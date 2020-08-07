Зеленському рекомендуватимуть позбавити Коломойського громадянства України і видати його американському правосуддю, - Філатов

Мер Дніпра Борис Філатов прокоментував звинувачення Ігоря Коломойського у відмиванні на території США грошей, вкрадених в Україні.

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Міністерство юстиції США пред'явило Ігорю Валерійовичу Коломойському звинувачення у відмиванні на території США грошей, вкрадених в Україні. Звичайно, ви всі вже прочитали цю новину. Чи відчуваю я від цієї новини зловтіху? Зовсім ні. Більш того, на відміну від Ігоря Валерійовича, який ніколи не гребував ніякими методами (від мусорів до бандитів) в розправі над конкурентами, колишніми партнерами або просто неугодними, я вважаю, що бажати іншим "суми та тюрми" - найвищою мірою підло. І, тому, цілком щиро сподіваюся, що Ігор Валерійович гідно витримає цей удар долі. Тим більше, що легко йому точно не буде. Якщо вже американці взялися за когось, то це всерйоз і надовго. Знайдуть навіть в Антарктиді", - переконаний Філатов.

"Обізнані люди подейкують, що найближчим часом партнеру Ігоря Валерійовича - президенту Зеленському буде запропонована проста схема. З урахуванням того, що у Коломойського офіційно три громадянства і він ніколи цього не приховував, а в Україні дозволено мати лише одне, то Володимиру Олександровичу буде настійно рекомендовано позбавити ІВК українського громадянства. А після цього видати міжнародного злочинця американському правосуддю", - повідомив мер Дніпра.

Як повідомлялося раніше, Міністерство юстиції США звинуватило українського олігарха Ігоря Коломойського у відмиванні мільярдів доларів, виведених із "ПриватБанку".