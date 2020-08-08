ЦИК назначил местные выборы с учетом нового деления на районы
Всего 25 октября впервые пройдут 1441 выборы депутатов и глав местного самоуправления.
Центральная избирательная комиссия назначила на воскресенье, 25 октября, первые выборы депутатов в сельских, поселковых, городских советов территориальных общин, а также сельских, поселковых и городских голов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
Решение принято на основании постановления Верховной Рады об образовании и ликвидации районов и распоряжений Кабинета Министров об определении территорий объединенных территориальных общин.
Напомним, 8 июня Минразвития громад и территорий направило на согласование в центральные органы исполнительной власти, облгосадминистраций и ассоциаций органов местного самоуправления Проект формата будущих районов - их количество и состав по каждой области и АР Крым.
Кабинет Министров Украины 12 июня утвердил разделение территории государства на районы в рамках административной реформы.
17 июля Верховная Рада поддержала в целом проект постановления №3650 "Об образовании и ликвидации районов", образовав в Автономной Республике Крым и областях 136 новых районов и ликвидировала существующие 490 районов.
Как сообщил член политсовета ОПЗЖ Ростислав Дубовой, ЦВК только что приняло решение не проводить местные выборы в Донецкой и Луганской областях.
По его словам, функцию органов местного самоуправления будут и дальше исполнять военно-гражданские администрации.
будуть тягти під всяким приводом хоч до весни, хоч натойрік...
А те що це вітбувається при президенстві шмарклі - то таке..
ЦЕ НЕ МОГЛО НЕ ВІТБУТИСЯ.
твій висер то ДУРНЯ та ще й з фашистсько=камуняцьким забарвленням
а охлократична ґеволюція бидла 2019р під орудою шмарклі в Україні це не прояв демократії, а маніпуляція з участю ґебельсів пукіна-совкового ретробидла та юних тупорилих ************** "простих казочок".
Але і в період охлократії і сонце світить і МОЖЛИВО ПРОВЕДЕННЯ демократичних реформ.