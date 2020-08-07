Опубликованы фотографии обыска ФБР в компании Коломойского. ФОТОрепортаж

Американская пресса обнародовала фотографии обысков, которые ФБР провело во вторник в компании олигарха Игоря Коломойского в Кливленде.

Фото опубликованы изданием Cleveland.com, информирует Цензор.НЕТ.

Как сообщалось ранее, ФБР во вторник провело обыски в риэлторской компании Optima, владеющей несколькими зданиями в центре Кливленда. Компанией руководят представители Privat Group украинского олигарха Игоря Коломойского.

Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в отмывании миллиардов долларов, выведенных из ПриватБанка.

Полный перевод посвященной этому статьи Washington Post можно прочитать здесь.

Коломойский отрицает обвинения и заявляет, что все инвестиции в США делал из личных средств.

Также на Цензор.НЕТ: После обвинения США у Коломойского есть 2 варианта: вариант Лазаренко и вариант Фирташа, - Лещенко

















