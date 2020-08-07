УКР
Зеленському рекомендуватимуть позбавити Коломойського громадянства України і видати його американському правосуддю, - Філатов

Мер Дніпра Борис Філатов прокоментував звинувачення Ігоря Коломойського у відмиванні на території США грошей, вкрадених в Україні.

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Міністерство юстиції США пред'явило Ігорю Валерійовичу Коломойському звинувачення у відмиванні на території США грошей, вкрадених в Україні. Звичайно, ви всі вже прочитали цю новину. Чи відчуваю я від цієї новини зловтіху? Зовсім ні. Більш того, на відміну від Ігоря Валерійовича, який ніколи не гребував ніякими методами (від мусорів до бандитів) в розправі над конкурентами, колишніми партнерами або просто неугодними, я вважаю, що бажати іншим "суми та тюрми" - найвищою мірою підло. І, тому, цілком щиро сподіваюся, що Ігор Валерійович гідно витримає цей удар долі. Тим більше, що легко йому точно не буде. Якщо вже американці взялися за когось, то це всерйоз і надовго. Знайдуть навіть в Антарктиді", - переконаний Філатов.

"Обізнані люди подейкують, що найближчим часом партнеру Ігоря Валерійовича - президенту Зеленському буде запропонована проста схема. З урахуванням того, що у Коломойського офіційно три громадянства і він ніколи цього не приховував, а в Україні дозволено мати лише одне, то Володимиру Олександровичу буде настійно рекомендовано позбавити ІВК українського громадянства. А після цього видати міжнародного злочинця американському правосуддю", - повідомив мер Дніпра.

Як повідомлялося раніше, Міністерство юстиції США звинуватило українського олігарха Ігоря Коломойського у відмиванні мільярдів доларів, виведених із "ПриватБанку".

Автор: 

Зеленський Володимир (25537) Коломойський Ігор (3140) США (24353) Філатов Борис (469)
Топ коментарі
+60
Хозяина сдать?? Не простой выбор будет у осла...
07.08.2020 10:02 Відповісти
+37
оно тупое, как все зебанаты!
забавно другое, если моника не выдаст фекаломойского мародёра - оно станет покрывателем преступника
07.08.2020 10:21 Відповісти
+36
Якщо Зе здасть Коломойського, то бабушка одразу потягне і його за собою. А ви думали, що обрали президентом порядну людину? Ви обрали міжнародного злочинця - Зеленського В.О., який разом з Коломойським крали гроші з Привату у Громадян України. Ви кричали барига-барига, ви і отримали Баригу. Думаю це справедливо.
07.08.2020 10:11 Відповісти
То, что Фирташ, как мышь, десятый год сидит в Австрии, уже хорошо. А то, что его пока не выдали, так это, скорее не его плюс, а минус самой Австрии. Впрочем, "награда всё равно найдет своего героя".
07.08.2020 11:47 Відповісти
Да, как мышь, верим, ага
07.08.2020 11:59 Відповісти
Интересно живем...Тайное стало явным! Как плевали щелкоперы на Гонтареву ,когда она останавливала аппетит бени ? А безграмотные "эксперты" пужали иликторат сказками про "мародеров" ! Тут и сказке конец ! Надо бы найти и деньги украденные Лагуном и прочими.... А булаваносцу не позавидуешь..... Надо решать с кем петлять далее.... Пойти на откровенное предательство Украины или сдать хозяина !??
07.08.2020 11:43 Відповісти
Гонтарева ?
Вливала деньги в банки и банкротила после
Вывода этих денег ?
Да ну
07.08.2020 11:45 Відповісти
Читать надо внимательно ,- "когда ОНА останавливала аппетит БЕНИ" Гонтарева закрыла отработанные схемы и спасла банковскую систему !
07.08.2020 11:50 Відповісти
Ну да, Коломойский тоже спасал,
Он пять лярдов наспасал, а сколько гонтарева ?
Как может занюханый магистр преподавать в ЛШЭ ?
07.08.2020 12:14 Відповісти
Закрыла схемы после того, как отработала на них ?
А ну, про рефинанс 2008,2014,2015 ?
07.08.2020 12:21 Відповісти
По сути у Коломойского один выход тогда, идти в суд,
Пока охметов с фирташем его не убили
07.08.2020 11:47 Відповісти
У тебя так жестко подгорает на этой ветке, что даже жалко становится - лёд приложи или хотя бы на огурец пойди присядь, ггг
07.08.2020 11:50 Відповісти
Та то кацап на гамно исходит, что наше жулье прижимают, а они сосут у свох гебнявеньких хозяев уже 20 лет.
07.08.2020 12:01 Відповісти
Чего, рузгий, прикрываешься чужим
Флажком ?
07.08.2020 12:03 Відповісти
Мокша, я тут по работе, а у тебя мозгов хватает только лахтинским петушком подрабативать?
07.08.2020 12:05 Відповісти
Вы лжец, но проболтались, и правда на работе
Года полтора назад вы отрицали, к слову, что на заработках в Польше
07.08.2020 12:09 Відповісти
+6285348332723
Набери меня если не забздишь.
07.08.2020 12:44 Відповісти
Ой, поостите, то был русскийукраинец, я ошибся
Но вме равно, вы явно на цензоре работанте или
Обман, не на работе ..
07.08.2020 12:11 Відповісти
Известная черта лаптеногих, приписивать свои мерзости другим! Работать киздлявими троллям не опустится не одна нация в мире, даже самая нищая и отсталая. Только руснявие свинособаки на такое способни!
07.08.2020 12:50 Відповісти
Не вижу, кого прижали ?
07.08.2020 12:25 Відповісти
Я помню, кто за голову кацапа награду поставил, и вижк результат
07.08.2020 12:23 Відповісти
и как, много оплатили голов кацапов?
07.08.2020 14:15 Відповісти
Может не ватра а кучка ?
Или память отшибло ?
07.08.2020 12:24 Відповісти
Кацап, де твій господар? Хто тобі дозволив тут бути!?
07.08.2020 11:51 Відповісти
Вас не устраивает моё предложение Коломойскому самому отправиться в США и доказывать свою точку зрения ?чего же вы хотите ?
Чтобы его как Кузьменко и Антоненко при поддержке
США сгноили в сизо ?
Кто из нас кацап ?
07.08.2020 12:07 Відповісти
смотри не усрись от усердия, бенетролль) засрал всю ветку
07.08.2020 14:15 Відповісти
Каломошу давно пора на нары отправить
07.08.2020 11:50 Відповісти
Всі дєнюжкі в Америці залишаться, ніхто їх в Україну не верне.
07.08.2020 11:56 Відповісти
https://www.facebook.com/sergonaumovich?__cft__[0]=AZU81t5-1YrvKHT7HC8KBO19JcCKO614dpjgukRuohVyeURq1clVdZzrkCD1PW5f_Ekx0_nzfGJtYy5tuSyMYP6J5iAA3okFgkJ4quUoAS9Wpc72O2SBhX0cyU4r9M4YUeI&__tn__=-UC%2CP-R Sergey Naumovich

