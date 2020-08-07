УКР
США хочуть конфіскувати нерухомість Коломойського вартістю $70 млн

США хочуть конфіскувати нерухомість Коломойського вартістю $70 млн

Міністерство юстиції США домагається конфіскації нерухомості Ігоря Коломойського і його партнера Геннадія Боголюбова вартістю $70 млн. Мін'юст США вважає, що нерухомість була куплена за гроші, які Коломойський і Боголюбов вивели з "ПриватБанку" через фіктивні компанії на Кіпрі.

Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на "Голос Америки".

Вимога конфіскувати майно Коломойського і Боголюбова міститься в двох поданнях, направлених федеральними прокурорами до суду в Майамі. Там зазначено, що мільярдери відмивали у США незаконно привласнені гроші "ПриватБанку".

Американське міністерство юстиції посилається на рішення Національного банку України про націоналізацію Приватбанку і звинувачення колишніх власників, що вони під виглядом позик та оплат вивели з банку понад $5 млрд.

Читайте на Цензор.НЕТ: Коломойський заперечує звинувачення американського Мін'юсту: "Всі інвестиції у США були здійснені з власних коштів"

Мін'юст повідомляє, що частина грошей пройшла через рахунки фіктивних підприємств філії Приватбанку на Кіпрі, а потім були переведені в США.

Американський адвокат Коломойського Майкл Салліван заявив, що "пан Коломойський рішуче відкидає звинувачення, що містяться в поданнях Міністерства юстиції".

Прокурори у США зазначають, що в Майамі два партнери олігархів створили мережу компаній, у назвах яких було слово "Optima," щоб через них далі відмивати гроші.

Також на Цензор.НЕТ: Після звинувачення США в Коломойського є 2 варіанти: варіант Лазаренка і варіант Фірташа, - Лещенко

Частина сум була використана для придбання нерухомості та підприємств в Луїсвіллі (штат Кентуккі) і в Далласі (штат Техас), які тепер хоче конфіскувати Міністерство юстиції.

Міністерство юстиції повідомило, що справу розслідувало ФБР Клівленда, а також податкове відомство і служба охорони кордону.

Дивіться також: Опубліковано фотографії обшуку ФБР у компанії Коломойського. ФОТОрепортаж

Міністерство юстиції США звинуватило українського олігарха Ігоря Коломойського у відмиванні мільярдів доларів, виведених із Приватбанку.

Повний переклад, присвяченій цій статті Washington Post, можна прочитати тут.

Коломойський заперечує звинувачення і заявляє, що всі інвестиції у США робив з особистих коштів.

+58
США хотят конфисковать недвижимость Коломойского стоимостью $70 млн - Цензор.НЕТ 1984
07.08.2020 23:54
+24
Бкбочці приготуватися ....
вілла в Італії там на кого писана?
07.08.2020 23:50
+18
Не мрійте. Ваш олігарх буде обскубаний, а потім його пісмажать.
07.08.2020 23:56
150 миллиардов - это та сумма, которой недосчитались в Привате после национализации (читай-украдено Коломойским) и которую потом пришлось влить Нацбанку в виде рефинансирования. Лабене? Или почитаете еще?
08.08.2020 15:58
Вы путаетесь в понятиях. Для покрытия недостачи в уставном капитале (возникшие в результате изменения правил регулятором - НБУ) были выпущены гос облигации, которые и были внесены в этот самый уставной капитал.

Рефинанс - это совершенно другое и используется абсолютно иначе.
08.08.2020 23:51
Ага, и облигациями Вам выдали долги в Привате. Было напечатано 150 миллиардов, в результате чего произошел обвал гривни.
09.08.2020 07:47
Боже, какая глупость. Вы хоть сравните когда какие события происходят
09.08.2020 12:18
Ню-ню
09.08.2020 15:12
По Коломойському, кому цікаво, перегляньте https://www.youtube.com/watch?v=CaAB0BxHNlA перші 1,5години. Там Борис Філатов, Борислав Береза і Володимир Ар'єв поділилися ексклюзивом.
08.08.2020 01:26
А как же 6 ярдов баксов украденых из банка??? Всего 70 лямов???
Законность 70 лямов владелец заводов и пароходов уж как-то докажет...
08.08.2020 01:27
70 миллионов - это капля в море. Но процесс пошёл. И это правильно.
08.08.2020 01:35
то у бени туалетная бумага в рулонах....
показати весь коментар
де остальные 5 лярдов?
показати весь коментар
США хочуть конфіскувати нерухомість Коломойського вартістю $70 млн - Цензор.НЕТ 5162
08.08.2020 02:04
? Це ж чому ?
показати весь коментар
тому

