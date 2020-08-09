Ермак о заявлении контрразведки США: Украина не собирается вмешиваться в выборы в США, и точка. Готовы отвечать на любые официальные запросы
Украина всегда готова сотрудничать с государственными органами США в соответствии со своими обязательствами.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя заявление руководителя Национального центра контрразведки и безопасности США Уильяма Эванины о вмешательстве в американские выборы со стороны России с помощью украинского нардепа Андрея Деркача.
"Я хочу подчеркнуть, что Украина всегда готова сотрудничать с американскими государственными органами в соответствии с нашими договорными обязательствами. Мы готовы отвечать на любые официальные запросы", - сказал Ермак.
Ермак также отметил, что Украина никогда не будет вмешиваться в выборы в США. "Как сказал президент Владимир Зеленский, предотвращение втягивания нашей страны во внутреннюю политику Соединенных Штатов – это вопрос нашей национальной безопасности. Украина не собирается вмешиваться в выборы в США, и точка", - заявил глава ОП.
Как сообщалось, 8 августа президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что Украина не будет никоим образом вмешиваться в выборы в США и считает, что ее гражданам следует воздерживаться от любой деятельности, связанной с президентскими выборами в США.
"Буду откровенным. К большому сожалению, периодически в публичном пространстве появляются "сенсационные данные" о якобы каком-то участии Украины в избирательных событиях в других странах. Так вот! Как Президент Украины еще раз хочу подчеркнуть и свою личную принципиальную позицию, и фундаментальную позицию нашего государства в целом. Никогда и ни при каких обстоятельствах неприемлемо осуществлять любое вмешательство в суверенные выборы другой страны. Еще раз заверяю наших партнеров, что Украина не позволяла и не позволит себе в будущем вмешаться в выборы и тем самым нанести ущерб нашим доверительным и искренним партнерским отношениям с США", - написал он на своей странице в Фейсбук в субботу вечером.
7 августа глава контрразведки США Эванина заявил, что Россия осуществляет вмешательство в американские выборы с помощью действий народного депутата Украины Андрея Деркача, пытается дискредитировать кандидата в президенты от Демократической партии Джозефа Байдена.
судя по молниеносной реакции шмыгаля на взрыв в бейруте то да ...
наверное батьківщина та, которая ближе к кремлю ?
розриваються між Ізраїлем та росією.
Відразу згадалося .....
- з ОПи Зєлєнского. Відсутність розслідування щодо витоку інформації,що становить держтаємницю,свідчить про цілеспрямований витік,який побічно впливає на вибори США.
- з фсб через ОПу Зєлєнского. Відсутність розслідування свідчить про тотальний контроль спецслужб рф на теперішню владу слуг урода.Україну підставляють ,реанімуючи тезу про саме український вплив на вибори в США.
RUSSIA - We assess that Russia is using a range of measures to primarily denigrate former Vice President Biden and what it sees as an anti-Russia "establishment." This is consistent with Moscow's public criticism of him when he was Vice President for his role in the Obama Administration's policies on Ukraine and its support for the anti-Putin opposition inside Russia. For example, pro-Russia Ukrainian parliamentarian Andriy Derkach is spreading claims about corruption - including through publicizing leaked phone calls - to undermine former Vice President Biden's candidacy and the Democratic Party. Some Kremlin-linked actors are also seeking to boost President Trump's candidacy on social media and Russian television.
РОССИЯ. По нашим оценкам, Россия использует ряд мер, чтобы в первую очередь очернить бывшего вице-президента Байдена и того, что она считает антироссийским «истеблишментом». Это согласуется с публичной критикой его Москвой, когда он был вице-президентом за его роль в политике администрации Обамы в отношении Украины и ее поддержку антипутинской оппозиции внутри России. Например, пророссийский украинский депутат Андрей Деркач распространяет утверждения о коррупции - в том числе путем огласки утечек телефонных звонков - с целью подорвать кандидатуру бывшего вице-президента Байдена и Демократической партии. Некоторые связанные с Кремлем участники также стремятся продвигать кандидатуру президента Трампа в социальных сетях и на российском телевидении.
-Это не мы Коломойского.
-Это не мы пленки про Байдена Деркачу отдали.
-И главное,это не мы,а проклятый Порошенко дал команду Бенядиктовой возбудить дело против Байдена!
Кста,а как там расследование продвигается?
То він навіть не держслужбовець. "Патронатною службою" керує