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Опубліковано фотографії обшуку ФБР у компанії Коломойського. ФОТОрепортаж

Американська преса оприлюднила фотографії обшуків, які ФБР провело у вівторок у компанії олігарха Ігоря Коломойського в Клівленді.

Фото опубліковані виданням Cleveland.com, інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося раніше, ФБР у вівторок провело обшуки в ріелторській компанії Optima, що володіє декількома будівлями в центрі Клівленда. Компанією керують представники Privat Group українського олігарха Ігоря Коломойського.

Міністерство юстиції США звинуватило українського олігарха Ігоря Коломойського у відмиванні мільярдів доларів, виведених із Приватбанку.

Також на Цензор.НЕТ: Зеленському рекомендуватимуть позбавити Коломойського громадянства України і видати його американському правосуддю, - Філатов

Повний переклад, присвяченій цій статті Washington Post, можна прочитати тут.

Коломойський заперечує звинувачення і заявляє, що всі інвестиції у США робив з особистих коштів.

Опубліковано фотографії обшуку ФБР у компанії Коломойського 01
Опубліковано фотографії обшуку ФБР у компанії Коломойського 02
Опубліковано фотографії обшуку ФБР у компанії Коломойського 03
Опубліковано фотографії обшуку ФБР у компанії Коломойського 04
Опубліковано фотографії обшуку ФБР у компанії Коломойського 05
Опубліковано фотографії обшуку ФБР у компанії Коломойського 06
Опубліковано фотографії обшуку ФБР у компанії Коломойського 07
Опубліковано фотографії обшуку ФБР у компанії Коломойського 08
Опубліковано фотографії обшуку ФБР у компанії Коломойського 09

Коломойський Ігор (3127) обшук (1986) США (23607) ФБР (177)


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Топ коментарі
+54
https://censor.net/user/461407

Думаете Беня такой дурак как американские гангстеры и будет в ящиках бумаг хранить компромат на себя?

Опубликованы фотографии обыска ФБР в компании Коломойского - Цензор.НЕТ 5289
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07.08.2020 23:03 Відповісти
+41
Опубликованы фотографии обыска ФБР в компании Коломойского - Цензор.НЕТ 8355
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07.08.2020 22:58 Відповісти
+32
Чи подобаєтья ця стаття зеприхильникам?
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07.08.2020 22:59 Відповісти
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Оч.хор.
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07.08.2020 22:58 Відповісти
І тут у ЗЕнедоумка ОПа напряглась..
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07.08.2020 23:00 Відповісти
Переживёт.
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07.08.2020 23:01 Відповісти
вряд ли
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07.08.2020 23:02 Відповісти
А куда он денется с подводной то лодки.
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07.08.2020 23:09 Відповісти
есть слух, что в дороги много денег вложили

Опубліковано фотографії обшуку ФБР у компанії Коломойського - Цензор.НЕТ 6067
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07.08.2020 23:25 Відповісти
Ничего, разберутся.
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07.08.2020 23:27 Відповісти
в какие именно "дороги"?
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07.08.2020 23:42 Відповісти
А може дорожки?
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08.08.2020 10:06 Відповісти
ОП це офіс преЗЕдента якщо шо
саме дурне перейменувало щоб юриста беніного (Богдана) на роботу пристроїти і закон про лістрацію обійти, але ж ЗЕбілам сказали, що - БУДУТ НОВИЄ ЛІЦА
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07.08.2020 23:03 Відповісти
беги клоун беги, бене настал киздец, так что акциз на топливо будете подымать в растовских ******.
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08.08.2020 09:18 Відповісти
Так ось який ти справжній БАРИГА! Ого го ! А ЗЕзяблики все ще про мародера Пороха цвірінчать ?
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07.08.2020 23:07 Відповісти
Отродясь не говорил что Порошенко-мародёр. Для меня он всегда был, есть и остаётся барыгой
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07.08.2020 23:08 Відповісти
Ты продавал ему краденное, а он покупал?
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07.08.2020 23:14 Відповісти
мало того что у зебилов все методички перепутались, так еще и зебил просто не знает значения этого слова))
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07.08.2020 23:57 Відповісти
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07.08.2020 23:27 Відповісти
Опубликованы фотографии обыска ФБР в компании Коломойского - Цензор.НЕТ 8355
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07.08.2020 22:58 Відповісти
Если амеры серьезно возьмутся то бене половой орган бабушки
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07.08.2020 22:58 Відповісти
Чи подобаєтья ця стаття зеприхильникам?
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07.08.2020 22:59 Відповісти
їм ще з ЗЕБЕНІНОЇ ОПи методичок не заслали
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07.08.2020 23:01 Відповісти
Зезяблики мовчать- в рот гівна понабирали!
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07.08.2020 23:09 Відповісти
И что там нашли кроме макулатуры и кулеров? Думаете Беня такой дурак как американские гангстеры и будет в ящиках бумаг хранить компромат на себя?
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07.08.2020 22:59 Відповісти
https://censor.net/user/461407

Думаете Беня такой дурак как американские гангстеры и будет в ящиках бумаг хранить компромат на себя?

