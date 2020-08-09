С июня заболеваемость COVID-19 выросла в 2,5 раза, - Минздрав

Заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19 выросла почти 2,5 раза по Украине по сравнению с эпидемиологической ситуацией в июне.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 9 августа.

"Вы видите, что число людей, заболевших COVID-19, стремительно растет... Если сравнить те цифры, которые у нас были по заболеваемости в начале — середине июня, и что у нас происходит сейчас, то мы выросли почти в 2,5 раза", - сказал министр.

Степанов в очередной раз призвал украинцев не относиться легкомысленно к коронавирусной болезни: "она рядом, она в Украине и каждый день болеют новые люди, госпитализируют людей, люди умирают от COVID-19".

Министр также призвал украинцев не пренебрегать правилами карантина и рекомендациями Минздрава Украины.

По словам Степанова, среди заболевших за прошедшие сутки, - 67 детей и 68 медицинских работников. Всего было госпитализировано 229 пациентов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19 обнаружили еще у 120 жителей Киева, госпитализировали 19 пациентов, - Кличко