Новости
5 351 25

ЦИК назначил местные выборы с учетом нового деления на районы

Всего 25 октября впервые пройдут 1441 выборы депутатов и глав местного самоуправления.

Центральная избирательная комиссия назначила на воскресенье, 25 октября, первые выборы депутатов в сельских, поселковых, городских советов территориальных общин, а также сельских, поселковых и городских голов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Решение принято на основании постановления Верховной Рады об образовании и ликвидации районов и распоряжений Кабинета Министров об определении территорий объединенных территориальных общин.

Напомним, 8 июня Минразвития громад и территорий направило на согласование в центральные органы исполнительной власти, облгосадминистраций и ассоциаций органов местного самоуправления Проект формата будущих районов - их количество и состав по каждой области и АР Крым.

Кабинет Министров Украины 12 июня утвердил разделение территории государства на районы в рамках административной реформы.

17 июля Верховная Рада поддержала в целом проект постановления №3650 "Об образовании и ликвидации районов", образовав в Автономной Республике Крым и областях 136 новых районов и ликвидировала существующие 490 районов.

местные выборы (2753) район (40) ЦИК (3646)
Топ комментарии
+9
Ой вей, оце у кацапів підгорать почне! Тобто вибори не те що в ОРДЛО, навіть на підконтрольній частині Даунбаса не проведуть))
08.08.2020 22:18 Ответить
+4
Та НЕ дуркуй
твій висер то ДУРНЯ та ще й з фашистсько=камуняцьким забарвленням
а охлократична ґеволюція бидла 2019р під орудою шмарклі в Україні це не прояв демократії, а маніпуляція з участю ґебельсів пукіна-совкового ретробидла та юних тупорилих ************** "простих казочок".
Але і в період охлократії і сонце світить і МОЖЛИВО ПРОВЕДЕННЯ демократичних реформ.
09.08.2020 09:21 Ответить
+2
Це вони спеціально поділили райони, щоб більше бардака на виборах було! Людей ж ніхто не спитав, як їм тепер по 100-150 км до райцентру їздити!
08.08.2020 22:17 Ответить
https://twitter.com/svecha62 свічка https://twitter.com/svecha62 @svecha62 https://twitter.com/svecha62/status/1292162229253668865 2 мин

