Перед началом учебного года учителей не будут тестировать на COVID-19, - Минздрав

Перед началом учебного года тестирование на коронавирус COVID-19 для учителей проводить не будут.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на сегодняшнем брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он отметил, что в принудительном тестировании всех учителей нет необходимости.

"У нас все, что касается тестирования, предусмотрено нормативной базой, приказами Министерства здравоохранения, кто именно требует проведения тестов, в каких случаях. Такого механизма или раздела о проведении тестирований наших учителей - его нет. Только исключительно, если есть симптомы или учитель является контактным лицом", - сообщил Степанов.

