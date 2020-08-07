Зеленському рекомендуватимуть позбавити Коломойського громадянства України і видати його американському правосуддю, - Філатов
Мер Дніпра Борис Філатов прокоментував звинувачення Ігоря Коломойського у відмиванні на території США грошей, вкрадених в Україні.
Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Міністерство юстиції США пред'явило Ігорю Валерійовичу Коломойському звинувачення у відмиванні на території США грошей, вкрадених в Україні. Звичайно, ви всі вже прочитали цю новину. Чи відчуваю я від цієї новини зловтіху? Зовсім ні. Більш того, на відміну від Ігоря Валерійовича, який ніколи не гребував ніякими методами (від мусорів до бандитів) в розправі над конкурентами, колишніми партнерами або просто неугодними, я вважаю, що бажати іншим "суми та тюрми" - найвищою мірою підло. І, тому, цілком щиро сподіваюся, що Ігор Валерійович гідно витримає цей удар долі. Тим більше, що легко йому точно не буде. Якщо вже американці взялися за когось, то це всерйоз і надовго. Знайдуть навіть в Антарктиді", - переконаний Філатов.
"Обізнані люди подейкують, що найближчим часом партнеру Ігоря Валерійовича - президенту Зеленському буде запропонована проста схема. З урахуванням того, що у Коломойського офіційно три громадянства і він ніколи цього не приховував, а в Україні дозволено мати лише одне, то Володимиру Олександровичу буде настійно рекомендовано позбавити ІВК українського громадянства. А після цього видати міжнародного злочинця американському правосуддю", - повідомив мер Дніпра.
Як повідомлялося раніше, Міністерство юстиції США звинуватило українського олігарха Ігоря Коломойського у відмиванні мільярдів доларів, виведених із "ПриватБанку".
Вливала деньги в банки и банкротила после
Вывода этих денег ?
Да ну
Он пять лярдов наспасал, а сколько гонтарева ?
Как может занюханый магистр преподавать в ЛШЭ ?
А ну, про рефинанс 2008,2014,2015 ?
Пока охметов с фирташем его не убили
Флажком ?
Года полтора назад вы отрицали, к слову, что на заработках в Польше
Набери меня если не забздишь.
Но вме равно, вы явно на цензоре работанте или
Обман, не на работе ..
Или память отшибло ?
Чтобы его как Кузьменко и Антоненко при поддержке
США сгноили в сизо ?
Кто из нас кацап ?
https://www.facebook.com/sergonaumovich/posts/1581065488739814?__cft__[0]=AZU81t5-1YrvKHT7HC8KBO19JcCKO614dpjgukRuohVyeURq1clVdZzrkCD1PW5f_Ekx0_nzfGJtYy5tuSyMYP6J5iAA3okFgkJ4quUoAS9Wpc72O2SBhX0cyU4r9M4YUeI&__tn__=%2CO%2CP-R 11 ч. ·
Украина. Вот! Поймали коррупционера! Вот прослушка, аудиофайлы! Все факты сходятся! Быстрее подписывай снятие неприкосновенности судьи-негодяя! Но нет! Коррупционер спокойно выезжает за границу, выписывается себе отпуск и оттуда троллит власть. А генпрокурор до сих пор молчит, глава САП не собирается выходить из отпуска, всем пох. Примерно так было и с Онищенко, и со Ставицким (и другими "януковичами"), и с Кононенко, и с Вовком и т.д. Тупо проходной двор! Всё дырявое! Граница, бюджет, прокуроры. Хапнул - драпнул...
США. Арестовали (и посадили) украинского(!!!) коррупционера Лазаренко, требуют выдачи украинского олигарха Фирташа, выдвигают конкретные обвинения, конфискуют активы Коломойского и т.д.
Иногда думаешь: кто проклял нашу страну? Нам же российских диверсантов с "зелеными человечками" тут не надо... И без них - труп Украины в результате деятельности различных "вовков" и "кононенок" через лет 10 вполне может проплыть мимо наших врагов.
Ігор Коломойський - один з найнебезпечніших для України злочинців. На жаль, він недосяжний для нашого суду. Однак, цілком досяжний для правоохоронців США.
Вчора ми отримали прекрасну новину про слідчі дії ФБР у офісі ріелторської компанії Optima Management Group у хмарочосі One Cleveland Center. Ігор Коломойський акціонер компанії Optima, яка володіє нерухомістю в Клівленді (штат Огайо)..
Як ви знаєте, взимку ми розпочали кампанію https://www.facebook.com/hashtag/make_kolomoyskyi_poor_again #make_kolomoyskyi_poor_again .
Ми просили українців, котрі мешкають у США, та всіх небайдужих американців написати листа або подзвонити своєму сенатору і конгресмену. Тоді до нашого, так би мовити, флешмобу, долучилися усі рідні, друзі і знайомі в Америці, яких усі ми просили писати паперові та електронні листи, дзвонити і хоч якось говорити своїм представникам у сенаті та конгресі, про те, що «ось дивіться, у вас тут, під носом, український олігарх відмиває гроші, які він найімовірніше украв в українського народу». Ми наголошували, що цей олігарх з трьома паспортами - це спільна проблема як України, так і Америки.
Наш «улюблений» бородатий персонаж встиг позначитися своїми коштами у Делавері, Нью-Джерсі, Техасі, Флориді, Мічигані, Кентукі і особливо, Огайо. Пані конгресвумен від Огайо та співголова Українського корпусу в нижній палаті американського Конгресу Марсі Каптур під час свого виступу на засіданні палати Представників зауважила, що Коломойський володіє великою кількістю нерухомості в Клівленді і президент Зеленський повинен проявити рішучість щодо цього олігарха.
Що ж, від Зеленського рішучості стосовно Коломойського чекати, певно, даремно. А от американські правоохоронці не забарилися. І якщо в наших прекрасних судах Ігор Валерійович міг легко рішати і підрішувати навіть впоперек закону і всупереч правосуддю, то в США його українські фокуси не пройдуть. І раз вже ФБРівці прийшли фактично до нього на поріг, то, вважайте, від бороди цієї babushki добряче смердить смаленим.
Та є ще інший фронт. Тут, під судами, де ми з вами мерзли чималу частину цього року, чергове рішення суду могло легко зробити Коломойського багатшим, а нас з вами біднішими. Саме акції та ваші репости стримували апетити олігарха.
Звісно, Ігор Коломойський витрачає шалені гроші на лобізм інтересів у Сполучених Штатах, але українці за кордоном - це велика сила, до якої дослухаються. Долучайтеся до кампанії, один лист чи дзвінок можуть все змінити. Ми маємо його дотиснути.
Я сподіваюся, що всі наші дії - недаремні. І нам таки варто продовжувати боротьбу. Попереду ще багато боїв і ми маємо їх виграти. Підтримати нашу діяльність https://sokyra.space/?p=tosscointoibigdan можна тут .
https://www.facebook.com/sokyra.space/photos/a.428470310951587/1022325058232773/ Христина Морозова , прем'єрміністерка Демократичної Сокири
Сколько же здесь глупцов, не понимающих разницы между гражданским иском и криминальным делом?!
Да уж, я всегда знал, что нормальное распределение работает вот так:
Но теперь понимаю, что здесь на форуме оно не работает, а работает здесь вот такое распределение:
что украденное могут отнять...ай-йай-йай
не справедливо то как
Есть пример Фирташа
Живет себе в Австрии
и влияет на политику Украины не меньше бени
и ложил он на америку