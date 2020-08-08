УКР
Неможливо провести вибори у 18 територіальних громадах Донбасу, - ЦВК

Центральна виборча комісія 7 серпня отримала інформацію про виборчі дільниці в територіальних громадах (населених пунктах) Донецької та Луганської областей, де можна і не можна провести місцеві вибори.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК, відповідний запит було направлено 30 липня

"Проаналізувавши інформацію, надану Донецькою та Луганською військово-цивільними адміністраціями, Комісія дійшла висновку про неможливість проведення виборів депутатів окремих сільських, селищних, міських рад цих областей і відповідних сільських, селищних, міських голів", - йдеться в повідомленні.

За висновками ЦВК, неможливе проведення місцевих виборів 25 жовтня в десяти сільських, селищних, міських територіальних громадах Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області та у восьми Сєверодонецького і Щастинського районів Луганської області.

Дивіться також: "Національний корпус" заявив про участь у місцевих виборах на з'їзді партії в Одесі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Водночас Комісія взяла до відома висновок Луганської ВЦА про те, що на території Новоайдарської селищної громади Щастинського району Луганської області на частині виборчих дільниць, зокрема №440265, 440266, 440271, 440272, 440277, неможливо здійснювати організацію підготовки та проведення місцевих виборів", - повідомили в ЦВК.

Зазначається, що "всю відповідальність за визначення відповідних територій несуть ті органи, які надали відповідну інформацію".

Нагадаємо, за інформацією голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, провести вибори в Донецьку та Луганську обласні ради можливості немає. Як тільки така можливість з'явиться, вибори відбудуться.

Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай заявив, що виступає проти проведення місцевих виборів у прифронтових населених пунктах.

Читайте також: Спроба скасувати місцеві вибори в Луганській та Донецькій областях - це страх влади ще більше втратити свої позиції, - Шахов

Автор: 

