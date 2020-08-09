УКР
З червня захворюваність на COVID-19 виросла в 2,5 раза, - МОЗ

Захворюваність на коронавірусну інфекцією COVID-19 зросла майже 2,5 раза в Україні в порівнянні з епідеміологічною ситуацією в червні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 9 серпня.

"Ви бачите, що кількість людей, які захворіли на COVID-19, стрімко зростає... Якщо порівняти ті цифри, які у нас були із захворюваності на початку - середину червня, і що у нас відбувається зараз, то ми виросли майже в 2,5 раза", - сказав міністр.

Степанов вкотре закликав українців не ставитися легковажно до коронавірусної хвороби: "вона поруч, вона в Україні і щодня хворіють нові люди, госпіталізують людей, люди вмирають від COVID-19".

Міністр також закликав українців не нехтувати правилами карантину і рекомендаціями МОЗ України.

За словами Степанова, серед захворілих за минулу добу - 67 дітей і 68 медичних працівників. Всього було госпіталізовано 229 пацієнтів.

COVID-19 виявили ще у 120 жителів Києва, госпіталізували 19 пацієнтів, - Кличко

+5
Злой вирусяка косит граждан, а они этого не замечают. Он же бессимптомно. А те граждане, которые умирают, каждый раз по-хитрому норовят закосить под сердечников или онкобольных. Но Стёпу не проведёшь.
09.08.2020 12:31 Відповісти
+3
стєпанов-п-ізд-обол.
09.08.2020 12:17 Відповісти
+3
Знакомый: 5 дней динамили.
После госпитализации: 4 теста. 1 - отриц., 2 - полож., 3 - 50/50., 4 - отриц.

Уже бегает. В ближайшем окружении - все здоровы. Прошло более месяца.
Что это было? Как такое количество тестов для одного влияет на общую статистику?
09.08.2020 12:29 Відповісти
товаріщі ольгінскіє!!
ПОСТУПІЛА КОМАНДА !!
сєгодння фсє -на "беєлорусскую тему "" !!
рассказать,что белорусам ничего не удасться!!!
09.08.2020 12:47 Відповісти
Бо там за https://censor.net/user/140746 не втовпишся...
09.08.2020 13:04 Відповісти
То лі ішшо будіт.
09.08.2020 12:18 Відповісти
Тестируйте максимальное количество людей, БЕСПЛАТНО а не барыжничайте на смертях своих граждан.
09.08.2020 12:19 Відповісти
Барига втік до Ростову. Ти забув?
показати весь коментар
09.08.2020 12:34 Відповісти
Ну помилився з ким не бува, тоді чєстниє корупціонєри.
09.08.2020 13:04 Відповісти
С июня заболеваемость COVID-19 выросла в 2,5 раза, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2089
09.08.2020 12:19 Відповісти
Не помилюся, якщо ріст захворюваності на Covid можна вважати одним з небагатьох досягнень молодої команди Зє та виконанням однієї з передвиборчих обіцянок Найвеличнішого підера епохи - " Ідіть всі в сраку"
09.08.2020 12:24 Відповісти
так.. це їх відповідальність.

У тому,що
-досі тримають Авакова,котрий ..уй забив на дотримання карантинних норм громадянами...
-встановили ідіотські штрафи 17000,котрі неможливо реально взяти з громадян ...
-не унормували законодавчо і логічно норми носіння масок і "зонування"
09.08.2020 12:52 Відповісти
Якщо правда, що більше 80 відсотків безсимптомні, то без збільшення тестування реальної картини не було і не буде. За два місяці у 2.5 рази зростання - це значно менше ніж по світу де кажуть що один заражує більше двох при середньому перебігу хвороби у 14-17 днів.
09.08.2020 12:28 Відповісти
09.08.2020 12:45 Відповісти
дай бог...
щоб наших придурків-"дурантинофілів" особисто не "підкосила " пневмонія В РЕЗУЛЬТАТІ Ковід..
бо у мене знайомому на одну легеню СУТТЄВО відбилась(рентген показав) все-таки..
09.08.2020 12:49 Відповісти
Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус - три-четыре! -
Ширятся, растет заболевание.
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте, люди, об-
тирания.©Соблюдайте законы Мойдодыра!!
😷
09.08.2020 12:34 Відповісти
А казали, що ми на плато...

Знов збрехали???
І чому я не здивований???
09.08.2020 13:06 Відповісти
плато,що потроху росте..
09.08.2020 13:15 Відповісти
При Петрі такого не було б. )))
09.08.2020 13:25 Відповісти
Именно поэтому школы открываются?
09.08.2020 13:33 Відповісти
 
 