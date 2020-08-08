УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4816 відвідувачів онлайн
Новини
5 351 25

ЦВК призначила місцеві вибори з урахуванням нового поділу на райони

ЦВК призначила місцеві вибори з урахуванням нового поділу на райони

Загалом 25 жовтня вперше відбудуться 1 441 вибори депутатів і голів місцевого самоврядування.

Центральна виборча комісія призначила на неділю, 25 жовтня, перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад, а також сільських, селищних і міських голів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК.

Рішення прийнято на підставі постанови Верховної Ради про утворення і ліквідацію районів і розпоряджень Кабінету Міністрів про визначення територій об'єднаних територіальних громад.

Дивіться також: За взятий у кандидата продуктовий набір можна сісти на 2 роки, - Айвазовська. ВIДЕО

Нагадаємо, 8 червня Мінрозвитку громад і територій направило на погодження до центральних органів виконавчої влади, облдержадміністрацій і асоціацій органів місцевого самоврядування Проєкт формату майбутніх районів - їх кількість і склад по кожній області і АР Крим.

Кабінет Міністрів України від 12 червня затвердив поділ території держави на райони в рамках адміністративної реформи.

17 липня Верховна Рада підтримала в цілому проєкт постанови №3650 "Про утворення і ліквідацію районів", утворивши в Автономній Республіці Крим та областях 136 нових районів і ліквідувала існуючі 490 районів.

Автор: 

місцеві вибори (1367) район (28) ЦВК (1179)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Ой вей, оце у кацапів підгорать почне! Тобто вибори не те що в ОРДЛО, навіть на підконтрольній частині Даунбаса не проведуть))
показати весь коментар
08.08.2020 22:18 Відповісти
+4
Та НЕ дуркуй
твій висер то ДУРНЯ та ще й з фашистсько=камуняцьким забарвленням
а охлократична ґеволюція бидла 2019р під орудою шмарклі в Україні це не прояв демократії, а маніпуляція з участю ґебельсів пукіна-совкового ретробидла та юних тупорилих ************** "простих казочок".
Але і в період охлократії і сонце світить і МОЖЛИВО ПРОВЕДЕННЯ демократичних реформ.
показати весь коментар
09.08.2020 09:21 Відповісти
+2
Це вони спеціально поділили райони, щоб більше бардака на виборах було! Людей ж ніхто не спитав, як їм тепер по 100-150 км до райцентру їздити!
показати весь коментар
08.08.2020 22:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://twitter.com/svecha62 свічка https://twitter.com/svecha62 @svecha62 https://twitter.com/svecha62/status/1292162229253668865 2 мин

