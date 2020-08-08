РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4242 посетителя онлайн
Новости
3 805 38

Невозможно провести выборы в 18 теробщинах Донбасса, - ЦИК

Невозможно провести выборы в 18 теробщинах Донбасса, - ЦИК

Центральная избирательная комиссия 7 августа получила информацию об избирательных участках в территориальных общинах (населенных пунктах) Донецкой и Луганской областей, где можно и нельзя провести местные выборы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК, соответствующий запрос был направлен 30 июля

"Проанализировав информацию, предоставленную Донецкой и Луганской военно-гражданскими администрациями, Комиссия пришла к выводу о невозможности проведения выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов этих областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов", - говорится в сообщении.

По выводам ЦИК, невозможно проведение местных выборов 25 октября в 10 сельских, поселковых, городских территориальных общинах Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 - Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК назначил местные выборы с учетом нового деления на районы

"Вместе с тем, Комиссия приняла к сведению заключение Луганской ВГА о том, что на территории Новоайдарской поселковой общины Счастьенского района Луганской области на части избирательных участков, в частности, № 440265, 440266, 440271, 440272, 440277, невозможно осуществлять организацию подготовки и проведения местных выборов", - сообщили в ЦИК.

Отмечается, что "всю ответственность за определение соответствующих территорий несут те органы, которые предоставили соответствующую информацию".

Напомним, по информации председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, провести выборы в Донецкий и Луганский областные советы возможности нет. Как только такая возможность появится, выборы состоятся.

Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай заявил, что выступает против проведения местных выборов в прифронтовых населенных пунктах.

Также читайте: Попытка отменить местные выборы в Луганской и Донецкой областях - это страх власти еще больше потерять свои позиции, - Шахов

Автор: 

местные выборы (2753) ОГА (2398) ЦИК (3646) Донецкая область (10828) Луганская область (6552)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Невозможно провести выборы в 18 теробщинах Донбасса, - ЦИК - Цензор.НЕТ 9832
Ордло вже обрало що хотіло.
показать весь комментарий
08.08.2020 23:42 Ответить
+4
Домбас вже дообирався.
показать весь комментарий
08.08.2020 23:35 Ответить
+4
ОПЗЖ уже бьется в истерике "голоса отнимаете, в суд пойдем" Истерикой удовлетворена)
показать весь комментарий
09.08.2020 00:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ще й пронос на додачу.
показать весь комментарий
08.08.2020 23:38 Ответить
Зараз ЗЕля дасть каманду і все сам разрулить.І візьме під особистий контроль.
показать весь комментарий
08.08.2020 23:30 Ответить
на бамбасе выборы - вы ето серьезно сейчас?
показать весь комментарий
08.08.2020 23:33 Ответить
На подконтрольных Киеву территориях - почему нет ?
показать весь комментарий
08.08.2020 23:40 Ответить
подконтрольные Киеву территории - ето те шо еще не захваченые кацапией?
или те шо по разведению моника еще кацапам не отдала?
показать весь комментарий
08.08.2020 23:44 Ответить
Потому что не успевают замутить с ОРДЛО. Хотят проводить совместно. Позже.
показать весь комментарий
09.08.2020 00:45 Ответить
после 30 км от линии разграничения ни кто не запрещает проводить выборы в 30 км зоне ООС-никаких выборов только ВГА
показать весь комментарий
09.08.2020 07:18 Ответить
В Слов*янську знову вибрати мером Штепу?
показать весь комментарий
09.08.2020 07:51 Ответить
Домбас вже дообирався.
показать весь комментарий
08.08.2020 23:35 Ответить
ЦВК похоронила выборы в ордло !!! ну наконец-то *** !!! решились ..
показать весь комментарий
08.08.2020 23:37 Ответить
Невозможно провести выборы в 18 теробщинах Донбасса, - ЦИК - Цензор.НЕТ 9832
Ордло вже обрало що хотіло.
показать весь комментарий
08.08.2020 23:42 Ответить
перед каждым выборным участком организуйте, забором обнесите, место для складывания оружия... - шо бы каждый мирный даун басюк мог туда свои гранатомет положить и наконец то мирно голоснуть...
показать весь комментарий
08.08.2020 23:40 Ответить
террористи из этих общин будут сильно опечалены.
показать весь комментарий
08.08.2020 23:45 Ответить
А зачем бывшее рыгьё и мертвечуковский мусор выбирать? Ведь тамошнее необучаемое даже на собственных косяках население потопает именно за них голосовать.
показать весь комментарий
08.08.2020 23:45 Ответить
В Ливане массовые драки и убиства,полиция открыла огонь по демострантам.Участники акции хотели почтить память по погибшим в ливанском порту.после взрыва вакуумной бомбы
показать весь комментарий
08.08.2020 23:46 Ответить
Вакуумні бомби значно слабші...
показать весь комментарий
08.08.2020 23:57 Ответить
В Бейруте демостранты захватывают правительственные учреждения и здания.Похоже что Ливан накануне грандиозного хаоса и войны...,кому выгодно это догадайтесь с одного раза...
показать весь комментарий
08.08.2020 23:54 Ответить
мнe когда то один кацап обьяснял как он научился цвета своей кацапиии различать
ну там синий сверху или красный или белый - так сразу и не врубишься чия та тряпка....
так от он придумал для себя слово - босяк.
босяк -
б - белый
с - синий
к - красный....
на мой немой вопрос, а не идот ли ты? - он кивнул.....
показать весь комментарий
08.08.2020 23:56 Ответить
КГБ - красный, голубой, белый.
показать весь комментарий
09.08.2020 05:16 Ответить
Ще є від них народна творчість:
"водка белая,
небо синее,
морда красная"(с)
показать весь комментарий
09.08.2020 07:26 Ответить
А зачем там выборы? Там должно быть военное положение и военная администрация быть лет 20-30.
показать весь комментарий
09.08.2020 00:09 Ответить
Може і так. Але що дасть військова адміністрація призначена теперішньою владою?
показать весь комментарий
09.08.2020 00:14 Ответить
не даст местным проросийским мразям, типа дунаев и шахова, слишком вольготно себя чувствовать
показать весь комментарий
09.08.2020 08:51 Ответить
З 14 по 19 роки вибори проводити було можливо, коли там бабахало постійно, а тепер ні. Невже не дивно?
показать весь комментарий
09.08.2020 00:12 Ответить
++
показать весь комментарий
09.08.2020 00:49 Ответить
Військовий стан і зачистка терористів.
показать весь комментарий
09.08.2020 00:14 Ответить
ОПЗЖ уже бьется в истерике "голоса отнимаете, в суд пойдем" Истерикой удовлетворена)
показать весь комментарий
09.08.2020 00:17 Ответить
на сегодня выборы на бамбасе - абсолютно идиотская затея.....
показать весь комментарий
09.08.2020 00:29 Ответить
Год тому назад они президента избирали. абсолютно идиотская затея
показать весь комментарий
09.08.2020 00:49 Ответить
так переизберите их еще раз, если ничему за 6 лет не научились.
показать весь комментарий
09.08.2020 00:55 Ответить
бы хотел видеь Президентом Зеркаль..
но вам там на месте виднее...
показать весь комментарий
09.08.2020 01:02 Ответить
Витренко из "Нафтогаза" был фигурой мирового значения. А Зеркаль? Симпатичная девушка с "хорошо подвешенным языком"
показать весь комментарий
09.08.2020 01:07 Ответить


