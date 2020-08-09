РУС
С июня заболеваемость COVID-19 выросла в 2,5 раза, - Минздрав

Заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19 выросла почти 2,5 раза по Украине по сравнению с эпидемиологической ситуацией в июне.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 9 августа.

"Вы видите, что число людей, заболевших COVID-19, стремительно растет... Если сравнить те цифры, которые у нас были по заболеваемости в начале — середине июня, и что у нас происходит сейчас, то мы выросли почти в 2,5 раза", - сказал министр.

Степанов в очередной раз призвал украинцев не относиться легкомысленно к коронавирусной болезни: "она рядом, она в Украине и каждый день болеют новые люди, госпитализируют людей, люди умирают от COVID-19".

Министр также призвал украинцев не пренебрегать правилами карантина и рекомендациями Минздрава Украины.

По словам Степанова, среди заболевших за прошедшие сутки, - 67 детей и 68 медицинских работников. Всего было госпитализировано 229 пациентов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19 обнаружили еще у 120 жителей Киева, госпитализировали 19 пациентов, - Кличко

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
+5
Злой вирусяка косит граждан, а они этого не замечают. Он же бессимптомно. А те граждане, которые умирают, каждый раз по-хитрому норовят закосить под сердечников или онкобольных. Но Стёпу не проведёшь.
09.08.2020 12:31 Ответить
+3
стєпанов-п-ізд-обол.
09.08.2020 12:17 Ответить
+3
Знакомый: 5 дней динамили.
После госпитализации: 4 теста. 1 - отриц., 2 - полож., 3 - 50/50., 4 - отриц.

Уже бегает. В ближайшем окружении - все здоровы. Прошло более месяца.
Что это было? Как такое количество тестов для одного влияет на общую статистику?
09.08.2020 12:29 Ответить
стєпанов-п-ізд-обол.
09.08.2020 12:17 Ответить
товаріщі ольгінскіє!!
ПОСТУПІЛА КОМАНДА !!
сєгодння фсє -на "беєлорусскую тему "" !!
рассказать,что белорусам ничего не удасться!!!
09.08.2020 12:47 Ответить
Бо там за https://censor.net/user/140746 не втовпишся...
09.08.2020 13:04 Ответить
То лі ішшо будіт.
09.08.2020 12:18 Ответить
Тестируйте максимальное количество людей, БЕСПЛАТНО а не барыжничайте на смертях своих граждан.
09.08.2020 12:19 Ответить
Барига втік до Ростову. Ти забув?
09.08.2020 12:34 Ответить
Ну помилився з ким не бува, тоді чєстниє корупціонєри.
09.08.2020 13:04 Ответить
09.08.2020 12:19 Ответить
Не помилюся, якщо ріст захворюваності на Covid можна вважати одним з небагатьох досягнень молодої команди Зє та виконанням однієї з передвиборчих обіцянок Найвеличнішого підера епохи - " Ідіть всі в сраку"
09.08.2020 12:24 Ответить
так.. це їх відповідальність.

У тому,що
-досі тримають Авакова,котрий ..уй забив на дотримання карантинних норм громадянами...
-встановили ідіотські штрафи 17000,котрі неможливо реально взяти з громадян ...
-не унормували законодавчо і логічно норми носіння масок і "зонування"
09.08.2020 12:52 Ответить
Якщо правда, що більше 80 відсотків безсимптомні, то без збільшення тестування реальної картини не було і не буде. За два місяці у 2.5 рази зростання - це значно менше ніж по світу де кажуть що один заражує більше двох при середньому перебігу хвороби у 14-17 днів.
09.08.2020 12:28 Ответить
Знакомый: 5 дней динамили.
После госпитализации: 4 теста. 1 - отриц., 2 - полож., 3 - 50/50., 4 - отриц.

Уже бегает. В ближайшем окружении - все здоровы. Прошло более месяца.
Что это было? Как такое количество тестов для одного влияет на общую статистику?
09.08.2020 12:29 Ответить
Злой вирусяка косит граждан, а они этого не замечают. Он же бессимптомно. А те граждане, которые умирают, каждый раз по-хитрому норовят закосить под сердечников или онкобольных. Но Стёпу не проведёшь.
09.08.2020 12:31 Ответить
09.08.2020 12:45 Ответить
дай бог...
щоб наших придурків-"дурантинофілів" особисто не "підкосила " пневмонія В РЕЗУЛЬТАТІ Ковід..
бо у мене знайомому на одну легеню СУТТЄВО відбилась(рентген показав) все-таки..
09.08.2020 12:49 Ответить
Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус - три-четыре! -
Ширятся, растет заболевание.
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте, люди, об-
тирания.©Соблюдайте законы Мойдодыра!!
😷
09.08.2020 12:34 Ответить
А казали, що ми на плато...

Знов збрехали???
І чому я не здивований???
09.08.2020 13:06 Ответить
плато,що потроху росте..
09.08.2020 13:15 Ответить
При Петрі такого не було б. )))
09.08.2020 13:25 Ответить
Именно поэтому школы открываются?
09.08.2020 13:33 Ответить
 
 