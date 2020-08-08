УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8860 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 189 11

Перед початком навчального року учителів не тестуватимуть на COVID-19, - МОЗ

Перед початком навчального року учителів не тестуватимуть на COVID-19, - МОЗ

Перед початком навчального року тестування на коронавірус COVID-19 для вчителів проводити не будуть.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сьогоднішньому брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Він зазначив, що в примусовому тестуванні всіх вчителів немає необхідності.

"У нас все, що стосується тестування, передбачено нормативною базою, наказами Міністерства охорони здоров'я, хто саме вимагає проведення тестів, в яких випадках. Такого механізму або розділу про проведення тестувань наших вчителів - його немає. Тільки за умови, якщо є симптоми або вчитель є контактною особою", - повідомив Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві за добу виявили 200 випадків коронавірусу COVID-19

карантин (18172) вчитель (413) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Серьезно? А кого и зачем тогда вообще тестировать если самые важные обьекты - школы и с детьми, вы оставляете без контроля? Боитесь что половина учителей окажется коронавирусные и придется закрывать школы?
показати весь коментар
08.08.2020 14:21 Відповісти
+14
Просто бесплатные тесты уходят на ленок, мандельш, ермаков и арахамий
А учителя сами купят с зарплаты 4000$
показати весь коментар
08.08.2020 14:22 Відповісти
+5
А правда и зачем?? Лучше продавца или покупателя без маски в магазине щимануть...😃
Борьба с вирусом...бессмысленная и беспощадная..
показати весь коментар
08.08.2020 14:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Серьезно? А кого и зачем тогда вообще тестировать если самые важные обьекты - школы и с детьми, вы оставляете без контроля? Боитесь что половина учителей окажется коронавирусные и придется закрывать школы?
показати весь коментар
08.08.2020 14:21 Відповісти
Дєнєх нєту, но ви там дєржітєсь?
показати весь коментар
08.08.2020 15:12 Відповісти
Просто бесплатные тесты уходят на ленок, мандельш, ермаков и арахамий
А учителя сами купят с зарплаты 4000$
показати весь коментар
08.08.2020 14:22 Відповісти
Мєндєль - то наше фсьо!
показати весь коментар
08.08.2020 15:16 Відповісти
А правда и зачем?? Лучше продавца или покупателя без маски в магазине щимануть...😃
Борьба с вирусом...бессмысленная и беспощадная..
показати весь коментар
08.08.2020 14:28 Відповісти
І забирає кучу бабла. На дороги. Тобто на "вєлікую стройку".
показати весь коментар
08.08.2020 15:13 Відповісти
геніально! Дійсно, для чого! А не тому, що, гроші з фонду бородьби з корона вірусом розтаскали на "ремонт" вкліких строєк бубочки, та на біг борди типу - місти втомились вона підбадьорить.. Шлепери!
показати весь коментар
08.08.2020 15:06 Відповісти
это только в том случае если тестируют уборщицу ,секретарку и директора
показати весь коментар
08.08.2020 15:13 Відповісти
"У нас все, що стосується тестування, передбачено нормативною базою, наказами Міністерства охорони здоров'я, хто саме вимагає проведення тестів, в яких випадках. Такого механізму або розділу про проведення тестувань наших вчителів - його немає. Тільки за умови, якщо є симптоми або вчитель є контактною особою", - повідомив Степанов. Джерело: https://censor.net/ua/n3212640

https://uozkmr.gov.ua/nformacyna-dovdka-pro-koronavrus-covid-19.html

так і маски не обовязкові, якщо вчителі не є контактними особами? Схоже на отой "юмор": тут іграєм, а здесь рибу заворачівалі.
А дітвора вірус переносять безсимптомно. Капець вчителям - у вчителі, як і в лікарі, йдуть люди із слабким здоровьям. Звичайно ж є винятки. Але за тридцять років педстажу таких стає надзвичайно мало.
показати весь коментар
08.08.2020 15:38 Відповісти
Нє, ну правильно, чо! Нашо другосортним дітям бути живими та здоровими і ще й, до того ж, ставати розумнішими? А раптом вони не будуть дивитись "Сватів" чи "Голобородьку", коли виростуть? А може, не приведи Господи, ще й зрозуміють, що голобородько є Голохвастовим! Це ж крамола яка!
показати весь коментар
08.08.2020 17:25 Відповісти
Не так багато в нас тестів і не такі вони дешеві, щоб так ними розкидатися. Це Бубочку треба тестити щодня і Мендельку через день. А вчительня́ всяка обійдеться.
показати весь коментар
09.08.2020 14:23 Відповісти
 
 