З червня захворюваність на COVID-19 виросла в 2,5 раза, - МОЗ

Захворюваність на коронавірусну інфекцією COVID-19 зросла майже 2,5 раза в Україні в порівнянні з епідеміологічною ситуацією в червні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 9 серпня.

"Ви бачите, що кількість людей, які захворіли на COVID-19, стрімко зростає... Якщо порівняти ті цифри, які у нас були із захворюваності на початку - середину червня, і що у нас відбувається зараз, то ми виросли майже в 2,5 раза", - сказав міністр.

Степанов вкотре закликав українців не ставитися легковажно до коронавірусної хвороби: "вона поруч, вона в Україні і щодня хворіють нові люди, госпіталізують людей, люди вмирають від COVID-19".

Міністр також закликав українців не нехтувати правилами карантину і рекомендаціями МОЗ України.

За словами Степанова, серед захворілих за минулу добу - 67 дітей і 68 медичних працівників. Всього було госпіталізовано 229 пацієнтів.

