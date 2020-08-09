Взрыв в Бейруте: Украина предоставит гуманитарную помощь Ливану

Кабинет Министров утвердил проект указа президента о предоставлении гуманитарной помощи Ливану.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Правительство утвердило проект указа президента о предоставлении гуманитарной помощи Ливану в связи с тем страшным взрывом, который произошел в порту Бейрута", - сообщил он.

Напомним, вечером 4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв.

По предварительной информации, взорвались 2,7 тысячи тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), которые шесть лет хранили в порту без соблюдения мер безопасности после конфискации у российского бизнесмена Гречушкина.

Взрыв в Бейруте по силе равнялся землетрясению в 4,5 балла.

В результате трагедии 300 тыс. человек остались без крова, ущерб достигает $5 млрд. В настоящее время известно о гибели 158 человек и более 6 тысячах пострадавших. Среди жертв трагедии есть гражданин Украины.

