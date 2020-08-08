ЦВК призначила місцеві вибори з урахуванням нового поділу на райони

Загалом 25 жовтня вперше відбудуться 1 441 вибори депутатів і голів місцевого самоврядування.

Центральна виборча комісія призначила на неділю, 25 жовтня, перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад, а також сільських, селищних і міських голів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК.

Рішення прийнято на підставі постанови Верховної Ради про утворення і ліквідацію районів і розпоряджень Кабінету Міністрів про визначення територій об'єднаних територіальних громад.

Нагадаємо, 8 червня Мінрозвитку громад і територій направило на погодження до центральних органів виконавчої влади, облдержадміністрацій і асоціацій органів місцевого самоврядування Проєкт формату майбутніх районів - їх кількість і склад по кожній області і АР Крим.

Кабінет Міністрів України від 12 червня затвердив поділ території держави на райони в рамках адміністративної реформи.

17 липня Верховна Рада підтримала в цілому проєкт постанови №3650 "Про утворення і ліквідацію районів", утворивши в Автономній Республіці Крим та областях 136 нових районів і ліквідувала існуючі 490 районів.