Как сообщил член политсовета ОПЗЖ Ростислав Дубовой, ЦВК только что приняло решение не проводить местные выборы в Донецкой и Луганской областях.
По его словам, функцию органов местного самоуправления будут и дальше исполнять военно-гражданские администрации.
показати весь коментар
08.08.2020 22:17 Відповісти
Ой вей, оце у кацапів підгорать почне! Тобто вибори не те що в ОРДЛО, навіть на підконтрольній частині Даунбаса не проведуть))
показати весь коментар
08.08.2020 22:18 Відповісти
Це вони спеціально поділили райони, щоб більше бардака на виборах було! Людей ж ніхто не спитав, як їм тепер по 100-150 км до райцентру їздити!
показати весь коментар
08.08.2020 22:17 Відповісти
та не збираються вони ніякі вибори проводити...
будуть тягти під всяким приводом хоч до весни, хоч натойрік...
показати весь коментар
08.08.2020 22:20 Відповісти
думаете рейтинг подростет ?
показати весь коментар
08.08.2020 22:39 Відповісти
ПРИКОЛ В ТОМ ЧТО РАЙОНЫ то поделили округа нарезали типа выборы без выбора назначили но результаты выборов всегда оспариваются в судах а вот суды у нас остались в старых рамках что было до деления районов во будет интересно какой закон выше тот что КМУ районы поделила с Радой и ЦИК или те что определяют структуру районирования судов в Украине....
показати весь коментар
08.08.2020 22:42 Відповісти
Суды подтянут в этом весь прикол по советски
показати весь коментар
08.08.2020 23:25 Відповісти
Це - похорон, хлопці, незважаючи на ваші потуги. Ми кістьми ляжемо, щоб не бачити вас (чмирята) на обрії.
показати весь коментар
08.08.2020 22:42 Відповісти
Когда уже выходите,24 как гетьман предатель позовет?
показати весь коментар
08.08.2020 22:49 Відповісти
У кожного з нас є почуття гідності. Якщо гетьман паплюжить країну - мені наср...ть на його прізвище. Зубами гризтиму. Так доходить, москалику?!!
показати весь коментар
08.08.2020 22:55 Відповісти
хм.. так вроде бы закон что приняла ВР о "скорочення районов" лежит в КС для проверки !!! ***... как можно проводить выборы по этому закону если еще ничего не известно ?! пздц
показати весь коментар
08.08.2020 22:57 Відповісти
кручу верчу.....
показати весь коментар
08.08.2020 23:00 Відповісти
и самое главное что даже те госчиновники которые должны все знать кто куда относится и т.д. на самом деле никуя не знают и сами в акуе !!! а прикинь рядовым гражданам Украины как !?
показати весь коментар
08.08.2020 23:05 Відповісти
Голь на выдумку хитра...
показати весь коментар
08.08.2020 23:12 Відповісти
Кста .. в том что ЦВК приняло решение не проводить выборы в Донецкой и Луганской областях есть большой плюс - выборов в ордло НЕ БУДЕТ, как бы этого не хотели Зе, ермак и прочие поцы !!
показати весь коментар
08.08.2020 23:25 Відповісти
От і заскавчала реліктова-совкова ґапота(сільська та хуторська"еліта")ХОРОМ з оп-за-жопами=совками-українофобами та ґебельсами пукіна ЗНИЩЕННЯ дрібних районів, ЗНИЩЕННЯ чорних баронів-ОКУПАНТІВ-землі, зменшення дармоїдів=службовців, зайвих лікарів,зайвих вчителів не тільки зменшить на 6млрд ЩОРІЧНО витрати БЮДЖЕТА УКРАЇНИ, а й додасть на ринок праці35тис людей,які сплатять в БЮДЖЕТА УКРАЇНИ в наступний рік НЕ МЕНШЕ 1млрд₴ податків
показати весь коментар
09.08.2020 08:05 Відповісти
Перестановка ліжок в борделі вже не врятує зєфейк)))
показати весь коментар
09.08.2020 08:26 Відповісти
Та придивись пильніше = ЗАЙВІ ЛІЖКИ разом з місцевими злодюжками-"елітами хуторів та районів" НЕ МІНЯЮТЬ а ВИКИДАЮТЬ Саме тому і скавчить ґапота та бидлота совкова -їм вже"ФСЬО"
А те що це вітбувається при президенстві шмарклі - то таке..
ЦЕ НЕ МОГЛО НЕ ВІТБУТИСЯ.
показати весь коментар
09.08.2020 08:35 Відповісти
Ти не зрозумів. Саме зєфейк це пік прояву демократії, а демократія це фейк.
показати весь коментар
09.08.2020 09:04 Відповісти
Та НЕ дуркуй
твій висер то ДУРНЯ та ще й з фашистсько=камуняцьким забарвленням
а охлократична ґеволюція бидла 2019р під орудою шмарклі в Україні це не прояв демократії, а маніпуляція з участю ґебельсів пукіна-совкового ретробидла та юних тупорилих ************** "простих казочок".
Але і в період охлократії і сонце світить і МОЖЛИВО ПРОВЕДЕННЯ демократичних реформ.
показати весь коментар
09.08.2020 09:21 Відповісти
О, таки щось розумієш)))
показати весь коментар
09.08.2020 09:31 Відповісти
.."адмін реформа" від МАФІЇ сіоністів що захопила ОБМАНОМ - маніпуляцією 25 кадру Голобородько Свати владу у ВР... Уряді...України --. і що чисельність Населення ..смертність ВДВІЧІ перевищує народжуваність .. а Бюджет ОТГ що більший чим сумарний колишніх сіл ? ..зато ЗЕМЕЛЬКУ прихопили .... отак ВЛЯПАЄТЕСЬ в "реформу" .. а тепер ПЛАЧИТЕ ? .. "така адмін " РЕФОРМА" ..це ОДНА "програма" олігархічної БАНДИ доморощених і Світової МАФІЇ . . прибрати до рук СвЗемлі України... перший крок ЗНИЩЕННЯ Села .т.зв ОТГ ..... ДРУГИЙ намагання ЗНИЩИТИ Малі Міста і СМТ .. які Історично СУТНІСТЬ України .. Магдебурське право ..більше 500 років історії .. пережили ТРИ імперії .. а от БАНДА Зе сионістів-ТЕРОРИСТІВ думає що це ПРОКОВТНУТЬ ..НЕ потягнете УБЛЮДКИ ..Палестини 2.0 НЕ буде сіоністи - ТЕРОРИСТИ і їх посіпаки БУДУТЬ нейтралізовані ..якщо вчасно НЕ здриснуть .... то як Вам Українці .. ще довго БУДЕТЕ терпіти цих "Слуг ... потроху ПРОЗРІВАЄ Нарід обдурений сіоністською МАФІЄЮ .. Шановні і Дорогі .. Діяти Діяти з Розумом і Мудро Наснаги
показати весь коментар
09.08.2020 09:33 Відповісти
Якщо проведуть вибори на Донбасі, то там проголосують за опзж, отож, хрін за редьку не солодший, а може, і гірше.
показати весь коментар
09.08.2020 09:55 Відповісти
Ех, якби та якби та в роті виросли гриби.
показати весь коментар
09.08.2020 10:50 Відповісти
Ніхто на Банковій не знає що робити далі, точніше план є, і він один - триматися за владу.
показати весь коментар
09.08.2020 10:51 Відповісти
 
 