"У Мінську затримали трьох журналістів російського телеканалу "Дождь". ВIДЕО

У Мінську представники силових структур Білорусі затримали знімальну групу російського телеканалу "Дождь". Затримання відбулося після розмови журналістів з соратницею кандидата в президенти Світланою Тіхановською.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляєтелеканал "Дождь".

Так, затримали кореспондентів телеканалу Володимира Роменського і Василя Полонського, а також оператора Миколу Антипова. Поки ніхто з них не виходить на зв'язок.

У соцмережах розмістили відео затримання журналістів, на якому видно, як люди в масках і цивільному кладуть знімальну групу на землю і затримують.

В Минске задержали журналистов телеканала "Дождь".



Корреспондентов Владимира Роменского, Василия Полонского и оператора Николая Антипова положили на асфальт и увезли в неизвестном направлении: pic.twitter.com/hoFHaJcbTW — URA.RU (@ura_ru) August 9, 2020

Соратниця Тіхановської Марія Колесникова розповіла телеканалу "Дождь", що журналістів затримали після того, як вони поговорили з нею на вулиці.

Посольство Росії в курсі затримання журналістів "Дождя", повідомили телеканалу в російській дипмісії: "Ми в курсі. Поки від білоруського МЗС офіційного факсу про факт затримання не надходило. Російський консул поінформований".

Зазначимо, сьогодні в Білорусі відбуваються вибори президента. Чинний лідер Олександр Лукашенко знову намагається залишитися при владі. Напередодні виборів в країні почалися переслідування опонентів Лукашенка, а також затримання журналістів і учасників акцій протесту.