Опубликованы фотографии обыска ФБР в компании Коломойского - Цензор.НЕТ 5289
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07.08.2020 23:03 Відповісти
в 2 раза больше, и еще свой парень
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07.08.2020 23:26 Відповісти
Я впевнений, що американські правоохоронці знайшли те, що їм потрібно навіть у не луракч Бєні. На хитру жопу у них знайдеться хрен з різьбою. Маєте сумніви? 😊
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08.08.2020 02:42 Відповісти
мы думаем, что дурак - это ты
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07.08.2020 23:04 Відповісти
БЕНЯ таки дурак, що поліз в штати бабки відмивати, а це вже апріорі федеральний злочин
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07.08.2020 23:05 Відповісти
Та знаем что ты переживаешь за своего Игорьвалерича
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07.08.2020 23:10 Відповісти
Очень много разных неординарных личностей, сидит теперь в американских тюрьмах.
Они создавали финансовые пирамиды, присваивали деньги с чужих счетов, приторговывали инсайдерской информацией.
У всех их одна общая черта: они считали себя гениями, а окружающих - идиотами.
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07.08.2020 23:12 Відповісти
Отмывают калл Калло Мойского.
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07.08.2020 22:59 Відповісти
Скільки гівно не пахти - а воно смердить! Запам'ятали Зедебіли калібровані ?
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07.08.2020 23:12 Відповісти
Опубликованы фотографии обыска ФБР в компании Коломойского - Цензор.НЕТ 5287
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07.08.2020 23:00 Відповісти
Одно могу сказать: судя по этому фото, у граждан США таки есть проблема с лишним весом...
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07.08.2020 23:03 Відповісти
У бени скоро такой проблемы не будет
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07.08.2020 23:18 Відповісти
Только если США арестуют все его имущество.
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07.08.2020 23:25 Відповісти
Беня в одну коробочку не складывает свои накопления. Все не арестуют.
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07.08.2020 23:32 Відповісти
В США нет Печерского суда и не получится федеральному прокурору чемоданчик занести.
Так что хрен этой свинье жирной помогут шкатулочки.
Будет безвылазно сидеть в Украине или Израиле.
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07.08.2020 23:45 Відповісти
Думаю, что и в Израиле не будет. Не зря же он оттуда слинял при первой же возможности.
А, если в Украине сменится власть, то тогда путь Бени только через Ростов. И вместе з зеленой шмарклей. Ибо махинации с Приватбанком у них общие.
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09.08.2020 03:32 Відповісти
Ишь , как распереживался ! У шефа твоего - все пропало ! Теперь 💩🤢калоботы без пайка останутся
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08.08.2020 00:14 Відповісти
Та ладно. Там только один жирноватый, тот шо с бородой.
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07.08.2020 23:21 Відповісти
И то, носит и грузит ящики с макулатурой, как и все остальные.
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07.08.2020 23:23 Відповісти
Я не говорю что они жирны, но проблема веса присутствует.
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07.08.2020 23:26 Відповісти
Любят гамбургеры кушать, значит. Надо их перевести на диету, где галушки со шкварками. Вмиг похудеют.
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07.08.2020 23:31 Відповісти
1. Лишний вес? Ага! Вы с ними в баскет - побегайте!!! Все станет ясно!
2. Благодаря эму НАШЕМУ бородатому Бабушке, мы скоро будем завидовать их проблеме с лишним весом. Месяца через 2 - точно, будем живот через спину почесывать...
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08.08.2020 07:53 Відповісти
в США еда в два раза дешевле чем у нас и зарплата у девочки на фото за год, как у тебя за пол жизни
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08.08.2020 09:21 Відповісти
Уверен, ты в курсе моих доходов.
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08.08.2020 13:57 Відповісти
Опубликованы фотографии обыска ФБР в компании Коломойского - Цензор.НЕТ 4661Опубликованы фотографии обыска ФБР в компании Коломойского - Цензор.НЕТ 4764
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07.08.2020 23:04 Відповісти
Лохи.. забіли броники одеть.
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07.08.2020 23:06 Відповісти
Кому ? Киви или Моторыле ? ))
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07.08.2020 23:09 Відповісти
какаяразница?
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07.08.2020 23:12 Відповісти
Есть разница
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07.08.2020 23:16 Відповісти
я писал что ее нет?
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07.08.2020 23:18 Відповісти
кругом агенты кремля
и куда бедному еврею податься?
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07.08.2020 23:15 Відповісти
в панаму
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07.08.2020 23:20 Відповісти
Бєні великий привіт від Паші (Лазаренка) !
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07.08.2020 23:18 Відповісти
Ну и что, Фирташ сколько лет сидит в Вене и факи янкам показывает.
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07.08.2020 23:21 Відповісти
Гарантирую что Беня скоро начнёт поддерживать проросийскую политику.
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07.08.2020 23:23 Відповісти
