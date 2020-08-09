РУС
В Минске задержали троих журналистов российского телеканала "Дождь". ВИДЕО

В Минске представители силовых структур Беларуси задержали съемочную группу российского телеканала "Дождь". Задержание произошло после разговора журналистов с соратницей кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал "Дождь".

Так, задержали корреспондентов телеканала Владимира Роменского и Василия Полонского, а также оператора Николая Антипова. Пока никто из них не выходит на связь.

В соцсетях разместили видео задержания журналистов, на котором видно как люди в масках и штатском кладут съемочную группу на землю и задерживают.

В Минске задержали журналистов телеканала "Дождь".

Корреспондентов Владимира Роменского, Василия Полонского и оператора Николая Антипова положили на асфальт и увезли в неизвестном направлении: pic.twitter.com/hoFHaJcbTW

— URA.RU (@ura_ru) August 9, 2020

Читайте также: Лукашенко о выборах: "Обстановка не выйдет из-под контроля, никто ничего не упустит, это я вам гарантирую"

Соратница Тихановськой Мария Колесникова рассказала телеканалу "Дождь", что журналистов задержали после того, как они поговорили с ней на улице.

Посольство России в курсе задержания журналистов "Дождя", сообщили телеканалу в российской дипмиссии: "Мы в курсе. Пока от белорусского МИДа официального факса о факте задержания не поступало. Российский консул информирован".

Отметим, сегодня в Беларуси проходят выборы президента. Действующий лидер Александр Лукашенко снова пытается остаться у власти. Накануне выборов в стране начались преследования оппонентов Лукашенко, а также задержания журналистов и участников акций протеста.

