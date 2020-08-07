США хочуть конфіскувати нерухомість Коломойського вартістю $70 млн

Міністерство юстиції США домагається конфіскації нерухомості Ігоря Коломойського і його партнера Геннадія Боголюбова вартістю $70 млн. Мін'юст США вважає, що нерухомість була куплена за гроші, які Коломойський і Боголюбов вивели з "ПриватБанку" через фіктивні компанії на Кіпрі.

Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на "Голос Америки".

Вимога конфіскувати майно Коломойського і Боголюбова міститься в двох поданнях, направлених федеральними прокурорами до суду в Майамі. Там зазначено, що мільярдери відмивали у США незаконно привласнені гроші "ПриватБанку".

Американське міністерство юстиції посилається на рішення Національного банку України про націоналізацію Приватбанку і звинувачення колишніх власників, що вони під виглядом позик та оплат вивели з банку понад $5 млрд.

Читайте на Цензор.НЕТ: Коломойський заперечує звинувачення американського Мін'юсту: "Всі інвестиції у США були здійснені з власних коштів"

Мін'юст повідомляє, що частина грошей пройшла через рахунки фіктивних підприємств філії Приватбанку на Кіпрі, а потім були переведені в США.

Американський адвокат Коломойського Майкл Салліван заявив, що "пан Коломойський рішуче відкидає звинувачення, що містяться в поданнях Міністерства юстиції".

Прокурори у США зазначають, що в Майамі два партнери олігархів створили мережу компаній, у назвах яких було слово "Optima," щоб через них далі відмивати гроші.

Також на Цензор.НЕТ: Після звинувачення США в Коломойського є 2 варіанти: варіант Лазаренка і варіант Фірташа, - Лещенко

Частина сум була використана для придбання нерухомості та підприємств в Луїсвіллі (штат Кентуккі) і в Далласі (штат Техас), які тепер хоче конфіскувати Міністерство юстиції.

Міністерство юстиції повідомило, що справу розслідувало ФБР Клівленда, а також податкове відомство і служба охорони кордону.

Дивіться також: Опубліковано фотографії обшуку ФБР у компанії Коломойського. ФОТОрепортаж

Міністерство юстиції США звинуватило українського олігарха Ігоря Коломойського у відмиванні мільярдів доларів, виведених із Приватбанку.

Повний переклад, присвяченій цій статті Washington Post, можна прочитати тут.

Коломойський заперечує звинувачення і заявляє, що всі інвестиції у США робив з особистих коштів.