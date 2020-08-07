Коломойський заперечує звинувачення американського Мін'юсту: "Всі інвестиції у США були здійснені з власних коштів"
Олігарх Ігор Коломойський заперечує звинувачення Міністерства юстиції Сполучених Штатів Америки у відмиванні грошей ПриватБанку.
Про це він сказав у коментарі Lb.ua, інформує Цензор.НЕТ.
"Усі інвестиції у Сполучених Штатах Америки були здійснені з власних коштів, отриманих у 2007-2008 роках за угодою з компанією "Євраз", і з доходів інших бізнесів, які зберігалися в ПриватБанку", - заявив Коломойський.
Усі інші звинувачення Мін'юсту США він категорично відкинув.
Відомо, що незадовго до кризи 2008 року "Приват" продав більшу частину металургійних активів групи "Євраз" Романа Абрамовича. Базовим для групи Ігоря Коломойського залишився феросплавний бізнес.
Тим часом колишній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка підтвердив факт співпраці з Федеральним бюро розслідувань США.
"Але предмет і зміст зустрічей розкрити не можу", - сказав він.
Як повідомлялося раніше, Міністерство юстиції США звинуватило українського олігарха Ігоря Коломойського у відмиванні мільярдів доларів, виведених із ПриватБанку.
Повний переклад, присвяченій цій статті Washington Post, можна прочитати тут.
Також на Цензор.НЕТ: Зеленському рекомендуватимуть позбавити Коломойського громадянства України і видати його американському правосуддю, - Філатов
Неееет, Валерич, тьі не понял, не из Украиньі кричать в США, что тьі честньій, а поехать в США и доказать там, что тьі и Зеленский не преступники.
Ну, дьік, как, Валерич, согласен?! Да вместе с Зеленским, да в США?
Тут походу і Володьку Зєлєнського Бєня затяне з собою в тюрму США !
надеюсь мразь сядет надолго с конфискацией всего наворованого)))
1,5 роки тому я про це писав. І про $632млн вкрадених Коломойським з Приватбанка на купівлю нерухомості в США, і про перерахування фірмам Зеленського відмитих грошей. Тепер, коли США перевели все в юридичну площину, і у олігарха, і у його президента почалися реальні проблеми.
Коломойський вирішив перетворити Україну на африканський бантустан, створити у ній владу, вимушену захищати його від американського правосуддя і правосуддя будь-який іншої цивілізованої країни.
Только почему спасение Привата обошлось налогоплательщикам в 6 млрд. долларов почти ? Где деньги, Беня ?
Он сам признавался, что у него 3 паспорта (украинский, израильский и панамский). По нашим законам приянтие иностранного гражданства - повод для лишения украинского.
Лишить и сказать : или возвращаешь потраченное государством на Приват бабло в бюджет, или выдадим США - думайТЕ.
Как же так произошло, что деньги украдены, возмещены государством, банк функционирует, но денег для компенсации украденного нигде не взяли? Ну те взяли, нарисовали на бумажке "150 ярдов гривень" (или сколько там требовало измененное законодательство), и положили ее в уставной капитал.
Уверен, что банк позволял делать много манипуляций/махинаций, уходить от налогов на огромные суммы и тп. Но вот история с "украл из банка 6 ярдов баксов" какая-то корявая....
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ УВЕЛИЧИЛСЯ.
Украина выпустила гоударственные облигации на необходимую сумму (это и есть долг нас с Вами), передала их Приватбанку в уставный капитал, Приватбанк их частично монетизировал (продал), частично заложил под кредиты в НБУ (но получает проценты по облигация больше, чем платит НБУ за кредит, кстати).
Так что за весь этот цирк платим мы с Вами из своего кармана. И очень много платим. На сегодня госдолг уже 85 миллиардов долларов (75 - прямой долг и 10 - госгарантии за разные госпредприятия, если они не отдадут, то уплатим мы, налогоплательщики).
А правоохранительная система страны импотентно не в состоянии воспрепятствовать этому.
И вы сами отметили гос облигации пошли в укставной капитал, что потребовалось после изменений принятых регулятором, а не потому, что бабки были украдены (хотя Коломойский, скажем так, хитрил с залогами, но это уж каждый как может...).
Собственно такой большой банк валить не составляет труда - меняешь правила резервирования и никто их не сможет выполнить. Почитайте - в сети есть воспоминания одного из участников подготовки национализации. Они есть в сети. Там особенно интересно когда началась эта самая подготовка
Очевидно, что тут много чего можно использовать в пользу Коломойского. И, уверен, он будет это делать...
Ну и с гос долгами там все предельно прозрачно - кто у власти посредством гос обязательств (в разной форме) дают заработать своим структурам (вдруг ставшим успешными вторым половинкам или мамам). Одна из схем относительно честного отъема денег Правохранительные органы в доле
и куда бедному еврею податься?
Хотя у Минюста длинные руки, большие уши и зоркие глаза
5.5 ярда образовались только после изменения правил формирования банковских резервов НБУ. Это виртуальная цифра
хз кто в это верит. )))))
Оці три пункти діють в Естонії, Латвії і Литві.
Нагадаю, що останній етнічний українець, який правив Україною був Петро Шелест. На той час в Україні мали розвиток: культура, мистецтво, освіта, наука, техніка, машинобудування, енергетика, а економіка на загал не поступалася тодішнім найрозвиненішим країнам Західної Європи.
ВИСНОВОК: треба тиснути на депутатів ВР аби таки ухвалили Закон, який затвердить вказані вище три пункти. Це - найважливіший закон який повинна найближчим часом ухвалити ВР.