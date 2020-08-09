З червня захворюваність на COVID-19 виросла в 2,5 раза, - МОЗ
Захворюваність на коронавірусну інфекцією COVID-19 зросла майже 2,5 раза в Україні в порівнянні з епідеміологічною ситуацією в червні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 9 серпня.
"Ви бачите, що кількість людей, які захворіли на COVID-19, стрімко зростає... Якщо порівняти ті цифри, які у нас були із захворюваності на початку - середину червня, і що у нас відбувається зараз, то ми виросли майже в 2,5 раза", - сказав міністр.
Степанов вкотре закликав українців не ставитися легковажно до коронавірусної хвороби: "вона поруч, вона в Україні і щодня хворіють нові люди, госпіталізують людей, люди вмирають від COVID-19".
Міністр також закликав українців не нехтувати правилами карантину і рекомендаціями МОЗ України.
За словами Степанова, серед захворілих за минулу добу - 67 дітей і 68 медичних працівників. Всього було госпіталізовано 229 пацієнтів.
После госпитализации: 4 теста. 1 - отриц., 2 - полож., 3 - 50/50., 4 - отриц.
Уже бегает. В ближайшем окружении - все здоровы. Прошло более месяца.
Что это было? Как такое количество тестов для одного влияет на общую статистику?
щоб наших придурків-"дурантинофілів" особисто не "підкосила " пневмонія В РЕЗУЛЬТАТІ Ковід..
бо у мене знайомому на одну легеню СУТТЄВО відбилась(рентген показав) все-таки..
