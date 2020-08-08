ЦВК призначила місцеві вибори з урахуванням нового поділу на райони
Загалом 25 жовтня вперше відбудуться 1 441 вибори депутатів і голів місцевого самоврядування.
Центральна виборча комісія призначила на неділю, 25 жовтня, перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад, а також сільських, селищних і міських голів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК.
Рішення прийнято на підставі постанови Верховної Ради про утворення і ліквідацію районів і розпоряджень Кабінету Міністрів про визначення територій об'єднаних територіальних громад.
Нагадаємо, 8 червня Мінрозвитку громад і територій направило на погодження до центральних органів виконавчої влади, облдержадміністрацій і асоціацій органів місцевого самоврядування Проєкт формату майбутніх районів - їх кількість і склад по кожній області і АР Крим.
Кабінет Міністрів України від 12 червня затвердив поділ території держави на райони в рамках адміністративної реформи.
17 липня Верховна Рада підтримала в цілому проєкт постанови №3650 "Про утворення і ліквідацію районів", утворивши в Автономній Республіці Крим та областях 136 нових районів і ліквідувала існуючі 490 районів.
Как сообщил член политсовета ОПЗЖ Ростислав Дубовой, ЦВК только что приняло решение не проводить местные выборы в Донецкой и Луганской областях.
По его словам, функцию органов местного самоуправления будут и дальше исполнять военно-гражданские администрации.
будуть тягти під всяким приводом хоч до весни, хоч натойрік...
А те що це вітбувається при президенстві шмарклі - то таке..
ЦЕ НЕ МОГЛО НЕ ВІТБУТИСЯ.
твій висер то ДУРНЯ та ще й з фашистсько=камуняцьким забарвленням
а охлократична ґеволюція бидла 2019р під орудою шмарклі в Україні це не прояв демократії, а маніпуляція з участю ґебельсів пукіна-совкового ретробидла та юних тупорилих ************** "простих казочок".
Але і в період охлократії і сонце світить і МОЖЛИВО ПРОВЕДЕННЯ демократичних реформ.