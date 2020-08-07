Опубліковано фотографії обшуку ФБР у компанії Коломойського. ФОТОрепортаж
Американська преса оприлюднила фотографії обшуків, які ФБР провело у вівторок у компанії олігарха Ігоря Коломойського в Клівленді.
Фото опубліковані виданням Cleveland.com, інформує Цензор.НЕТ.
Як повідомлялося раніше, ФБР у вівторок провело обшуки в ріелторській компанії Optima, що володіє декількома будівлями в центрі Клівленда. Компанією керують представники Privat Group українського олігарха Ігоря Коломойського.
Міністерство юстиції США звинуватило українського олігарха Ігоря Коломойського у відмиванні мільярдів доларів, виведених із Приватбанку.
Також на Цензор.НЕТ: Зеленському рекомендуватимуть позбавити Коломойського громадянства України і видати його американському правосуддю, - Філатов
Повний переклад, присвяченій цій статті Washington Post, можна прочитати тут.
Коломойський заперечує звинувачення і заявляє, що всі інвестиції у США робив з особистих коштів.
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саме дурне перейменувало щоб юриста беніного (Богдана) на роботу пристроїти і закон про лістрацію обійти, але ж ЗЕбілам сказали, що - БУДУТ НОВИЄ ЛІЦА
Думаете Беня такой дурак как американские гангстеры и будет в ящиках бумаг хранить компромат на себя?
Они создавали финансовые пирамиды, присваивали деньги с чужих счетов, приторговывали инсайдерской информацией.
У всех их одна общая черта: они считали себя гениями, а окружающих - идиотами.
Так что хрен этой свинье жирной помогут шкатулочки.
Будет безвылазно сидеть в Украине или Израиле.
А, если в Украине сменится власть, то тогда путь Бени только через Ростов. И вместе з зеленой шмарклей. Ибо махинации с Приватбанком у них общие.
2. Благодаря эму НАШЕМУ бородатому Бабушке, мы скоро будем завидовать их проблеме с лишним весом. Месяца через 2 - точно, будем живот через спину почесывать...
и куда бедному еврею податься?
P.s. Надеюсь беня и компания попадут под закон RICO.
Это Гонтарева и Порошенко украли миллиард у Нацбанка и вывели в Мальдивские аффшоры!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ЗІ ШМОТТЯМ НА ВИХІД БОРОДАТЕ ПАДЛО