Вибух у Бейруті: Україна надасть гуманітарну допомогу Лівану

Кабінет Міністрів затвердив проєкт указу президента про надання гуманітарної допомоги Лівану.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав у фейсбуці , інформує Цензор.НЕТ.

"Уряд затвердив проєкт указу президента про надання гуманітарної допомоги Лівану у зв'язку з тим страшним вибухом, який стався в порту Бейрута", - повідомив він.

Нагадаємо, увечері 4 серпня в порту Бейрута пролунав потужний вибух.

За попередньою інформацією, вибухнули 2,7 тисячі тонн нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки після конфіскації в російського бізнесмена Гречушкіна.

Вибух у Бейруті за силою дорівнював землетрусу в 4,5 бала.

Унаслідок трагедії 300 тис. людей залишилися без даху над головою, збитки сягають $5 млрд. Наразі відомо про загибель 158 осіб і понад 6 тисяч потерпілих.