+16
адекватных наПараше бть не может..
09.08.2020 15:38 Ответить
+13
Такой адекватный, что Нацрада запретила его вещание в 2017: "...Журналісти "Дождя" їздять в Крим з порушенням українського законодавства. Вони називають кордон Херсонської області та АР Крим українсько-російським кордоном. Також вони показують карту РФ, на якій Крим показаний як територія Росії..."
09.08.2020 15:41 Ответить
+10
Адекватих по умолчанію гострих тем...
09.08.2020 15:36 Ответить
пропагандонов, которых финансирует Газпром и под управлением ФСБ...
09.08.2020 15:40 Ответить
Весь руский пропагандоний работает против Лукашенко.
09.08.2020 16:44 Ответить
Это после того как двух агентов вернули в Одессу.
09.08.2020 16:53 Ответить
В Минске задержали троих журналистов российского телеканала "Дождь" - Цензор.НЕТ 2215
09.08.2020 15:31 Ответить
Он рычит, и кричит,
И усами шевелит:
"Погодите, не спешите,
Я вас мигом проглочу!
Проглочу, проглочу, не помилую "
09.08.2020 15:36 Ответить
Только вдруг из-за кусточка,
Из-за синего лесочка,
Из далеких из полей
Прилетает Воробей.
Прыг да прыг
Да чик-чирик,
Чики-рики-чик-чирик!
Взял и клюнул Таракана,
Вот и нету великана.
Поделом великану досталося,
09.08.2020 15:41 Ответить
ДОЖДЬ- ось прийшли й за тобою ... як ти не мовчав про Україну, як ти не дув губки на неї ... Справжні журналісти від тебе відвернулись , а типу молоді смєльчаки зараз лапами Луки подаються Кремль(б)лядям на закуску
09.08.2020 15:32 Ответить
Особой радости нет, это один из немногих адекватных каналов.
09.08.2020 15:32 Ответить
Адекватих по умолчанію гострих тем...
09.08.2020 15:36 Ответить
адекватных наПараше бть не может..
09.08.2020 15:38 Ответить
Апріорі!!!))
09.08.2020 15:46 Ответить
зауважте - журналістів Настоящее Время відпустили додому , бо то Європа , а ДОЖДЬом лижуть Кремлю... Лука у своємі репертуарі . НЕ здивуюсь коли вагнеровці їхали його скидати для перемоги типу опозиції... Він навіть "великим вогором" ***** Гордоном покористувався, як контрацептивом, ДОЖДЬ заарештував - навряд чи щось йому допоможе... В Білорусі переможе місцевий ПАШИНЯН -"бунтар"
09.08.2020 15:46 Ответить
Газпромівський канал тока нємного адекватний канал.
показать весь комментарий
в дозірованном варіанте с відімостью адекватності
09.08.2020 15:47 Ответить
Спроси у этого дождя ,чей Крым?
09.08.2020 15:41 Ответить
Такой адекватный, что Нацрада запретила его вещание в 2017: "...Журналісти "Дождя" їздять в Крим з порушенням українського законодавства. Вони називають кордон Херсонської області та АР Крим українсько-російським кордоном. Також вони показують карту РФ, на якій Крим показаний як територія Росії..."
09.08.2020 15:41 Ответить
"кому и кобьіла - невеста..."
09.08.2020 15:51 Ответить
Всю козломордию - мордой в грязь ! ))
А жаль, можно было бы положить их мордой в кучу гав.на
09.08.2020 15:36 Ответить
Ого а вяжут то серьезно, как вооруженных террористов. Не слишком ли жестко с журналистами.
09.08.2020 15:38 Ответить
нормально..лука за правду борется..
09.08.2020 15:39 Ответить
Лука мудищев поклонник путлера , у них на России и не такое происходит ( убийства Политковской , Немцова , Новодворской, Боровика …)
09.08.2020 15:48 Ответить
Знов "нема акредитації"?
09.08.2020 15:38 Ответить
Короче, говорящие чипсы, всегда стоял в стороне от ваших проблем, как и вы от наших и спасибо вам за это - молчаливое согласие в таких случаях, лучше чем чей-то бестолковый лай... НО ваш алкашенко, уже и здравый смысл победил - в отбой его.. СЛАВА УКРАИНЕ.. Слава Белоруссии.. главное на касапов не ведётесь и не верьте им..
09.08.2020 15:41 Ответить
главное пиши правильно..Беларусь..
09.08.2020 15:42 Ответить
прям "выборы" в денеер) одно прокацапское говно пресует другое такое же.
09.08.2020 15:46 Ответить
Главное - суть, а правописание - это исключительно авторское право, где даже в якобы грамматическойосновы ошибке - суть написанного.. когда станет Белорусью, тогда напишу, а пока это - БелоруССия..
09.08.2020 15:48 Ответить
Хитрий лу.Цивільні працюють чітко.Лу всюди…Лу прийде до вас.Він просто поміняє образ.
09.08.2020 15:48 Ответить
Заарештувати ДОЖДЬ, це рівноцінно тому, як Скобєєва верещить вже з 6 серпня про те , який клятий ГОРДОН СБУшник !!! гібрідка работаєт!
09.08.2020 15:52 Ответить
История не знает вечных диктаторов . Ни одного .
Срок Лукашенко подходит к концу . А плох он был , или хорош - это всё ерунда , ибо хороших диктаторов не бывает .
Хороших начальников в целом , по жизни , очень-очень мало . А хороших начальников без чётких границ компитенции , ограничений и контроля не бывает вовсе , такова природа людская .
09.08.2020 15:54 Ответить
Кацапасам по мАрдасам
09.08.2020 15:54 Ответить
Вдруг из подворотни
Страшный великан,
Рыжий и усатый
Та-ра-кан!
Таракан, Таракан, Тараканище!
Он рычит, и кричит,
И усами шевелит:
«Погодите, не спешите,
Я вас мигом проглочу!
Проглочу, проглочу, не помилую».
09.08.2020 15:55 Ответить
Крути им роги Бацька!
09.08.2020 16:15 Ответить
Набрал (телеканал Беларусь 24 онлайн) В наглую в день выборов крутят Луку (пресс конференцию), спрашивают людей мнение о Луке (естественно показывают тех кто поддерживают его)... В общем совок 2:0
09.08.2020 16:16 Ответить
"У Мінську затримали трьох журналістів російського телеканалу "Дождь" - Цензор.НЕТ 1165
09.08.2020 16:20 Ответить
Беларусы,вы там хорошенько поищите.Где-то рядом должны еще быть журналисты телеканала "Звезда".
09.08.2020 16:32 Ответить
Правильно, этих пропагандонов нужно гнать из страны.
09.08.2020 16:37 Ответить
Да никто этого Лукаша не любит, он ещё тот ватник, но все равно лучше чем явные российские марионетки типа нашего ОПЗЖ или Шария.
09.08.2020 16:38 Ответить
В РБ вообще нет пророссийских сил.Лука за 26 лет всех подкапапников или посадил,или выгнал.Гугли,,дело Регнума,,
09.08.2020 17:17 Ответить
Майдан на РАБссии начался 19 августа 1991 года.... Танки Кантемировской дивизии молотили Белый дом в октябре 1993 года.... Тогда Белый дом РАБссии защитил Герой РАБссии Шамиль Басаев...Ельцин вручил Герою Золотую. Звезду в Кремле...
09.08.2020 16:43 Ответить
Дождь тоже канал российских спецслужб. Эхо Москвы в Венедиктовым тоже. Давно известно.
09.08.2020 17:39 Ответить
Еще б дубинками по епальку этим "журналистам". Потому что на россии нет опозиционных сми и политиков, весь кацапский либерализм заканчивается там где начинается "украинский вопрос".
09.08.2020 18:12 Ответить
"У Мінську затримали трьох журналістів російського телеканалу "Дождь" - Цензор.НЕТ 6760
09.08.2020 18:32 Ответить
Независимые наблюдатели: на некоторых участках в Минске явка уже превышает сто процентов

