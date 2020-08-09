С июня заболеваемость COVID-19 выросла в 2,5 раза, - Минздрав
Заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19 выросла почти 2,5 раза по Украине по сравнению с эпидемиологической ситуацией в июне.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 9 августа.
"Вы видите, что число людей, заболевших COVID-19, стремительно растет... Если сравнить те цифры, которые у нас были по заболеваемости в начале — середине июня, и что у нас происходит сейчас, то мы выросли почти в 2,5 раза", - сказал министр.
Степанов в очередной раз призвал украинцев не относиться легкомысленно к коронавирусной болезни: "она рядом, она в Украине и каждый день болеют новые люди, госпитализируют людей, люди умирают от COVID-19".
Министр также призвал украинцев не пренебрегать правилами карантина и рекомендациями Минздрава Украины.
По словам Степанова, среди заболевших за прошедшие сутки, - 67 детей и 68 медицинских работников. Всего было госпитализировано 229 пациентов.
ПОСТУПІЛА КОМАНДА !!
сєгодння фсє -на "беєлорусскую тему "" !!
рассказать,что белорусам ничего не удасться!!!
У тому,що
-досі тримають Авакова,котрий ..уй забив на дотримання карантинних норм громадянами...
-встановили ідіотські штрафи 17000,котрі неможливо реально взяти з громадян ...
-не унормували законодавчо і логічно норми носіння масок і "зонування"
После госпитализации: 4 теста. 1 - отриц., 2 - полож., 3 - 50/50., 4 - отриц.
Уже бегает. В ближайшем окружении - все здоровы. Прошло более месяца.
Что это было? Как такое количество тестов для одного влияет на общую статистику?
щоб наших придурків-"дурантинофілів" особисто не "підкосила " пневмонія В РЕЗУЛЬТАТІ Ковід..
бо у мене знайомому на одну легеню СУТТЄВО відбилась(рентген показав) все-таки..
Гриппа вирус - три-четыре! -
Ширятся, растет заболевание.
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте, люди, об-
тирания.©Соблюдайте законы Мойдодыра!!
😷
Знов збрехали???
І чому я не здивований???