Новости Коронавирус и карантин
Перед началом учебного года учителей не будут тестировать на COVID-19, - Минздрав

Перед началом учебного года тестирование на коронавирус COVID-19 для учителей проводить не будут.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на сегодняшнем брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он отметил, что в принудительном тестировании всех учителей нет необходимости.

"У нас все, что касается тестирования, предусмотрено нормативной базой, приказами Министерства здравоохранения, кто именно требует проведения тестов, в каких случаях. Такого механизма или раздела о проведении тестирований наших учителей - его нет. Только исключительно, если есть симптомы или учитель является контактным лицом", - сообщил Степанов.

Степанов инициирует усиление контроля за карантинными мерами: "Видим очень существенное ухудшение ситуации"

карантин (16729) учитель (500) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Серьезно? А кого и зачем тогда вообще тестировать если самые важные обьекты - школы и с детьми, вы оставляете без контроля? Боитесь что половина учителей окажется коронавирусные и придется закрывать школы?
08.08.2020 14:21 Ответить
Просто бесплатные тесты уходят на ленок, мандельш, ермаков и арахамий
А учителя сами купят с зарплаты 4000$
08.08.2020 14:22 Ответить
А правда и зачем?? Лучше продавца или покупателя без маски в магазине щимануть...😃
Борьба с вирусом...бессмысленная и беспощадная..
08.08.2020 14:28 Ответить
геніально! Дійсно, для чого! А не тому, що, гроші з фонду бородьби з корона вірусом розтаскали на "ремонт" вкліких строєк бубочки, та на біг борди типу - місти втомились вона підбадьорить.. Шлепери!
08.08.2020 15:06 Ответить
это только в том случае если тестируют уборщицу ,секретарку и директора
показать весь комментарий
"У нас все, що стосується тестування, передбачено нормативною базою, наказами Міністерства охорони здоров'я, хто саме вимагає проведення тестів, в яких випадках. Такого механізму або розділу про проведення тестувань наших вчителів - його немає. Тільки за умови, якщо є симптоми або вчитель є контактною особою", - повідомив Степанов. Джерело: https://censor.net/ua/n3212640

https://uozkmr.gov.ua/nformacyna-dovdka-pro-koronavrus-covid-19.html

так і маски не обовязкові, якщо вчителі не є контактними особами? Схоже на отой "юмор": тут іграєм, а здесь рибу заворачівалі.
А дітвора вірус переносять безсимптомно. Капець вчителям - у вчителі, як і в лікарі, йдуть люди із слабким здоровьям. Звичайно ж є винятки. Але за тридцять років педстажу таких стає надзвичайно мало.
08.08.2020 15:38 Ответить
Нє, ну правильно, чо! Нашо другосортним дітям бути живими та здоровими і ще й, до того ж, ставати розумнішими? А раптом вони не будуть дивитись "Сватів" чи "Голобородьку", коли виростуть? А може, не приведи Господи, ще й зрозуміють, що голобородько є Голохвастовим! Це ж крамола яка!
08.08.2020 17:25 Ответить
Не так багато в нас тестів і не такі вони дешеві, щоб так ними розкидатися. Це Бубочку треба тестити щодня і Мендельку через день. А вчительня́ всяка обійдеться.
09.08.2020 14:23 Ответить
 
 