логично на ростов двигать
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07.08.2020 23:27 Відповісти
+100500
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08.08.2020 07:09 Відповісти
Он уже давно это делает,вымаливая у ***** пощаду , взрастив из табуретки ***********🤢🤡🎪
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08.08.2020 00:22 Відповісти
Стесняюсь спросить... А...? Он когда-то ее (скрыто-явно) не поддерживал!?
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08.08.2020 07:54 Відповісти
ФБРівські пітбулі! На вас вся надія!
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07.08.2020 23:24 Відповісти
вор должен сидеть в тюрьме (с)
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07.08.2020 23:29 Відповісти
Опубліковано фотографії обшуку ФБР у компанії Коломойського - Цензор.НЕТ 2036
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07.08.2020 23:31 Відповісти
И тут Игорь Валерьевич понял что такое "але гараж" на самом деле
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07.08.2020 23:36 Відповісти
а тикать то не куда)) ждут везде, а доживать старость в кацапских ****** ой как не хочется))
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08.08.2020 09:23 Відповісти
Пора доставать, Игорь Валерьевич, израильский паспорт, пора!
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07.08.2020 23:38 Відповісти
Беня Да??7
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07.08.2020 23:39 Відповісти
Десь в тих коробках є компромат і на Ваву.
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07.08.2020 23:40 Відповісти
да, бабло через 95 квартал прошло хорошее, по любому памперс полный уже с утра.
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08.08.2020 09:24 Відповісти
наверное, агенты ФБР едут домой на метро...Напомнило кино " Волк из Волл стрит"..))
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07.08.2020 23:45 Відповісти
По моему радоваться нечему
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07.08.2020 23:49 Відповісти
Зебіли в розпачі.
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08.08.2020 00:00 Відповісти
Вот и небритый Бабушк так считает... И простуженный Крысенок...А мы - порадуемся, верно!?
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08.08.2020 07:58 Відповісти
Зеля, а ты понял, что в этих коробках и часть твоего бабла увозят? Виртуально, конечно.
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08.08.2020 00:00 Відповісти
Тиск на Зєлю 100%
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08.08.2020 00:06 Відповісти
Ничего, дело ему тоже не арийцы шьют...
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08.08.2020 00:10 Відповісти
Да здравствует американское правосудие! Тюрьма Каломойскому обеспечена... Быть ему подружкой огромного темнокожего красавца....В ближайшие лет 10 -15....
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08.08.2020 00:14 Відповісти
Думаю, там зоо - табу... Хотя...Скуки ради...
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08.08.2020 07:57 Відповісти
Кофе не захотели???)))
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08.08.2020 00:14 Відповісти
Так вот почему Беня звал нас всех в Моцкву. Кроме Моцвы бежать ему некуда. Надеюсь, когда Беня побежит он захвати с собой и своего подмастерья, вместе со всем его оХфисом и вновь призначеным Татаровым.
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08.08.2020 00:29 Відповісти
На это можно смотреть вечно! Фирмочка зебила с 42 млн там тоже фигурирует))) Мечтаю, чтобы зелемойским амеры устроили по полной программе!
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08.08.2020 00:43 Відповісти
РЕКТАЛЬНИЙ ОБШУК КОЛОМОЙЩІ
Опубліковано фотографії обшуку ФБР у компанії Коломойського - Цензор.НЕТ 1158
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08.08.2020 21:57 Відповісти
Это все конечно хорошо. Но на много лучше было бы если бы министерство юстиции Украины проводило бы подобные обыски. Но у них нету времени. Надо же сертификаты на "вип-камеры" продавать...
P.s. Надеюсь беня и компания попадут под закон RICO.
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08.08.2020 01:12 Відповісти
Какое бы обвинение Игорю Валериевичу США не выдвинули, судья Вовк при поддержке Венидиктовой его отменят!
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08.08.2020 07:37 Відповісти
.Та так ,, що таке - якесь ФБР ,проти - цілого судді Вовка ,, дітвора .. .. ?!
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08.08.2020 09:17 Відповісти
Та ФБР проти нашого дбр то якісь дітки
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08.08.2020 21:55 Відповісти
ого! сколько у Зели Мамина-Йурыста "дипломов о вчоности"..
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08.08.2020 09:08 Відповісти
Это агромная ашибка !!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Это Гонтарева и Порошенко украли миллиард у Нацбанка и вывели в Мальдивские аффшоры!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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08.08.2020 09:37 Відповісти
Скоро Коломойский станет "соседом" Лазаренко)
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08.08.2020 12:25 Відповісти
Пойдем выпьем кохфе. Ась?! Чего ты там мямлишь?! (с)
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08.08.2020 14:25 Відповісти
Американская пресса обнародовала фотографии обысков, которые ФБР провело во вторник в компании олигарха Игоря Коломойского в Кливленде. Источник: https://censor.net/p3212594

ЗІ ШМОТТЯМ НА ВИХІД БОРОДАТЕ ПАДЛО
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08.08.2020 21:53 Відповісти
 
 