по словам березы и филатова бене в штатах шьют акт RICO. по нему преследование не прекращается после суда а продолжается установленное отдельно время и к основному фигуранту пристегиваются подельники и связанные лица. там все печально будет и для бени и для тех через кого он мыл бабло даже при условии что те якобы ни о чем не догадывались. все в рамках одного расследования без долгой бюрократии
08.08.2020 02:14
Если Зеленский сядет, все только вздохнут с облегчением.
Закона про импичмент нет, мутить Майдан накладно ...
08.08.2020 02:34
08.08.2020 02:34 Відповісти
Так можна обвинуватити будь-кого в будь-чому. Наприклад, так можна обвинуватити будь-яку людину в Україні за те, що не перешкодила злочинам, і тому її можна назвати співучасником, як це зробив автор роману "1984": ці люди не жертви (не потерпілі) - вони співучасники.

Але так і самих чиновників США можна обвинуватити у тому ж.

"Підсудні всі - навіть Бог!" (репліка Бартелбі у фільмі "Догма").
08.08.2020 03:00
Репліка з якогось фільму - це "могутній аргумент".
Особливо, проти Бога.
Не дивно, що ви за Коломойського.
08.08.2020 04:56
Я не проти Бога - я за Бога і за Ісуса.
Я проти обману та інших злочинів, які прикриваються маскою "Феміди".

Бог поставив на "Феміді" хрест - Ісус не сказав це, а показав: ... ...
12.08.2020 00:37
Я не за Коломойського. Я за Гонтарєву. Я підтримую рішення Нацбанку і Уряду України щодо Приватбанку. Можливо, варто було просити Коломойського привести фонди Приватбанку до норм не 3 роки, як зробила Гонтарєва, а 5 років (тобто, дати йому на цю справу ще на 2-3 роки більше), якщо ситуація дозволяла (але чи була така можливість, мені не відомо).
12.08.2020 00:51
А що ви пропонуєте ?
Повернути все Україні ?
Щоб Зеленський тут же передав назад бені фіціару ?
08.08.2020 02:37
Повернути вкрадені гроші тим людям, у яких вони були вкрадені (якщо це було).
Вкрадені у Приватбанку - значить, повернути Приватбанку.

Інакше - в разі, якщо "полісмен" забирає вкрадене собі - це означає, що такий "полісмен" насправді просто грабує людей, використовуючи крадія в ролі ширми, маски, формального приводу для того, щоб присвоїти чужі гроші. Якщо такий "полісмен" робить це відкрито, то це називається словом пограбування.
08.08.2020 02:53
Не "полісмен", а фінансова система США.
І не "забирає собі", а ввічливо ставить просте запитання: звідки кошти ?
Це ж так просто відповісти: ці кошти зароблені там-то і там-то.

А от якщо кошти НЕ зароблені. все стає складно.
Фінансова система не хоче оборудок з краденим, і тому заморожує сумнівні капітали.
08.08.2020 05:02
Мої коментарі з поясненнями хтось познищував, а інші - відмітили як спам.

