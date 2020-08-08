Невозможно провести выборы в 18 теробщинах Донбасса, - ЦИК

Центральная избирательная комиссия 7 августа получила информацию об избирательных участках в территориальных общинах (населенных пунктах) Донецкой и Луганской областей, где можно и нельзя провести местные выборы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК, соответствующий запрос был направлен 30 июля

"Проанализировав информацию, предоставленную Донецкой и Луганской военно-гражданскими администрациями, Комиссия пришла к выводу о невозможности проведения выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов этих областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов", - говорится в сообщении.

По выводам ЦИК, невозможно проведение местных выборов 25 октября в 10 сельских, поселковых, городских территориальных общинах Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 - Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК назначил местные выборы с учетом нового деления на районы

"Вместе с тем, Комиссия приняла к сведению заключение Луганской ВГА о том, что на территории Новоайдарской поселковой общины Счастьенского района Луганской области на части избирательных участков, в частности, № 440265, 440266, 440271, 440272, 440277, невозможно осуществлять организацию подготовки и проведения местных выборов", - сообщили в ЦИК.

Отмечается, что "всю ответственность за определение соответствующих территорий несут те органы, которые предоставили соответствующую информацию".

Напомним, по информации председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, провести выборы в Донецкий и Луганский областные советы возможности нет. Как только такая возможность появится, выборы состоятся.

Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай заявил, что выступает против проведения местных выборов в прифронтовых населенных пунктах.

Также читайте: Попытка отменить местные выборы в Луганской и Донецкой областях - это страх власти еще больше потерять свои позиции, - Шахов