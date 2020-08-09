РУС
Новости
8 380 151

Ермак о заявлении контрразведки США: Украина не собирается вмешиваться в выборы в США, и точка. Готовы отвечать на любые официальные запросы

Украина всегда готова сотрудничать с государственными органами США в соответствии со своими обязательствами.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя заявление руководителя Национального центра контрразведки и безопасности США Уильяма Эванины о вмешательстве в американские выборы со стороны России с помощью украинского нардепа Андрея Деркача.

"Я хочу подчеркнуть, что Украина всегда готова сотрудничать с американскими государственными органами в соответствии с нашими договорными обязательствами. Мы готовы отвечать на любые официальные запросы", - сказал Ермак. 

Ермак также отметил, что Украина никогда не будет вмешиваться в выборы в США. "Как сказал президент Владимир Зеленский, предотвращение втягивания нашей страны во внутреннюю политику Соединенных Штатов – это вопрос нашей национальной безопасности. Украина не собирается вмешиваться в выборы в США, и точка", - заявил глава ОП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Госдепе пояснили, почему рассылают украинцам SMS о $10 млн вознаграждения за информацию о вмешательстве в выборы в США

Как сообщалось, 8 августа президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что Украина не будет никоим образом вмешиваться в выборы в США и считает, что ее гражданам следует воздерживаться от любой деятельности, связанной с президентскими выборами в США.

"Буду откровенным. К большому сожалению, периодически в публичном пространстве появляются "сенсационные данные" о якобы каком-то участии Украины в избирательных событиях в других странах. Так вот! Как Президент Украины еще раз хочу подчеркнуть и свою личную принципиальную позицию, и фундаментальную позицию нашего государства в целом. Никогда и ни при каких обстоятельствах неприемлемо осуществлять любое вмешательство в суверенные выборы другой страны. Еще раз заверяю наших партнеров, что Украина не позволяла и не позволит себе в будущем вмешаться в выборы и тем самым нанести ущерб нашим доверительным и искренним партнерским отношениям с США", - написал он на своей странице в Фейсбук в субботу вечером.

7 августа глава контрразведки США Эванина заявил, что Россия осуществляет вмешательство в американские выборы с помощью действий народного депутата Украины Андрея Деркача, пытается дискредитировать кандидата в президенты от Демократической партии Джозефа Байдена.

Автор: 

США (27945) Ермак Андрей (1314)
Топ комментарии
+33
Завхоз-иди полы помой,а не умничай.
показать весь комментарий
09.08.2020 08:40 Ответить
+30
Американцы в очередной раз вздрючили ОП. Там говорят такая паника, не передать словами Отсюда и заявления Зеленского и Ермака А как вы хотели "господа хорошие" Вы сами эти записи Деркачу и подсунули, для дискредитации не так Байдана, как Порошенко, вот и получите ответку.
показать весь комментарий
09.08.2020 08:44 Ответить
+20
думаю это еше не ответка. это анонс. трейлер новой премьеры
показать весь комментарий
09.08.2020 08:47 Ответить
Дебіли, голова контррозвідки прямим текстом офіційно заявляє -Деркач є агентом ФСБ, а наші клоуни ніби не помічають прямого ворога. Зате волонтери у справі Шеремета вже півроку за гратами бездоказово. Отака "українська" влада наразі у нас діє
показать весь комментарий
09.08.2020 09:36 Ответить
не просто дебіли, а ДЕБІЛОІДИ з великої літери!
показать весь комментарий
09.08.2020 09:41 Ответить
зацените риторику поциента - "И точка", ...ля) Забуревшее быдло.
показать весь комментарий
09.08.2020 09:39 Ответить
вас там недоносків урода чи то слуг як раз і не хватає!
показать весь комментарий
09.08.2020 09:40 Ответить
ярмак это типа президент Украины от хезболлы ?
судя по молниеносной реакции шмыгаля на взрыв в бейруте то да ...
показать весь комментарий
09.08.2020 09:44 Ответить
вони діти іншої Батьківщиним
показать весь комментарий
09.08.2020 09:46 Ответить
так Израиль воюет с хезболлой, или я что то не понимаю ?
наверное батьківщина та, которая ближе к кремлю ?
показать весь комментарий
09.08.2020 09:51 Ответить
діти не України, тобто
розриваються між Ізраїлем та росією.
показать весь комментарий
09.08.2020 10:01 Ответить
какой Израиль ? зеленский прямо заявил, что не считает посещение синагоги нужным для себя занятием, их родина 95-й квартал
показать весь комментарий
09.08.2020 10:04 Ответить
надо понимать квартал кремля ...
показать весь комментарий
09.08.2020 10:05 Ответить
"квартал кремля ..."

