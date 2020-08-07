Опубліковано фотографії обшуку ФБР у компанії Коломойського. ФОТОрепортаж

Американська преса оприлюднила фотографії обшуків, які ФБР провело у вівторок у компанії олігарха Ігоря Коломойського в Клівленді.

Фото опубліковані виданням Cleveland.com, інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося раніше, ФБР у вівторок провело обшуки в ріелторській компанії Optima, що володіє декількома будівлями в центрі Клівленда. Компанією керують представники Privat Group українського олігарха Ігоря Коломойського.

Міністерство юстиції США звинуватило українського олігарха Ігоря Коломойського у відмиванні мільярдів доларів, виведених із Приватбанку.

Також на Цензор.НЕТ: Зеленському рекомендуватимуть позбавити Коломойського громадянства України і видати його американському правосуддю, - Філатов

Повний переклад, присвяченій цій статті Washington Post, можна прочитати тут.

Коломойський заперечує звинувачення і заявляє, що всі інвестиції у США робив з особистих коштів.

