Как сообщил член политсовета ОПЗЖ Ростислав Дубовой, ЦВК только что приняло решение не проводить местные выборы в Донецкой и Луганской областях.
По его словам, функцию органов местного самоуправления будут и дальше исполнять военно-гражданские администрации.
08.08.2020 22:17 Ответить
Ой вей, оце у кацапів підгорать почне! Тобто вибори не те що в ОРДЛО, навіть на підконтрольній частині Даунбаса не проведуть))
08.08.2020 22:18 Ответить
Це вони спеціально поділили райони, щоб більше бардака на виборах було! Людей ж ніхто не спитав, як їм тепер по 100-150 км до райцентру їздити!
08.08.2020 22:17 Ответить
та не збираються вони ніякі вибори проводити...
будуть тягти під всяким приводом хоч до весни, хоч натойрік...
08.08.2020 22:20 Ответить
думаете рейтинг подростет ?
08.08.2020 22:39 Ответить
ПРИКОЛ В ТОМ ЧТО РАЙОНЫ то поделили округа нарезали типа выборы без выбора назначили но результаты выборов всегда оспариваются в судах а вот суды у нас остались в старых рамках что было до деления районов во будет интересно какой закон выше тот что КМУ районы поделила с Радой и ЦИК или те что определяют структуру районирования судов в Украине....
08.08.2020 22:42 Ответить
Суды подтянут в этом весь прикол по советски
08.08.2020 23:25 Ответить
Це - похорон, хлопці, незважаючи на ваші потуги. Ми кістьми ляжемо, щоб не бачити вас (чмирята) на обрії.
08.08.2020 22:42 Ответить
Когда уже выходите,24 как гетьман предатель позовет?
08.08.2020 22:49 Ответить
У кожного з нас є почуття гідності. Якщо гетьман паплюжить країну - мені наср...ть на його прізвище. Зубами гризтиму. Так доходить, москалику?!!
08.08.2020 22:55 Ответить
хм.. так вроде бы закон что приняла ВР о "скорочення районов" лежит в КС для проверки !!! ***... как можно проводить выборы по этому закону если еще ничего не известно ?! пздц
08.08.2020 22:57 Ответить
кручу верчу.....
08.08.2020 23:00 Ответить
и самое главное что даже те госчиновники которые должны все знать кто куда относится и т.д. на самом деле никуя не знают и сами в акуе !!! а прикинь рядовым гражданам Украины как !?
08.08.2020 23:05 Ответить
Голь на выдумку хитра...
08.08.2020 23:12 Ответить
Кста .. в том что ЦВК приняло решение не проводить выборы в Донецкой и Луганской областях есть большой плюс - выборов в ордло НЕ БУДЕТ, как бы этого не хотели Зе, ермак и прочие поцы !!
08.08.2020 23:25 Ответить
От і заскавчала реліктова-совкова ґапота(сільська та хуторська"еліта")ХОРОМ з оп-за-жопами=совками-українофобами та ґебельсами пукіна ЗНИЩЕННЯ дрібних районів, ЗНИЩЕННЯ чорних баронів-ОКУПАНТІВ-землі, зменшення дармоїдів=службовців, зайвих лікарів,зайвих вчителів не тільки зменшить на 6млрд ЩОРІЧНО витрати БЮДЖЕТА УКРАЇНИ, а й додасть на ринок праці35тис людей,які сплатять в БЮДЖЕТА УКРАЇНИ в наступний рік НЕ МЕНШЕ 1млрд₴ податків
09.08.2020 08:05 Ответить
Перестановка ліжок в борделі вже не врятує зєфейк)))
09.08.2020 08:26 Ответить
Та придивись пильніше = ЗАЙВІ ЛІЖКИ разом з місцевими злодюжками-"елітами хуторів та районів" НЕ МІНЯЮТЬ а ВИКИДАЮТЬ Саме тому і скавчить ґапота та бидлота совкова -їм вже"ФСЬО"
А те що це вітбувається при президенстві шмарклі - то таке..
ЦЕ НЕ МОГЛО НЕ ВІТБУТИСЯ.
09.08.2020 08:35 Ответить
Ти не зрозумів. Саме зєфейк це пік прояву демократії, а демократія це фейк.
09.08.2020 09:04 Ответить
Та НЕ дуркуй
твій висер то ДУРНЯ та ще й з фашистсько=камуняцьким забарвленням
а охлократична ґеволюція бидла 2019р під орудою шмарклі в Україні це не прояв демократії, а маніпуляція з участю ґебельсів пукіна-совкового ретробидла та юних тупорилих ************** "простих казочок".
Але і в період охлократії і сонце світить і МОЖЛИВО ПРОВЕДЕННЯ демократичних реформ.
09.08.2020 09:21 Ответить
О, таки щось розумієш)))
09.08.2020 09:31 Ответить
.."адмін реформа" від МАФІЇ сіоністів що захопила ОБМАНОМ - маніпуляцією 25 кадру Голобородько Свати владу у ВР... Уряді...України --. і що чисельність Населення ..смертність ВДВІЧІ перевищує народжуваність .. а Бюджет ОТГ що більший чим сумарний колишніх сіл ? ..зато ЗЕМЕЛЬКУ прихопили .... отак ВЛЯПАЄТЕСЬ в "реформу" .. а тепер ПЛАЧИТЕ ? .. "така адмін " РЕФОРМА" ..це ОДНА "програма" олігархічної БАНДИ доморощених і Світової МАФІЇ . . прибрати до рук СвЗемлі України... перший крок ЗНИЩЕННЯ Села .т.зв ОТГ ..... ДРУГИЙ намагання ЗНИЩИТИ Малі Міста і СМТ .. які Історично СУТНІСТЬ України .. Магдебурське право ..більше 500 років історії .. пережили ТРИ імперії .. а от БАНДА Зе сионістів-ТЕРОРИСТІВ думає що це ПРОКОВТНУТЬ ..НЕ потягнете УБЛЮДКИ ..Палестини 2.0 НЕ буде сіоністи - ТЕРОРИСТИ і їх посіпаки БУДУТЬ нейтралізовані ..якщо вчасно НЕ здриснуть .... то як Вам Українці .. ще довго БУДЕТЕ терпіти цих "Слуг ... потроху ПРОЗРІВАЄ Нарід обдурений сіоністською МАФІЄЮ .. Шановні і Дорогі .. Діяти Діяти з Розумом і Мудро Наснаги
09.08.2020 09:33 Ответить
Якщо проведуть вибори на Донбасі, то там проголосують за опзж, отож, хрін за редьку не солодший, а може, і гірше.
09.08.2020 09:55 Ответить
Ех, якби та якби та в роті виросли гриби.
09.08.2020 10:50 Ответить
Ніхто на Банковій не знає що робити далі, точніше план є, і він один - триматися за владу.
09.08.2020 10:51 Ответить
 
 