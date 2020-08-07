Коломойський заперечує звинувачення американського Мін'юсту: "Всі інвестиції у США були здійснені з власних коштів"

Олігарх Ігор Коломойський заперечує звинувачення Міністерства юстиції Сполучених Штатів Америки у відмиванні грошей ПриватБанку.

Про це він сказав у коментарі Lb.ua, інформує Цензор.НЕТ.

"Усі інвестиції у Сполучених Штатах Америки були здійснені з власних коштів, отриманих у 2007-2008 роках за угодою з компанією "Євраз", і з доходів інших бізнесів, які зберігалися в ПриватБанку", - заявив Коломойський.

Усі інші звинувачення Мін'юсту США він категорично відкинув.

Відомо, що незадовго до кризи 2008 року "Приват" продав більшу частину металургійних активів групи "Євраз" Романа Абрамовича. Базовим для групи Ігоря Коломойського залишився феросплавний бізнес.

Тим часом колишній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка підтвердив факт співпраці з Федеральним бюро розслідувань США.

"Але предмет і зміст зустрічей розкрити не можу", - сказав він.

Як повідомлялося раніше, Міністерство юстиції США звинуватило українського олігарха Ігоря Коломойського у відмиванні мільярдів доларів, виведених із ПриватБанку.

Повний переклад, присвяченій цій статті Washington Post, можна прочитати тут.

