министерство юстиции.

Министерство юстиции сообщило, что дело расследовало ФБР Кливленда, а также налоговое ведомство и служба охраны границы.

Как сообщалось ранее, Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в отмывании миллиардов долларов, выведенных из ПриватБанка.

Полный перевод посвященной этому статьи Washington Post можно прочитать здесь.

Коломойский отрицает обвинения и заявляет, что все инвестиции в США делал из личных средств.