Информация о возможной взрывчатке на ул.Кирпы в Киеве не подтвердилась
Патрульная полиция Киева сняла ограничение на движение по ул.Кирпы после проверки взрывотехниками информации о подозрительном предмете.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Патрульной полиции Киева на странице в Facebook около 12:20 воскресенья.
"Информация не подтвердилась. Движение восстановлено", - говорится в сообщении, обнародованном на странице Патрульной полиции Киева в соцсети Фейсбук около 12.20 воскресенья.
Ранее в Патрульной полиции сообщали, что в воскресенье около 12.00 к правоохранителям Киева поступило сообщение о подозрительном предмете на ул.Кирпы. "Патрульные, прибывшие на место происшествия, ограничили движение на улице Кирпы, от улицы Липкивского до Воздухофлотского проспекта. На месте происшествия работают взрывотехники", - сообщалось на странице полиции.
Днепропетровск, 27.04. 2012
https://youtu.be/4********** - видео первого взрыва
Первый взрыв произошел в 11.50, на трамвайной остановке на улице Серова (напротив Оперного театра) - пострадало 13 человек.
Через полчаса случился второй - на этот раз в урне возле кинотеатра «Родина» на ул. Столярова. ("Аллея влюбленных"... место отдыха и перекуса студентов близлежащего Монтажного техникума) пострадали 11 человек, в том числе 9 детей (студенты),
Третий взрыв прозвучал возле входа в парк Глобы (парк Чкалова), напротив магазина «1000 мелочей» в 12:45 , пострадало 3 человека, (один серьезно, 2 отказались от госпитализации)
Четвёртый взрыв произошел в 13:00 в том же районе, что и первый, - на проспекте, около Оперного театра, также на трамвайной остановке с противоположной стороны (без пострадавших)
Пятое взрывное устройство было обезврежено до взрыва (без пострадавших)
Милиция подтверждает - 27 человек ранено, 25 из них госпитализированы.