https://www.facebook.com/sergonaumovich/posts/1581065488739814?__cft__[0]=AZU81t5-1YrvKHT7HC8KBO19JcCKO614dpjgukRuohVyeURq1clVdZzrkCD1PW5f_Ekx0_nzfGJtYy5tuSyMYP6J5iAA3okFgkJ4quUoAS9Wpc72O2SBhX0cyU4r9M4YUeI&__tn__=%2CO%2CP-R 11 ч. ·

Украина. Вот! Поймали коррупционера! Вот прослушка, аудиофайлы! Все факты сходятся! Быстрее подписывай снятие неприкосновенности судьи-негодяя! Но нет! Коррупционер спокойно выезжает за границу, выписывается себе отпуск и оттуда троллит власть. А генпрокурор до сих пор молчит, глава САП не собирается выходить из отпуска, всем пох. Примерно так было и с Онищенко, и со Ставицким (и другими "януковичами"), и с Кононенко, и с Вовком и т.д. Тупо проходной двор! Всё дырявое! Граница, бюджет, прокуроры. Хапнул - драпнул...

США. Арестовали (и посадили) украинского(!!!) коррупционера Лазаренко, требуют выдачи украинского олигарха Фирташа, выдвигают конкретные обвинения, конфискуют активы Коломойского и т.д.

Иногда думаешь: кто проклял нашу страну? Нам же российских диверсантов с "зелеными человечками" тут не надо... И без них - труп Украины в результате деятельности различных "вовков" и "кононенок" через лет 10 вполне может проплыть мимо наших врагов.
07.08.2020 12:06 Відповісти
Их вместе посадят)
07.08.2020 12:12 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25414166.html Make Kolomoyskyi Poor Again
Ігор Коломойський - один з найнебезпечніших для України злочинців. На жаль, він недосяжний для нашого суду. Однак, цілком досяжний для правоохоронців США.

Вчора ми отримали прекрасну новину про слідчі дії ФБР у офісі ріелторської компанії Optima Management Group у хмарочосі One Cleveland Center. Ігор Коломойський акціонер компанії Optima, яка володіє нерухомістю в Клівленді (штат Огайо)..

Як ви знаєте, взимку ми розпочали кампанію https://www.facebook.com/hashtag/make_kolomoyskyi_poor_again #make_kolomoyskyi_poor_again .

Ми просили українців, котрі мешкають у США, та всіх небайдужих американців написати листа або подзвонити своєму сенатору і конгресмену. Тоді до нашого, так би мовити, флешмобу, долучилися усі рідні, друзі і знайомі в Америці, яких усі ми просили писати паперові та електронні листи, дзвонити і хоч якось говорити своїм представникам у сенаті та конгресі, про те, що «ось дивіться, у вас тут, під носом, український олігарх відмиває гроші, які він найімовірніше украв в українського народу». Ми наголошували, що цей олігарх з трьома паспортами - це спільна проблема як України, так і Америки.

