Перед началом учебного года учителей не будут тестировать на COVID-19, - Минздрав
Перед началом учебного года тестирование на коронавирус COVID-19 для учителей проводить не будут.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на сегодняшнем брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Он отметил, что в принудительном тестировании всех учителей нет необходимости.
"У нас все, что касается тестирования, предусмотрено нормативной базой, приказами Министерства здравоохранения, кто именно требует проведения тестов, в каких случаях. Такого механизма или раздела о проведении тестирований наших учителей - его нет. Только исключительно, если есть симптомы или учитель является контактным лицом", - сообщил Степанов.
А учителя сами купят с зарплаты 4000$
Борьба с вирусом...бессмысленная и беспощадная..
https://uozkmr.gov.ua/nformacyna-dovdka-pro-koronavrus-covid-19.html
так і маски не обовязкові, якщо вчителі не є контактними особами? Схоже на отой "юмор": тут іграєм, а здесь рибу заворачівалі.
А дітвора вірус переносять безсимптомно. Капець вчителям - у вчителі, як і в лікарі, йдуть люди із слабким здоровьям. Звичайно ж є винятки. Але за тридцять років педстажу таких стає надзвичайно мало.