Відразу згадалося .....

Єрмак про заяву контррозвідки США: Україна не збирається втручатися у вибори в США, і крапка. Готові відповідати на будь-які офіційні запити - Цензор.НЕТ 4686
показать весь комментарий
09.08.2020 10:14 Ответить
Порошенко та Зеленський!? Зневажати Порошенко можуть тільки ідіоти, а борються з ним вороги України. Поважають та захоплюються Зеленським ідіоти, а поважають та захищають вороги України.
показать весь комментарий
09.08.2020 10:09 Ответить
Порошенко та Зеленський!? Зневажати Зеленськогo можуть тільки ідіоти, а борються з ним вороги України. Поважають та захоплюються Порошенко ідіоти, а поважають та захищають вороги України.
показать весь комментарий
09.08.2020 12:32 Ответить
свинособака перекопировала текст,поменяв имена...прогресс
показать весь комментарий
09.08.2020 14:18 Ответить
Лайно загорнуте в італійський прапор, стеж за базаром.
показать весь комментарий
09.08.2020 14:19 Ответить
********. Лайно загорнуте в ykpaїнський прапор, стеж за базаром.
показать весь комментарий
09.08.2020 14:31 Ответить
Зелена тупа мавпа, у тебе не вистачає розуму, написати щось своє, тому твій висер, на кшталт, щебетання папуги.
показать весь комментарий
09.08.2020 14:47 Ответить
щikaлaдна тупа мавпа, у тебе не вистачає розуму, написати щось своє, тому твій висер, на кшталт, щебетання папуги.
показать весь комментарий
09.08.2020 14:52 Ответить
"" - це написала людина, зареєстрована на Цензорі 15.05.2020 під номером 470351 людині, зареєстрованій ще році у 2012-2013. Ну-ну. Цифра у пінкті "Я читаю: 4" не робить ненульовкою, доки в пункті "Мене читають" стоїть нуль.
показать весь комментарий
09.08.2020 20:47 Ответить
Бла-бла-бла... полезные идиоты уверены. ))
показать весь комментарий
09.08.2020 10:15 Ответить
И к чему это сотрясание воздуха? Пиндосы про Украину и не говорили ничего. Вмешательство сделал отрыгон дыркач. С ним и разбирайтесь. Украина тут причем
показать весь комментарий
09.08.2020 10:16 Ответить
видимо они хорошо знакомы с деркачём ...
показать весь комментарий
09.08.2020 10:19 Ответить
Прічьом. Редаговані записи розмов Порошенка і Байдена могли потрапити до Деркача двома шляхами:
- з ОПи Зєлєнского. Відсутність розслідування щодо витоку інформації,що становить держтаємницю,свідчить про цілеспрямований витік,який побічно впливає на вибори США.
- з фсб через ОПу Зєлєнского. Відсутність розслідування свідчить про тотальний контроль спецслужб рф на теперішню владу слуг урода.Україну підставляють ,реанімуючи тезу про саме український вплив на вибори в США.
показать весь комментарий
09.08.2020 10:39 Ответить
В таком случае отмазки зе и ермака еще более нелепы
показать весь комментарий
09.08.2020 10:47 Ответить
Кацапский прихвостень, чета блеет
показать весь комментарий
09.08.2020 10:17 Ответить
Компанія "Нафтогаз" визначила річну ціну за газ для населення на рівні 4,73 гривень за кубометр з ПДВ і без урахування вартості розподілу (доставки). А це на 46% вище, ніж місячна ціна на серпень 2020 року.
показать весь комментарий
09.08.2020 10:20 Ответить
Виходить і ціна за транспортування теж зросте.
показать весь комментарий
09.08.2020 10:30 Ответить
Єрмак про заяву контррозвідки США: Україна не збирається втручатися у вибори в США, і крапка. Готові відповідати на будь-які офіційні запити - Цензор.НЕТ 4365
показать весь комментарий
09.08.2020 10:40 Ответить
У зеленина память как у аквариумной рыбки, или он "включил режим дурака"...... Видимо, он не помнит, что именно на своей пресс-конференции он анонсировал появление этих пленок (плёнок деркача).
показать весь комментарий
09.08.2020 11:26 Ответить
и США решило точки "козырные" в Украине убрать
показать весь комментарий
09.08.2020 10:46 Ответить
Many foreign actors have a preference for who wins the election, which they express through a range of overt and private statements; covert influence efforts are rarer. We are primarily concerned about the ongoing and potential activity by China, Russia, and Iran.

