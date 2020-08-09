УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3259 відвідувачів онлайн
Новини Революція в Білорусі
9 042 47

"У Мінську затримали трьох журналістів російського телеканалу "Дождь". ВIДЕО

У Мінську представники силових структур Білорусі затримали знімальну групу російського телеканалу "Дождь". Затримання відбулося після розмови журналістів з соратницею кандидата в президенти Світланою Тіхановською.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляєтелеканал "Дождь".

Так, затримали кореспондентів телеканалу Володимира Роменського і Василя Полонського, а також оператора Миколу Антипова. Поки ніхто з них не виходить на зв'язок.

У соцмережах розмістили відео затримання журналістів, на якому видно, як люди в масках і цивільному кладуть знімальну групу на землю і затримують.

В Минске задержали журналистов телеканала "Дождь".

Корреспондентов Владимира Роменского, Василия Полонского и оператора Николая Антипова положили на асфальт и увезли в неизвестном направлении: pic.twitter.com/hoFHaJcbTW

— URA.RU (@ura_ru) August 9, 2020

Також читайте: Генпрокурори Росії та України не приїхали до Мінська розбиратися із затриманими бойовиками ПВК Вагнера, - Лукашенко

Соратниця Тіхановської  Марія Колесникова розповіла телеканалу "Дождь", що журналістів затримали після того, як вони поговорили з нею на вулиці.

Посольство Росії в курсі затримання журналістів "Дождя", повідомили телеканалу в російській дипмісії: "Ми в курсі. Поки від білоруського МЗС офіційного факсу про факт затримання не надходило. Російський консул поінформований".

Зазначимо, сьогодні в Білорусі відбуваються вибори президента. Чинний лідер Олександр Лукашенко знову намагається залишитися при владі. Напередодні виборів в країні почалися переслідування опонентів Лукашенка, а також затримання журналістів і учасників акцій протесту.

