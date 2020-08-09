РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4816 посетителей онлайн
Новости
3 555 21

Взрыв в Бейруте: Украина предоставит гуманитарную помощь Ливану

Взрыв в Бейруте: Украина предоставит гуманитарную помощь Ливану

Кабинет Министров утвердил проект указа президента о предоставлении гуманитарной помощи Ливану.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Правительство утвердило проект указа президента о предоставлении гуманитарной помощи Ливану в связи с тем страшным взрывом, который произошел в порту Бейрута", - сообщил он.

Взрыв в Бейруте: Украина предоставит гуманитарную помощь Ливану 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жители Бейрута требовали отставки правительства: полиция применила слезоточивый газ

Напомним, вечером 4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв.

По предварительной информации, взорвались 2,7 тысячи тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), которые шесть лет хранили в порту без соблюдения мер безопасности после конфискации у российского бизнесмена Гречушкина.

Взрыв в Бейруте по силе равнялся землетрясению в 4,5 балла.

В результате трагедии 300 тыс. человек остались без крова, ущерб достигает $5 млрд. В настоящее время известно о гибели 158 человек и более 6 тысячах пострадавших. Среди жертв трагедии есть гражданин Украины.

Также читайте: Взрыв в Бейруте: в рамках расследования задержаны 16 человек

Автор: 

Ливан (128) гуманитарная помощь (1279) Шмыгаль Денис (2860)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
-- Украдено почти все ...Что же мы скажем рабам?
- Пиши : отправили в Бейрут....
Взрыв в Бейруте: Украина предоставит гуманитарную помощь Ливану - Цензор.НЕТ 7551
показать весь комментарий
09.08.2020 01:56 Ответить
+7
Голодранцы, выпрашивающие подачки и идущие на компромисы с врагом ради очередного кредита, чем вы можете кому то помочь? Маски использованные и постиранные отвезете Ливану? В Украине и так более 50% населения живет ниже черты бедности.
показать весь комментарий
09.08.2020 01:52 Ответить
+6
В Україні 25% людей живуть за межею бідності...
показать весь комментарий
09.08.2020 03:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Правительство утвердило проект указа президента о предоставлении гуманитарной помощи Ливану в связи с тем страшным взрывом, который произошел в порту Бейрута",(с) эхх, сколько на этом можно распилить бюджетных бабосов! Это ж Клондайк. Эльдорадо!!!
показать весь комментарий
09.08.2020 01:46 Ответить
Ага. Как только найдет маски для украинцев
показать весь комментарий
09.08.2020 01:47 Ответить
Пусть Аваков вернет бабки из коронавирусного фонда, этими бабками помощь и оказывайте..А то по карманам растащили , а тут взрыв. Бюджет не резиновый.
показать весь комментарий
09.08.2020 06:07 Ответить
Голодранцы, выпрашивающие подачки и идущие на компромисы с врагом ради очередного кредита, чем вы можете кому то помочь? Маски использованные и постиранные отвезете Ливану? В Украине и так более 50% населения живет ниже черты бедности.
показать весь комментарий
09.08.2020 01:52 Ответить
-- Украдено почти все ...Что же мы скажем рабам?
- Пиши : отправили в Бейрут....
Взрыв в Бейруте: Украина предоставит гуманитарную помощь Ливану - Цензор.НЕТ 7551
показать весь комментарий
09.08.2020 01:56 Ответить
В Україні 25% людей живуть за межею бідності...
показать весь комментарий
09.08.2020 03:40 Ответить
Вчера в магазине пожилая женщина просила купить ей хлеба, наверно без работы и денег изза карантина.
Жаль там небыло Голобородька, он бы ей помог.
показать весь комментарий
09.08.2020 08:00 Ответить
Может это... Баржу с кавунами оттолкать в Бейрут?
показать весь комментарий
09.08.2020 05:07 Ответить
Ніякої конкретної інформації щодо цієї допомоги не існує, тобто це була просто популістська заява зевлади.
показать весь комментарий
09.08.2020 05:25 Ответить
воду в Крым дадут?
это ж в сторону Бейрута...
показать весь комментарий
09.08.2020 06:55 Ответить
"Число пострадавших во время протестов в Бейруте выросло до 728" - пишут СМИ.
Несчастные ливанцы: сначала селитра в порту рванула так, что пол города нафиг снесла, а сейчас соросята мутить начали.
Лучше бы наоборот, то есть соросята чтобы вышли первыми, тогда их в селитру запаковать бы самое "оно" (селитра - хороший консервант).
показать весь комментарий
09.08.2020 07:48 Ответить
Соросята сожрали твой мозг...
показать весь комментарий
09.08.2020 08:34 Ответить
В чём особенность нынешней власти? В том, что она, скорее всего, длинношеее! Доходит, как у жирафа, с запозданием. Взять хотя бы только глобальное ЧП в Бейруте. Большинство стран, заботящихся о своём имидже в мировом сообществе, уже на следующий день после взрывов начали оказывать практическую помощь народу Ливана - врачебную, техническую, гуманитарную. И только наши "горе" правители раздуплились после почти недельного затишья. Долго мысля по мозгам блукала или длинная шея виновата? Это вам, проффесианалы, не ерундой болтать! Позорники!!!
показать весь комментарий
09.08.2020 08:38 Ответить
ВВП ЛИВАНА на душу населення‎: ‎$18 500,ВВП украині Україна $9,283 , ОФИЦИАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА В ЛИВАНЕ В 2020 ГОДУ СОСТАВЛЯЕТ:Средняя зарплата после вічета налогов - 1 580 880 ливанских фунтов в месяц (1 050$) Минимальная зарплата - 675 000 ливанских фунтов в месяц (445$) cр зарплата в украине 9800 грн=350 долл минимальная 128 долл( после вічета налогов...Средняя продолжительность жизни 79 лет Уровень безработицы 6,2% Середня тривалість життя в Україні в минулому році була 71,79 років.
показать весь комментарий
09.08.2020 10:23 Ответить
Петровный а ті со своего карманаперечисли им .. и неплохо бы выяснить какое количество помощи прислал Ливан Украине за 28 лет
показать весь комментарий
09.08.2020 10:25 Ответить
дело не в деньгах, там на следующий день нужны были спасатели желательно с собаками для поиска людей под завалами. к примеру, чешская команда спасателей,36 человек с 5 собаками прилетела в Бейрут в среду вечером. что мешало шмыге с собаковым организовать такую же помощь?
показать весь комментарий
09.08.2020 11:37 Ответить
Уроды,вы своим надайте допомогу сначала!
показать весь комментарий
09.08.2020 10:27 Ответить
А як отримати гуманітарну допомогу, за заподіяну шкоду правлінням Янелоха Вави.
показать весь комментарий
09.08.2020 10:35 Ответить
...поделится избытками своей бюджетной дырки...
показать весь комментарий
09.08.2020 11:33 Ответить
****** ,вы сначала своим помогите,клоуны ******
показать весь комментарий
09.08.2020 12:22 Ответить
Чем нищие могут помочь? У Ливана ВВП в 5 раза больше, чем у Украины.
После украденного кучмой говна, отравленным пасечником, шапкокрадом и соевым ублюдком ... нам бы кто помог!
показать весь комментарий
09.08.2020 16:29 Ответить
 
 