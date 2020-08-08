Перед початком навчального року учителів не тестуватимуть на COVID-19, - МОЗ

Перед початком навчального року тестування на коронавірус COVID-19 для вчителів проводити не будуть.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сьогоднішньому брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Він зазначив, що в примусовому тестуванні всіх вчителів немає необхідності.

"У нас все, що стосується тестування, передбачено нормативною базою, наказами Міністерства охорони здоров'я, хто саме вимагає проведення тестів, в яких випадках. Такого механізму або розділу про проведення тестувань наших вчителів - його немає. Тільки за умови, якщо є симптоми або вчитель є контактною особою", - повідомив Степанов.