Якби США справді хотіли не допускати "оборудок з краденим", то мали б СПОЧАТКУ ПЕРЕВІРЯТИ, А ТІЛЬКИ ПОТІМ - ДОПУСКАТИ БУДЬ-ЯКІ ОБОРУДКИ.
Але вони роблять навпаки: спочатку допускають, а потім перевіряють. Роблять вони так для того, щоб потім "конфіскувати", а простіше кажучи - забрати собі "сумнівні капітали", тобто, чужі гроші.
12.08.2020 00:43
А почему молчит Венедиктова или олигарх Коломойский это не активист Стерненко, по нему пидозры не буде ни в якому рази?
08.08.2020 02:50
следующий шаг панамские документы мальдивского.
08.08.2020 03:21
Выспалась зесрань с Панамой-теперь зебобу лет на сорок посадят)))
08.08.2020 05:00
не обзывай себя зесраью, а потужного зебобой.
08.08.2020 17:59
Переверни страницу в методичке , там написано что на портянку из за клеветы по поводу офшора в Панаме уголовное дело завели , а ты ещё позапрошлогодними методичками пользуешься )))
08.08.2020 08:48
Хорошо ты само себе исключительно о себе написало.
На, вот , прочти само себе о себе:
"Переверни страницу в методичке , там написано что на портянку из за клеветы по поводу офшора в Панаме уголовное дело завели , а ты ещё позапрошлогодними методичками пользуешься )))"
08.08.2020 18:00
Не рой баригу ближнему своему, сам в бариги попадешь (индейская пословица).
08.08.2020 04:51
Какой из наших олигархов не заслуживает кутузки ?
Барыгами было быть приятно - покатался - теперь пора саночки возить.
08.08.2020 05:04
і шо цікаво ОЛІГАРХІВ по означенню в Україні НЕМА вже з 2014р.
дебілоіди дивіться словничок
олігарх хто законотворчому органі для себе-коханого закони приймає.
08.08.2020 09:12 Відповісти
США хочуть конфіскувати нерухомість Коломойського вартістю $70 млн - Цензор.НЕТ 2438
08.08.2020 05:04
Теперь тебя посодют... А ты не воруй.
08.08.2020 05:08
Не плач Бенечка ,не плач ....собирайся скорее в Израиль ,она своих не выдает ,даже Америке
08.08.2020 06:51
так ти наівний ...
бєня ВЖЕ з ісраіловки в 2019р ЗБІГ в Україну... бо сваі-ні-сваі а заради бєні ісраіловка не буде відмвлятися від "допомоги"США(15%бюджета)
08.08.2020 08:28
А що йому плакать, 70 млн для нього сємки, він у США скупив нерухомості на мільярди баксів.
08.08.2020 08:46
"они под видом займов и оплат вывели из банка более $5 млрд." Источник: https://censor.net/n3212599
08.08.2020 09:10
По не подтвержденным пока сведениям, правительство Израиля неофициально уведомило Коломойского о не желательности его посещения государства Израиль в ближайшее время.
08.08.2020 08:54
А у нас ворюга Зе указует что делать. Зачем Украине такая шестерка. Оно же не бухает, а на серьезном сидит
08.08.2020 06:58
А в том числе через клоуновский квартал в офшоры вывел его карабас минимум 45лямов. Зелохи вам дибилам это говорилось перед выборами вы же орали "ФЕЙК". О чем это говорит правельно вы это общество долбо&бов и главный у вас клоун, вы стадо.
08.08.2020 07:04
А українське правосуддя не цікавить що цей єврей вивів майже 6 млрд доларів з України? Чи Зеленському байдуже що його шеф у держави такі гроші вкрав?
08.08.2020 07:16
Нет:
1. Еврей. И не простой, а золотой.
2. Украл и поделился. С Кем НАдо!
3. 70 млн. для него - карманные расходы на пару дней. Не смешите.
08.08.2020 07:40
На нари бєню з конфіскацією.
08.08.2020 07:57
На палю, на палю.
08.08.2020 10:57
воно не релігійне і тому не єврей а простий шлємазл=ашкєназі
08.08.2020 08:29
Не байдуже. Він в долі.
08.08.2020 08:56
Слону - дробина... В задницу... С 300 метров... К вечеру - почешется...
08.08.2020 07:37
Бенечка, раз не хотите подарить недвигу чернож*пым гоменидам (в рамках акции BLM), то и не надо.
Лучше всего, Бенечка, недвигу на церковь записать, хрен тогда отберут у Всевышнего, не рискнут, чай, не коммунисты. А за Вашу жалкую душу поганого сатаниста святые отцы молиться будут, а Вас, Бенечка, по результатам их молитв, на том свете черти меньше жарить будут, какую-никаю передышку да и дадут.
Не жадничайте, Бенечка, душа того стоит.
08.08.2020 07:40
