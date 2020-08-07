Опубликованы фотографии обыска ФБР в компании Коломойского. ФОТОрепортаж
Американская пресса обнародовала фотографии обысков, которые ФБР провело во вторник в компании олигарха Игоря Коломойского в Кливленде.
Фото опубликованы изданием Cleveland.com, информирует Цензор.НЕТ.
Как сообщалось ранее, ФБР во вторник провело обыски в риэлторской компании Optima, владеющей несколькими зданиями в центре Кливленда. Компанией руководят представители Privat Group украинского олигарха Игоря Коломойского.
Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в отмывании миллиардов долларов, выведенных из ПриватБанка.
Полный перевод посвященной этому статьи Washington Post можно прочитать здесь.
Коломойский отрицает обвинения и заявляет, что все инвестиции в США делал из личных средств.
Также на Цензор.НЕТ: После обвинения США у Коломойского есть 2 варианта: вариант Лазаренко и вариант Фирташа, - Лещенко
саме дурне перейменувало щоб юриста беніного (Богдана) на роботу пристроїти і закон про лістрацію обійти, але ж ЗЕбілам сказали, що - БУДУТ НОВИЄ ЛІЦА
Думаете Беня такой дурак как американские гангстеры и будет в ящиках бумаг хранить компромат на себя?
Они создавали финансовые пирамиды, присваивали деньги с чужих счетов, приторговывали инсайдерской информацией.
У всех их одна общая черта: они считали себя гениями, а окружающих - идиотами.
Так что хрен этой свинье жирной помогут шкатулочки.
Будет безвылазно сидеть в Украине или Израиле.
А, если в Украине сменится власть, то тогда путь Бени только через Ростов. И вместе з зеленой шмарклей. Ибо махинации с Приватбанком у них общие.
2. Благодаря эму НАШЕМУ бородатому Бабушке, мы скоро будем завидовать их проблеме с лишним весом. Месяца через 2 - точно, будем живот через спину почесывать...
и куда бедному еврею податься?
P.s. Надеюсь беня и компания попадут под закон RICO.
Это Гонтарева и Порошенко украли миллиард у Нацбанка и вывели в Мальдивские аффшоры!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ЗІ ШМОТТЯМ НА ВИХІД БОРОДАТЕ ПАДЛО