Неможливо провести вибори у 18 територіальних громадах Донбасу, - ЦВК
Центральна виборча комісія 7 серпня отримала інформацію про виборчі дільниці в територіальних громадах (населених пунктах) Донецької та Луганської областей, де можна і не можна провести місцеві вибори.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК, відповідний запит було направлено 30 липня
"Проаналізувавши інформацію, надану Донецькою та Луганською військово-цивільними адміністраціями, Комісія дійшла висновку про неможливість проведення виборів депутатів окремих сільських, селищних, міських рад цих областей і відповідних сільських, селищних, міських голів", - йдеться в повідомленні.
За висновками ЦВК, неможливе проведення місцевих виборів 25 жовтня в десяти сільських, селищних, міських територіальних громадах Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області та у восьми Сєверодонецького і Щастинського районів Луганської області.
"Водночас Комісія взяла до відома висновок Луганської ВЦА про те, що на території Новоайдарської селищної громади Щастинського району Луганської області на частині виборчих дільниць, зокрема №440265, 440266, 440271, 440272, 440277, неможливо здійснювати організацію підготовки та проведення місцевих виборів", - повідомили в ЦВК.
Зазначається, що "всю відповідальність за визначення відповідних територій несуть ті органи, які надали відповідну інформацію".
Нагадаємо, за інформацією голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, провести вибори в Донецьку та Луганську обласні ради можливості немає. Як тільки така можливість з'явиться, вибори відбудуться.
Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай заявив, що виступає проти проведення місцевих виборів у прифронтових населених пунктах.
или те шо по разведению моника еще кацапам не отдала?
Ордло вже обрало що хотіло.
ну там синий сверху или красный или белый - так сразу и не врубишься чия та тряпка....
так от он придумал для себя слово - босяк.
босяк -
б - белый
с - синий
к - красный....
на мой немой вопрос, а не идот ли ты? - он кивнул.....
"водка белая,
небо синее,
морда красная"(с)
но вам там на месте виднее...
-
Коли в 2004 р. в Україні проводилися вибори президента, між анти-українським кандидатом - В.Януковічем ( ЗЕКОМ) і про-українським лідером опозиційного блоку «Наша Україна» Віктором Ющенком. Тоді згідно з підтасованими офіційними даними другого туру 23 листопада, нібито перемогу у виборах здобув ЗЕК - Янукович . Однак Ющенко і його прихильники, а також майже всі закордонні спостерігачі про жахливі фальсифікації в ході виборів.
До речі тоді на цих виборах виявилося що на Донбасі за ЗЕКА проголосувало більше виборців ніж всіх 100% можливих громадян які мають право голосувати. І це тоді коли на Донбасі була Українська влада, правоохоронні органи, суди, брали участь у виборах кандидати від все українських політичних сил, а українсько-російський кордон з ворожою паРашей охоронявся українськими прикордонниками і військами .... і все одно були такі жахливі масштабні фальсифікації. А тепер на окупованій кремлем частини Донбасу взагалі немає нічого українського, кругом одні прокляті російські окупанти, місцеві колаборанти, криваві нелюди вбивці - терористи, сепаратисти, комуно-фашисти ... І як там можна проводити українські вибори під дулами автоматів окупантів і терористів, без українських влади, партій і з окупованого ворожою паРашей Українським кордоном?
Значит Зеленского и Верховную рады год назад можно было избирать ,а теперь опасно ,на той же самой территории
Что-то похоже на аферу от Власти
Ви не зрозуміли, про що йдеться в інформації ЦВК?
Наприклад, по Донецькій обл. скасовані вибори в 10 громадах чотирьох нових районів. У складі цих районів всього 34 громади. Але де перелік громад, в яких вибори скасували? Виходить, що повідомили "ні про що".
https://cvk.gov.ua/novini/tsvk-viznachila-perelik-teritorialnih-gromad-donetskoi-ta-luganskoi-oblastey-na-teritorii-yakih-nemozhlivo-provesti-mistsevi-vibori.html