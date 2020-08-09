В Минске задержали троих журналистов российского телеканала "Дождь". ВИДЕО

В Минске представители силовых структур Беларуси задержали съемочную группу российского телеканала "Дождь". Задержание произошло после разговора журналистов с соратницей кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал "Дождь".

Так, задержали корреспондентов телеканала Владимира Роменского и Василия Полонского, а также оператора Николая Антипова. Пока никто из них не выходит на связь.

В соцсетях разместили видео задержания журналистов, на котором видно как люди в масках и штатском кладут съемочную группу на землю и задерживают.

В Минске задержали журналистов телеканала "Дождь".



Корреспондентов Владимира Роменского, Василия Полонского и оператора Николая Антипова положили на асфальт и увезли в неизвестном направлении: pic.twitter.com/hoFHaJcbTW — URA.RU (@ura_ru) August 9, 2020

Соратница Тихановськой Мария Колесникова рассказала телеканалу "Дождь", что журналистов задержали после того, как они поговорили с ней на улице.

Посольство России в курсе задержания журналистов "Дождя", сообщили телеканалу в российской дипмиссии: "Мы в курсе. Пока от белорусского МИДа официального факса о факте задержания не поступало. Российский консул информирован".

Отметим, сегодня в Беларуси проходят выборы президента. Действующий лидер Александр Лукашенко снова пытается остаться у власти. Накануне выборов в стране начались преследования оппонентов Лукашенко, а также задержания журналистов и участников акций протеста.