Информация о возможной взрывчатке на ул.Кирпы в Киеве не подтвердилась

Патрульная полиция Киева сняла ограничение на движение по ул.Кирпы после проверки взрывотехниками информации о подозрительном предмете.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Патрульной полиции Киева на странице в Facebook около 12:20 воскресенья.

"Информация не подтвердилась. Движение восстановлено", - говорится в сообщении, обнародованном на странице Патрульной полиции Киева в соцсети Фейсбук около 12.20 воскресенья.

Ранее в Патрульной полиции сообщали, что в воскресенье около 12.00 к правоохранителям Киева поступило сообщение о подозрительном предмете на ул.Кирпы. "Патрульные, прибывшие на место происшествия, ограничили движение на улице Кирпы, от улицы Липкивского до Воздухофлотского проспекта. На месте происшествия работают взрывотехники", - сообщалось на странице полиции.

Киев (26143) минирование (1449) патрульная полиция (1818)
Сьогодні хтось з мусарів отримає сувору догану за невиконане завдання.
09.08.2020 13:49 Ответить
https://censor.net/photo_news/3212697/na_pecherske_v_kieve_obezvredili_vzryvnoe_ustroyistvo_foto
09.08.2020 14:02 Ответить
Информация о возможной взрывчатке на ул.Кирпы в Киеве не подтвердилась - Цензор.НЕТ 5807
09.08.2020 13:59 Ответить
Информация о возможной взрывчатке на ул.Кирпы в Киеве не подтвердилась - Цензор.НЕТ 2616
09.08.2020 14:00 Ответить
Если планируют взрыв то никогда и никого предупреждать не будут...
Днепропетровск, 27.04. 2012
https://youtu.be/4********** - видео первого взрыва

Первый взрыв произошел в 11.50, на трамвайной остановке на улице Серова (напротив Оперного театра) - пострадало 13 человек.
Через полчаса случился второй - на этот раз в урне возле кинотеатра «Родина» на ул. Столярова. ("Аллея влюбленных"... место отдыха и перекуса студентов близлежащего Монтажного техникума) пострадали 11 человек, в том числе 9 детей (студенты),
Третий взрыв прозвучал возле входа в парк Глобы (парк Чкалова), напротив магазина «1000 мелочей» в 12:45 , пострадало 3 человека, (один серьезно, 2 отказались от госпитализации)
Четвёртый взрыв произошел в 13:00 в том же районе, что и первый, - на проспекте, около Оперного театра, также на трамвайной остановке с противоположной стороны (без пострадавших)
Пятое взрывное устройство было обезврежено до взрыва (без пострадавших)

Милиция подтверждает - 27 человек ранено, 25 из них госпитализированы.
09.08.2020 14:09 Ответить
Так, була така справа. Хотіли все списати на УНА-УНСО, на Коханівського. А виявилось що це викладач місцевого ВНЗ, ватнік-совкодрочер
09.08.2020 18:05 Ответить
 
 