Білорусь (8082) вибори (6751) журналістика (1807) затримання (4380) Тіхановська Світлана (389)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
адекватных наПараше бть не может..
показати весь коментар
09.08.2020 15:38 Відповісти
+13
Такой адекватный, что Нацрада запретила его вещание в 2017: "...Журналісти "Дождя" їздять в Крим з порушенням українського законодавства. Вони називають кордон Херсонської області та АР Крим українсько-російським кордоном. Також вони показують карту РФ, на якій Крим показаний як територія Росії..."
показати весь коментар
09.08.2020 15:41 Відповісти
+10
Адекватих по умолчанію гострих тем...
показати весь коментар
09.08.2020 15:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
пропагандонов, которых финансирует Газпром и под управлением ФСБ...
показати весь коментар
09.08.2020 15:40 Відповісти
Весь руский пропагандоний работает против Лукашенко.
показати весь коментар
09.08.2020 16:44 Відповісти
Это после того как двух агентов вернули в Одессу.
показати весь коментар
09.08.2020 16:53 Відповісти
В Минске задержали троих журналистов российского телеканала "Дождь" - Цензор.НЕТ 2215
показати весь коментар
09.08.2020 15:31 Відповісти
Он рычит, и кричит,
И усами шевелит:
"Погодите, не спешите,
Я вас мигом проглочу!
Проглочу, проглочу, не помилую "
показати весь коментар
09.08.2020 15:36 Відповісти
Только вдруг из-за кусточка,
Из-за синего лесочка,
Из далеких из полей
Прилетает Воробей.
Прыг да прыг
Да чик-чирик,
Чики-рики-чик-чирик!
Взял и клюнул Таракана,
Вот и нету великана.
Поделом великану досталося,
показати весь коментар
09.08.2020 15:41 Відповісти
ДОЖДЬ- ось прийшли й за тобою ... як ти не мовчав про Україну, як ти не дув губки на неї ... Справжні журналісти від тебе відвернулись , а типу молоді смєльчаки зараз лапами Луки подаються Кремль(б)лядям на закуску
показати весь коментар
09.08.2020 15:32 Відповісти
Особой радости нет, это один из немногих адекватных каналов.
показати весь коментар
09.08.2020 15:32 Відповісти
Адекватих по умолчанію гострих тем...
показати весь коментар
09.08.2020 15:36 Відповісти
адекватных наПараше бть не может..
показати весь коментар
09.08.2020 15:38 Відповісти
Апріорі!!!))
показати весь коментар
09.08.2020 15:46 Відповісти
зауважте - журналістів Настоящее Время відпустили додому , бо то Європа , а ДОЖДЬом лижуть Кремлю... Лука у своємі репертуарі . НЕ здивуюсь коли вагнеровці їхали його скидати для перемоги типу опозиції... Він навіть "великим вогором" ***** Гордоном покористувався, як контрацептивом, ДОЖДЬ заарештував - навряд чи щось йому допоможе... В Білорусі переможе місцевий ПАШИНЯН -"бунтар"
показати весь коментар
09.08.2020 15:46 Відповісти
Газпромівський канал тока нємного адекватний канал.
показати весь коментар
09.08.2020 15:40 Відповісти
в дозірованном варіанте с відімостью адекватності
показати весь коментар
09.08.2020 15:47 Відповісти
Спроси у этого дождя ,чей Крым?
показати весь коментар
09.08.2020 15:41 Відповісти
Такой адекватный, что Нацрада запретила его вещание в 2017: "...Журналісти "Дождя" їздять в Крим з порушенням українського законодавства. Вони називають кордон Херсонської області та АР Крим українсько-російським кордоном. Також вони показують карту РФ, на якій Крим показаний як територія Росії..."
показати весь коментар
09.08.2020 15:41 Відповісти
"кому и кобьіла - невеста..."
показати весь коментар
09.08.2020 15:51 Відповісти
Всю козломордию - мордой в грязь ! ))
А жаль, можно было бы положить их мордой в кучу гав.на
показати весь коментар
09.08.2020 15:36 Відповісти
Ого а вяжут то серьезно, как вооруженных террористов. Не слишком ли жестко с журналистами.
показати весь коментар
09.08.2020 15:38 Відповісти
нормально..лука за правду борется..
показати весь коментар
09.08.2020 15:39 Відповісти
Лука мудищев поклонник путлера , у них на России и не такое происходит ( убийства Политковской , Немцова , Новодворской, Боровика …)
показати весь коментар
09.08.2020 15:48 Відповісти
Знов "нема акредитації"?
показати весь коментар
09.08.2020 15:38 Відповісти
Короче, говорящие чипсы, всегда стоял в стороне от ваших проблем, как и вы от наших и спасибо вам за это - молчаливое согласие в таких случаях, лучше чем чей-то бестолковый лай... НО ваш алкашенко, уже и здравый смысл победил - в отбой его.. СЛАВА УКРАИНЕ.. Слава Белоруссии.. главное на касапов не ведётесь и не верьте им..
показати весь коментар
09.08.2020 15:41 Відповісти
главное пиши правильно..Беларусь..
показати весь коментар
09.08.2020 15:42 Відповісти
прям "выборы" в денеер) одно прокацапское говно пресует другое такое же.
показати весь коментар
09.08.2020 15:46 Відповісти
Главное - суть, а правописание - это исключительно авторское право, где даже в якобы грамматическойосновы ошибке - суть написанного.. когда станет Белорусью, тогда напишу, а пока это - БелоруССия..
показати весь коментар
09.08.2020 15:48 Відповісти
Хитрий лу.Цивільні працюють чітко.Лу всюди…Лу прийде до вас.Він просто поміняє образ.
показати весь коментар
09.08.2020 15:48 Відповісти
Заарештувати ДОЖДЬ, це рівноцінно тому, як Скобєєва верещить вже з 6 серпня про те , який клятий ГОРДОН СБУшник !!! гібрідка работаєт!
показати весь коментар
09.08.2020 15:52 Відповісти
История не знает вечных диктаторов . Ни одного .
Срок Лукашенко подходит к концу . А плох он был , или хорош - это всё ерунда , ибо хороших диктаторов не бывает .
Хороших начальников в целом , по жизни , очень-очень мало . А хороших начальников без чётких границ компитенции , ограничений и контроля не бывает вовсе , такова природа людская .
показати весь коментар
09.08.2020 15:54 Відповісти
Кацапасам по мАрдасам
показати весь коментар
09.08.2020 15:54 Відповісти
Вдруг из подворотни
Страшный великан,
Рыжий и усатый
Та-ра-кан!
Таракан, Таракан, Тараканище!
Он рычит, и кричит,
И усами шевелит:
«Погодите, не спешите,
Я вас мигом проглочу!
Проглочу, проглочу, не помилую».
показати весь коментар
09.08.2020 15:55 Відповісти
Крути им роги Бацька!
показати весь коментар
09.08.2020 16:15 Відповісти
Набрал (телеканал Беларусь 24 онлайн) В наглую в день выборов крутят Луку (пресс конференцию), спрашивают людей мнение о Луке (естественно показывают тех кто поддерживают его)... В общем совок 2:0
показати весь коментар
09.08.2020 16:16 Відповісти
"У Мінську затримали трьох журналістів російського телеканалу "Дождь" - Цензор.НЕТ 1165
показати весь коментар
09.08.2020 16:20 Відповісти
Беларусы,вы там хорошенько поищите.Где-то рядом должны еще быть журналисты телеканала "Звезда".
показати весь коментар
09.08.2020 16:32 Відповісти
Правильно, этих пропагандонов нужно гнать из страны.
показати весь коментар
09.08.2020 16:37 Відповісти
Да никто этого Лукаша не любит, он ещё тот ватник, но все равно лучше чем явные российские марионетки типа нашего ОПЗЖ или Шария.
показати весь коментар
09.08.2020 16:38 Відповісти
В РБ вообще нет пророссийских сил.Лука за 26 лет всех подкапапников или посадил,или выгнал.Гугли,,дело Регнума,,
показати весь коментар
09.08.2020 17:17 Відповісти
Майдан на РАБссии начался 19 августа 1991 года.... Танки Кантемировской дивизии молотили Белый дом в октябре 1993 года.... Тогда Белый дом РАБссии защитил Герой РАБссии Шамиль Басаев...Ельцин вручил Герою Золотую. Звезду в Кремле...
показати весь коментар
09.08.2020 16:43 Відповісти
Дождь тоже канал российских спецслужб. Эхо Москвы в Венедиктовым тоже. Давно известно.
показати весь коментар
09.08.2020 17:39 Відповісти
Еще б дубинками по епальку этим "журналистам". Потому что на россии нет опозиционных сми и политиков, весь кацапский либерализм заканчивается там где начинается "украинский вопрос".
показати весь коментар
09.08.2020 18:12 Відповісти
"У Мінську затримали трьох журналістів російського телеканалу "Дождь" - Цензор.НЕТ 6760
показати весь коментар
09.08.2020 18:32 Відповісти
Независимые наблюдатели: на некоторых участках в Минске явка уже превышает сто процентов

