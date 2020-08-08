3 189 11
Перед початком навчального року учителів не тестуватимуть на COVID-19, - МОЗ
Перед початком навчального року тестування на коронавірус COVID-19 для вчителів проводити не будуть.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сьогоднішньому брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Він зазначив, що в примусовому тестуванні всіх вчителів немає необхідності.
"У нас все, що стосується тестування, передбачено нормативною базою, наказами Міністерства охорони здоров'я, хто саме вимагає проведення тестів, в яких випадках. Такого механізму або розділу про проведення тестувань наших вчителів - його немає. Тільки за умови, якщо є симптоми або вчитель є контактною особою", - повідомив Степанов.
А учителя сами купят с зарплаты 4000$
Борьба с вирусом...бессмысленная и беспощадная..
так і маски не обовязкові, якщо вчителі не є контактними особами? Схоже на отой "юмор": тут іграєм, а здесь рибу заворачівалі.
А дітвора вірус переносять безсимптомно. Капець вчителям - у вчителі, як і в лікарі, йдуть люди із слабким здоровьям. Звичайно ж є винятки. Але за тридцять років педстажу таких стає надзвичайно мало.