Информация о возможной взрывчатке на ул.Кирпы в Киеве не подтвердилась

Патрульная полиция Киева сняла ограничение на движение по ул.Кирпы после проверки взрывотехниками информации о подозрительном предмете.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Патрульной полиции Киева на странице в Facebook около 12:20 воскресенья.

"Информация не подтвердилась. Движение восстановлено", - говорится в сообщении, обнародованном на странице Патрульной полиции Киева в соцсети Фейсбук около 12.20 воскресенья.

Ранее в Патрульной полиции сообщали, что в воскресенье около 12.00 к правоохранителям Киева поступило сообщение о подозрительном предмете на ул.Кирпы. "Патрульные, прибывшие на место происшествия, ограничили движение на улице Кирпы, от улицы Липкивского до Воздухофлотского проспекта. На месте происшествия работают взрывотехники", - сообщалось на странице полиции.

