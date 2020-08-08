Неможливо провести вибори у 18 територіальних громадах Донбасу, - ЦВК

Центральна виборча комісія 7 серпня отримала інформацію про виборчі дільниці в територіальних громадах (населених пунктах) Донецької та Луганської областей, де можна і не можна провести місцеві вибори.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК, відповідний запит було направлено 30 липня

"Проаналізувавши інформацію, надану Донецькою та Луганською військово-цивільними адміністраціями, Комісія дійшла висновку про неможливість проведення виборів депутатів окремих сільських, селищних, міських рад цих областей і відповідних сільських, селищних, міських голів", - йдеться в повідомленні.

За висновками ЦВК, неможливе проведення місцевих виборів 25 жовтня в десяти сільських, селищних, міських територіальних громадах Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області та у восьми Сєверодонецького і Щастинського районів Луганської області.

"Водночас Комісія взяла до відома висновок Луганської ВЦА про те, що на території Новоайдарської селищної громади Щастинського району Луганської області на частині виборчих дільниць, зокрема №440265, 440266, 440271, 440272, 440277, неможливо здійснювати організацію підготовки та проведення місцевих виборів", - повідомили в ЦВК.

Зазначається, що "всю відповідальність за визначення відповідних територій несуть ті органи, які надали відповідну інформацію".

Нагадаємо, за інформацією голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, провести вибори в Донецьку та Луганську обласні ради можливості немає. Як тільки така можливість з'явиться, вибори відбудуться.

Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай заявив, що виступає проти проведення місцевих виборів у прифронтових населених пунктах.