RUSSIA - We assess that Russia is using a range of measures to primarily denigrate former Vice President Biden and what it sees as an anti-Russia "establishment." This is consistent with Moscow's public criticism of him when he was Vice President for his role in the Obama Administration's policies on Ukraine and its support for the anti-Putin opposition inside Russia. For example, pro-Russia Ukrainian parliamentarian Andriy Derkach is spreading claims about corruption - including through publicizing leaked phone calls - to undermine former Vice President Biden's candidacy and the Democratic Party. Some Kremlin-linked actors are also seeking to boost President Trump's candidacy on social media and Russian television.

РОССИЯ. По нашим оценкам, Россия использует ряд мер, чтобы в первую очередь очернить бывшего вице-президента Байдена и того, что она считает антироссийским «истеблишментом». Это согласуется с публичной критикой его Москвой, когда он был вице-президентом за его роль в политике администрации Обамы в отношении Украины и ее поддержку антипутинской оппозиции внутри России. Например, пророссийский украинский депутат Андрей Деркач распространяет утверждения о коррупции - в том числе путем огласки утечек телефонных звонков - с целью подорвать кандидатуру бывшего вице-президента Байдена и Демократической партии. Некоторые связанные с Кремлем участники также стремятся продвигать кандидатуру президента Трампа в социальных сетях и на российском телевидении.
показать весь комментарий
09.08.2020 10:46 Ответить
Зачем им мозги? У них там такая пахучая коричневая субстанция, говно называется!
показать весь комментарий
09.08.2020 12:10 Ответить
Консерва ты кацапская и точка.
показать весь комментарий
09.08.2020 11:37 Ответить
Вже втрутились, передавши офіційні записи розмов Порошенка і Байдена для компіляції та оприлюднення Деркачу. Тут питання лише в тому, чи напряму Деркачу передали, чи через *****.
показать весь комментарий
09.08.2020 11:38 Ответить
Яке відношення до міжнародних відносин має це тупе рило . Ти слідкуй,що туалет був чистий, кава була на столі. Яким законом ти вповноважений це робити. Ідіоти довбані.Тому так і живемо,що домогосподарка керує державою.
показать весь комментарий
09.08.2020 11:38 Ответить
ермак-кремлевский х-уес-ос, и точка.
показать весь комментарий
09.08.2020 11:45 Ответить
Заиграло в одном месте у Зевласти. Сначала Зе потом Ирмак поспешили отмежеватся-да шо?
-Это не мы Коломойского.
-Это не мы пленки про Байдена Деркачу отдали.
-И главное,это не мы,а проклятый Порошенко дал команду Бенядиктовой возбудить дело против Байдена!
Кста,а как там расследование продвигается?
показать весь комментарий
09.08.2020 12:37 Ответить
Ермак везде свой нос суёт. Где надо и где не надо. Кто он такой ?
показать весь комментарий
09.08.2020 13:40 Ответить
Этот ушлепок даже не знает, что за все времена независимости Украина НИ КОПЕЙКИ не вложила в сети и инет-оборудование. Оно там что-то обещает. После постоянных наездов на IT-индустрию, после обложения ее непомерными налогами и т.п. Уровень понятий - ниже моих тараканов под плинтусом - это зеркало ЗЕвласти
показать весь комментарий
09.08.2020 13:50 Ответить
А Єрмак то хто? Президент, Міністр іноземних справ, Прем"єр-міністр?
То він навіть не держслужбовець. "Патронатною службою" керує
показать весь комментарий
09.08.2020 14:02 Ответить
Кто это чмо выпустил?)его ненавидят в госдепе после наглого вранья про убиенного братца...
показать весь комментарий
09.08.2020 14:13 Ответить
стули писок, єрмак. і точка.
показать весь комментарий
09.08.2020 16:45 Ответить
Какое отношение к международной политике имеет этот "завхоз" (он же агент ФСБ по кличке Козырь) не конституционного органа под названием "охфис президента"? Этот вопрос,- компетенция МИД Украины.
показать весь комментарий
09.08.2020 19:07 Ответить
Від імені України заяви робить голова патронатної служби президента)
показать весь комментарий
10.08.2020 01:04 Ответить
де зрада?
показать весь комментарий
10.08.2020 06:03 Ответить
Страница 2 из 2
 
 