Наш «улюблений» бородатий персонаж встиг позначитися своїми коштами у Делавері, Нью-Джерсі, Техасі, Флориді, Мічигані, Кентукі і особливо, Огайо. Пані конгресвумен від Огайо та співголова Українського корпусу в нижній палаті американського Конгресу Марсі Каптур під час свого виступу на засіданні палати Представників зауважила, що Коломойський володіє великою кількістю нерухомості в Клівленді і президент Зеленський повинен проявити рішучість щодо цього олігарха.

Що ж, від Зеленського рішучості стосовно Коломойського чекати, певно, даремно. А от американські правоохоронці не забарилися. І якщо в наших прекрасних судах Ігор Валерійович міг легко рішати і підрішувати навіть впоперек закону і всупереч правосуддю, то в США його українські фокуси не пройдуть. І раз вже ФБРівці прийшли фактично до нього на поріг, то, вважайте, від бороди цієї babushki добряче смердить смаленим.

Та є ще інший фронт. Тут, під судами, де ми з вами мерзли чималу частину цього року, чергове рішення суду могло легко зробити Коломойського багатшим, а нас з вами біднішими. Саме акції та ваші репости стримували апетити олігарха.

Звісно, Ігор Коломойський витрачає шалені гроші на лобізм інтересів у Сполучених Штатах, але українці за кордоном - це велика сила, до якої дослухаються. Долучайтеся до кампанії, один лист чи дзвінок можуть все змінити. Ми маємо його дотиснути.

Я сподіваюся, що всі наші дії - недаремні. І нам таки варто продовжувати боротьбу. Попереду ще багато боїв і ми маємо їх виграти. Підтримати нашу діяльність https://sokyra.space/?p=tosscointoibigdan можна тут .

https://www.facebook.com/sokyra.space/photos/a.428470310951587/1022325058232773/ Христина Морозова , прем'єрміністерка Демократичної Сокири
07.08.2020 12:42 Відповісти
У Зе непростой выбор: сдать Беню или идти с ним в клетку...
показати весь коментар
07.08.2020 12:55 Відповісти
07.08.2020 13:17 Відповісти
Не всегда американцы добиваются своего, Фирташ в Австрии уже наверно с десяток лет как сыр в масле катается. Нужно было Коломойскому в Австрии прятаться, а не в Украине. И как интересно Коломойского лишить гражданства Украины, если оно у него по праву рождения, а не даровано указом президента.
07.08.2020 13:17 Відповісти
Давно надо было отдать Коломойского самому справедливому суду в мире, это суд США.. Там он уже не откупиться никогда, а получит по заслугам!!
07.08.2020 13:22 Відповісти
Из бени селали патриота, спас днепр и Украину, но по факту, так карта легла, совпали бенин бизнес с интересами Украины, никакого патриотизма или благородства у этого аморального типи, в генах не заложено, один хапательный рефлекс.
07.08.2020 13:55 Відповісти
73% лохов, год назад орали, шо Беня придёт и всех спасёт. Ну шо, говноеды, кого Беня спас?
07.08.2020 14:02 Відповісти
Клоуна посадили на розтяжку.Віддати беню значить піти за ним як співучасник,не віддати значить покривати злочинця.Хай тепер дурник подумає
07.08.2020 14:51 Відповісти
Бубочка никогда не выдаст своего шефа, их слишком много связывает - деньги, бизнес, выведенные с помощью бубочки миллионы. Тогда и следующим в США окажется и сам бубочка.
07.08.2020 15:19 Відповісти
Когда же Беню посадят наконец? И пусть ворованные денюжки вернет в бюджет. Тут без США не обойтись, т. к. практика показывает, что украинские суды и прокуратура являются пособниками Коломойского, всех бы их тоже в тюрьму надо бы посадить. На выборах буду голосовать за Филатова.
07.08.2020 17:49 Відповісти
Понравился текст мэра Филатова. Смелый и честный. Респект!
07.08.2020 21:59 Відповісти
Я в шоці від тих 73% українців ....Петро спас їх гроші в приватбанку , а ті бігали з криками Свинарчук )) ,..а той хто вкрав ці гроші вибрали в президенти ..., бо зе це е проект Коломойського ...Шановні не час покаятися ?))
08.08.2020 01:42 Відповісти
Со слов диванных юристов c умным видом несётся чушь об обычном гражданском иске.

Сколько же здесь глупцов, не понимающих разницы между гражданским иском и криминальным делом?!

Да уж, я всегда знал, что нормальное распределение работает вот так:

Но теперь понимаю, что здесь на форуме оно не работает, а работает здесь вот такое распределение:

08.08.2020 02:14 Відповісти
сочуствует
что украденное могут отнять...ай-йай-йай
не справедливо то как
08.08.2020 08:53 Відповісти
киздит Филатов как дышит..
Есть пример Фирташа
Живет себе в Австрии

и влияет на политику Украины не меньше бени
и ложил он на америку
08.08.2020 09:03 Відповісти