Вот еще! Он лучше где-нить на новостройках новый мемориал памяти невинно убиенных бИндеровцами сосродичей мемориал поставит!
08.08.2020 07:42
Нет, то мимо кассы.
Мы за его душу поганую молиться не будем, а святые отцы честно отработают.
08.08.2020 07:47
Мировой полицейский США помогает банановым республикам бороться с коррупцией и преступниками-миллиардерами.
08.08.2020 07:45
Результат на лицо
Коломойский один, кто с мертвяком не общался,
Трапм убирает противников *****
Или не так ?
08.08.2020 08:19
Що?! Що?!!! Бєня противенник *****?! Блін, тебе знову санітари прогледіли?
08.08.2020 08:35
У Бєні ще А-Банк є, через який він виводив дєнєжку із Привата. Він і зараз працює.
08.08.2020 08:18
блін! А це ж він тепер озвіріє і захоче, щоб ми йому то компенсували! Заради того він і ту шмарклю зі слугами у владу завів. **********, і знову все за наш рахунок...
08.08.2020 08:30
Не беда, Галабародько компенсирует Бене все потери с процентами за счет бюджета Украины , из карманов зебилов.
08.08.2020 08:32
О тож...
08.08.2020 08:35
От перед вами ТИПОВА дурня для ТУПИХ= "США хочуть"
НЕМА У США а ні ручок а ні ножок а ні рота а ні хотєлок А дурня на кшалт-"Ґандурасц сказав а Мадаґаскар атвєтіл" сприймається лише в кабінеті псіха=патолога.
На наших очах руйнується системна МАФІОЗНА мішпуха "богообраних"-"сваі люді"
і навіть відомі журналюги та аферисти від змі починають розуміти що голосування за "сваіх"по національній ознаці ВЖЕ НЕ СПРАЦЬОВУЄ і веде в ПРІРВУ
як свого часу казав бєня - КАССА ПОПЕРЕДУ.. для нього вона присунулась ВПРИТУЛ
08.08.2020 08:36
Тепер у нас майже єврейська колонія.
08.08.2020 08:56
Зебилы компенсируют.
08.08.2020 09:25
Семейство даунов.
08.08.2020 10:56
Цілком медичний ФАКт багато "богообраних" щоро вважало що їхні"сваї люді" най-талановитіші.. най-розумніші най-кращі... А ВИЯВИЛОСЯ ЩО НАВПАКИ
08.08.2020 11:31
На сполох !!!!!
Министерство юстиции США подкуплено Порошенко, тривога!!!!!!
08.08.2020 09:33
А почему не все 5,5 млрд, вроде как украденных? Что это за ничтожная сумма 70млн?
08.08.2020 09:50
Украина дождётся, что всё имущество "наших" олигархов которое они украли у украинского народа конфискуют америкосы. Зеленский - готовь национализацию!
08.08.2020 09:52
Сильно они за 22 года деньги лазаренко который тот наворовал в Украине вернули?
08.08.2020 10:19
Сильно.
08.08.2020 10:29
Еще раз, еще раз, еще много, много раз.
08.08.2020 10:54
Не хочется называть тебя дыбилом, но 22 года (почти четверть века) ждать возврата денег америкосами может только дыбил.
08.08.2020 11:19
і що цікаво США ЩОРІЧНО з 2014р допомогає Україні на 250-300млн дол..
так що НЕМА ЧОГО СКАРЖИТИСЯ
08.08.2020 11:34
А все ведь заработано непосильным трудом.
08.08.2020 10:53
Браво Америка! Колпашьте пархатенцию. Может и до гнусавого доберетесь.
08.08.2020 11:31
Мені кілька місяців тому одне чмо доводило, що в США немає обвинувачувальних актів на каламойшу.... Сподіваюсь, воно читає цю новину і саме цей коментар))
08.08.2020 11:50
НЕ СПІЛКУЙСЯ з чмо і смердіти НЕ БУДЕ
09.08.2020 08:25
Хор вірьйовки мусить буде заспівати "Горіла хата , палала 😁😁😁👍👍👍
08.08.2020 12:01
Треба казати не "Коломойський з Боголюбовим вивели з Приватбанку ...", а "Коломойський з Боголюбовим і Зеленським вивели з Приватбанку", бо в цій схемі активно використовувалися офшори Зеленського.
Штати про Зеленського поки що мовчать, але натяк зрозумілий. Сподіваюсь зелена шмаркля не настільки дурна, як його придуркуватий татусь-прахфесор.
09.08.2020 03:14
так то вона так... але ТРОШЕЧКИ не так "русцькаязичний" це ФЕЙК з лахти.. "Штати мовчать"- теж лахтинський фейк і трафарет.. бо нема у США рота..
Та й ФБР поки що нема діла до шмарклі.. воно в США закони НЕ ПОРУШУВАЛО..
Не спрощуй бо фєдєрастичною ґебельсятиною тхне
09.08.2020 08:40
Да, быть того не может!

Коломойша же "святой" и "честнейший" пизнесмен (от слова 3,1415здить), как и все другие олигархи!
09.08.2020 08:36
Сторінка 2 з 2
 
 