місцеві вибори (1367) ОДА (1635) ЦВК (1179) Донецька область (9652) Луганська область (4938)
Ордло вже обрало що хотіло.
08.08.2020 23:42 Відповісти
+4
Домбас вже дообирався.
08.08.2020 23:35 Відповісти
+4
ОПЗЖ уже бьется в истерике "голоса отнимаете, в суд пойдем" Истерикой удовлетворена)
09.08.2020 00:17 Відповісти
Ще й пронос на додачу.
08.08.2020 23:38 Відповісти
Зараз ЗЕля дасть каманду і все сам разрулить.І візьме під особистий контроль.
08.08.2020 23:30 Відповісти
на бамбасе выборы - вы ето серьезно сейчас?
08.08.2020 23:33 Відповісти
На подконтрольных Киеву территориях - почему нет ?
08.08.2020 23:40 Відповісти
подконтрольные Киеву территории - ето те шо еще не захваченые кацапией?
или те шо по разведению моника еще кацапам не отдала?
08.08.2020 23:44 Відповісти
Потому что не успевают замутить с ОРДЛО. Хотят проводить совместно. Позже.
09.08.2020 00:45 Відповісти
после 30 км от линии разграничения ни кто не запрещает проводить выборы в 30 км зоне ООС-никаких выборов только ВГА
09.08.2020 07:18 Відповісти
В Слов*янську знову вибрати мером Штепу?
09.08.2020 07:51 Відповісти
ЦВК похоронила выборы в ордло !!! ну наконец-то *** !!! решились ..
08.08.2020 23:37 Відповісти
перед каждым выборным участком организуйте, забором обнесите, место для складывания оружия... - шо бы каждый мирный даун басюк мог туда свои гранатомет положить и наконец то мирно голоснуть...
08.08.2020 23:40 Відповісти
террористи из этих общин будут сильно опечалены.
08.08.2020 23:45 Відповісти
А зачем бывшее рыгьё и мертвечуковский мусор выбирать? Ведь тамошнее необучаемое даже на собственных косяках население потопает именно за них голосовать.
08.08.2020 23:45 Відповісти
В Ливане массовые драки и убиства,полиция открыла огонь по демострантам.Участники акции хотели почтить память по погибшим в ливанском порту.после взрыва вакуумной бомбы
08.08.2020 23:46 Відповісти
Вакуумні бомби значно слабші...
08.08.2020 23:57 Відповісти
В Бейруте демостранты захватывают правительственные учреждения и здания.Похоже что Ливан накануне грандиозного хаоса и войны...,кому выгодно это догадайтесь с одного раза...
08.08.2020 23:54 Відповісти
мнe когда то один кацап обьяснял как он научился цвета своей кацапиии различать
ну там синий сверху или красный или белый - так сразу и не врубишься чия та тряпка....
так от он придумал для себя слово - босяк.
босяк -
б - белый
с - синий
к - красный....
на мой немой вопрос, а не идот ли ты? - он кивнул.....
08.08.2020 23:56 Відповісти
КГБ - красный, голубой, белый.
09.08.2020 05:16 Відповісти
Ще є від них народна творчість:
"водка белая,
небо синее,
морда красная"(с)
09.08.2020 07:26 Відповісти
А зачем там выборы? Там должно быть военное положение и военная администрация быть лет 20-30.
09.08.2020 00:09 Відповісти
Може і так. Але що дасть військова адміністрація призначена теперішньою владою?
09.08.2020 00:14 Відповісти
не даст местным проросийским мразям, типа дунаев и шахова, слишком вольготно себя чувствовать
09.08.2020 08:51 Відповісти
З 14 по 19 роки вибори проводити було можливо, коли там бабахало постійно, а тепер ні. Невже не дивно?
09.08.2020 00:12 Відповісти
++
09.08.2020 00:49 Відповісти
Військовий стан і зачистка терористів.
09.08.2020 00:14 Відповісти
ОПЗЖ уже бьется в истерике "голоса отнимаете, в суд пойдем" Истерикой удовлетворена)
09.08.2020 00:17 Відповісти
на сегодня выборы на бамбасе - абсолютно идиотская затея.....
09.08.2020 00:29 Відповісти
Год тому назад они президента избирали. абсолютно идиотская затея
09.08.2020 00:49 Відповісти
так переизберите их еще раз, если ничему за 6 лет не научились.
09.08.2020 00:55 Відповісти
бы хотел видеь Президентом Зеркаль..
но вам там на месте виднее...
09.08.2020 01:02 Відповісти
Витренко из "Нафтогаза" был фигурой мирового значения. А Зеркаль? Симпатичная девушка с "хорошо подвешенным языком"
-
Коли в 2004 р. в Україні проводилися вибори президента, між анти-українським кандидатом - В.Януковічем ( ЗЕКОМ) і про-українським лідером опозиційного блоку «Наша Україна» Віктором Ющенком. Тоді згідно з підтасованими офіційними даними другого туру 23 листопада, нібито перемогу у виборах здобув ЗЕК - Янукович . Однак Ющенко і його прихильники, а також майже всі закордонні спостерігачі про жахливі фальсифікації в ході виборів.
До речі тоді на цих виборах виявилося що на Донбасі за ЗЕКА проголосувало більше виборців ніж всіх 100% можливих громадян які мають право голосувати. І це тоді коли на Донбасі була Українська влада, правоохоронні органи, суди, брали участь у виборах кандидати від все українських політичних сил, а українсько-російський кордон з ворожою паРашей охоронявся українськими прикордонниками і військами .... і все одно були такі жахливі масштабні фальсифікації. А тепер на окупованій кремлем частини Донбасу взагалі немає нічого українського, кругом одні прокляті російські окупанти, місцеві колаборанти, криваві нелюди вбивці - терористи, сепаратисти, комуно-фашисти ... І як там можна проводити українські вибори під дулами автоматів окупантів і терористів, без українських влади, партій і з окупованого ворожою паРашей Українським кордоном?
09.08.2020 06:01 Відповісти
Речь идет о десяти объединенных территориальных общинах Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и восьми - Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.

Значит Зеленского и Верховную рады год назад можно было избирать ,а теперь опасно ,на той же самой территории
Что-то похоже на аферу от Власти
09.08.2020 06:08 Відповісти
Неможливо провести вибори у 18 територіальних громадах Донбасу, - ЦВК - Цензор.НЕТ 4093 https://censor.net/user/470780

Ви не зрозуміли, про що йдеться в інформації ЦВК?
09.08.2020 11:15 Відповісти
Ця інформація розрахована на хайп, але не дає конкретики.
Наприклад, по Донецькій обл. скасовані вибори в 10 громадах чотирьох нових районів. У складі цих районів всього 34 громади. Але де перелік громад, в яких вибори скасували? Виходить, що повідомили "ні про що".

https://cvk.gov.ua/novini/tsvk-viznachila-perelik-teritorialnih-gromad-donetskoi-ta-luganskoi-oblastey-na-teritorii-yakih-nemozhlivo-provesti-mistsevi-vibori.html
09.08.2020 11:11 Відповісти
 
 