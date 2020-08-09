УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8177 відвідувачів онлайн
Новини
3 555 21

Вибух у Бейруті: Україна надасть гуманітарну допомогу Лівану

Вибух у Бейруті: Україна надасть гуманітарну допомогу Лівану

Кабінет Міністрів затвердив проєкт указу президента про надання гуманітарної допомоги Лівану.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав у фейсбуці , інформує Цензор.НЕТ.

"Уряд затвердив проєкт указу президента про надання гуманітарної допомоги Лівану у зв'язку з тим страшним вибухом, який стався в порту Бейрута", - повідомив він.

Вибух у Бейруті: Україна надасть гуманітарну допомогу Лівану 01

Також читайте: Українець Вільям Азар загинув унаслідок вибуху в Бейруті, - посол Осташ. ФОТО

Нагадаємо, увечері 4 серпня в порту Бейрута пролунав потужний вибух.

За попередньою інформацією, вибухнули 2,7 тисячі тонн нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки після конфіскації в російського бізнесмена Гречушкіна.

Вибух у Бейруті за силою дорівнював землетрусу в 4,5 бала.

Унаслідок трагедії 300 тис. людей залишилися без даху над головою, збитки сягають $5 млрд. Наразі відомо про загибель 158 осіб і понад 6 тисяч потерпілих.

Читайте також: Вибух у Бейруті: у межах розслідування затримано 16 осіб

Ліван (124) гуманітарна допомога (1022) Шмигаль Денис (4822)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
-- Украдено почти все ...Что же мы скажем рабам?
- Пиши : отправили в Бейрут....
Взрыв в Бейруте: Украина предоставит гуманитарную помощь Ливану - Цензор.НЕТ 7551
показати весь коментар
09.08.2020 01:56 Відповісти
+7
Голодранцы, выпрашивающие подачки и идущие на компромисы с врагом ради очередного кредита, чем вы можете кому то помочь? Маски использованные и постиранные отвезете Ливану? В Украине и так более 50% населения живет ниже черты бедности.
показати весь коментар
09.08.2020 01:52 Відповісти
+6
В Україні 25% людей живуть за межею бідності...
показати весь коментар
09.08.2020 03:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Правительство утвердило проект указа президента о предоставлении гуманитарной помощи Ливану в связи с тем страшным взрывом, который произошел в порту Бейрута",(с) эхх, сколько на этом можно распилить бюджетных бабосов! Это ж Клондайк. Эльдорадо!!!
показати весь коментар
09.08.2020 01:46 Відповісти
Ага. Как только найдет маски для украинцев
показати весь коментар
09.08.2020 01:47 Відповісти
Пусть Аваков вернет бабки из коронавирусного фонда, этими бабками помощь и оказывайте..А то по карманам растащили , а тут взрыв. Бюджет не резиновый.
показати весь коментар
09.08.2020 06:07 Відповісти
Голодранцы, выпрашивающие подачки и идущие на компромисы с врагом ради очередного кредита, чем вы можете кому то помочь? Маски использованные и постиранные отвезете Ливану? В Украине и так более 50% населения живет ниже черты бедности.
показати весь коментар
09.08.2020 01:52 Відповісти
-- Украдено почти все ...Что же мы скажем рабам?
- Пиши : отправили в Бейрут....
Взрыв в Бейруте: Украина предоставит гуманитарную помощь Ливану - Цензор.НЕТ 7551
показати весь коментар
09.08.2020 01:56 Відповісти
В Україні 25% людей живуть за межею бідності...
показати весь коментар
09.08.2020 03:40 Відповісти
Вчера в магазине пожилая женщина просила купить ей хлеба, наверно без работы и денег изза карантина.
Жаль там небыло Голобородька, он бы ей помог.
показати весь коментар
09.08.2020 08:00 Відповісти
Может это... Баржу с кавунами оттолкать в Бейрут?
показати весь коментар
09.08.2020 05:07 Відповісти
Ніякої конкретної інформації щодо цієї допомоги не існує, тобто це була просто популістська заява зевлади.
показати весь коментар
09.08.2020 05:25 Відповісти
воду в Крым дадут?
это ж в сторону Бейрута...
показати весь коментар
09.08.2020 06:55 Відповісти
"Число пострадавших во время протестов в Бейруте выросло до 728" - пишут СМИ.
Несчастные ливанцы: сначала селитра в порту рванула так, что пол города нафиг снесла, а сейчас соросята мутить начали.
Лучше бы наоборот, то есть соросята чтобы вышли первыми, тогда их в селитру запаковать бы самое "оно" (селитра - хороший консервант).
показати весь коментар
09.08.2020 07:48 Відповісти
Соросята сожрали твой мозг...
показати весь коментар
09.08.2020 08:34 Відповісти
В чём особенность нынешней власти? В том, что она, скорее всего, длинношеее! Доходит, как у жирафа, с запозданием. Взять хотя бы только глобальное ЧП в Бейруте. Большинство стран, заботящихся о своём имидже в мировом сообществе, уже на следующий день после взрывов начали оказывать практическую помощь народу Ливана - врачебную, техническую, гуманитарную. И только наши "горе" правители раздуплились после почти недельного затишья. Долго мысля по мозгам блукала или длинная шея виновата? Это вам, проффесианалы, не ерундой болтать! Позорники!!!
показати весь коментар
09.08.2020 08:38 Відповісти
ВВП ЛИВАНА на душу населення‎: ‎$18 500,ВВП украині Україна $9,283 , ОФИЦИАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА В ЛИВАНЕ В 2020 ГОДУ СОСТАВЛЯЕТ:Средняя зарплата после вічета налогов - 1 580 880 ливанских фунтов в месяц (1 050$) Минимальная зарплата - 675 000 ливанских фунтов в месяц (445$) cр зарплата в украине 9800 грн=350 долл минимальная 128 долл( после вічета налогов...Средняя продолжительность жизни 79 лет Уровень безработицы 6,2% Середня тривалість життя в Україні в минулому році була 71,79 років.
показати весь коментар
09.08.2020 10:23 Відповісти
Петровный а ті со своего карманаперечисли им .. и неплохо бы выяснить какое количество помощи прислал Ливан Украине за 28 лет
показати весь коментар
09.08.2020 10:25 Відповісти
дело не в деньгах, там на следующий день нужны были спасатели желательно с собаками для поиска людей под завалами. к примеру, чешская команда спасателей,36 человек с 5 собаками прилетела в Бейрут в среду вечером. что мешало шмыге с собаковым организовать такую же помощь?
показати весь коментар
09.08.2020 11:37 Відповісти
Уроды,вы своим надайте допомогу сначала!
показати весь коментар
09.08.2020 10:27 Відповісти
А як отримати гуманітарну допомогу, за заподіяну шкоду правлінням Янелоха Вави.
показати весь коментар
09.08.2020 10:35 Відповісти
...поделится избытками своей бюджетной дырки...
показати весь коментар
09.08.2020 11:33 Відповісти
****** ,вы сначала своим помогите,клоуны ******
показати весь коментар
09.08.2020 12:22 Відповісти
Чем нищие могут помочь? У Ливана ВВП в 5 раза больше, чем у Украины.
После украденного кучмой говна, отравленным пасечником, шапкокрадом и соевым ублюдком ... нам бы кто помог!
показати весь коментар
09.08.2020 16:29 Відповісти
 
 