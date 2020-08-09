В Минске задержали троих журналистов российского телеканала "Дождь". ВИДЕО
В Минске представители силовых структур Беларуси задержали съемочную группу российского телеканала "Дождь". Задержание произошло после разговора журналистов с соратницей кандидата в президенты Светланы Тихановской.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал "Дождь".
Так, задержали корреспондентов телеканала Владимира Роменского и Василия Полонского, а также оператора Николая Антипова. Пока никто из них не выходит на связь.
В соцсетях разместили видео задержания журналистов, на котором видно как люди в масках и штатском кладут съемочную группу на землю и задерживают.
В Минске задержали журналистов телеканала "Дождь".— URA.RU (@ura_ru) August 9, 2020
Корреспондентов Владимира Роменского, Василия Полонского и оператора Николая Антипова положили на асфальт и увезли в неизвестном направлении: pic.twitter.com/hoFHaJcbTW
Соратница Тихановськой Мария Колесникова рассказала телеканалу "Дождь", что журналистов задержали после того, как они поговорили с ней на улице.
Посольство России в курсе задержания журналистов "Дождя", сообщили телеканалу в российской дипмиссии: "Мы в курсе. Пока от белорусского МИДа официального факса о факте задержания не поступало. Российский консул информирован".
Отметим, сегодня в Беларуси проходят выборы президента. Действующий лидер Александр Лукашенко снова пытается остаться у власти. Накануне выборов в стране начались преследования оппонентов Лукашенко, а также задержания журналистов и участников акций протеста.
https://news.tut.by/archive/09.08.2020.html 9 августа 2020 в 18:29
https://news.tut.by/author/490~613.html TUT.BY
На многих участках для голосования в Минске образовались огромные очереди и серьезный ажиотаж - независимые наблюдатели заявляют о том, что на некоторых из них явка уже превысила сто процентов, как на участках № 21 и № 22 в столичной гимназии № 43 на улице Казимировской.. Но аналогичная ситуация сложилась и у средней школы № 32 на улице Камайской в Минске. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
Независимые наблюдатели рассказали TUT.BY о возможном превышении максимальной явки на участках для голосования № 21 и № 22, расположенных в здании гимназии № 43. По их словам, в списках избирателей там суммарно значатся примерно 5,8 тысячи человек. По протоколам избирательных комиссий явка на досрочном голосовании на них составила около двух тысяч человек. В основной день голосования 9 августа по состоянию на 17.30 в двери гимназии, по подсчетам наблюдателей, уже зашло около 3,8 тысячи человек, а в очереди из желающих проголосовать стоят несколько сотен избирателей, и она растянулась примерно на километр, огибая здание. Таким образом, явка уже должна была превысить сто процентов.
В избирательной комиссии участка № 22 отказались давать комментарии TUT.BY по телефону.
Читать полностью: https://news.tut.by/society/696040.html?fbclid=IwAR3nMWmpPtFoO6um9sBXFhST3PIUa2IwouIaNDtdGgHziinRP9h7EVql6mc