-
Коли в 2004 р. в Україні проводилися вибори президента, між анти-українським кандидатом - В.Януковічем ( ЗЕКОМ) і про-українським лідером опозиційного блоку «Наша Україна» Віктором Ющенком. Тоді згідно з підтасованими офіційними даними другого туру 23 листопада, нібито перемогу у виборах здобув ЗЕК - Янукович . Однак Ющенко і його прихильники, а також майже всі закордонні спостерігачі про жахливі фальсифікації в ході виборів.
До речі тоді на цих виборах виявилося що на Донбасі за ЗЕКА проголосувало більше виборців ніж всіх 100% можливих громадян які мають право голосувати. І це тоді коли на Донбасі була Українська влада, правоохоронні органи, суди, брали участь у виборах кандидати від все українських політичних сил, а українсько-російський кордон з ворожою паРашей охоронявся українськими прикордонниками і військами .... і все одно були такі жахливі масштабні фальсифікації. А тепер на окупованій кремлем частини Донбасу взагалі немає нічого українського, кругом одні прокляті російські окупанти, місцеві колаборанти, криваві нелюди вбивці - терористи, сепаратисти, комуно-фашисти ... І як там можна проводити українські вибори під дулами автоматів окупантів і терористів, без українських влади, партій і з окупованого ворожою паРашей Українським кордоном?
показать весь комментарий
09.08.2020 06:01 Ответить
Речь идет о десяти объединенных территориальных общинах Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и восьми - Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.

Значит Зеленского и Верховную рады год назад можно было избирать ,а теперь опасно ,на той же самой территории
Что-то похоже на аферу от Власти
показать весь комментарий
09.08.2020 06:08 Ответить
Неможливо провести вибори у 18 територіальних громадах Донбасу, - ЦВК - Цензор.НЕТ 4093 https://censor.net/user/470780

Ви не зрозуміли, про що йдеться в інформації ЦВК?
показать весь комментарий
09.08.2020 11:15 Ответить
Ця інформація розрахована на хайп, але не дає конкретики.
Наприклад, по Донецькій обл. скасовані вибори в 10 громадах чотирьох нових районів. У складі цих районів всього 34 громади. Але де перелік громад, в яких вибори скасували? Виходить, що повідомили "ні про що".

https://cvk.gov.ua/novini/tsvk-viznachila-perelik-teritorialnih-gromad-donetskoi-ta-luganskoi-oblastey-na-teritorii-yakih-nemozhlivo-provesti-mistsevi-vibori.html
показать весь комментарий
09.08.2020 11:11 Ответить
 
 