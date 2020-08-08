Невозможно провести выборы в 18 теробщинах Донбасса, - ЦИК
Центральная избирательная комиссия 7 августа получила информацию об избирательных участках в территориальных общинах (населенных пунктах) Донецкой и Луганской областей, где можно и нельзя провести местные выборы.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК, соответствующий запрос был направлен 30 июля
"Проанализировав информацию, предоставленную Донецкой и Луганской военно-гражданскими администрациями, Комиссия пришла к выводу о невозможности проведения выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов этих областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов", - говорится в сообщении.
По выводам ЦИК, невозможно проведение местных выборов 25 октября в 10 сельских, поселковых, городских территориальных общинах Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 - Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.
"Вместе с тем, Комиссия приняла к сведению заключение Луганской ВГА о том, что на территории Новоайдарской поселковой общины Счастьенского района Луганской области на части избирательных участков, в частности, № 440265, 440266, 440271, 440272, 440277, невозможно осуществлять организацию подготовки и проведения местных выборов", - сообщили в ЦИК.
Отмечается, что "всю ответственность за определение соответствующих территорий несут те органы, которые предоставили соответствующую информацию".
Напомним, по информации председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, провести выборы в Донецкий и Луганский областные советы возможности нет. Как только такая возможность появится, выборы состоятся.
Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай заявил, что выступает против проведения местных выборов в прифронтовых населенных пунктах.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
или те шо по разведению моника еще кацапам не отдала?
Ордло вже обрало що хотіло.
ну там синий сверху или красный или белый - так сразу и не врубишься чия та тряпка....
так от он придумал для себя слово - босяк.
босяк -
б - белый
с - синий
к - красный....
на мой немой вопрос, а не идот ли ты? - он кивнул.....
"водка белая,
небо синее,
морда красная"(с)
но вам там на месте виднее...
-
Коли в 2004 р. в Україні проводилися вибори президента, між анти-українським кандидатом - В.Януковічем ( ЗЕКОМ) і про-українським лідером опозиційного блоку «Наша Україна» Віктором Ющенком. Тоді згідно з підтасованими офіційними даними другого туру 23 листопада, нібито перемогу у виборах здобув ЗЕК - Янукович . Однак Ющенко і його прихильники, а також майже всі закордонні спостерігачі про жахливі фальсифікації в ході виборів.
До речі тоді на цих виборах виявилося що на Донбасі за ЗЕКА проголосувало більше виборців ніж всіх 100% можливих громадян які мають право голосувати. І це тоді коли на Донбасі була Українська влада, правоохоронні органи, суди, брали участь у виборах кандидати від все українських політичних сил, а українсько-російський кордон з ворожою паРашей охоронявся українськими прикордонниками і військами .... і все одно були такі жахливі масштабні фальсифікації. А тепер на окупованій кремлем частини Донбасу взагалі немає нічого українського, кругом одні прокляті російські окупанти, місцеві колаборанти, криваві нелюди вбивці - терористи, сепаратисти, комуно-фашисти ... І як там можна проводити українські вибори під дулами автоматів окупантів і терористів, без українських влади, партій і з окупованого ворожою паРашей Українським кордоном?
Значит Зеленского и Верховную рады год назад можно было избирать ,а теперь опасно ,на той же самой территории
Что-то похоже на аферу от Власти
Ви не зрозуміли, про що йдеться в інформації ЦВК?
Наприклад, по Донецькій обл. скасовані вибори в 10 громадах чотирьох нових районів. У складі цих районів всього 34 громади. Але де перелік громад, в яких вибори скасували? Виходить, що повідомили "ні про що".
https://cvk.gov.ua/novini/tsvk-viznachila-perelik-teritorialnih-gromad-donetskoi-ta-luganskoi-oblastey-na-teritorii-yakih-nemozhlivo-provesti-mistsevi-vibori.html