https://connect.ok.ru/offer?url=https%3A%2F%2Fnews.tut.by%2Fsociety%2F696040.html%3Futm_source%3Dok%26utm_campaign%3Dshare%26utm_medium%3Dsocial%26utm_content%3Ddesktop https://vk.com/share.php?url=https%3A%2F%2Fnews.tut.by%2Fsociety%2F696040.html%3Futm_source%3Dvk%26utm_campaign%3Dshare%26utm_medium%3Dsocial%26utm_content%3Ddesktop https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fnews.tut.by%2Fsociety%2F696040.html%3Futm_source%3Dfacebook%26utm_campaign%3Dshare%26utm_medium%3Dsocial%26utm_content%3Ddesktop&t=%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%3A%20%D0%BD%D0%B0%C2%A0%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%B2%C2%A0%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B5%20%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D1%83%D0%B6%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2 viber://forward?text=https%3A%2F%2Fnews.tut.by%2Fsociety%2F696040.html%3Futm_source%3Dviber%26utm_campaign%3Dshare%26utm_medium%3Dsocial%26utm_content%3Ddesktop https://t.me/share/url?url=https%3A%2F%2Fnews.tut.by%2Fsociety%2F696040.html%3Futm_source%3Dtelegram%26utm_campaign%3Dshare%26utm_medium%3Dsocial%26utm_content%3Ddesktop https://news.tut.by/society/696040.html?fbclid=IwAR3nMWmpPtFoO6um9sBXFhST3PIUa2IwouIaNDtdGgHziinRP9h7EVql6mc#

https://news.tut.by/archive/09.08.2020.html 9 августа 2020 в 18:29
https://news.tut.by/author/490~613.html TUT.BY
На многих участках для голосования в Минске образовались огромные очереди и серьезный ажиотаж - независимые наблюдатели заявляют о том, что на некоторых из них явка уже превысила сто процентов, как на участках № 21 и № 22 в столичной гимназии № 43 на улице Казимировской."У Мінську затримали трьох журналістів російського телеканалу "Дождь" - Цензор.НЕТ 5067. Но аналогичная ситуация сложилась и у средней школы № 32 на улице Камайской в Минске. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
Независимые наблюдатели рассказали TUT.BY о возможном превышении максимальной явки на участках для голосования № 21 и № 22, расположенных в здании гимназии № 43. По их словам, в списках избирателей там суммарно значатся примерно 5,8 тысячи человек. По протоколам избирательных комиссий явка на досрочном голосовании на них составила около двух тысяч человек. В основной день голосования 9 августа по состоянию на 17.30 в двери гимназии, по подсчетам наблюдателей, уже зашло около 3,8 тысячи человек, а в очереди из желающих проголосовать стоят несколько сотен избирателей, и она растянулась примерно на километр, огибая здание. Таким образом, явка уже должна была превысить сто процентов.
В избирательной комиссии участка № 22 отказались давать комментарии TUT.BY по телефону.
Читать полностью: https://news.tut.by/society/696040.html?fbclid=IwAR3nMWmpPtFoO6um9sBXFhST3PIUa2IwouIaNDtdGgHziinRP9h7EVql6mc

попався,голубчик тараканчик !
показати весь коментар
09.08.2020 19:08 Відповісти
Минск, 73 участок, Одинцова 10.
Фото сделано в 19.00, но люди все равно стоят и ждут. По словам наблюдателей, явка на участке уже составляет 120%, если учитывать ермошинске цифры по досрочному голосованию.
показати весь коментар
09.08.2020 19:52 Відповісти
 
 