https://news.tut.by/society/696040.html

9 августа 2020 в 18:29
TUT.BY
На многих участках для голосования в Минске образовались огромные очереди и серьезный ажиотаж - независимые наблюдатели заявляют о том, что на некоторых из них явка уже превысила сто процентов, как на участках № 21 и № 22 в столичной гимназии № 43 на улице Казимировской."У Мінську затримали трьох журналістів російського телеканалу "Дождь" - Цензор.НЕТ 5067. Но аналогичная ситуация сложилась и у средней школы № 32 на улице Камайской в Минске. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
Независимые наблюдатели рассказали TUT.BY о возможном превышении максимальной явки на участках для голосования № 21 и № 22, расположенных в здании гимназии № 43. По их словам, в списках избирателей там суммарно значатся примерно 5,8 тысячи человек. По протоколам избирательных комиссий явка на досрочном голосовании на них составила около двух тысяч человек. В основной день голосования 9 августа по состоянию на 17.30 в двери гимназии, по подсчетам наблюдателей, уже зашло около 3,8 тысячи человек, а в очереди из желающих проголосовать стоят несколько сотен избирателей, и она растянулась примерно на километр, огибая здание. Таким образом, явка уже должна была превысить сто процентов.
В избирательной комиссии участка № 22 отказались давать комментарии TUT.BY по телефону.
Читать полностью: https://news.tut.by/society/696040.html?fbclid=IwAR3nMWmpPtFoO6um9sBXFhST3PIUa2IwouIaNDtdGgHziinRP9h7EVql6mc

попався,голубчик тараканчик !
09.08.2020 19:08 Ответить
Минск, 73 участок, Одинцова 10.
Фото сделано в 19.00, но люди все равно стоят и ждут. По словам наблюдателей, явка на участке уже составляет 120%, если учитывать ермошинске цифры по досрочному голосованию.
09.08.2020 19:52 Ответить
 
 